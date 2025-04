Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Franziska Weigelt.

6:17 Uhr Zölle: Trump verkündet Pause und sorgt für "Kursfeuerwerk" an der Börse Könnte man die nächsten Äußerungen von US-Präsident Trump vorhersehen, könnte man eine Menge Geld damit verdienen. Denn die Börsen dieser Welt hängen, an den Lippen Trumps und reagieren auf jede Äußerung, so beschreibt es mein Kollege Stefan Wolf aus der ARD Finanzredaktion Frankfurt. Aber die Ankündigungen des Präsidenten scheinen unberechenbar zu sein und sind damit schwerlich ein Geschäftsmodell für Spekulanten. Gestern legte Trump die von ihm verhängten Sonderzölle für 90 Tage auf Eis. Am Dienstag noch hatte das Weiße Haus einen solchen Schritt kategorisch ausgeschlossen. Nur die Zölle auf chinesische Waren bleiben von der Zoll-Pause unberührt. Sie wurden sogar noch einmal angehoben. Die Zickzack-Zölle des US-Präsidenten und die unerwartete Zoll Pause haben ein Kursfeuerwerk ausgelöst. Nur 10 Minuten nach der Ankündigung war die Wall Street vier Billionen US-Dollar mehr wert als davor. Die Erleichterungsrallye ist aber nach Ansicht vieler kein Befreiungsschlag, sondern ein verzweifeltes Schnappen nach Luft, wie es ein Marktbeobachter formulierte. Die Rezessionsgefahr sei für die USA nicht abgeklungen. Trotzdem legten noch Asiens Börsen deutlich zu. Der Tokioter Nikkei-Index beispielsweise um acht Prozent.

6:52 Uhr Politische Reaktionen aus BW auf den Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD In Baden-Württemberg haben die nicht an der neuen Bundesregierung beteiligten Parteien Grüne, FDP und AfD erwartungsgemäß Kritik an der künftigen Regierungskoalition aus Union und SPD geübt. So sieht Landesumweltministerin Thekla Walker (Grüne) im Koalitionsvertrag deutliche Nachteile für Baden-Württemberg als Windkraft-Standort. FDP-Landeschef Hans-Ulrich Rülke kritisierte ebenso, dass die Interessen des Landes nicht vertreten seien. Außerdem werde sich bei der Migration nichts ändern, so Rülke. AfD-Fraktionschef Anton Baron beklagte, dass eine "konservative Wende" ausbleibe. Dagegen appellierte CDU-BW-Chef Manuel Hagel an die Kritiker, der noch nicht im Amt befindlichen Regierung eine "faire Chance" zu geben. Wer wirklich glaube, eine mögliche Regierung der Volksparteien müsse präventiv geschwächt werden, spiele genau jenen in die Hände, die vom Zweifel lebten und nicht von den Lösungen, so Hagel gestern im Landtag. SPD-Landeschef Andreas Stoch sagte, bei der Vielzahl an Herausforderungen dürfe man nicht so tun, "als würden sich alle Probleme binnen weniger Tage in Luft auflösen". "Aber wir müssen deutlich machen, dass die Politik in der Lage ist, sie Schritt für Schritt anzugehen - und damit die Lebensumstände der Bürgerinnen und Bürger zu verbessern."

6:45 Uhr Polizei erschießt Mann in Schramberg - Update Wie nun bekannt wurde, war der gestern von der Polizei erschossene Mann zuvor aus einer neurologischen Fachklinik weggelaufen. Bei der Suche fanden Polizeibeamte ihn im Garten vor seiner Wohnung. Dort richtete er eine Schusswaffe auf die Polizisten.

6:26 Uhr So wird das Wetter in Baden-Württemberg Heute scheint in fast ganz Baden-Württemberg die Sonne, die Temperaturen liegen zwischen 14 und 20 Grad. Nach der Trockenphase könnten morgen erste Schauer und am Sonntag verbreitet Regen fallen. Bis dahin bleibt es trotz Wolken aber überwiegend trocken. Am Samstag wird es dann sommerlich mit Temperaturen bis zu 26 Grad. Video herunterladen (36,2 MB | MP4)

6:21 Uhr Polizei erschießt Mann in eigenem Garten In Schramberg (Kreis Rottweil) hat die Polizei gestern einen 48-jährigen Mann auf seinem Grundstück erschossen. Zuvor habe er eine Schusswaffe auf die Beamten gerichtet, teilten die Staatsanwaltschaft Rottweil und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg mit. Mehrere Aufforderungen, die Waffe niederzulegen, habe der Mann ignoriert. Die Hintergründe und das Motiv des Mannes sind noch unklar. Gegen ihn habe es in der Vergangenheit mehrere Strafverfahren wegen Rohheits- und Eigentumsdelikten sowie wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegeben, so Staatsanwaltschaft und Polizei weiter. Mehrere Krankenwagen in Schramberg: Bei einem Polizeieinsatz wurde ein Mann erschossen. picture-alliance / Reportdienste Joshua Rzepka

6:09 Uhr Radfahrerin nach Unfall mit Lkw gestorben Eine Radfahrerin ist gestern Nachmittag bei Aichstetten (Kreis Ravensburg) von einem Lastwagen erfasst worden und gestorben. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, erlag die 57 Jahre alte Frau an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge war die Radfahrerin auf einer Landesstraße unterwegs, als ein Lastwagenfahrer von der Autobahnabfahrt der A96 auf die Landesstraße einbog und die Frau wohl übersah. Die Radfahrerin wurde vom Lastwagen erfasst und geriet unter das Fahrzeug. Der 48 Jahre alte Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Sein Führerschein wurde laut Polizei eingezogen.

6:01 Uhr Fliegerbombe in Freiburg entschärft In der Freiburger Innenstadt ist die gestern gefundene Fliegerbombe gerade - laut Polizei um etwa vier Uhr - erfolgreich entschärft worden. Gestern Nachmittag war die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg bei Bauarbeiten gefunden worden. Dazu wurden Teile der Innenstadt vorübergehend geräumt, es gab auch eine Straßensperrung. Betroffen war laut Polizei ein Bereich in einem Radius von 300 Metern um den Fundort des Sprengkörpers im Freiburger Institutsviertel. Das betraf auch das St. Josefskrankenhaus in der Nähe des Fundorts. Patienten seien vorsorglich ausgelagert worden, so ein Polizeisprecher. Betroffen waren insgesamt rund 2.000 Menschen.