Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Oliver Linsenmaier.

6:59 Uhr Bild von SWR-Userin zeigt Lichtspirale am Himmel Vielen Dank schon einmal an eine SWR-Userin, die uns ein Foto vom Himmelsphänomen geschickt hat, aber nicht namentlich genannt werden will. So sieht das dann aus: Am Himmel über Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz war am Montagabend eine leuchtende Spirale zu sehen. privat

6:52 Uhr Deutlicher Anstieg von Asylverfahren in BW erwartet Allein über 17.000 Asylverfahren zählten die Verwaltungsgerichte im vergangenen Jahr für Baden-Württemberg - 40 Prozent mehr als im Vorjahr. Die anhängigen Verfahren seien aber laut Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (VGH) deutlich schneller erledigt worden. Trotzdem sei für dieses Jahr mit einer ganz erheblichen Welle von Asylverfahren zu rechnen, sagte VGH-Präsident Malte Graßhof. Die Dauer der Verfahren werde sich seiner Ansicht nach wieder verlängern. Das liege daran, dass sich beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in den vergangenen Jahren ein immer höherer Bestand an Asylanträgen angehäuft habe. Der Bestand werde nun Stück für Stück abgearbeitet und lande in den Verwaltungsgerichten. Sendung am Mo. , 24.3.2025 16:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:29 Uhr Das Wetter in BW: Regen und Sonne bei frühlingshaften Temperaturen Nach dem Blick nach oben und in die vergangene Nacht, schauen wir doch mal auf heute und das hier und jetzt, das Wetter. Es bleibt wechselhaft. Neben sonnigen Phasen kann es in weiten Teilen Baden-Württembergs regnen. Die Schauer breiten sich im Laufe des Tages von Süden her aus. Richtung Neckar, Main und Tauber sind auch Gewitter möglich. Die Höchsttemperaturen liegen bei milden zwölf bis 18 Grad. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Und den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend könnt ihr hier nachschauen: Video herunterladen (30,7 MB | MP4)

6:03 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Heute geht der Prozess gegen Sulaiman A. in Stuttgart-Stammheim weiter. Ihm wird der Mord am Mannheimer Polizisten Rouven Laur vorgeworfen. Im Vorfeld hatte sich sein Anwalt gegenüber dem SWR geäußert und erklärt, dass Sulaiman A. heute eine Aussage machen wolle. Die Krankenhäuser im Land erwarten auch für das Jahr 2025 wieder große finanzielle Defizite. Ab 11 Uhr wird sich die baden-württembergische Krankenhausgesellschaft zur aktuellen Lage äußern. Der neu gewählte Bundestag kommt heute das erste Mal zusammen. Die konstituierende Sitzung beginnt um 11 Uhr. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Wahl der Bundestagspräsidentin oder des Bundestagspräsidenten.