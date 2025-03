Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Julia Kunert.

6:51 Uhr Mannheimer Amokfahrt im Innenausschuss: Ermittlungen in alle Richtungen Auch zweieinhalb Wochen nach der Amokfahrt in Mannheim gibt es keine Hinweise auf ein politisches oder extremistisches Motiv des Täters, sagte gestern Innenminister Thomas Strobl (CDU) im Innenausschuss des baden-württembergischen Landtags. Die Ermittler schlössen dies aber nach wie vor nicht aus. Innenminister Strobl äußerte sich außerdem zum aktuellen Sachstand. Er kritisierte dabei die Vorwürfe gegen die Ermittlungen der Polizei und nahm die Ermittlerinnen und Ermittler in Schutz. Man ermittle weiterhin in alle Richtungen und schließe ein politisches Motiv nicht aus, sagte der Innenminister im Innenausschuss. Vorwürfe, dass die Polizei "auf dem rechten Auge blind" sei, wies er zurück. Hinweise auf mögliche Kontakte des Täters ins rechtsextreme Milieu seien den Behörden bekannt und stünden im Fokus der Ermittlungen, sagte Strobl. Sendung am Mi. , 19.3.2025 18:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:46 Uhr "Atempause" für Bäume im Hochschwarzwald Den Bäumen im Hochschwarzwald geht es besser. Das liegt laut dem zuständigen Forstbezirk daran, dass es weniger Borkenkäfer gibt. Außerdem gab es im vergangenen Jahr keine größeren Sturmschäden. Längere Regenphasen hätten den Bäumen bei der Regeneration geholfen. Fichte, Buche und Co sind dadurch widerstandsfähiger geworden. Der Forstbezirk Hochschwarzwald spricht von einer Atempause für den Wald. Sendung am Do. , 20.3.2025 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Südbaden

6:38 Uhr Wohl hohe Verluste bei Autozulieferer ZF Friedrichshafen Ich habe es ja eben schon kurz angerissen: Heute wird beim Autohersteller ZF Friedrichshafen die Geschäftsbilanz des Jahres 2024 vorgestellt. Die dürfte beim Konzern mit Spannung erwartet werden. SWR-Informationen zufolge hat der Konzern vergangenes Geschäftsjahr hohe Verluste eingefahren. Der Autozulieferer befindet sich demnach in der Krise und will bis Ende 2028 bis zu 14.000 Stellen streichen. Erst gestern hatte das Unternehmen einen Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrates bekannt gegeben. Der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Heinrich Hiesinger, früher Chef des Thyssen-Krupp-Konzerns, legt sein Amt auf eigenen Wunsch vorzeitig nieder. Nachfolger wird Rolf Breidenbach, der 18 Jahre lang den Autozulieferer Hella geleitet hatte. Friedrichshafen Hohe Verluste und Wechsel im Aufsichtsrat Autozulieferer ZF Friedrichshafen stellt Jahresbilanz 2024 vor Der Autozulieferer ZF-Friedrichshafen gibt am Donnerstag seine Jahreszahlen für 2024 bekannt. SWR-Informationen zufolge weist die Bilanz einen hohen Verlust aus. Sendung am Do. , 20.3.2025 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Friedrichshafen

6:32 Uhr Wetter am Donnerstag: Sonne und Wolken, bis 20 Grad In Baden-Württemberg wechseln sich heute tagsüber Wolkenfelder und Sonnenschein ab. Ganz im Süden des Landes scheint die Sonne am häufigsten. Die Temperaturen steigen auf 14 Grad im Schwarzwald und bis 20 Grad in der Kurpfalz. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Und den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend könnt ihr hier nachschauen:

6:25 Uhr Strobl tritt bei Landtagswahl 2026 an Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) will bei der Landtagswahl im nächsten Jahr in seiner Heimatstadt Heilbronn antreten. Der CDU-Kreisverband hat einen entsprechenden Bericht der "Heilbronner Stimme" bestätigt. Auch bei der letzten Landtagswahl hatte Strobl kandidiert, aber das Direktmandat gegen die Bewerberin der Grünen verloren. Sendung am Do. , 20.3.2025 5:30 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:20 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Um tonnenweise verschwundenes Münzgeld streiten sich vor einer Zivilkammer des Landgerichts Stuttgart die Heidenheimer Volksbank und eine Sicherheitsfirma. Die Bank verlangt Schadenersatz für fehlende fünf bis neun Tonnen Münzgeld im Wert von mehr als 900.000 Euro. Heute wird die Entscheidung des Gerichts erwartet. Der Autozulieferer ZF Friedrichshafen legt heute seine Bilanz für das Jahr 2024 vor. ZF-Vorstandschef Holger Klein und Finanzvorstand Michael Frick wollen auch einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr und die Konzernstrategie geben. Vor rund einem Monat hatten Medienberichte für Wirbel gesorgt, wonach der Zulieferer eine Abspaltung seiner Antriebssparte "E-Division" prüft. Der Landtag von Baden-Württemberg befasst sich heute erneut mit den Missbrauchsvorwürfen am Kunstturnforum Stuttgart sowie am Stützpunkt Mannheim. Im Ausschuss für Bildung und Sport sollen Sachverständige und Vertreter des Turnerbundes angehört werden.

6:13 Uhr Einbruch bei Ex-VfB-Spieler Kevin Kurányi Gestern hat der ehemalige VfB-Profi Kevin Kurányi dem SWR von einer spektakulären Begegnung in seinem Haus erzählt: und zwar mit Einbrechern! Wie der Fußballstar mitteilte, sei er abends nach Hause gekommen und habe bemerkt, dass noch Licht in seinem Haus brennt und sich darin Menschen befinden. Er habe dann mit Rufen auf sich aufmerksam gemacht und wohl die Einbrecher überrascht. Die beiden unbekannten Männer sind laut Polizei über eine Balkontür in das Haus in Stuttgart-Sonnenberg eingebrochen. Er sei den Männern noch hinterhergerannt, sagte Kurányi weiter, doch er habe sie nicht mehr eingeholt. Laut Polizei haben die Einbrecher Bargeld, Schmuck und mehrere Handtaschen im Wert von rund 150.000 Euro mitgenommen. Ein Sprecher des Fußballspielers sagte, es seien auch Erinnerungsstücke darunter gewesen. Stuttgart Beute im sechsstelligen Wert Ex-VfB-Profi Kevin Kurányi erwischt Einbrecher in seinem Haus in Stuttgart Kriminelle sind in Kevin Kurányis Zuhause in Stuttgart-Sonnenberg eingebrochen. Im SWR berichtete er, wie er den Abend erlebte. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4 Sendung am Mi. , 19.3.2025 14:00 Uhr, SWR4 BW Studio Karlsruhe

6:06 Uhr Baden-Württemberg will US-Wissenschaftler anlocken In den USA entlassen, in Baden-Württemberg ein neuer Job? Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump fordert zahlreiche Bundesbedienstete zur Kündigung auf. Das berichten mehrere Medien. Die baden-württembergische Landesregierung sieht das offenbar als Chance, gezielt Fachkräfte aus US-Wissenschaft und -Forschung anzuwerben. Das geht aus einer Antwort des Wissenschaftsministeriums auf eine Anfrage der SPD-Landtagsfraktion hervor. Doch trotz aller Bemühungen scheinen aktuell nicht allzu viele US-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nach Baden-Württemberg kommen zu wollen. Dem Wissenschaftsministerium liegen zumindest keine konkreten Hinweise auf verstärkte Abwanderungsabsichten amerikanischer Forschenden vor. Wie will Baden-Württemberg für Fachkräfte aus den USA attraktiv werden? Mehr dazu hier: Baden-Württemberg Entlassungen in den USA Wegen Trump-Politik: Land will US-Wissenschaftler nach BW locken Die Berichte über Entlassungen von US-Bundesbediensteten häufen sich. Die Landesregierung will die Fachleute deswegen nach Baden-Württemberg locken. Wie sie das anstellen will.