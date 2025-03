Gerade eben schon kurz umrissen: Die Volkswagen-Tochter Audi öffnet heute ihre Bücher und will einen Ausblick auf das laufende Jahr geben. Mittelfristig will der Autobauer mit Werk in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) eine Milliarde Euro jährlich einsparen. Teil der Sparmaßnahmen: Bis 2029 sollen 7.500 Stellen wegfallen - durch Fluktuation und Angebote. Betriebbedingte Kündigungen soll es nicht geben. Dafür läuft die Beschäftigungsgarantie für Mitarbeiter bis ins Jahr 2033.

Der Autobauer Audi mit einem Werk in Neckarsulm will heute Zahlen zum Geschäftsjahr 2024 veröffentlichen und einen Ausblick auf das laufende Jahr geben. Gestern hatte Audi angekündigt, bis Ende 2029 insgesamt 7.500 Arbeitsplätze in Deutschland zu streichen. Wie sich die Kürzungen auf die Standorte auswirken, ist noch unklar.

Der Landesverband der AfD will sich gegen die Beobachtung durch den Verfassungsschutz juristisch wehren. Vor dem Stuttgarter Verwaltungsgericht findet am Vormittag die mündliche Verhandlung statt. Das Landesamt für Verfassungsschutz hatte die AfD in Baden-Württemberg im Juli 2022 als Verdachtsfall eingestuft und dies per Pressemitteilung öffentlich gemacht. Auch gegen die öffentliche Bekanntgabe klagt die Partei.

Heute soll der alte Bundestag das geplante milliardenschwere Finanzpaket beschließen , das Union, SPD und Grüne ausgehandelt haben. Die Parteien wollen das Grundgesetz an mehreren Stellen ändern, um über zusätzliche Schulden mehr Geld für Sicherheit, Infrastruktur und Klimaschutz investieren zu können. Nötig ist dafür eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag. CDU/CSU, SPD und Grüne haben zusammen 31 Abgeordnete mehr als sie für die Zweidrittelmehrheit brauchen. In den Reihen von Union und Grünen wollen einzelne Abgeordnete mit "Nein" stimmen. Am Freitag folgt die Abstimmung im Bundesrat. Auch dort ist eine Zweidrittelmehrheit nötig, damit das Grundgesetz geändert werden kann.

Ihr erinnert euch sicher an die Warnstreiks vergangene Woche . Nun ist seit gestern Abend klar: Die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen sind vorerst gescheitert. In dem Tarifstreit werden nun unabhängige Schlichter nach einer Lösung suchen. Während der Schlichtung darf es keine Warnstreiks geben. ver.di BW hat bereits auf das vorläufige Scheitern reagiert. "Mit einem bewusst zu knapp gehaltenem Angebot wollen sich die öffentlichen Arbeitgeber offensichtlich auf möglichst niedrigem Niveau in eine Schlichtung retten", sagte Martin Gross, ver.di-Landesbezirksleiter, in einer Mitteilung am späten Abend. Es handele sich um "kein gutes Signal an die Beschäftigten und auch nicht an die deutsche Wirtschaft".

6:01 Uhr

Schock in Baden-Baden groß: Pfarrer abberufen - lag es an seinem Auftreten?

In Shorts durch die Stadt joggen, einen Ohring und bunte Turnschuhe tragen. Klingt jetzt nicht so, als würde man dadurch seinen Job nicht mehr ausüben dürfe. Doch in Baden-Baden ist dies dem dortigen Pfarrer Matthias Koffler passiert. Seitdem ist die dortige Kirchengemeinde in heller Aufregung, nachdem das Erzbistum Freiburg den Pfarrer aus Baden-Baden abberufen hat. Die dortigen Verantwortlichen sprechen, neben Lob, von zahlreichen Beschwerden. In der Pfarrgemeinde selbst sitzt der Schock tief. "Er hat bei vielen Menschen einen Nerv getroffen", sagt stellvertretend Dominik Frey, Pastoralreferent im Seelsorgeteam. Wegen Koffler seien die Menschen wieder in die Kirche eingetreten, die Gottesdienste wären wieder gut besucht gewesen. Die Vorwürfe gegen ihn würden sich Freys Einschätzung nach auf reine Äußerlichkeiten beziehen. Nicht allen habe sein unkonventionelles Auftreten gefallen. Und dann hätten ein paar wenige Kirchenvertreter Beschwerdebriefe nach Freiburg geschickt. Dass das Ordinariat darauf sofort mit diesen Maßnahmen gegen den Pfarrer Koffler reagiert habe, sei unverständlich, so Frey. Das Fass zum Überlaufen soll Kofflers Fastnachtspredigt gebracht haben - neben anhaltendem Applaus von Gottesdienstbesuchern sollen sich einige Kirchenmitglieder vorgeführt gefühlt haben und beschwerten sich beim Ordinariat (Zitat der Predigt in Reimform: "Außerdem schreibt Madame 'Wichtig', ist es höchste Zeit und richtig, dass der Pfarrer, der hier fehl am Platz, so schnell wie möglich ratz und fatz, hier verschwindet, endlich weicht, egal was er bisher erreicht hat.").

Als Zeichen des Protests der Abberufung hatten 10 von 13 Mitgliedern des Pfarrgemeinderats ihr Mandat mit sofortiger Wirkung niedergelegt. "Wir waren total geschockt darüber, wie mit uns an der Basis umgegangen wird. Uns wird die kirchliche Heimat genommen", so Pfarrgemeinderätin Karin Ziegler. "Es hat uns im Herzen getroffen. Für mich war es fast so, als ob er tot ist". Für heute ist eine Videokonferenz zwischen der Erzdiözese Freiburg und der Katholischen Seelsorgeeinheit Baden-Baden geplant. Ob Pfarrer Koffler daran teilnimmt, ist nicht bekannt.