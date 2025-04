Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Simon Ukena.

7:10 Uhr Softwareprobleme bei KFZ-Zulassung in Stuttgart Bei der Kfz-Zulassungsstelle in Stuttgart müssen die Bürgerinnen und Bürger aktuell wieder Geduld mitbringen. Seit einer Woche gebe es ein Software-Problem, wie die Stadt dem SWR bestätigte. Dazu käme, dass im Moment der Andrang sehr hoch sei. Das habe zu viel Verzögerung geführt. Es werde mit Hochdruck daran gearbeitet, das technische Problem zu beheben, heißt es von der Stadt.

7:03 Uhr Fußgänger stirbt - Identität noch unklar Bei einem Verkehrsunfall ist im Landkreis Ravensburg ein Fußgänger ums Leben gekommen. Der etwa 75 bis 85 Jahre alte Senior wurde von dem Auto einer Fahrerin erfasst, als er eine Landesstraße bei Schlier überquerte - offensichtlich ohne auf den Verkehr zu achten, wie die Polizei berichtete. Um wen es sich bei dem Opfer handelt, ist noch unklar. Der Mann sei mit Nordic-Walking-Stöcken unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Der Senior sei noch mit einem Rettungswagen mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, dort aber am Montagnachmittag gestorben, hieß es.

6:37 Uhr Frostschutz-Feuer geht auf Hofgebäude über In Kirchheim am Neckar im Kreis Ludwigsburg hat heute Morgen ein landwirtschaftlicher Hof gebrannt. Der Landwirt habe zum Schutz der Apfelblüten vor Frost über Nacht ein Feuer neben den Bäumen gelegt, so die Polizei. Die Flammen gingen auf den Baum über und später auf ein leer stehendendes Gebäude am Hof. Ein Nachbar rief die Polizei. Die Feuerwehr hat den Brand nun unter Kontrolle. Der Sachschaden liegt laut Polizei im sechsstelligen Bereich.

6:34 Uhr Das Wetter in Baden-Württemberg Es bleibt weiterhin trocken und sonnig in Baden-Württemberg. Trotzdem wird es nicht ganz so warm, wie es vergangene Woche teilweise schon war. Die Temperaturen steigen tagsüber auf Spitzenwerte zwischen elf und 18 Grad. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Und den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend könnt ihr hier nachschauen: Video herunterladen (29,8 MB | MP4)

6:26 Uhr Das wird heute wichtig Der Freiburger Gemeinderat soll heute über eine mögliche Verpackungssteuer in der Stadt entscheiden. Vorbild dafür ist Tübingen, wo seit Anfang 2022 eine Steuer von 50 Cent auf Einwegverpackungen wie Kaffeebecher, 50 Cent für Einweggeschirr wie Pommesschalen und 20 Cent auf Einwegbesteck erhoben werden. Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn (parteilos) möchte hingegen das bereits etablierte Mehrwegsystem in der Stadt ausbauen. Bahnreisende müssen sich in den nächsten Tagen nördlich und südlich von Karlsruhe auf Einschränkungen im Schienenverkehr einstellen. Wegen Bauarbeiten kommt es im Raum Bruchsal und Achern zu Ausfällen. Informationen gibt es auf der Internetseite der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) . Zum internationalen Roma Day wird auch in Baden-Württemberg auf die Geschichte, Kultur und Rechte der Sinti und Roma aufmerksam gemacht. Im Mannheimer Kulturhaus RomnoKher eröffnet zum Beispiel eine Fotoausstellung junger Sinti und Roma. Das Theater am Olgaeck veranstaltet ein Roma-Tag-Festival in Stuttgart mit Konzerten, Lesungen, Filmen, Theater oder Tanz.

6:20 Uhr Neue Erkentnisse zum Messerangriff an Karlsruher Hauptbahnhof Polizei und Staatsanwaltschaft Karlsruhe haben gestern neue Erkenntnisse zum Messerangriff am Karlsruher Hauptbahnhof geteilt. Man könne aktuell nicht ausschließen, dass der Tat ein Streit zwischen dem mutmaßlichen Täter und dem Opfer vorausgegangen sei, so die Polizei in einer Pressemitteilung. Der 28-jährige Tatverdächtige sei weiterhin auf der Flucht. Die Fahndungsmaßnahmen dauern dementsprechend an. Das 23-jährige Opfer des Messerangriffs wird nach Polizeiangaben weiterhin medizinisch behandelt. Der junge Mann wurde bei der Attacke schwer am Oberarm verletzt und wurde noch vor Ort medizinisch behandelt.

6:01 Uhr BW plant Waffenverbot in Bussen und Bahnen Immer wieder kommt es zu Angriffen mit Messern in Baden-Württemberg. Künftig sollen in Bussen und Bahnen in Baden-Württemberg keine Messer oder andere Waffen mehr getragen werden dürfen. Eine entsprechende Verordnung will Innenminister Thomas Strobl (CDU) heute ins Kabinett einbringen, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) erfuhr. Die Verordnung wird demnach zur Anhörung freigegeben, nun können sich etwa die kommunalen Verbände dazu äußern. Bislang konnten die Bahnunternehmen im Land Waffenverbote zwar in ihren Geschäftsbedingungen regeln, erläuterte ein Sprecher des Ministeriums. Bei Verstößen habe man aber lediglich befürchten müssen, dass einem die Waffe abgenommen werde oder man aus dem Zug verwiesen wird. Künftig gebe es landesweit einheitlich ein konkretes, hartes Verbot durch eine Rechtsnorm. "Gerade im ÖPNV, wo in Bussen und Bahnen viele Menschen auf engstem Raum zusammenkommen, sind Messerangriffe besonders gefährlich", sagte Strobl der dpa. "Das nun beschlossene Waffen- und Messerverbot im ÖPNV ist daher ein weiterer wichtiger Schritt, um die Sicherheit der Menschen im öffentlichen Raum weiter zu erhöhen." Baden-Württemberg Kampf gegen Kriminalität BW plant Waffenverbot in allen Bussen und Bahnen - mit Ausnahmen Das Land Baden-Württemberg will der Gewalt mit Messern einen Riegel vorschieben. Die konkreten Pläne sollen gleichzeitig auch den Kommunen mehr Handhabe gegen Waffengewalt geben.