Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Franziska Weigelt.

6:50 Uhr Waffenruhe-Angebot im Ukraine-Krieg liegt vor US-Präsident Donald Trump ist nach den Gesprächen mit der Ukraine über ein Kriegsende mit Russland erstmal zufrieden. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte gesagt, sein Land wäre zu einer Waffenruhe bereit - wenn Russland das auch sei. Das sei ein wichtiger Schritt, so Trump. Außerdem hat die USA angekündigt, die Militärhilfe für die Ukraine sofort wieder aufzunehmen und Geheimdienstinformationen wieder zu teilen. Dafür gab es Lob von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen - sie sagt: Jetzt liege der Ball bei Russland.

6:41 Uhr Warnstreiks in Baden-Württemberg: heute unter anderem Mannheim betroffen Die Gewerkschaft ver.di hat für heute wieder zu Warnstreiks aufgerufen. Davon ist auch Baden-Württemberg betroffen. Einschränkungen gibt es laut der Gewerkschaft in allen Bereichen des öffentlichen Dienstes, von Kitas über Müllabfuhr bis hin zu Schwimmbädern und Jobcentern. Davon betroffen sind die Städte Mannheim, Aalen, Offenburg sowie die Landkreise Esslingen, Göppingen, Reutlingen, Tübingen und Zollernalb. Morgen geht es in Stuttgart weiter - dort ist ein zentraler Streiktag geplant. ver.di ruft Beschäftigte bei der Stadt Stuttgart und ihren Eigenbetrieben auf, die Arbeit niederzulegen. Das bedeutet, dass Busse und Bahnen der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) nicht fahren werden. Auch die Abfallwirtschaft AWS ist betroffen: In der Landeshauptstadt wird also kein Müll abgeholt.

6:33 Uhr Mehr als 600 Viertklässler in BW dürfen doch aufs Gymnasium Für reichlich Diskussion hat der sogenannte Potentialtest für Grundschulkinder in Baden-Württemberg gesorgt, der Bestandteil der neuen Grundschulempfehlung ist. Ziel des Potenzialtests war es laut Kultusministerium mit landesweit einheitlichen Aufgaben herauszufinden, ob Kinder trotz einer anderslautenden Schulempfehlung doch den Anforderungen im Gymnasium gewachsen sind. 2.075 Schülerinnen und Schüler hatten daran teilgenommen. Das Ergebnis: 639 Viertklässler dürfen nun doch aufs Gymnasium.

6:26 Uhr So wird das Wetter in Baden-Württemberg Nach dem wechselhaften Wetter gestern werden die nächsten Tage deutlich nasser und kühler. Am besten nehmt ihr heute den Regenschirm mit, denn im ganzen Land gibt es immer wieder Schauer. Nur im Süden scheint ab und zu die Sonne.

6:18 Uhr Eisbär-Baby Mika kann ab heute besucht werden Er heißt Mika - das wurde gestern aus Karlsruhe bekanntgegeben. Der Zoo hatte in den vergangenen Wochen einen Namen für den vier Monate alten Eisbären gesucht. Einzige Voraussetzung dabei: Er sollte kurz sein und mit M beginnen. Aus etwa 4.000 Namensvorschlägen von Eisbärfans hat das Zoo-Team eine Liste mit den 50 häufigsten Vorschlägen erstellt. Und am Ende wurde es: Mika. Ab heute könnt ihr ihn im Zoo besuchen. Allerdings ist der Zugang streng limitiert:

Zwischen 9:30 Uhr und 15:30 Uhr ist es jeweils 50 Zoobesuchern gestattet, Mika zu bewundern. Wer nicht zu den Glücklichen gehört, die in die abgesperrte Anlage dürfen, kann den Eisbär-Nachwuchs auf einer extra aufgestellten Videowand sehen. Vorausgesetzt, Mika befindet sind in der Außenanlage - der Kleine kann sich nämlich auch in die Innenanlage zurückziehen, die nicht einsehbar ist.

6:10 Uhr Drei Tote nach Zusammenstoß von Stadtbahn und Tanklaster - Bergungsarbeiten gehen weiter Gestern sind in Ubstadt-Weiher (Kreis Karlsruhe) eine Stadtbahn und ein mit Heizöl beladener Lkw an einem Bahnübergang zusammengestoßen. Die beiden Fahrzeuge gerieten dabei in Brand, der Tanklaster brannte lichterloh. Drei Menschen kamen ums Leben, mehrere Personen wurden verletzt, teilte die Polizei mit. Inzwischen ist auch klar, dass die 59-jährige Stadtbahnfahrerin unter den Toten ist. Auch zwei Fahrgäste sind bei der Kollision gestorben. Ihre Identifizierung dauere an, so ein Polizeisprecher heute Morgen. Der 49-jährige Lastwagenfahrer musste mit schweren Verletzungen per Hubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist bislang unklar. Nach Polizeiangaben sollen die Aufräum- und Bergungsarbeite heute fortgesetzt werden.

6:04 Uhr Das wird heute wichtig Mit Porsche AG und Mercedes-Benz legen heute gleich zwei Autohersteller aus dem Land Geschäftszahlen vor. Gestern hatte schon der Porsche-Mutterkonzern Volkswagen seine Jahresbilanz 2024 veröffentlicht und über einen Gewinneinbruch von fast 31 Prozent berichtet. Porsche hat bisher nur einen Absatzrückgang um drei Prozent vermeldet. Bei Mercedes sind die wichtigsten Daten für 2024 bereits bekannt: Der Nettogewinn fiel um rund 28 Prozent, der Umsatz ging um 4,5 Prozent zurück. Mit Interesse wird man im Mercedes-Geschäftsbericht vor allem auf die Entwicklung der Vorstandsvergütungen schauen. Der baden-württembergische Landtag kommt heute zu einer Sitzung zusammen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem eine Debatte zur Zukunft der Verteidigungswirtschaft in Baden-Württemberg. Ab heute können alle Besucher des Karlsruher Zoos den kleinen Eisbär bestaunen, der gestern auf den Namen Mika getauft wurde. Es gibt aber Zutrittsbeschränkungen: Zwischen 9:30 und 15:30 Uhr dürfen immer 50 Menschen zeitgleich den Bereich um die Anlage für fünf Minuten betreten. Danach können die nächsten 50 Personen eintreten. Da das Tierwohl laut Zoo an erster Stelle steht, können Mutter Nuka und der Kleine auch in die Innenanlage gehen. Dann sehen die Besucherinnen und Besucher unter Umständen nichts von ihnen.

6:02 Uhr Porsche präsentiert Zahlen aus 2024 Der Sport- und Geländewagenbauer Porsche legt heute seine Bilanz für das Jahr 2024 vor. Unternehmenschef Oliver Blume und der neue Finanzvorstand Jochen Breckner präsentieren um 9.00 Uhr in Stuttgart die Zahlen. Dabei geben sie auch einen Ausblick auf 2025. Der Name Porsche sorgte in den vergangenen Wochen nicht immer für die besten Schlagzeilen: So entließ der Sportwagenbauer mit Sitz in Stuttgart-Zuffenhausen nach rückläufigen Verkaufszahlen gleich zwei Vorstandsmitglieder und kündigte auch noch einen massiven Stellenabbau an. Bis 2029 sollen 1.900 Stellen in der Region Stuttgart gestrichen werden. Wegen der schwachen Nachfrage nach Elektromodellen hatte der Autohersteller außerdem einen Strategiewechsel zurück zum Verbrenner angekündigt - und erntete damit viel Kritik. Das schwache Abschneiden in China und die Einführung neuer Modelle in den meisten Baureihen hatte die Zahlen bei Porsche im vergangenen Jahr belastet.