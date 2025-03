Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Patrick Seibert.

7:15 Uhr Verkehrssündern droht EU-weiter Führerscheinentzug In der EU droht Verkehrssündern bald ein länderübergreifendes Fahrverbot. Vertreter des EU-Parlaments und der Mitgliedstaaten haben sich darauf geeinigt, den Führerscheinentzug auszuweiten. Nach dem jetzigen EU-Recht dürfen Mitgliedstaaten, die den Führerschein eines Verkehrsteilnehmers nicht ausgestellt haben, ein Fahrverbot nur auf dem eigenen Gebiet aussprechen. Das soll sich jetzt ändern. Verstößt ein Autofahrer mit einem deutschen Führerschein also zum Beispiel in Italien gegen die Straßenverkehrsregeln, können die italienischen Behörden einen EU-weiten Führerscheinentzug in die Wege leiten. Das soll aber vor allem bei schweren Verstößen gelten, wie etwa bei Trunkenheit am Steuer oder Unfällen mit Todesfolge. Die Neuregelung muss noch formell vom EU-Parlament und den Mitgliedstaaten bestätigt werden. Sendung am Mi. , 26.3.2025 6:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:58 Uhr Wohl erneut illegales Autorennen In der Region Stuttgart hat es wohl erneut ein illegales Autorennen gegeben - rund zwei Tage nach dem Unfall in Ludwigsburg, bei dem zwei Frauen ums Leben kamen. Wie die Polizei jetzt mitteilte, hat sie in der Nacht auf Samstag in Stuttgart einen jungen Mann und eine junge Frau beim Rasen erwischt. Sie sollen rund 200 Meter weit schnell nebeneinander hergefahren sein. Sendung am Mi. , 26.3.2025 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Stuttgart

6:52 Uhr Wetter heute in Baden-Württemberg Wir schauen aufs Wetter: Heute Vormittag tröpfelt es noch in weiten Teilen von Baden-Württemberg, aber bis zum Nachmittag verziehen sich die Wolken in den Süden. In Karlsruhe, Stuttgart, Heilbronn und Mannheim kommt die Sonne immer mal wieder durch. Die Temperaturen gehen hoch bis auf 14 Grad bei Freiburg. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Und den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend könnt ihr hier nachschauen: Video herunterladen (32,8 MB | MP4)

6:34 Uhr Kliniken in BW fehlt es an Geld Die Mehrheit der Kliniken in Baden-Württemberg schreibt rote Zahlen: Für das Jahr 2024 betrug die Finanzierungslücke 900 Millionen Euro. Das geht aus einer Umfrage der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft (BWKG) hervor. Für 2025 wird erstmals ein Defizit von einer Milliarde erwartet. Der BWKG-Vorsitzende Heiner Scheffold fordert daher die Unterstützung vom Bund. Finanziell müssten Bund und Land den Kliniken "massiv unter die Arme greifen", sagte Scheffold. Der Verband fordert, dass Mittel aus dem kürzlich vom Bundestag beschlossenen Sondervermögen für Infrastruktur auch in Krankenhäuser fließen. Baden-Württemberg Trotz Reformen und Rettungspaketen Neues Rekordtief: Kliniken in BW erwarten erstmals Milliarden-Defizit Den Kliniken in BW fehlt es an Geld. Zum ersten Mal liegt der Defizit im Milliarden-Bereich. Das geht aus einer Umfrage unter Kliniken hervor. Sendung am Di. , 25.3.2025 19:30 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR BW

6:10 Uhr Zwei tote Babys bei Freiburg entdeckt In einer Gemeinde im Markgräflerland bei Freiburg hat die Polizei gestern die Leichen von zwei Säuglingen entdeckt. Bereits Anfang März hatten die Beamten einen Hinweis auf den Fund einer Babyleiche erhalten. Im Verlauf der Ermittlungen fand die Polizei in dem Haus das zweite Kind. Die Ermittlungen zur Todesursache beider Säuglinge dauern an, gegen die Frau wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Müllheim Todesursache noch unklar Zwei tote Babys im Markgräflerland entdeckt: Polizei ermittelt gegen junge Frau In einer Gemeinde im Markgräflerland bei Freiburg hat die Polizei zwei Babyleichen gefunden. Woran sie starben, wird untersucht. Sendung am Di. , 25.3.2025 17:30 Uhr, SWR4 BW Studio Südbaden

6:06 Uhr Mehr Geldautomatensprengungen in BW In der Kriminalstatistik geht es auch um Geldautomatensprengungen. In Baden-Württemberg hat es demnach im vergangenen Jahr laut Innenministerium insgesamt 43 Sprengstoff-Angriffe auf Geldautomaten gegeben. Das ist ein neuer Höchststand und ein leichter Anstieg im Vergleich zum Vorjahr, da waren es 42. Insgesamt seien so 1,8 Millionen Euro 2024 erbeutet worden. Laut dem Bericht des Ministeriums liegen die Sachschäden bei den Geldautomatensprengungen oft viel höher als die Geldbeträge, die aus den Automaten entwendet wurden. Fast die Hälfte dieser Sprengungen sei im Bereich des Polizeipräsidiums Freiburg verübt worden. Das erklärt sich das Innenministerium mit der Grenznähe Südbadens. Viele Täter würden sich nach Geldautomatensprengungen ins Ausland absetzen. Sendung am Mi. , 26.3.2025 6:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:05 Uhr Kriminalstatistik wird vorgestellt Heute Vormittag wird von Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) die Kriminalstatistik für das Jahr 2024 vorgestellt. Bereits im Vorfeld war bekanntgeworden, dass die Zahl der Sexualstraftaten im Land zuletzt deutlich angewachsen ist. Auch die Zahl der Messerangriffe von Kindern und Heranwachsenden hat demnach deutlich zugenommen. Die komplette Kriminalstatistik wird um 11 Uhr veröffentlicht. Sendung am Mi. , 26.3.2025 6:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg BW-Innenminister Thomas Strobl (CDU) stellt heute die Kriminalstatistik 2024 und den Sicherheitsbericht vor. Die EnBW veröffentlich heute ihre Bilanz für das Jahr 2024. Besonders interessant dürfte aber der Ausblick werden, gerade hinsichtlich des Finanzpakets im Bund. In Ravensburg beginnt ein Prozess wegen Mordes. Der 32 Jahre alte Angeklagte soll im August 2024 vor einem Einkaufsmarkt in Ravensburg einen Mann ermordet haben.