Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Patrick Seibert.

6:17 Uhr Tödlicher Raser-Unfall in Ludwigsburg: War ein drittes Auto beteiligt? Die Polizei vermutet, dass an dem mutmaßlich illegalen Autorennen am vergangenen Donnerstag in Ludwigsburg ein drittes Fahrzeug beteiligt war. Deshalb hat sie erneut Zeugen und Zeuginnen aufgerufen, sich zu melden. Dabei sei es von Bedeutung, "ob möglicherweise ein drittes Fahrzeug aufgefallen ist, das hinter den S-Klassen fuhr, um den nachfolgenden Verkehr abzuschirmen", schreibt die Polizei in der Mitteilung. Wie die Ermittlungen bisher ergaben, war eines der beiden an dem mutmaßlichen Rennen beteiligten Fahrzeuge mit dem Auto zweier unbeteiligter Frauen zusammengestoßen. Die beiden Frauen starben am Unfallort. Ludwigsburg Polizei sucht erneut Zeugen Tödlicher Raser-Unfall in Ludwigsburg: War ein drittes Auto beteiligt? Die Polizei vermutet, dass an dem mutmaßlichen illegalen Autorennen am Donnerstag in Ludwigsburg ein drittes Fahrzeug beteiligt war. Bei dem folgenden Unfall waren zwei Frauen gestorben. Sendung am Mi. , 26.3.2025 21:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:05 Uhr Mehr Wirtschaftswachstum für 2026 erwartet Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) blickt etwas zuversichtlicher auf die Wirtschaftsentwicklung im Land als zuletzt. 2026 werde ein positives Wachstum beim realen Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 1,4 Prozent erwartet. Das geht aus der aktuellen Ausgabe "BW Quarterly" von LBBW Research hervor. Bei der Veröffentlichung im Dezember vergangenen Jahres wurde noch ein Plus von 0,5 Prozent prognostiziert. Die positiven Effekte der Verteidigungs- und Infrastruktursondervermögen sowie der größere Optimismus der Autoindustrie spiegelten sich hier wider, hieß es. Die Einschätzung bliebe aber mit erheblichen Unsicherheiten behaftet, vor allem wegen der Politik des US-Präsidenten Donald Trump und geopolitischer Entwicklungen. Die Prognose gebe Unternehmen, Beschäftigten und Kommunen eine kurze konjunkturelle Verschnaufpause, teilte LBBW-Volkswirt Guido Zimmermann mit. Diese müsse aber unbedingt genutzt werden, um langfristige strukturelle Probleme anzugehen, hieß es. Sendung am Do. , 27.3.2025 6:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:03 Uhr Queen-Musical kommt nach Stuttgart zurück Freddie statt Tarzan: Nach 15 Jahren kehrt das Queen-Musical "We Will Rock You" im Herbst nach Stuttgart zurück - das wurde jetzt auch offiziell bestätigt. Alle Verträge seien unterzeichnet, berichtete ein Sprecher von Stage Entertainment der Deutschen Presse-Agentur. Das Musical basiert auf 24 der größten Hits der britischen Rockband Queen und wurde gemeinsam mit Bandmitgliedern entwickelt. Die Show lockte laut Stage Entertainment weltweit schon mehr als 16 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer an. Bereits 2008 bis 2010 war das Stück in Stuttgart zu Gast - nun kommt es zurück. Das Queen-Musical feierte 2002 in London seine Weltpremiere und tourte seither erfolgreich durch 19 Länder. Die Show erzählt eine visionäre Geschichte über den Kampf gegen eine Gesellschaft, die echte Rockmusik unterdrückt.

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Auf dem Roßkopf bei Freiburg wird heute Vormittag ein altes Windrad gesprengt. Statt der bisherigen vier Windräder sollen dort künftig zwei neue, leistungsstärkere Windräder stehen. In Stuttgart wird heute der Mordprozess um die Tötung des Mannheimer Polizisten Rouven Laur fortgesetzt. Bereits zum Auftakt hatte der Angeklagte die Tat vor dem Oberlandesgericht gestanden. In der SWR-Sendung "Zur Sache! Baden-Württemberg" geht es heute Abend um die Corona-Pandemie und die Frage, wie diese die Gesellschaft verändert hat.