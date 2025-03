Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Julia Kunert.

6:27 Uhr Wetterbericht: So sind die Aussichten für Baden-Württemberg Vergangene Woche hat das Wetter noch Frühlingsgefühle mit sich gebracht. Diese Woche sieht es eher trist aus. Das wird sich auch noch bis zum Ende der Woche ziehen: Denn über Europa ziehen gerade Regenwolken, die auch auf Baden-Württemberg Einfluss nehmen. Während heute Vormittag vor allem Bewohnerinnen und Bewohner im südlichen Teil Baden-Württembergs auf ein paar Sonnenstrahlen hoffen können, bleibt es im Norden grau und regnerisch. Die Temperaturen bleiben einstellig, mit Höchstwerten von 6 Grad. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Und den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend könnt ihr hier nachschauen: Video herunterladen (36,4 MB | MP4)

6:20 Uhr Vorerst wohl keine Einigung im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes Apropos Streiks: Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes ist vorerst wahrscheinlich kein Ende in Sicht. Die Verhandlungsführerin der kommunalen Arbeitgeber, Karin Welge, hält die Forderungen von ver.di für unrealistisch. Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigen im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen acht Prozent mehr Lohn und drei zusätzliche Urlaubstage. Das passe nicht in diese Zeit, sagte Welge dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Das Land befinde sich seit über zwei Jahren in einer Rezession. Sendung am Fr. , 14.3.2025 6:00 Uhr, SWR4 BW Studio Stuttgart

6:13 Uhr Das wird heute wichtig Die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst gehen heute in Potsdam in die dritte Runde. Die Gewerkschaft ver.di hat in dieser Woche wieder mit verschiedenen Aktionen Druck auf die Arbeitgeber gemacht. Heute sind kleinere "Wirkungsstreiks" in Ulm geplant. ver.di fordert unter anderem acht Prozent mehr Lohn, mindestens aber monatlich 350 Euro mehr. Die Gewerkschaft führt die Tarifverhandlungen auch für GdP, GEW, IG BAU sowie mit dbb beamtenbund und tarifunion. In Mannheim beginnt heute das SWR-Podcastfestival. Der Südwestrundfunk stellt dort 14 Podcasts vor - von "True Crime" über Unterhaltung und Wissen bis hin zu Talk-Formaten und Comedy. Die Veranstaltungen finden in der Alten Feuerwache und im Jugendkulturzentrum Forum statt, sie dauert bis Sonntag. Das Kunstmuseum Albstadt besitzt eine der größten Otto-Dix-Sammlungen weltweit. Zu seinem 50. Jubiläum zeigt das Museum jetzt erstmals alle knapp 450 Dix-Werke in einer zweiteiligen Ausstellung. Heute Abend geht es los mit dem ersten Teil (Alpha) der Ausstellung mit dem Titel "Otto Dix – Alpha Omega". Der zweite Teil (Omega) wird am 27. Juni eröffnet.

6:05 Uhr Strobl: Keine Wehrpflicht, aber verbindliches "Gesellschaftsjahr" Deutschland muss wieder wehrfähig werden - darüber ist sich die Politik in Deutschland fast durchgehend einig. Dabei wird auch diskutiert, ob der Wehrdienst in Deutschland wieder verpflichtend werden soll. Gestern Abend hat sich Innenminister Thomas Strobl (CDU) in der SWR-Sendung "Zur Sache Baden-Württemberg" gegen eine Wiedereinführung der Wehrpflicht ausgesprochen. Stattdessen schlägt der CDU-Politiker ein verbindliches Gesellschaftsjahr für junge Frauen und Männer vor. Das könne auch im Militär absolviert werden, betonte Strobl. Joachim Fallert, Oberst der Reserve, sieht Freiwilligkeit beim Thema Wehrdienst als Problem. Die ganze Diskussion könnt ihr hier nachschauen: Sendung am Do. , 13.3.2025 20:15 Uhr, Zur Sache Baden-Württemberg, SWR BW

6:02 Uhr Sonnenbad Karlsruhe startet in die Freibadsaison Von den niedrigen Temperaturen lassen sich Freibadfans heute in Karlsruhe nicht beeindrucken: Das Sonnenbad startet als eines der ersten Freibäder Deutschlands in die neue Badesaison. Um 10 Uhr beginnt das traditionelle "Anschwimmen", bei dem Besucher und Besucherinnen in Badebekleidung oder verkleidet ihren ersten Sprung ins kühle Nass wagen können. Bei maximal 8 Grad Außentemperatur und bedecktem Himmel dürfte das aber eher eine Mutprobe sein. Der Saisonstart ist für Karlsruher Verhältnisse übrigens mittlerweile recht spät. Bis 2022 öffnete das Sonnenbad bereits im Februar. Wegen gestiegener Energiekosten wurde der Saisonstart jedoch auf März geschoben. Sendung am Fr. , 14.3.2025 6:00 Uhr, SWR4 BW Studio Karlsruhe