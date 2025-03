Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Jakob Fandrey.

6:53 Uhr Vodafone-Netz im Raum Heilbronn nicht mehr gestört Kein Internet, kein Telefon: Im Großraum Heilbronn gab es seit gestern Nachmittag Probleme im Vodafone-Netz. Mehr als 8.000 Kundinnen und Kunden waren betroffen. Seit wenigen Minuten sind Handynetze und Internetverbindungen nicht mehr gestört. Die Ursache war ein Kabelschaden.

6:41 Uhr Termin für die Landtagswahl in BW 2026 steht Nach der Wahl ist vor der Wahl, denn in Baden-Württemberg steht 2026 die Landtagswahl an. Innenminister Thomas Strobl (CDU) hat nun einen Termin für den Wahltag vorgeschlagen. Voraussichtlich werden die Bürger in Baden-Württemberg am 8. März 2026 zur Urne gebeten. Bei der Wahl geht es auch um die Nachfolge von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Dieser will dann nach rund 15 Jahren Amtszeit nicht mehr für das Amt des Ministerpräsidenten antreten. Anders als bei den vergangenen Wahlen wird die nächste Landtagswahl in Baden-Württemberg damit nicht parallel zu der in Rheinland-Pfalz stattfinden. Dort soll am 22. März 2026 gewählt werden, wie am Dienstag mitgeteilt wurde. Sendung am Di. , 18.3.2025 18:30 Uhr, SWR1 Nachrichten

6:30 Uhr Werden Feiertage gestrichen? Ministerpräsident Kretschmann: "Alle müssen Opfer bringen" Nach der Abstimmung im Bundestag zu den Grundgesetzänderungen über ein milliardenschweres Sonderpaket für Verteidigung und Infrastruktur hat der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann im Gegenzug Einsparungen gefordert. "Alle müssen Opfer bringen", sagte der Grünen-Politiker im SWR. "Wir können nicht haltlos Schulden machen und das alles unseren Nachkommen aufbürden", so Kretschmann wörtlich. Vieles sei im Gespräch, auch, dass mehr gearbeitet werde. Ob auf Urlaub verzichtet werde oder auf Feiertage, müsse noch entschieden werden. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) über die Grundgesetzänderung im SWR-Interview: Video herunterladen (97,6 MB | MP4)

6:21 Uhr Das wird heute wichtig Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) will den Landtag über die Todesfahrt von Mannheim informieren. Strobl wird am frühen Nachmittag im Innenausschuss über den Stand der Ermittlungen berichten. Ein 40-jähriger Deutscher war am Rosenmontag mit seinem Auto mit hoher Geschwindigkeit Hunderte Meter weit durch die Mannheimer Fußgängerzone gerast und absichtlich auf Menschen zugefahren. Zwei Menschen kamen ums Leben. Im Audi-Werk in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) findet heute eine Betriebsversammlung statt. Gestern wurde bekannt, dass der Gewinn bei Audi im vergangenen Jahr um rund ein Drittel eingebrochen ist. Der Autobauer will außerdem bis 2029 bis zu 7.500 Stellen streichen. Mit dem symbolischen Spatenstich beginnen heute die Bauarbeiten für die neue Adenauerbrücke zwischen Ulm und Neu-Ulm. Das bisherige Bauwerk aus den Fünfzigerjahren soll abgerissen werden. Statt bislang sechs sollen künftig acht Fahrstreifen über die Donau führen. Der Bau war im Vorfeld umstritten. Klima- und Umweltschützer protestierten gegen die Fällung mehrerer Bäume. Während der mehrjährigen Bauphase soll der Verkehr laut Planern fast ungehindert weiter fließen.

6:12 Uhr Drei Schwerverletzte nach Frontalcrash im Ortenaukreis Bei einem frontalen Zusammenprall von zwei Autos im Ortenaukreis haben sich in der Nacht drei Menschen schwer verletzt. Rettungskräfte brachten alle drei in Krankenhäuser, so ein Polizeisprecher. Auch ein Rettungshubschrauber sei im Einsatz gewesen. Lebensgefahr bestand demnach nicht. Wie es zu dem Frontalcrash auf der B33 bei Steinach kam, blieb zunächst unklar.

6:08 Uhr 55-Jähriger nach Brand bei Maltesern in Haft Sie sollen Menschen retten - jetzt brauchen sie selbst Hilfe. Vier Einsatzfahrzeuge sind nach einem Feuer auf dem Gelände des Malteser Hilfsdiensts in Freiburg zerstört worden. Die Malteser selbst beziffern den Schaden auf rund 450.000 Euro. Ein Fahrzeug des ärztlichen Bereitschaftsdienstes und drei Krankentransportwagen brannten. Der Maltester Hilfsdienst in Freiburg habe schnell Ersatzfahrzeuge beschaffen müssen, "um unseren Dienst aufrechterhalten zu können", sagte Bezirksgeschäftsführerin Sabine Kuri dem SWR. Dafür haben die Mitarbeitenden in Freiburg Kontakt zu Kollegen von anderen Dienststellen aufgenommen. "Die Solidarität unter den Hilfsorganisationen ist groß", so Kuri. Fahrzeuge aus Stuttgart und Villingen-Schwenningen sollen als Ersatz kommen. Die Polizei meldete indes die Festnahme eines 55-Jährigen, der in unmittelbarer Nähe des Parkplatzes festgenommen wurde. Ein Haftrichter erließ noch gestern Haftbefehl. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung dauern laut Polizei an.

6:05 Uhr Nach Fund von totem Baby: Jugendliche Mutter meldet sich bei der Polizei Über Wochen fahndete eine Ermittlungsgruppe der Polizei nach den Eltern eines toten Säuglings. Am 20. Februar hatten Spaziergänger das tote Mädchen in Steinen-Hüsingen im Wiesental im Kreis Lörrach auf einer Wiese entdeckt. Jetzt hat sich die Mutter des Mädchens bei der Polizei gestellt. Sie ist noch minderjährig und kam laut Polizei gemeinsam mit ihren Eltern bereits am vergangenen Samstag zur Polizei. Ein DNA-Test bestätigte die Mutterschaft. Gegen sie laufe ein Ermittlungsverfahren wegen eines Tötungsdelikts, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft gestern Abend gemeinsam mit. Noch ist unklar, woran das Baby gestorben ist. Die Polizei weist darauf hin, dass vorerst noch die Unschuldsvermutung gilt. Das heißt: So lange die Jugendliche nicht von einem Gericht verurteilt wurde, gilt sie als unschuldig. Da die Mutter unter 18 Jahre alt ist, werden ihre Persönlichkeitsrechte besonders geschützt. Aus diesem Grund macht die Polizei keine weiteren Angaben zu ihrer Person.

6:02 Uhr Zweijähriger nach Suche unverletzt gefunden Ein kleiner Junge spielt auf dem Grundstück seiner Familie - dann verschwindet er in Richtung Wald. Polizei und Feuerwehr suchen stundenlang nach ihm. Am Ende sind es 500 Helfer, die gestern bis in die Nacht hinein nach dem Zweijährigen in Hornberg im Ortenaukreis gesucht haben. Der entscheidende Hinweis kommt dann von einem Jäger, der den Jungen auf seiner Wildtierkamera erspäht hatte. Eine Polizeistreife fand das Kind schlussendlich an einem Wegesrand, etwa 1,2 Kilometer entfernt von seinem Zuhause. Man sei vom Schlimmsten ausgegangen, alle seien nun sehr erleichtert, so ein Polizeisprecher gegenüber dem SWR. Der Zweijährige sei den überglücklichen Eltern übergeben worden. Ein Notarzt habe bestätigt, dass der Junge wohlauf sei. Einsatzkräfte auf der Suche nach einem zweijährigen Jungen in Hornberg Marco Dürr / EinsatzReport24