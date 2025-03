Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Mirela Delic.

7:40 Uhr Die aktuelle Verkehrslage in BW Neben den üblichen Verzögerungen rund um den Pendlerverkehr trifft es heute vor allem die Fahrerinnen und Fahrer aus BW, die in die Schweiz wollen: Auf der A5 Karlsruhe Richtung Basel sind die rechte und die Standspur zwischen Bühl und Appenweiter gesperrt. Es gibt 6 Kilometer Stau, das kostet die Autofahrer bis zu 20 Minuten. Auf der selben Strecke hat sich zwischen Weil am Rhein/Hüningen und am Grenzübergaben ein Stau von 2 Kilometern gebildet. Hier braucht man auch etwa 20 Minuten länger. Wie es auf eurer Strecke aktuell aussieht, erfahrt ihr immer in der SWR Aktuell-App und hier: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

7:35 Uhr Hofladen der Zukunft: Mit KI in den Kampf gegen Supermärkte? Frisches aus der Region, kurze Wege und der persönliche Kontakt: Mit Hofläden versuchen viele Landwirte, dem Preisdruck der Supermärkte zu trotzen. Zurzeit nutzen noch die wenigsten Landwirte in der Region Heilbronn-Franken Künstliche Intelligenz (KI). In fünf Jahren könnte die Quote bei rund 80 Prozent liegen, schätzt EDV-Expertin Miriam Hanselmann aus Schrozberg (Kreis Schwäbisch Hall). Um KI und die Möglichkeiten besser kennenzulernen, werden regelmäßig Seminare angeboten. Demnach könnte Künstliche Intelligenz in Zukunft bei der Vermarktung der landwirtschaftlichen Produkte eine wichtige Rolle spielen:

7:25 Uhr Warnstreik an den SRH-Kliniken in BW Die Gewerkschaft ver.di hat Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger sowie Verwaltungsangestellte der SRH-Kliniken in Heidelberg, Sigmaringen, Karlsbad-Langensteinbach (Kreis Karlsruhe) und Oberndorf (Rottweil) heute zum Warnstreik aufgerufen. Die Notfall-Versorgung von Patienten sei aber sichergestellt. Heute beginnt in Heidelberg die dritte Tarif-Verhandlungsrunde. Die Krankenpfleger und Verwaltungsangestellten fordern mehr Geld. Sendung am Mo. , 31.3.2025 7:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:58 Uhr Mehr Pünktlichkeit auf Riedbahn nach Generalsanierung Rund 100 Tage nach der Wiederinbetriebnahme der Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim sieht die Bahn erste positive Folgen der Generalsanierung der Strecke. Im Februar habe im Vergleich zum Vorjahresmonat im Nahverkehr die Pünktlichkeit um 20 Prozentpunkte auf 80 Prozent zugenommen, sagte der Chef der Bahn-Infrastrukturgesellschaft InfraGo, Philipp Nagl. Der Fernverkehr habe auf der Strecke Verspätungen um ein Drittel verringern können und Störungen wegen der Infrastruktur seien um 27 Prozent zurückgegangen. An einzelnen Tagen gebe es bei Störungen sogar um 50 Prozent weniger. Gleichzeitig fuhren Nagl zufolge im Februar 345 statt im Vorjahresmonat 329 Züge am Tag. Auch aus Sicht des Fahrgastverbandes Pro Bahn ist die Sanierung unter dem Strich gelungen. Sendung am Mo. , 31.3.2025 7:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:40 Uhr BW-Unternehmer warnen vor Folgen durch Erhöhung des Mindestlohns Eine steigende Belastung für Betriebe und Bürger sieht die baden-württembergische Wirtschaft in einer Anhebung des Mindestlohns auf 15 Euro. In einer Mitteilung von gestern fordern die Unternehmer Baden-Württemberg (UBW) von Union und SPD - die aktuell Koalitionsverhandlungen führen -, von einer derartigen Erhöhung abzusehen. Diese würde die Preise für Verbraucher, vom belegten Brötchen zum Friseurbesuch, weiter verteuern. Ein höherer Mindestlohn führe dazu, dass auch andere Branchen ihre Einstiegsgehalte anheben müssten, um die Abstände im Lohngefüge beizubehalten, heißt es weiter. Das würde die Inflation vorantreiben. Zudem könne sich die Steigerung des Mindestlohns negativ auf die Attraktivität von Ausbildungen auswirken, bei denen der Verdienst dann deutlich geringer sei als bei einem Mindestlohn-Job. Sendung am So. , 30.3.2025 18:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:35 Uhr Mann bei Sturz von Traktor schwer verletzt Weil er in einer Kurve vom Zusatzsitz eines Traktors stürzte, ist ein Mann gestern in Bammental (Rhein-Neckar-Kreis) schwer am Kopf verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann auf dem Traktor mitgefahren und dann aus noch unbekanntem Grund auf die Fahrbahn gefallen. Der Mann wurde vor Ort versorgt, hierfür war laut der Mitteilung auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten anschließend in ein Krankenhaus. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt, die Ermittlungen zu dem Unfall wurden eingeleitet. Ein Sachverständiger soll dabei helfen.

Bammental Rettungshubschrauber im Einsatz Mann bei Sturz von Traktor bei Bammental schwer verletzt Bei einem Verkehrsunfall mit einem Traktor bei Bammental (Rhein-Neckar-Kreis) ist eine Person schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Sendung am Mo. , 31.3.2025 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Mannheim

6:25 Uhr Wetter heute in BW: Wolkig und gebietsweise Regen Und wie wird das Wetter heute? Leider überwiegen weiterhin Wolken und zeitweise fällt leichter Regen. Richtung Kurpfalz und am Oberrhein bleibt es aber meist trocken, hier kommt ab und zu auch die Sonne heraus. Der Wind weht in Böen kräftig und dreht im Tagesverlauf von Nordwest auf Nord. Die Temperaturen steigen auf 5 Grad auf der Alb und bis 13 Grad in der Kurpfalz. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Und den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend könnt ihr hier nachschauen: Video herunterladen (38,1 MB | MP4) Sendung am So. , 30.3.2025 19:45 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR BW

6:15 Uhr Polizei warnt vor Online-Trading-Betrug Mit Geldanlagen schnell hohe Gewinne erzielen? Wem das versprochen wird, der sollte stutzig werden - erst recht, wenn man über Social Media oder Messenger-Dienste von angeblichen Beratern kontaktiert wird. Vor "Online-Trading-Betrug" über solche Wege warnt die Polizei Heilbronn. Demnach versprechen Betrüger profitable Anlagemöglichkeiten und bewegen ihre Opfer dazu, auf einer gefälschten Trading-Plattform Geld zu investieren. Denn am Ende ist das Geld weg. Laut Polizei Heilbronn melden sich immer mehr Menschen, die auf diesen Betrug reingefallen sind. Heilbronn Kriminelle überzeugen mit Psycho-Tricks Betrugsopfer verlieren Millionen: Polizei warnt vor Online-Trading-Betrug Die Polizei meldet eine besorgniserregende Welle von Betrugsfällen mit "Online-Trading". So funktioniert die Masche der Kriminellen mit Psycho-Tricks. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg Sendung am Mo. , 31.3.2025 6:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:10 Uhr Wohnhaus in Crailsheim ausgebrannt In Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) sind gestern am späten Abend ein mehrstöckiges Wohnhaus und eine angebaute Scheune ausgebrannt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 400.000 Euro. Verletzt wurde niemand durch das Feuer. Das Haus stand beim Eintreffen der Feuerwehr bereits komplett in Flammen. Der Funkenflug war ldemnach so stark, dass zunächst auch die Nachbarhäuser Gefahr liefen, Feuer zu fangen. Deshalb mussten die Bewohnerinnen und Bewohner der Nachbarhäuser vorsorglich ihre Wohnungen verlassen. Nach über zwei Stunden war das Feuer unter Kontrolle. Die umliegenden Häuser konnten geschützt werden. Die Nachlöscharbeiten werden voraussichtlich noch den ganzen Tag dauern. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Crailsheim 400.000 Euro Schaden Starker Funkenflug und meterhohe Flammen: Wohnhaus in Crailsheim abgebrannt In Crailsheim sind in der Nacht auf Montag ein Wohnhaus und eine Scheune niedergebrannt. Nachbarhäuser mussten evakuiert werden. Es entstand ein Schaden von rund 400.000 Euro. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg Sendung am Mo. , 31.3.2025 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Heilbronn

6:05 Uhr Zu teuer - Kehl steigt bei Bekämpfung von Tigermücke aus Die badische Grenzstadt Kehl sieht sich wegen hoher Kosten außerstande, die Asiatische Tigermücke weiter aufwendig zu bekämpfen. "Wir müssten eine Viertelmillion Euro nur für Kehl ausgeben, wenn wir das System so weitermachen würden", sagt der parteilose Oberbürgermeister Wolfram Britz. Stattdessen werden Bewohnerinnen und Bewohner in die Pflicht genommen: "Wir müssen auf die Verantwortung der Bevölkerung setzen." Die Stadt hatte bisher die Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage, kurz Kabs, in Speyer beauftragt, gegen die aggressiven Insekten vorzugehen. Dafür flossen zuletzt 100.000 Euro. Wie die Aktionsgemeinschaft mitteilte, sehen auch andere Kommunen am Oberrhein inzwischen davon ab, die nur etwa sechs Millimeter große Tigermücke auf Privatgrundstücken intensiv zu bekämpfen.

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Im Prozess um den Mord an einem Mann in Heiligkreuzsteinach (Rhein-Neckar-Kreis) werden heute die Urteile erwartet. Angeklagt sind zwei Frauen wegen Beihilfe zum Mord. Sie sollen einer dritten Frau, die sich während eines SEK-Einsatzes selbst tötete, bei der Tat geholfen haben. Auch für Beihilfe zum Mord kann das Gericht unter bestimmten Umständen eine lebenslängliche Freiheitsstrafe verhängen. Heute werden die Karten für das geplante Biosphärengebiet Allgäu-Oberschwaben veröffentlicht. Damit tritt der Prüfprozess des Projekts in die entscheidende Phase. Wie werden die Kommunen auf die Ausdehnung und die Festlegung der verschiedenen Zonen reagieren? Schließlich gibt es beachtlichen Widerstand. An der Baustelle des Rastatter Eisenbahntunnels (Kreis Karlsruhe) informieren Projektplanerinnen und -planer bei einer Baustellenbegehung heute über den Baufortschritt. Eigentlich sollte der Tunnel schon vor drei Jahren fertig sein. Allerdings wurde im August 2017 auf der Baustelle eine rund 90 Meter lange Tunnelbohrmaschine verschüttet, was das ganze Projekt um Jahre verzögerte und deutlich teurer machte.