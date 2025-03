Bei Arbeiten auf dem Mercedes-Gelände in Sindelfingen ist am Montag eine Bombe gefunden worden. Für die Entschärfung mussten Teile der Produktion stillgelegt werden.

Auf dem Werksgelände von Mercedes-Benz in Sindelfingen (Kreis Böblingen) ist gestern am frühen Abend eine Bombe entdeckt worden. Wie ein Sprecher der Stadt mitteilte, wurde die Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg bei Bauarbeiten gefunden. Dann wurde die Bombe, die laut des Entschärfers etwa 50 Kilogramm Sprengkraft hatte, innerhalb von 15 Minuten entschärft. Laut der Stadt Sindelfingen bestanden keine Einschränkungen oder Gefahr für die Bevölkerung.

Die Verhandlungsposition der Grünen ist nicht die schlechteste, denn für CDU, CSU und SPD drängt die Zeit: Schon am Donnerstag wollen die drei Parteien mit Koalitionsverhandlungen beginnen. Für das milliardenschwere Verteidigungs- und Infrastrukturpaket ist aber eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und im Bundesrat notwendig. Eine komplizierte Situation - in der es nun auf die Grünen ankommt. Hinzu kommt, dass Linke und AfD Klage beim Bundesverfassungsgericht gegen die Einberufung des alten Bundestags eingereicht haben. Die Details haben meine Kollegen hier beschrieben:

Nach Auflösung des Nebels wechseln sich in Baden-Württemberg heute sonnige Phasen und dichte Wolken ab. Besonders in Baden müsst ihr ab der Mittagszeit mit einzelnen Schauern oder Gewittern rechnen. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 16 Grad. Es weht schwacher, vorübergehend mäßiger Südwest- bis Westwind.

Zwei Menschen sind gestern bei einem Unfall auf der A6 bei Sinsheim-Steinsfurt ums Leben gekommen. Nach Angaben eines Polizeisprechers handelt es sich bei den Toten um den 78 Jahre alten Unfallverursacher und einen 45-jährigen Mann, der im anderen Auto unterwegs gewesen war. Die Polizei geht davon aus, dass der 78-Jährige mit seinem Wagen bei Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) in falscher Richtung auf die Autobahn aufgefahren ist. Anschließend stieß er in Richtung Mannheim frontal mit dem Auto des 45-Jährigen zusammen. Beide starben noch an der Unfallstelle.

Das wird heute wichtig

Baden-Württembergs Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) stellt heute in Leonberg (Kreis Böblingen) Schutzkonzepte gegen sexualisierte Gewalt an Schulen vor. Das Ministerium will an allen Schulen im Land solche Konzepte etablieren.

Es ist soweit: Ab heute kann die Öffentlichkeit im Karlsruher Zoo das Eisbär-Baby sehen. Erst mal wird der Nachwuchs im Gehege ausgewählten Besucherinnen und Besuchern, dem Karlsruher Oberbürgermeister und Medien gezeigt. Ab morgen sollen dann alle Besucherinnen und Besucher den Eisbär sehen können. Außerdem erhält der Kleine seinen Namen.

Spiel zwei der Pre-Playoff-Serie in der Deutschen Eishockey-Liga: Die Schwenninger Wild Wings müssen am Abend im Heimspiel gegen die Nürnberg Ice Tigers gewinnen, um eine Chance aufs Weiterkommen zu haben. Eine Niederlage - und die Saison der Wild Wings wäre beendet.