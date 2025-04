Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Jakob Fandrey.

7:15 Uhr Die Folgen des Zollstreits - BW-Firmen verlagern Produktion auch in die USA Neben den angekündigten Zöllen auf EU-Importe (wir haben bereits weiter unten über die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump berichtet) gibt es ja noch einen weiteren Zoll-Schwerpunkt, der uns seit vergangener Woche beschäftigt. Vor wenigen Minuten sind die von Trump angekündigten pauschalen Zölle auf Auto-Importe in Höhe von 25 Prozent in Kraft getreten. Das beschäftigt natürlich auch viele Unternehmen in Baden-Württemberg, da wir hier eine sehr starke Automobil-Industrie mit vielen Zuliefer-Betrieben haben. Meine Kollegen haben sich bei einigen Firmen im Land umgehört. Während viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch in Sorge um ihre Jobs sind, entpuppen sich Produktionsverlagerungen in die USA als richtigen Schritt. Den Beitrag haben wir übrigens VOR der Ankündigung Trumps erstellt, 20 Prozent Zölle auf EU-Importe erheben zu wollen. Video herunterladen (63,4 MB | MP4)

7:09 Uhr Corona-Pandemie: Gesundheitsminister zieht Bilanz Im SWR-Videopodcast "Zur Sache! intensiv" hat Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) die deutsche Corona-Politik verteidigt. "Für die grundsätzlichen Entscheidungen, glaube ich, müssen wir uns wirklich nicht rechtfertigen", so der Minister. Er sagte aber mit Blick auf Schulschließungen: "Niemand von uns hätte geahnt, dass die jugendlichen Routinen, die im normalen Alltag fürs gesamte persönliche Reifen so wichtig sind, so schnell in eine Disbalance kommen." Was die Schließung von Schulen für die Psyche der Kinder und Jugendliche bedeute, müsse man in künftigen Krisen sofort in den Blick nehmen. Herausforderung Corona: Gesundheitsminister Lucha zieht Bilanz I Zur Sache! Intensiv

6:48 Uhr Das Wetter: Sonnenschein pur bei bis zu 22 Grad Der Regenschirm kann heute getrost zu Hause bleiben. Denn in ganz Baden-Württemberg gibt es Sonnenschein von früh bis spät. Während die Temperaturen in der Früh noch zwischen null und acht Grad schwanken, klettern sie tagsüber auf Spitzenwerte zwischen 16 und 22 Grad. Das sollte man so lange genießen wie möglich, denn schon am Sonntag soll es einen Temperatursturz geben. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Und den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend könnt ihr hier nachschauen: Video herunterladen (34,5 MB | MP4)

6:36 Uhr 200 Passagiere können nicht abfliegen: Immer wieder Ärger um Sicherheitskontrollen Dass viele die Sicherheitskontrollen an Flughäfen zuweilen nervig finden, dürfte sich angesichts der Meldungen aus Karlsruhe eventuell erledigen - denn lieber muss man etwas warten, kann dann aber immerhin abheben. So weit kam es für 200 Passagiere nämlich erst gar nicht. Nicht zum ersten Mal kam es am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden zu Engpässen bei den Sicherheitskontrollen. Offensichtlich gelingt es nicht, genügend Personal zur richtigen Zeit bereitzustellen, so der Flughafenbetreiber gegenüber dem SWR. 200 Menschen verpassten dadurch ihren Flug. Zuständig für die Sicherheitskontrolle ist das Regierungspräsidium Stuttgart, das dafür einen Dienstleister beauftragt hat. Der Flughafen-Betreiber hat die Behörde deshalb jetzt aufgefordert, die Situation zu verbessern. Das Regierungspräsidium entgegnet, es gibt derzeit zu wenig Fachkräfte in dem Bereich. Krankheitsbedingte Ausfälle - wie am Wochenende - könnten nicht ohne weiteres kompensiert werden. Man unterstütze den Dienstleister dabei, den Personalstamm dauerhaft zu vergrößern. Dass Passagiere wegen der Zustände bei den Sicherheitskontrollen am Baden-Airpark nicht zum ersten Mal ihren Flug verpasst haben, haben meine Kollegen hier recherchiert: Rheinmünster Zu wenig Sicherheitspersonal Flüge verpasst: Verbesserungen bei Sicherheitskontrollen am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden gefordert Der Betreiber des Flughafens Karlsruhe/Baden-Baden fordert vom Regierungspräsidium Stuttgart eine Verbesserung bei den Sicherheitskontrollen. 200 Passagiere blieben am Boden. Sendung am Mi. , 2.4.2025 17:30 Uhr, SWR4 BW Studio Karlsruhe

6:27 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Am Vormittag wird die Schriftstellerin und Essayistin Olga Martynova der diesjährige Peter-Huchel-Preis in Staufen im Breisgau verliehen. Der Literaturpreis für deutschsprachige Lyrik wird vom Land Baden-Württemberg und dem SWR gestiftet. Er ist mit 15.000 Euro dotiert. Die Baden-Württemberg-Stiftung feiert ihr 25-jähriges Jubiläum mit einem Festakt im Neuen Schloss in Stuttgart. Zu dem Empfang wird auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) erwartet. Auftrag der Stiftung ist es, Programme zu fördern, die die Zukunftsfähigkeit des Landes stärken. Unter dem Motto "Macht aus Fragen Antworten" startet heute an der Hochschule Heilbronn das Landesfinale von"Jugend forscht" Baden-Württemberg 2025. Bis Samstag stellen 109 junge Forschungstalente im Alter von 15 und 21 Jahren die Projekte vor, an denen sie gearbeitet haben. Von einem Martinshorn für Gehörlose über Alternativen zu Pestiziden in der Landwirtschaft bis zur Idee, Wüstensand als Baumaterial zu nutzen, gibt es vieles zu bestaunen.

6:16 Uhr Polizist bei Mafia-Ermittlungen verhaftet: Experte sieht typisches Vorgehen Kurz nach den Razzien im Raum Stuttgart sowie in drei weiteren Bundesländern und Italien ist die Bestürzung noch immer groß: Denn zu den Tatverdächtigen gehört auch ein 46-jähriger Polizist des Polizeipräsidiums Aalen. Die Ermittler hatten 40 Objekte durchsucht und dabei 34 Haftbefehle vollstreckt. Der Beamte sitzt seither in Untersuchungshaft. Dem Aalener Polizeipräsidenten Reiner Möller zufolge soll der Polizist im Rang eines Polizeihauptmeisters die Gruppe unterstützt und damit Geheimnisverrat verübt haben. Der Journalist und Mafia-Experte Sandro Mattioli beschäftigt sich seit Jahren mit der Mafia und damit einem Teil der organisierten Kriminalität in Baden-Württemberg. Für ihn kommt der Schlag gegen die 'Ndrangheta und die Festnahme eines Polizisten als mutmaßlichem Maulwurf nicht überraschend. Die Mafia versuche schon lange gesellschaftliche Strukturen zu unterwandern - Sportvereine, kommunale Verwaltungen, Politik und auch Polizei. "Grundsätzlich ist es so, dass die 'Ndrangheta sehr bemüht ist, Netzwerke aufzubauen - und das ist ihre Stärke", sagte Mattioli dem SWR. Gerade Polizisten könnten "kleinere Sachen hinbiegen", ohne von dem Großen und Ganzen zu wissen. "Das muss gar nicht immer ein riesengroßer Geheimnisverrat sein", so Mattioli. Video herunterladen (58,1 MB | MP4) Sendung am Mi. , 2.4.2025 19:30 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR BW

6:05 Uhr Unmengen an Glückskekse an Bord: Kleinlaster um mehrere Tonnen überladen Die Glückskeks-Industrie bei uns scheint zu boomen - zumindest könnte man darauf kommen, wenn man diese kuriose Geschichte aus Pfullendorf im Kreis Sigmaringen hört. Dort hat die Polizei, wie sie gestern berichtete, einen Kleinlaster gestoppt, der fast 3,5 Tonnen zu viel Material geladen hatte. Einem Polizeisprecher zufolge transportierte der Laster asiatische Lebensmittel, darunter eine Unmenge von Glückskeksen. Statt der zugelassenen 3,5 Tonnen brachte er fast 7 Tonnen auf die Waage. Der Fahrer musste vier baugleiche Kleinlaster organisieren, um seine Fahrt fortzusetzen. Bleibt nur zu hoffen, dass in den Glückskeksen wenigstens auch ein paar gute Sprüche drin standen. Sendung am Mi. , 2.4.2025 17:30 Uhr, SWR4 BW Studio Tübingen

6:02 Uhr USA unter Donald Trump setzt aggressive Handelspolitik fort: Mögliche Folgen für uns Es ist seit dem späten Abend DAS Thema, über das auf der ganzen Welt meist nur Kopfschütteln herrscht: US-Präsident Donald Trump hat neue weitreichende Zollmaßnahmen angekündigt. So werden etwa Zölle in Höhe von 20 Prozent auf Importe aus der EU eingeführt, für China liege die Quote demnach bei 34 Prozent. Als Mindestzoll nennt Trump zehn Prozent. Er sprach von einem "Tag der Befreiung" für Amerika, das sich nicht länger von anderen Ländern über den Tisch ziehen lasse. Die Folgen für die Weltwirtschaft könnten gravierend sein. Verbraucher in den USA müssen sich auf deutliche Preissteigerungen einstellen. Doch auch die Menschen in Deutschland, Europa und anderen Teilen der Welt werden die Folgen zu spüren bekommen, denn ein Handelskrieg mit der EU scheint nun unausweichlich. Es gilt als wahrscheinlich, dass die importierenden Unternehmen die höheren Kosten nicht einfach selbst tragen, sondern an die Verbraucher weitergeben. So steigen die Preise, die Inflation könnte wieder angeheizt werden. China, aber auch die EU, haben bereits Gegenmaßnahmen angekündigt. Der Verband der Deutschen Automobilindustrie (VDA) hat die Zoll-Maßnahmen scharf kritisiert. VDA-Präsidentin Hildegard Müller bezeichnete den Schritt als "Abkehr der USA von der regelbasierten globalen Handelsordnung". Dies sei somit "die Abkehr von der Grundlage für weltweite Wertschöpfung und entsprechendes Wachstum und Wohlstand in vielen Regionen der Welt". EU-Komissionspräsidentin Ursula von der Leyen bezeichnete Trumps Politik als "schweren Schlag für die Weltwirtschaft". Man bereite sich "auf weitere Gegenmaßnahmen vor, um unsere Interessen und unsere Unternehmen zu schützen, falls die Verhandlungen scheitern." Ankündigung von Trump Zölle von 20 Prozent für Importe aus der EU US-Präsident Trump setzt seine aggressive Handelspolitik fort: Auf Importe aus der EU sollen künftig Zölle in Höhe von 20 Prozent erhoben werden. Viele Nicht-EU-Staaten trifft es …