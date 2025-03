BW-Newsticker am Morgen: Landkreistag will Pkw-Maut, Stadtbahnunfall: Ermittlungen gegen Lkw-Fahrer, Erneuter ver.di-Warnstreik

Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Natalja Kurz.

7:27 Uhr "Stunk": Neuer Podcast über Poris Palmer Boris Palmer, Tübingens Oberbürgermeister, polarisiert. Schon der Name löst bei vielen Menschen Reaktionen aus. Seit Mitternacht gibt’s in der ARD Audiothek einen fünfteiligen Podcast über ihn mit dem passenden Titel "Stunk. Palmer bringt die Welt in Ordnung ". Die Autorinnen und Hosts Sandra Kolnik und Alexandra Müller schauen sich darin Palmers Sternstunden genauer an, aber auch seine fragwürdigen Auftritte. Sendung am Do. , 13.3.2025 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Tübingen

6:53 Uhr Wenig los auf den Straßen in BW Noch ist es recht ruhig auf den Straßen. Allerdings hat es schon mehrere Unfälle gegeben. Auf der B14 Backnang in Richtung Stuttgart stockt der Verkehr deshalb zwischen dem Teiler B14/B29 und dem Kappelbergtunnel auf drei Kilometern. Auch im Ortenaukreis, auf der L87A zwischen Achern und dem Abzweig nach Großweier, nimmt die Polizei gerade einen Unfall auf. Fahrt bitte vorsichtig! Wie es auf eurer Strecke aktuell aussieht, erfahrt ihr immer in der SWR Aktuell-App und hier: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

6:42 Uhr Warntag: Sirenenalarm in Lindau Wer heute in Bayern oder Rheinland-Pfalz unterwegs ist, muss sich nicht wundern: Dort findet der landesweite Warntag statt. Ab 11 Uhr heulen also zum Beispiel in Lindau die Sirenen. Mit dem Probealarm sollen die Warnsysteme getestet werden, um die Bevölkerung auf die Bedeutung des Signals hinzuweisen. Sendung am Do. , 13.3.2025 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Friedrichshafen

6:35 Uhr BW-Wirtschaftsministerin wirbt für Sondervermögen Der Bundestag tagt heute in Berlin noch einmal in seiner alten Besetzung. Die Bundestagsabgeordneten sollen über die Änderungen des Grundgesetzes debattieren, die Union und SPD vorgeschlagen haben. Sie planen unter anderem ein mit Krediten finanziertes Sondervermögen für Investitionen in Infrastruktur in Höhe von 500 Milliarden Euro. Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) hat im SWR für das Sondervermögen geworben: Sendung am Do. , 13.3.2025 6:30 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:22 Uhr Großer Streiktag in der Region Stuttgart In der Landeshauptstadt liegt heute der öffentliche Verkehr fast komplett lahm. Grund ist der Warnstreik der Gewerkschaft ver.di, der heute vor allem Stuttgart treffen soll. Busse und Bahnen der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) fahren nicht. Linien, die vom privaten Omnibusgewerbe bedient werden, fahren allerdings. Beschäftigte bei der Abfallwirtschaft in Stuttgart sind außerdem schon seit gestern aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. Bis morgen wird es Einschränkungen bei der Abfuhr der städtischen Abfall- und Wertstoffbehälter geben, heißt es. Zudem betroffen sind Sperrmüll, Wertstoffhöfe, der Kundenservice, aber auch öffentliche Toilettenanlagen. Auch in den Kreisen Böblingen, Rems-Murr und Ludwigsburg werden heute Ämter, Kitas und andere Behörden geschlossen bleiben. Sendung am Do. , 13.3.2025 5:00 Uhr, Guten Morgen Baden-Württemberg, SWR1 Baden-Württemberg

6:06 Uhr Wetterbericht: So sind die Aussichten für Baden-Württemberg Das sonnige Wetter der Vorwoche wurde in Baden-Württemberg abgelöst: Feucht und kühl geht es auch in den nächsten Tagen weiter, erst ab Sonntag könnten die Temperaturen wieder ansteigen. Dann bringt ein Hochdruckgebiet wärmere, trockenere Luft in den Süden Deutschlands. Heute Vormittag wird es vielerorts wolkenverhangen und regnerisch. Chancen auf vereinzelt Sonne gibt es vor allem im Norden von Baden-Württemberg. Zum Nachmittag ziehen Regen und Wolken dann nach Norden - dafür kommen im Süden hin und wieder Sonnenstrahlen durch. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 5 und 9 Grad; in den Bergen zwischen 2 bis 4 Grad. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Und den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend könnt ihr hier nachschauen: Video herunterladen (36,8 MB | MP4)

6:03 Uhr Das wird heute wichtig ver.di-Warnstreik: Heute müssen vor allem Bus- und Bahnfahrende umplanen. Vor der nächsten Verhandlungsrunde im Öffentlichen Dienst Ende der Woche erhöht die Gewerkschaft den Druck auf die Arbeitgeberseite. Beschäftigte bei der Stadt Stuttgart und ihren Eigenbetrieben sind aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Das heißt, unter anderem Busse und Bahnen der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) werden nicht fahren. Auch die Abfallwirtschaft AWS ist betroffen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) lädt am Abend anlässlich des islamischen Fastenmonats Ramadan zum Fastenbrechen ein. Der alte Bundestag wird heute in erster Lesung über die von CDU/CSU und SPD geplanten Änderungen des Grundgesetzes für eine Reform der Schuldenbremse und ein Milliarden-Sondervermögen für die Infrastruktur beraten. Über die Änderungen soll in einer weiteren Sondersitzung am 18. März abgestimmt werden.