Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Barbara Reeder.



6:24 Uhr 1. April - Bedeutung und Hintergründe Menschen veräppeln und auf den Arm nehmen - am 1. April hat das nicht nur in Deutschland Tradition. Zu den Ursprüngen der Aprilscherze gibt es verschiedene Theorien. Beispielsweise, dass am 1. April diejenigen verspottet wurden, die die Kalenderreform des französischen Königs Karl IX. verschlafen hatten. Im Mittelalter waren verschiedene Neujahrstage gebräuchlich, die meist im Frühjahr lagen, wie der 21. März. In Frankreich galt der 25. März als Neujahrstag, der Tag der Verkündung von Mariä Empfängnis. Die Feierlichkeiten dazu sollen am 1. April ihren Höhepunkt erreicht haben. Als König Karl IX. 1564 den gregorianischen Kalender einführte, wurde der Neujahrstag auf den 1. Januar festgelegt. Wer das neue Jahr weiterhin am 1. April feierte, wurde den Chroniken zufolge als Aprilnarr verspottet. Eine andere Erklärung hängt ebenfalls mit den Frühlingsfesten im Mittelalter zusammen. Hier konnten Narren Kirche und Adel auf die Schippe nehmen - ohne Konsequenzen befürchten zu müssen. Eine weitere Theorie hat mit der Bibel zu tun, denn der 1. April wird in manchen Überlieferungen als Geburts- oder Todestag von Judas, der Jesus seinerzeit verraten hat, angegeben.

6:12 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Am Mittag findet die Landespressekonferenz mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) statt. Äußern werden sich auch Justiz- und Migrationsministerin Marion Gentges (CDU) sowie Sozial- und Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne). Themen sind die Einrichtung eines "Commercial Court" am Oberlandesgericht Stuttgart sowie die Landesagentur für die Zuwanderung von Fachkräften. Beim Elterngeld sinkt die Einkommensgrenze, bis zu der man die staatliche Zuwendung bekommen kann. Paare und Alleinerziehende, die ab heute ein Kind bekommen, erhalten Elterngeld, sofern sie maximal 175.000 Euro zu versteuerndes Jahreseinkommen erzielen. Bisher lag die Grenze bei 200.000 Euro. Weil die erste Verhandlung in der Tarifrunde des Kfz-Handwerks vergangene Woche ohne Annäherung zu Ende gegangen ist, stehen ab heute die nächsten Tarifstreiks an. Die IG Metall fordert für die rund 55.000 Beschäftigten im Kfz-Handwerk 6,5 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von 12 Monaten sowie 170 Euro mehr für die Auszubildenden und dual Studierenden.

6:09 Uhr A5 nach Unfall in Richtung Karlsruhe gesperrt Nach einem schweren Unfall mit einem Autotransporter ist die A5 Karlsruhe in Richtung Basel derzeit gesperrt. Gestern Abend war dort der Sattelschlepper zwischen den Anschlussstellen Lahr und Offenburg in Brand geraten. Nach ersten Angaben der Polizei brannte der Auflieger komplett aus. Nach Abschluss der Reinigungsarbeiten stellte sich heraus, dass die Fahrbahndecke durch die Hitze beschädigt war. Jetzt wird untersucht, wie der Schaden schnell behoben werden kann. Bis dahin bleibt die Sperrung bestehen.

6:07 Uhr Erste Deutsche ins All gestartet Heute Morgen schauen wir nicht nur über die Landesgrenzen hinweg, sondern in die unendlichen Weiten des Weltraums: Erstmals ist eine deutsche Frau ins Weltall gestartet. Die Berlinerin Rabea Rogge ist gemeinsam mit drei weiteren Raumfahrern an Bord einer Space-X-Rakete. Sie befindet sich auf einer Umlaufbahn um Nord- und Südol - auch das ist ein Novum. Die Crew soll etwa vier Tage im All verbringen und verschiedene Experimente machen. Sendung am Di. , 1.4.2025 4:00 Uhr, SWR3 Nachrichten

6:05 Uhr Ab heute gilt: Licht aus an Gebäuden Nein, das ist kein Aprilscherz, versprochen. Über die Änderungen im April haben wir ja in den vergangenen Tagen schon berichtet. Ab heute gilt, dass Gebäude nicht mehr ganztägig beleuchtet werden dürfen - davon betroffen sind auch die Fassaden privater Gebäude, Firmen oder Kirchen. Hintergrund ist das Naturschutzgesetz Baden-Württemberg. Damit sollen Tiere geschützt sowie Energieverbrauch und Lichtverschmutzung reduziert werden. Brigitte Heinz vom BUND Baden-Württemberg erklärt, dass das Kunstlicht auf die Artenvielfalt, aber auch die Gesundheit des Menschen beeinflusst: "Nachtaktiven Tieren, wie Nachtfaltern, Fledermäusen oder Igeln, stehlen wir Lebensraum. Den tagaktiven Arten, wie etwa Singvögeln, nehmen wir die Ruhephasen und Rückzugsorte." Denn alles Leben auf diesem Planeten habe sich an den Tag-Nacht-Rhythmus angepasst. Das Beleuchtungsverbot gilt immer vom Anfang April bis Ende September ganztägig und von Anfang Oktober bis Ende März von 22 bis 6 Uhr - sofern nicht Sicherheitsgründe oder Rechtsvorschriften dagegensprechen.

6:02 Uhr Linke fordert Rücktritt von BW-CDU-Chef Hagel wegen "Nazi-Parole" Der baden-württembergische CDU-Chef Manuel Hagel hat am Samstagabend in seiner Heimatstadt Ehingen (Alb-Donau-Kreis) seine Spitzenkandidatur gefeiert. Vor Publikum hielt er dort eine Rede, an der die Linke in BW sich besonders an einem Satz stört. "Umweltschutz ist Heimatschutz", sagte Hagel wörtlich vor Publikum. Der Slogan wurde in der Vergangenheit unter anderem von NPD-Politikern genutzt. Es handle sich um eine "gängige Formel heutiger Rechtsextremisten", heißt es bei der Bayerischen Informationsstelle gegen Extremismus. Der stellvertretende Landessprecher der Linken, Luigi Pantisano, erklärte deshalb, Hagel zeige bereits bei Verkündigung seiner Spitzenkandidatur, dass er für das Amt des Ministerpräsidenten nicht geeignet sei.Der Linkenpolitiker forderte außerdem, die CDU müsse Hagel nach diesem Auftritt von sämtlichen Ämtern freistellen. Die CDU wies den Wirbel um die Äußerung als "durchschaubares Wahlkampfmanöver" zurück. Baden-Württemberg Umstrittene Äußerung zum Umweltschutz Wegen "Nazi-Parole"? Linke fordert Rücktritt von BW-CDU-Spitzenkandidat Hagel "Umweltschutz ist Heimatschutz" - an diesem Satz Hagels stört sich die Linke in BW. Das sei eine "Nazi-Parole". Hagel müsse zurücktreten. "Wahlkampfmanöver", kontert die CDU. Sendung am Mo. , 31.3.2025 18:30 Uhr, SWR1 BW Nachrichten