Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Barbara Reeder.

6:56 Uhr BW-Verkehrsminister fordert Ausgleich bei hohen CO2-Preisen 2027 könnten die Preise für Benzin, Öl und Gas deutlich steigen. Denn dann steigt auch der CO2-Preis. Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) fordert einen sozialen Ausgleich für die künftig stark steigenden CO2-Emissionspreisen. Wer etwa auf dem Land wohne, mit dem Auto zur Arbeit müsse und nicht viel verdiene, brauche Unterstützung, so Hermann. Der Bund habe dafür die Möglichkeit, einen Klima-Sozialplan bei der EU einzureichen und Mittel in Höhe von 5,3 Milliarden Euro zu erhalten, sagte Hermann vor der heute beginnenden Verkehrsministerkonferenz in Nürnberg.

6:50 Uhr Hochschulen und Land unterzeichnen Finanzierungs-Paket bis 2030 Die Verhandlungen waren zäh und wurden von lautstarken Protesten der Universitäten und der Studierenden begleitet, aber jetzt steht das Paket zur Finanzierung der Hochschulen in Baden-Württemberg. Den Vertrag zwischen Land und Hochschulen für die Jahre 2026 bis 2030 unterzeichnen Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Wissenschaftsministerin Petra Olschowski und Finanzminister Danyal Bayaz von den Grünen sowie die Vorsitzenden der Rektorenkonferenzen. Mit dem Geld vom Land soll die Grundfinanzierung der Hochschulen gesichert werden. Die Rektorinnen und Rektoren gehen jedoch davon aus, dass sie den Rotstift ansetzen müssen. Denn statt der von der Landesrektoratekonferenz geforderten jährlichen Erhöhung der Mittel um 6 Prozent seien in den Verhandlungen nur 3,5 Prozent vorgesehen gewesen. Dabei kämpfen auch die Hochschulen mit gestiegenen Personalkosten, Inflation und höhere Energiekosten.

6:46 Uhr Ostfildern: Mann von Stadtbahn erfasst und schwer verletzt Ein Fußgänger ist in Ostfildern von einer Stadtbahn erfasst und schwer verletzt worden. Polizeiangaben zufolge wurde er mehrere Meter von der Bahn mitgezogen und blieb im Gleisbett liegen. Rettungskräfte brachten den 20-Jährigen in ein Krankenhaus. Die 42 Fahrgäste in der Bahn blieben unverletzt. Rettungskräfte betreuten den Bahnfahrer, seinen Kollegen aus einer entgegenkommenden Bahn sowie Schüler, die den Unfall mitbekommen hatten. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Mann am Morgen einen unbeschrankten Bahnübergang für Fußgänger überquert und dabei wohl die heranfahrende Bahn übersehen. Der Fahrer hatte noch versucht, den Zusammenstoß durch eine Notbremsung zu verhindern.

6:35 Uhr Neuaufstellung von Varta abgeschlossen Die monatelange Neuaufstellung des Batteriehersteller Varta mit Sitz in Ellwangen (Ostalbkreis) ist abgeschlossen. "Im Anschluss an die nunmehr wirksamen strukturellen und bilanziellen Maßnahmen des Restrukturierungskonzepts erfolgt wie geplant dessen operative Umsetzung bis Ende 2027", teilte das Unternehmen gestern mit. Die Zahlungsfähigkeit sei durch das Verfahren gestärkt worden. Neue Eigentümer des Batterieherstellers sind der frühere Mehrheitseigner, der österreichische Unternehmer Michael Tojner, und der Sportwagenbauer Porsche. Beide ließen sich das jeweils 30 Millionen Euro kosten und halten nun je 50 Prozent der Anteile der Varta AG. Außerdem hat der Konzern einen Kredit in Höhe von 60 Millionen Euro erhalten.

6:26 Uhr So wird das Wetter in BW Erst wärmer, dann wieder kälter: In Baden-Württemberg sollen die Temperaturen heute im Vergleich zu gestern etwas steigen. In der Früh liegen sie zwischen einem Grad auf der Schwäbischen Alb und sechs Grad im Rheintal. Am Vormittag setzt sich dann mehr und mehr die Sonne durch. In der Spitze erreichen die Temperaturen bis zu 19 Grad. Der Haken dabei: Dank des frischen Ostwinds fühlt es sich kälter an. In den kommenden Tagen wird es tatsächlich auch wieder kälter. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Und den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend könnt ihr hier nachschauen: Video herunterladen (37,1 MB | MP4)

6:21 Uhr SAP eröffnet KI-gesteuerten Supermarkt Rund um die Uhr shoppen, völlig kontaktlos, mithilfe einer App, gesteuert von Software mit Künstlicher Intelligenz. So sieht laut SAP-Chef Christian Klein die Zukunft des Einzelhandels aus. Für die Beschäftigten in Walldorf wird das jetzt schon möglich, denn das Walldorfer Softwareunternehmen hat auf dem firmeneigenen Gelände einen personallosen, mithilfe von KI gesteuerten Shop eröffnet und will damit in das Geschäft mit autonomen Supermärkten einsteigen. Vieles wird in der Branche schon ausprobiert, jetzt will auch der Walldorfer Softwarekonzern in den Wachstumsmarkt größer einsteigen. Gemeinsam mit dem Kantinenbetreiber Aramark hat SAP seinen ersten intelligenten Lebensmittelshop eröffnet. Erstmal nur auf dem firmeneigenen Gelände, dort können SAP-Beschäftigte ab sofort einkaufen. KI-Technologien im Hintergrund registrieren genau das Einkaufsverhalten, um die Angebote auf die Kunden zuzuschneiden und die Beschaffung der Waren entsprechend anzupassen. Für SAP sei der Einzelhandel ein wichtiger Markt mit viel Potential, so Vorstandschef Christian Klein.

6:15 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Am Abend geht es für den VfB Stuttgart gegen RB Leipzig um den Einzug ins Finale des DFB-Pokals. Nach der Niederlage in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt am Wochenende könnten die Stuttgarter mit einem Sieg gegen RB mal wieder für positive Schlagzeilen sorgen. Anstoß in der MHP-Arena in Stuttgart ist um 20:45 Uhr. Das Spiel wird im ZDF übertragen. Der 14. Deutsche Seniorentag 2025 öffnet von heute an bis Donnerstag im Congress Center Rosengarten seine Tore. Unter dem Motto "Worauf es ankommt" dreht sich drei Tage lang alles um die Frage, wie ein gutes Leben im Alter gelingen kann. Im Prozess um einen tödlichen Messerangriff vor einem Supermarkt in Ravensburg werden heute die Plädoyers und das Urteil erwartet. Angeklagt ist ein abgelehnter Asylbewerber aus Gambia, der im Streit seinen Mitbewohner einer Flüchtlingsunterkunft erstochen haben soll. Die Tat spielte sich Ende August 2024 ab.

6:06 Uhr Jede zweite Wildbienenart steht in BW auf Roter Liste Jede zweite Wildbienenart ist in Baden-Württemberg gefährdet. Das zeigt die überarbeitete Rote Liste der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LuBW) mit Sitz in Karlsruhe. Seit der Veröffentlichung der letzten Roten Liste im Jahr 2000 habe sich der Anteil der vom Aussterben bedrohten Wildbienen-Arten fast verdoppelt, heißt es von der LuBW. Allein in Baden-Württemberg sind rund 500 verschiedene Wildbienenarten bekannt, die eine Schlüsselrolle für den Erhalt der Natur haben. Sie bestäuben heimische Pflanzen und tragen zu deren Vermehrung bei. Laut LuBW hat auch der Anteil der ausgestorbenen Arten zugenommen. Die Zahlen belegen eindeutig den Trend zur schnell voranschreitenden Abnahme der Arten, so Ulrich Maurer. Grund seien unter anderem Baumaßnahmen, Überdüngung und der Einsatz von Pestiziden. Die aktualisierte Rote Liste basiert auf über 300.000 Einzelnachweise, die über eine Datenbank gesammelt wurden. Karlsruhe "Rote Liste" aktualisiert Jede zweite Wildbienen-Art in BW ist gefährdet Fast jede zweite Wildbienenart in Baden-Württemberg ist gefährdet. Die LUBW in Karlsruhe hat eine aktualisierte Rote Liste der Wildbienen veröffentlicht. Sendung am Mi. , 2.4.2025 6:00 Uhr, SWR4 BW Studio Karlsruhe