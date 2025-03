Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Martin Heer.

7:37 Uhr Studie: Jugendliche seit Corona weniger ausdauernd Die Ausdauer von Kindern und Jugendlichen hat unter Corona schwer gelitten - zumindest legen das vorläufige Ergebnisse einer Studie nahe, an der unter anderem das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) mitgewirkt hat. Die Ausdauerleistung sei im Rahmen der sogenannten "MoMo 2.0"-Untersuchung zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie vor gut fünf Jahren wieder gemessen worden. "Es gibt einen Einbruch bei Ausdauer und Kraft", sagt Alexander Woll, Sportwissenschaftler und Leiter der Studie. Bislang liegen nur die ungewichteten Rohdaten vor, sie sind also nicht repräsentativ. Denen zufolge sank die Leistung von Jungen beim Fahrrad-Ausdauertest um knapp 7,7 Prozent, die von Mädchen um 9,6. Die Daten werden auf einem Kongress in Karlsruhe diskutiert, eine wissenschaftliche Auswertung soll in einigen Wochen vorliegen. Wie die Tests für die Studie ablaufen, hat sich mein Kollege Johannes Stier vergangenes Frühjahr angeschaut:

7:27 Uhr Fachtag: Betriebe für die Demokratie In Stuttgart findet heute ein Fachtag zur Demokratieförderung statt. "Ohne stabile Demokratie keine starke Wirtschaft" lautet das Motto. Unternehmen aus der Region Stuttgart wollen mit der Aktion nach eigenen Angaben demokratische Werte fördern und Extremismus entgegenwirken. Veranstaltet wird die Tagung von der Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart und der Landeszentrale für politische Bildung gemeinsam mit dem Arbeitgeberverband Südwestmetall. Mehr dazu hat mein Kollege Marc-Julien Heinsch zusammengefasst:

7:01 Uhr Weniger Brauereien in Baden-Württemberg Schon mal vorweg: Es gibt in Deutschland sicher noch genug Brauereien. Ganz konkret sind es bundesweit 1.459. Die Versorgung mit lecker Bierchen ist also gesichert. Dennoch: die Zahl der Unternehmen ist in den vergangenen drei Jahren um 93 zurück gegangen, heißt es vom Deutschen Brauer-Bund (DBB) unter Berufung auf vorläufige Zahlen des Statistischen Bundesamts. Bei uns in Baden-Württemberg gab es 2022 noch 214 Brauereien, jetzt sind es noch 203. Allerdings wurden vor der Corona-Pandemie im Zuge des Craft-Beer-Hypes auch viele kleine Betriebe neu gegründet. Dennoch betreffe der Rückgang auch Traditionshäuser, so DBB-Präsident Christian Weber. Als Gründe für die Schließungen nennt er unter anderem gestiegene Energiekosten.

6:38 Uhr Bundesrat stimmt über Grundgesetzänderung ab - FDP scheitert vor Verfassungsgericht Mehr Geld für Verteidigung, Infrastruktur und Klimaschutz: Ein Sondervermögen und eine Lockerung der Schuldenbremse sollen das ermöglichen. Der Bundestag hat dafür bereits den Weg frei gemacht. Heute stimmt der Bundesrat über das Finanzpaket ab. Für die entsprechende Grundgesetzänderung ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit nötig. Baden-Württemberg hat bereits angekündigt, für die Änderung zu stimmen. Noch gestern Abend hat das baden-württembergische Verfassungsgericht einen Antrag der FDP-Landtagsfraktion gegen das Finanzpaket des Bundes zurückgewiesen. Damit wollte die Partei die Abstimmung über die Grundgesetzänderung noch verhindern. Alles weitere dazu haben unsere Kolleginnen und Kollegen von der Tagesschau zusammengefasst: Zustimmung der Länder Kommt das Finanzpaket durch den Bundesrat? Der Bundestag hat grünes Licht für ein historisches Kreditpaket für Verteidigung, Infrastruktur und Klimaschutz gegeben. Doch damit es umgesetzt werden kann, müssen heute auch die…

6:25 Uhr Dachstuhlbrand im Rhein-Neckar-Kreis In Hirschberg hat der Dachstuhl eines Reihenmittelhauses in der Nacht Feuer gefangen. Die Ursache ist noch unklar. Die angrenzenden Häuser seien zeitweise geräumt werden, heißt es von der Polizei. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Häuser habe verhindert werden können. Der Schaden wird auf etwa 250.000 Euro geschätzt.

6:17 Uhr Das wird heute wichtig In Stuttgart findet heute die Landesqualifikation für den Wettbewerb "Jugend debattiert" statt. In der Runde zuvor wurden die Regionalsiegerinnen und -sieger an Schulen im Land gekürt, die heute antreten. Das Landesfinale findet dann am 4. April im Stuttgarter Landtag statt. Der Albabstieg der A8 in Fahrtrichtung Karlsruhe ab heute Abend (22 Uhr) für drei Tage gesperrt. Grund sind Erhaltungsmaßnahmen. Betroffen ist der Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Ulm-West und Mühlhausen. Die Fahrtrichtung München ist nicht betroffen. Im Prozess um eine Gruppenvergewaltigung in Pforzheim wird heute das Urteil erwartet. Drei Männer sollen vergangenes Jahr eine 13-Jährige betäubt und vergewaltigt haben. Seit Herbst stehen sie vor Gericht.

6:12 Uhr Das Wetter für BW: Wolken und Saharastaub nach Sonnenschein Heute dürfen wir uns fürs Erste nochmal über Krokusse im Sonnenschein freuen, im Laufe des Tages gesellen sich vom Südwesten her aber bereits die dichtere Wolken mit Saharastaub dazu. Immerhin bleibt es zunächst frühlingshaft warm mit Höchsttemperaturen zwischen 16 und 21 Grad. Das Wochenende wird wechselhaft. In der kommenden Woche soll es insgesamt trüber und regnerischer werden. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Und den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend könnt ihr hier nachschauen: Video herunterladen (38,4 MB | MP4)

6:05 Uhr Bauschaum im Auspuff: Weitere Verdächtige nach Sabotage-Serie festgenommen Es war schon ein kurioser Fall Anfang Februar: Rund 170 Autos in mehreren Bundesländern wurden beschädigt, indem die Auspuffrohre mit Bauschaum verstopft wurden. Allein in Baden-Württemberg waren über Hundert Fahrzeuge betroffen. Der Verdacht fiel zunächst auf Klimaaktivisten, dann führte die Spur zu einem ausländischen Geheimdienst. In Sicherheitskreisen geht man davon aus, dass die Saboteure Geld von einem russischen Auftragsgeber erhalten haben. Vier Verdächtige gab es bereits, jetzt kommt eine weitere hinzu. Es handele sich um eine nicht vorbestrafte 19-Jährige, so das Landesinnenministerium auf eine Anfrage der Grünen im Landtag. Alle weiteren Details lest ihr hier: Ulm Rund 170 Autos beschädigt Sabotage-Serie mit Bauschaum im Auspuff: Jetzt fünf Verdächtige Etwa 170 Autos in mehreren Bundesländern wurden mit Bauschaum beschädigt. Sicherheitskreise gehen von einer gezielten Sabotageaktion aus, beauftragt von einem ausländischen Geheimdienst. Jetzt gibt es einen weiteren Verdächtigen.