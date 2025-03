Statt Weinreben nun Olivenbäume: In Weinsberg wandelt ein Winzer seinen Weinberg in einen Olivenhain um, weil sich der Weinbau wirtschaftlich nicht mehr für ihn lohnt.

In Baden-Württemberg starten zum zehnten Mal die Aktionswochen gegen Rassismus . Viele Kommunen nehmen daran teil - mit Veranstaltungen, Podiumsdiskussionen oder Lesungen rund um die Themen Rassismus und Menschenwürde. Der internationale Tag gegen Rassismus wurde 1966 von den Vereinten Nationen ausgerufen. Anlass war der sechste Jahrestag der gewaltsamen Niederschlagung einer Demonstration in Sharpeville (Südafrika) im damaligen Apartheid-Regime.

Die Schließung von 18 Notfallpraxen in Baden-Württemberg ist heute Thema im Landtag . Zu einer Diskussion werden rund 200 Bürgerinnen und Bürger aus Städten erwartet, die von der Schließung betroffen sind, darunter Kirchheim/Teck, Backnang und Herrenberg. Wegen Personalmangel unter den niedergelassenen Ärzten will die Kassenärztliche Vereinigung im Laufe des Jahres schrittweise 18 Bereitschaftspraxen dicht machen, die ersten ab April.

6:05 Uhr

VfB Stuttgart verliert gegen Bayer Leverkusen

So kann es gehen: Bis zur 88. Minute führen und dann doch verlieren, diese Erfahrung musste gestern der VfB Stuttgart machen: Die Schwaben unterlagen im Bundesliga-Spiel gegen Bayer Leverkusen mit 3:4 (1:0). Ein Treffer in der Nachspielzeit sorgte für den Sieg der Leverkusener. Beunruhigend für die Fans: Dem Verein gelang in den vergangenen fünf Spielen kein Sieg, nur zwei Punkte holte das Team in diesem Zeitraum. Die ganze Analyse lest ihr hier: