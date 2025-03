Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Andrea Blocksdorf.

7:00 Uhr Unbekannte zerstören Biberbauten im Kreis Sigmaringen Bei Ennetach im Kreis Sigmaringen haben Unbekannte Biberbauten zerstört. Das ist heikel - vor allem zu dieser Jahreszeit. Denn die Tiere stehen unter Artenschutz und brauchen die Bauten gerade jetzt für den Nachwuchs. Die Biberweibchen sind hochträchtig und die Jungen benötigen sie als Schutz. Biber sind wichtig auch für andere Arten. Wer ihre Bauten zerstört, für den kann es teuer werden - es drohen Geldstrafen bis zu 50.000 Euro. Mengen Dämme und Bauten zerstört Wer hat in Ennetach den Biber gestört? Bei Ennetach im Kreis Sigmaringen haben Unbekannte ihre Zerstörungswut an Biberbauten ausgelassen. Doch die Tiere stehen unter Artenschutz und brauchen die Bauten für den Nachwuchs. 19:30 Uhr SWR Aktuell Baden-Württemberg SWR BW Sendung am Do. , 27.3.2025 19:30 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR BW

6:49 Uhr Porsche baut Teststrecke in Süditalien nicht aus Nach Protesten von Umweltschützerinnen und Umweltschützern will der Stuttgarter Autobauer Porsche seine Teststrecke in der süditalienischen Region Apulien nicht ausbauen. Der Sportwagenhersteller wollte in das Projekt nach eigenen Angaben etwa 450 Millionen Euro investieren. Eingestellt wird der Betrieb aber nicht: Auch in Zukunft will die VW-Tochter dort Fahrzeuge testen, teilte das Unternehmen mit. Porsche betreibt seit 2012 nahe der Gemeinde Nardò eine der modernsten Teststrecken der Welt. Auf dem mehr als 700 Hektar großen Gelände prüft das Unternehmen neue Fahrzeuge. Auch andere Autohersteller nutzen den Standort. Sportwagenbauer stoppt Pläne Nach Protesten von Umweltschützern: Porsche baut Teststrecke in Süditalien nicht aus Der Sportwagenbauer Porsche wird seine Teststrecke in Apulien nicht ausbauen. Als Grund nannte das Unternehmen unter anderem Proteste von Umweltschützern. Sendung am Do. , 27.3.2025 19:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:35 Uhr Das Wetter für BW Hoch Manuela bestimmt unser Wetter. Am Freitag scheint zunächst häufig die Sonne. Im Süden von Baden-Württemberg halten sich einige Wolken, später wird es insgesamt etwas wolkiger. Die Höchstwerte liegen zwischen 12 und 19 Grad. Der Wetter-Ausblick aufs Wochenende ist durchwachsen: Am Samstag gibt es ab und zu Regen und es wird maximal 13 Grad warm. Für Sonntag rechnen die Meteorologen damit, dass der Regen abzieht und dann sollen die Temperaturen auch wieder etwas steigen. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Und den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend könnt ihr hier nachschauen: Video herunterladen (36,8 MB | MP4)

6:20 Uhr Kirchen in Baden-Württemberg verlieren erneut zehntausende Mitglieder Sonntagmorgen in die Kirche? Für viele Menschen in Baden-Württemberg gehört das nicht zum Wochenend-Ritual - vor allem, weil viele gar keiner Kirche mehr angehören. Fast hunderttausend Menschen sind vergangenes Jahr aus den beiden großen christlichen Kirchen im Land ausgetreten. Im Vergleich zu den Vorjahren hat sich der Rückgang jedoch leicht abgeschwächt. Die meisten Austritte verzeichnete die evangelische Landeskirche Württemberg: nach eigenen Angaben rund 30.000. Bei der evangelischen Landeskirche Baden waren es gut 19.000. Das katholische Erzbistum Freiburg zählte laut Deutscher Bischofskonferenz vergangenes Jahr gut 25.000 Austritte. Im Bistum Rottenburg-Stuttgart waren es 24.000. Baden-Württemberg Austrittswelle etwas abgeflacht Kirchen in Baden-Württemberg verlieren erneut Zehntausende Mitglieder Fast hunderttausend Menschen sind vergangenes Jahr aus den beiden großen christlichen Kirchen im Land ausgetreten. Der Rückgang schwächt sich jedoch leicht ab. Sendung am Do. , 27.3.2025 18:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:12 Uhr SPD in BW setzt sich für Notfallpraxen ein Die SPD im baden-württembergischen Landtag kämpft weiter um den Erhalt von Notfallpraxen im Land. Der Fraktionsvorsitzende Andreas Stoch fordert von der SPD-Spitze in einem Brief, sich in den Koalitionsverhandlungen mit der Union für eine Reform der Notfallversorgung einzusetzen. In ihrer Krankenhausreform hat die Bundesregierung im vergangenen Jahr festgelegt, dass Kliniken mit einer Grundversorgung innerhalb von 30 Minuten mit dem Auto erreicht werden müssen. Die SPD im baden-württembergischen Landtag fordert jetzt, dass sich ihre Bundespartei im Koalitionsvertrag mit der Union dafür einsetzt, dass das auch für die Notfallpraxen gilt. Damit könnte dann die baden-württembergische Reform rückgängig gemacht werden. Die sieht vor, dass nur 95 Prozent der Patienten zukünftig eine Notfallpraxis in 30 Minuten erreichen sollen, der Rest in höchstens 45 Minuten. Dadurch sollen eigentlich ab April nach und nach 18 Notfallpraxen in Baden-Württemberg geschlossen werden. Sollte dies auf 30 Minuten für alle geändert werden, könnten so laut SPD-Fraktion sieben Standorte erhalten bleiben. Streit um Gesundheitsversorgung SPD kämpft weiter gegen Schließung von Notfallpraxen Die SPD in BW setzt sich dafür ein, dass Notfallpraxen erhalten bleiben. Dafür hat sich der Landesvorsitzende Stoch an die SPD-Spitze in Berlin gewandt. Sendung am Fr. , 28.3.2025 6:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:05 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Stuttgart gibt am Vormittag die Arbeitsmarktdaten für März bekannt. Nach Einschätzung von Fachleuten dürfte die Arbeitslosenzahl im Vergleich zum Vormonat gesunken sein. Im Februar waren landesweit rund 293.000 Menschen arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote lag wie schon im Januar bei 4,6 Prozent. In Baden-Baden geht die Konferenz der Agrarministerinnen und - minister des Bundes und der Länder zu Ende. Sie findet unter dem Vorsitz Baden-Württembergs statt. Über die Ergebnisse der Tagung informieren unter anderem der geschäftsführende Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) und Baden-Württembergs Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU). Die Landespressekonferenz befasst sich mit dem sogenannten Schulabsentismus. Unter anderem stellt der Berufsschullehrerverband Baden-Württemberg eine Umfrage zu Schulschwänzern vor. Für die Adler Mannheim geht es heute Abend um den Einzug ins Playoff-Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga. Das Spiel beim EHC München beginnt um 19:30 Uhr.

6:01 Uhr Teil-Sonnenfinsternis: Hoffen auf Wolkenloch in BW Sternwarten in Baden-Württemberg bereiten sich auf ein Himmelsschauspiel vor: Zwischen 11:22 Uhr und 12:59 Uhr kommt es morgen zu einer partiellen Sonnenfinsternis. Dann schiebt sich der Mond ein bisschen über die Sonne und verdeckt sie zum Teil. Ob wir im Land etwas davon mitkriegen, hängt vom Wetter ab. Und das sieht laut Deutschem Wetterdienst (DWD) nicht so richtig gut aus. Ausgerechnet am Samstag wird mit starker Bewölkung, überwiegend bedecktem Himmel und teils schauerartigem Regen gerechnet. "Es gibt wenig Wahrscheinlichkeit, etwas am Himmel zu sehen", so ein DWD-Experte. Erst in der Nacht zum Sonntag gehe die Bewölkung zurück. "Wir hoffen auf ein Wolkenloch", sagte ein Sprecher der Experimenta. Besucherinnen und Besucher könnten dann durch Teleskope die partielle Sonnenfinsternis selbst beobachten. Kleiner Trost, wenn wegen der Wolken daraus nichts wird: Es gibt seinen Angaben zufolge einen Livestream zu einer anderen Sternwarte. Und wer dieses Himmelsereignis ganz verpasst, darf auf kommendes Jahr hoffen: Die nächste Teil-Sonnenfinsternis wird für den 12. August 2026 erwartet.

Baden-Württemberg Seltenes Himmelsschauspiel "Sofi"-Brillen und Sternwarte: Wo man die partielle Sonnenfinsternis am Samstag sehen kann So ein Himmelsschauspiel ist ziemlich selten: Am Samstag gibt es eine partielle Sonnenfinsternis. Wie sie entsteht und von wo aus in BW man sie gut sehen könnte. Sendung am Fr. , 14.3.2025 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Heilbronn