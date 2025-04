Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Jakob Fandrey.

6:58 Uhr Das Wetter: Es bleibt frühlingshaft Warme Temperaturen und viel Sonnenschein: Darauf kann sich Baden-Württemberg heute freuen. Auch wenn es in der Nacht vereinzelt an einigen Orten etwas kälter wurde, steigen die Temperaturen im ganzen Land heute auf bis bis 17 Grad im Allgäu und bis 23 Grad im Markgräflerland. Zudem soll der Himmel wolkenlos bleiben, höchstens über dem Feldberg im Hochschwarzwald könnten sich ein paar wenige Wolken bilden.

6:47 Uhr Männer retten verletzte Frau vor ihrem Rottweiler - einer wird schwer verletzt Dramatische Szenen in Ittlingen im Kreis Heilbronn: Mehrere Menschen wurden Opfer einer Hundeattacke. Eine Frau hatte laut Polizei um Hilfe geschrien, lag auf dem Boden und wurde von einem Rottweiler gebissen. Ein zweiter Rottweiler befand sich in der Nähe. Zwei Männer hörten die Schreie und eilten zu der 39-Jährigen. Sie versuchten, das Tier wegzuzerren, wobei einer der Männer mehrfach schwer in den Arm gebissen wurde. Letztlich gelang es ihm, den Hund an einen Baum zu binden. Der 40-jährige Helfer sowie die 39-jährige Frau, der die beiden Hunde gehören, mussten mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Einen der Hunde brachte die Tierrettung Unterland ins Tierheim, der zweite Rottweiler kam bei einer Bekannten der Frau unter. Sendung am Fr. , 4.4.2025 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Heilbronn

6:24 Uhr Herr Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle plant zusätzliches Abschiedskonzert Es ist wohl die Kultband schlechthin von der Ostalb und auch bei der SWR1-Hitparade ist Herr Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle regelmäßig auf den vorderen Plätzen zu finden. Umso trauriger dürften viele Fans gewesen sein, als die Band verkündete, sich zurückziehen zu wollen. Die Nachfrage nach Karten ihrer Abschiedstour im Land ist aber so groß, dass es ein zusätzliches Konzert auf Schloss Fachsenfeld bei Aalen im Ostalbkreis geben wird. Das Open Air auf Schloss Fachsenfeld soll am 2.Juli stattfinden. Tickets gibt es ab sofort im Vorverkauf.

6:15 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Zum ersten Mal findet die Nacht der Bibliotheken bundesweit statt. Das Motto lautet "Wissen.Teilen.Entdecken". Der Deutsche Bibliotheksverband (dbv) hat die Organisation übernommen. Neben ausgedehnten Öffnungszeiten, Lesungen und Theater erwarten die Teilnehmer in den in Baden-Württemberg teilnehmenden Bibliotheken auch Taschenlampenführungen oder Kuscheltier-Übernachtungen. Spiel 2 der Halfinale-Serie in den Playoffs der Deutschen Eishockey-Liga (DEL): Heute Abend geht es für die Adler Mannheim ab 19 Uhr in der heimischen SAP-Arena um den Ausgleich in der Serie gegen die Eisbären Berlin, die das erste Spiel am Dienstag in Berlin für sich entscheiden konnten.

6:09 Uhr Lkw-Fahrer und sein Beifahrer tauschen während der Fahrt die Plätze So eine Polizeikontrolle kann einen ganz schon nervös machen - vor allem, wenn man keinen Führerschein besitzt. Das kann dann zu kuriosen Situationen führen, wie die Polizei jetzt mitgeteilt hat. So haben ein Lastwagenfahrer und sein Beifahrer ihre Plätze während der Fahrt auf der A81 bei Oberndorf am Neckar getauscht, als sie kontrolliert werden sollten. Nachdem die Beamten ihre "Bitte Folgen"- Anzeige eingeschaltet hatten, konnten sie beobachten, wie die beiden im Führerhaus des Lkw die Plätze gewechselt haben. Die anschließende Kontrolle ergab: Der ursprünglich am Steuer Sitzende bekommt eine Anzeige, weil er keinen Führerschein hat. Und der ursprüngliche Beifahrer, weil er ihn ans Steuer gelassen hatte. Sendung am Fr. , 4.4.2025 17:30 Uhr, SWR4 BW Studio Tübingen

6:07 Uhr Kostet dank Donald Trump die Kuckucksuhr aus dem Schwarzwald bald 50 Dollar mehr? Über die angekündtigte Neuausrichtung der Zollpolitik der USA haben wir ja bereits gestern im Newsticker am Morgen ausführlich berichtet. Nachdem sich der erste Schock gesetzt hat, stellen sich natürlich viele die Frage, was das jetzt alles bedeutet. Und vielleicht kann man es an einem ganz pragmatischen Beispiel "Made in Baden-Württemberg" festmachen: Die Kuckucksuhr aus dem Schwarzwald. In den USA eines DER Symbole, wenn man an Deutschland denkt, könnten die Uhren dort künftig um die 50 Dollar mehr kosten. Das sagt der Geschäftsführer der Kuckucksuhren-Manufaktur HEKAS in Schonach (Schwarzwald-Baar-Kreis), Helmut Kammerer. "Natürlich macht es mir Sorgen", sagt er mit Blick auf die USA. Für den Umsatz heißt das: "Im schlimmsten Fall minus 30 Prozent. Kann passieren." Dass es tatsächlich so kommt, glaubt Kammerer aber im Grunde nicht. Zum einen, sagt er, sei das mit den Zöllen eine komplexe Sache. Außerdem sei die Kuckucksuhr für viele Amerikaner mit deutschen Wurzeln ein Familienerbstück. "Ob das 50 Dollar mehr oder weniger kostet, denke ich, ist nicht kaufentscheidend."

6:03 Uhr Zu viele AfD-Wähler? Keine Pflegeschule für Albstadt Eigentlich sollte in dem Ortsteil von Albstadt im Zollernalbkreis eine Pflegeschule für ausländische Fachkräfte entstehen - auch eine dringend benötigte Kinderkrippe sollte in dem Gebäude unterkommen. Doch daraus wird nichts. Das hat zwei Gründe: Dem Geschäftsführer des Pflegeunternehmens BeneVit aus Mössingen (Kreis Tübingen), das die Schule bauen wollte, fehlt die Planungssicherheit seitens der Bundesregierung für sein Pflegekonzept. Und er stellt die Standortwahl in Frage: Bei der Bundestagswahl im Februar hatten viele Wahlberechtigte in dem Ortsteil für die AfD gestimmt. Einmal lag das Ergebnis bei 33 Prozent, im anderen Wahllokal haben 37 Prozent die AfD gewählt. Diese Zahlen hätten in ihm Bedenken ausgelöst, findet der BeneVit-Geschäftsführer. In der Schule wollte er ausdrücklich Pflegekräfte aus dem Ausland ausbilden lassen - insgesamt 75 Menschen - und diese zugleich in Deutschland integrieren. Nun habe sich im Ort "doch ein sehr hoher Anteil für Remigration" ausgesprochen, findet Pfister. Das sei für seine Schule "nicht gerade förderlich".