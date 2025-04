Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Samantha Ngako.

6:58 Uhr Junge Union droht mit "Nein" zum Koalitionsvertrag Die Junge Union droht mit einem "Nein" zum Koalitionsvertrag, falls dort der von der Union versprochene Politikwechsel nicht vereinbart wird. Junge-Union-Chef Johannes Winkel geht es vor allem um die Themen Migration, Wirtschaft und Bürokratieabbau. In der "Süddeutschen Zeitung" sagte Winkel, einen sozialdemokratisch dominierten Koalitionsvertrag werde man nicht akzeptieren.

6:53 Uhr Geislingen hat einen Oberbürgermeister gewählt Die Oberbürgermeisterwahl in Geislingen an der Steige (Kreis Göppingen) ist bereits im ersten Anlauf entschieden worden. Ignazio Ceffalia erhielt knapp 60 Prozent der Stimmen. Der 42-Jährige ist parteilos und in Geislingen geboren. Er arbeitete zuletzt als Haupt- und Personalamtsleiter in Filderstadt im Kreis Esslingen. Die Wahlbeteiligung lag bei 44,6 Prozent.

6:45 Uhr Bosch plant offenbar weitere Investitionen in den USA Der Autozulieferer und Technologiekonzern Bosch plant einem Zeitungsbericht zufolge weitere Investitionen in den USA. "Wir sind in den USA noch unterrepräsentiert. Wir haben da ein strategisches Thema, auch unabhängig von den Zoll-Fragen", sagte Bosch-Geschäftsführer Stefan Hartung laut Vorabbericht der "Welt". Aufgrund der Zoll-Offensive der USA rechne Hartung mit zusätzlichem Druck für die deutsche und die europäische Wirtschaft, vor allem für die Automobilindustrie: "Fahrzeuge und Komponenten zwischen Kontinenten hin und her zu transportieren, wird jetzt erst einmal teurer. Das führt auf jeden Fall zu Preissteigerungen und weniger Volumen."

6:33 Uhr So wird das Wetter in Baden-Württemberg Nachdem auch in den kommenden Tagen weiter kein Regen in Sicht ist, steigt in Baden-Württemberg die Waldbrandgefahr. Nachts liegen die Temperaturen im Minusbereich, tagsüber werden Werte von 10 bis 14 Grad erreicht.

6:20 Uhr Das wird heute in Baden-Württemberg wichtig Der Untersuchungsausschuss des baden-württembergischen Landtags zur Polizei-Affäre will vor der Sommerpause seine Beweisaufnahme abschließen. Heute soll der ehemalige Inspekteur der Polizei als Zeuge gehört werden, der die Affäre ins Rollen gebracht hatte. Ob der ehemals ranghöchste Polizeibeamte in Baden-Württemberg im Untersuchungsausschuss etwas sagen wird, ist jedoch offen. In verschiedenen Bundesländern - darunter auch Baden-Württemberg - startet heute die diesjährige "Speedweek". Auf unfallträchtigen Straßenabschnitten und im Bereich von Schulen und Baustellen kontrolliert die Polizei verstärkt die Geschwindigkeit. Hauptaktionstag ist der kommende Mittwoch, 9. April.

6:07 Uhr Maßregelvollzug in Baden-Württemberg am Limit Der Maßregelvollzug in Baden-Württemberg bleibt trotz geplanter Neubauten überlastet. Das Sozialministerium in Stuttgart rechnet schon jetzt damit, dass der bereits geplante Ausbau an Plätzen nicht ausreichen wird. Um die Verdichtungsmaßnahmen wie etwa Stockbetten und die Umnutzung von Räumlichkeiten in den Einrichtungen zurücknehmen zu können, brauche es noch einen weiteren Standort, hieß es vom Ministerium. Wo der neue Standort entstehen könnte, ist noch unklar, so Udo Frank, Leiter des Zentralbereichs Maßregelvollzug des Zentrums für Psychiatrie Südwürttemberg. Wünschenswert wäre neben Stuttgart etwa der Bereich Karlsruhe. Denn viele Patienten aus diesen beiden Regionen würden sehr heimatfern behandelt. Straftäter kommen in den Maßregelvollzug, wenn ein Gericht sie als psychiatrisch auffällig einstuft und deshalb erneut Taten zu erwarten sind.