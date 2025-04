Heute findet im Rahmen der bundesweiten "Speedweek" auch in Baden-Württemberg ein "Blitzermarathon" statt. Bereits seit Anfang der Woche wird vermehrt geblitzt, heute soll vor allem der Berufsverkehr am Morgen und Abend im Fokus stehen.

Im Landtag wird heute darüber debattiert, inwiefern die Landesregierung noch zur Schuldenbremse in der Verfassung steht. Eingebracht wurde der Antrag von der FDP-Fraktion. Grund dafür ist die aktuelle Debatte über die Verwendung des Geldes aus dem Sondervermögen des Bundes in Baden-Württemberg .

6:05 Uhr

A6 bei Wolpertshausen: Fahrer stirbt bei Unfall

Bei einem Auffahrunfall an einem Stauende auf der A6 ist gestern der Fahrer eines Kleintransporters tödlich verunglückt. Der Mann starb noch am Unfallort bei Wolpertshausen (Kreis Schwäbisch Hall), wie die Polizei mitteilte. Die A6 war am Abend in Richtung Nürnberg voll gesperrt.

Zuvor war der 31-Jährige mit seinem Fahrzeug in Richtung Nürnberg unterwegs, als er kurz nach der Anschlussstelle Wolpertshausen an einem Stauende in einen stehenden Lkw prallte. Dieser wurde durch den Aufprall auf einen vor ihm stehenden anderen Lkw geschoben, wie es hieß.