Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Oliver Linsenmaier.

7:14 Uhr Die aktuelle Verkehrslage in BW Es wird Zeit für einen Blick auf die Straßen in Baden-Württemberg. Auf der A6 von Mannheim Richtung Heilbronn hat es zwischen dem Dreieck Hockenheim und dem Kreuz Walldorf einen Unfall gegeben. Die Unfallstelle befindet sich auf der rechten Spur und dem Standstreifen und ist noch nicht gesichert. Auf der A7 von Ulm in Richtung Würzburg liegen zwischen dem Virngrundtunnel und Dinkelsbühl/Fichtenau Metallteile auf allen Fahrstreifen. Wie es auf eurer Strecke aktuell aussieht, erfahrt ihr immer in der SWR Aktuell-App und hier: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR. Sendung am Mo. , 24.3.2025 7:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:53 Uhr Jungsteinzeitliche Siedlung bei Bauarbeiten für "SuedLink" entdeckt In Grünsfeld (Main-Tauber-Kreis) haben Bauarbeiter einen beim Projekt "SuedLink" einen größeren archäologischen Fund gemacht: Eine neolithische - jungsteinzeitliche - Siedlung, die schätzungsweise bis zu 7.500 Jahre alt sein soll. Für Archäologen ist das ein bedeutender Fund, denn die Zeit gilt als Schlüsselepoche in der Entwicklung der Menschheit. Sie markiert den Übergang zu sesshaften Gesellschaften und der Landwirtschaft. Außerdem ist aus der Zeit oft nur sehr wenig erhalten. Neben Keramik und Schmuckstücken aus Knochen fanden Experten auch gut erhaltene Hausgrundrisse. Zu größeren Bauverzögerungen werde es durch die archäologischen Funde nicht kommen, so Ann Kathrin Biermann, Archäologin für "SuedLink". Archäologische Funde auf der SuedLink-Baustelle bei Grünsfeld Pressestelle TransnetBW

6:40 Uhr Streit um Höhe von Gartenzäunen eskaliert: Bewohner übergeben Petition Jetzt wird es ein bisschen kurios. Wie hoch ist hoch genug? Diese Frage stellen sich Anwohnerinnen und Anwohner in Gernsbach im Kreis Rastatt seit Jahren - gemeint sind ihre Gartenzäune und sonstigen Einfriedungen, also etwa Hecken, Sichtschutzwände oder Steinmauern. Im Jahr 2022 hat der Gernsbacher Gemeinderat beschlossen, dass Zäune nur noch eineinhalb Meter hoch sein dürfen. Wenn man nicht durchschauen kann, ist sogar nur noch ein Meter erlaubt. Dadurch möchte die Stadt ein einheitliches Ortsbild erreichen und fordert die betroffenen Anwohner in Briefen jetzt dazu auf, die Satzung zeitnah umzusetzen. Dutzende Hausbesitzer befürchten deswegen, dass sie ihre Zäune jetzt abreißen oder zumindest zurechtstutzen müssen. Eine Petition gegen die Pläne haben rund 450 Bürgerinnen und Bürger aus Gernsbach unterschrieben. Die Sorgen der Gernsbacher prallen bisher aber am Rathaus ab. Lediglich schriftlich teilte die Stadt dem SWR mit, man wolle an der Einfriedungssatzung in der vorliegenden Form festhalten.

6:32 Uhr Das Wetter für Baden-Württemberg Für ein schönes Fußballfest beim Finalturnier wäre gutes Wetter natürlich optimal. Zugegeben, so weit können selbst unsere Meteorologen beim SWR nicht schauen. Also blicken wir lieber auf den heutigen Tag. Nachdem wir in der vergangenen Woche ja sehr häufig mit viel Sonnenschein verwöhnt wurden, beginnt diese Woche eher verhalten: Dichte Wolken bringen heute einzelne Schauer, dazwischen zeigt sich aber auch mal die Sonne. Die Höchstwerte liegen zwischen 11 Grad im Hotzenwald und 18 Grad in der Kurpfalz. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Und den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend könnt ihr hier nachschauen: Video herunterladen (37,8 MB | MP4)

6:23 Uhr Final-Turnier der Nations League: Sommermärchen light in Stuttgart? Das kuriose 3:3 der Nationalmannschaft gegen Italien haben wir ja bereits thematisiert. Die besonders Note daran: Das Final Four der Nations League wird in Stuttgart und München stattfinden. Klar ist schon jetzt, dass Deutschland am 4. Juni um 20:45 Uhr im Halbfinale in München gegen Portugal spielt. Im Umkehrschluss bedeutet das: Stuttgart darf sich auf das andere Halbfinale am 5. Juni zwischen Europameister Spanien und Vizeweltmeister Frankreich freuen. Das Spiel beginnt ebenfalls um 20:45 Uhr. Die Sieger der beiden Duelle spielen dann am 8. Juni um 20:45 Uhr das Finale in München, das Spiel um Platz drei wird am gleichen Tag um 15 Uhr in Stuttgart stattfinden. Sendung am Mo. , 24.3.2025 5:30 Uhr, SWR3 Nachrichten

6:15 Uhr Das wird heute wichtig in BW In Mannheim wird heute eine Produktionsanlage zur Gewinnung von klimaneutralem Schiffstreibstoff aus Wasser offiziell eröffnet. Nach Angaben des Veranstalters handelt es sich um die weltweit erste Anlage dieser Art. Mit dabei ist Bundesverkehrsminister Volker Wissing (parteilos). Wegen Erhaltungsmaßnahmen am Albabstieg war die A8 über das komplette Wochenende in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt. Seit wenigen Minuten rollt der Verkehr wieder.

6:07 Uhr Nach tödlichem Unfall in Ludwigsburg: Ermittlungserfolg der Polizei Es war eines der bestimmenden Themen der vergangenen Woche - das mutmaßlich illegale Autorennen mit zwei Todesopfern in Ludwigsburg. Lange hielten sich die Ermittler bedeckt. Polizei und Staatsanwaltschaft wollten Gerüchte in den Sozialen Netzwerken rund um einen weiteren Beteiligten an dem Autorennen weder bestätigen noch dementieren. Gestern Abend dann gaben Polizei und Staatsanwaltschaft bekannt, eine weitere Person ermittelt zu haben, die im Verdacht steht, möglicherweise ein zweites, an dem Unfall beteiligtes Fahrzeug gefahren zu haben und an dem illegalen Autorennen beteiligt gewesen zu sein. Die Person befindet sich den Angaben zufolge nicht in Untersuchungshaft. Die Ermittler gehen nach bisherigem Stand davon aus, dass sich zwei Autos am Donnerstagabend ein Rennen lieferten. Dabei soll eines der Fahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit in den Wagen einer 23-Jährigen gefahren sein, die gerade von einer Tankstelle auf die Straße fuhr. Ihr Auto wurde gegen Bäume geschleudert. Die 23-Jährige und ihre 22 Jahre alte Beifahrerin starben noch an der Unfallstelle. Ludwigsburg Zwei unbeteiligte Frauen starben nach Crash Illegales Autorennen mit zwei Toten in Ludwigsburg: Polizei ermittelt weitere verdächtige Person Zwei unbeteiligte Frauen sind bei einem illegalen Autorennen in Ludwigsburg gestorben. Am Sonntag konnte die Polizei einen Ermittlungserfolg vermelden. Sendung am So. , 23.3.2025 19:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:05 Uhr DFB-Elf zittert sich gegen Italien ins Halbfinale der Nations League Die erste Halbzeit bombastisch, die zweite Halbzeit zittrig - aber am Ende hat es für die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft dann doch gereicht: Drei Tage nach dem 2-1-Sieg in Mailand ging es gestern Abend im Viertelfinal-Rückspiel der Nations League in Dortmund erneut gegen Italien. Nach einer 3:0-Halbzeitführung und überragendem Offensivfußball wurde es am Ende noch einmal richtig spannend. Die Italiener kamen bis auf 3:3 heran, ein weiteres Tor hätte die Verlängerung bedeutet, fiel aus deutscher Sicht glücklicherweise aber nicht. Das Spiel bot viele Highlights, besonders das 2:0 der deutschen Mannschaft durch Jamal Musiala wird es aber in jeden Jahresrückblick schaffen: Bei einem Eckball schlief die komplette italienische Mannschaft inklusive Torwart, Kapitän Joshua Kimmich bekam den Ball von einem Balljungen schnell übergeben, führte die Ecke aus und Musiala schob ins leere Tor. Italien ausgeschaltet Erst Gala, dann Zitterpartie - Deutschland steht im Halbfinale Nach einer herausragenden ersten Hälfte und einer Zitterpartie im zweiten Durchgang gegen Italien hat Deutschland das Halbfinale erreicht.

6:03 Uhr Mehrere Schüsse auf Parkplatz in Offenburg abgegeben Auf einem Parkplatz in Offenburg (Ortenaukreis) sind gestern Abend Schüsse gefallen. Verletzt wurde niemand. Laut Polizei näherte ein Auto sich einem anderen geparkten Wagen, an dem sich mehrere junge Männer aufgehalten hatten. Die vier Insassen sollen dann aus dem Fahrzeug ausgestiegen sein und mehrere Schüsse abgegeben haben. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass sich die beteiligten Personen untereinander kennen und hat die Ermittlungen aufgenommen. Nun werden Zeuginnen und Zeugen gesucht. Offenburg Zeugen gesucht Schüsse auf Parkplatz in Offenburg - Polizei nimmt Ermittlungen auf Auf einem Parkplatz in Offenburg fallen Schüsse, verletzt wird niemand. Die Polizei steht am Anfang der Ermittlungen.