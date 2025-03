Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Jakob Fandrey.

7:22 Uhr Drei Tote, vier Schwerverletzte: Gutachter soll Auto-Unfall bei Haigerloch klären Ein Autofahrer gerät beim Überholen in den Gegenverkehr und kollidiert mit einem Transporter. Drei Menschen sterben, vier werden schwer verletzt. Wie kam es zu dem Unglück? Diese Frage treibt seit dem Wochenende die Ermittler nach dem schweren Unfall bei Haigerloch im Zollernalbkreis um. Ein Autofahrer war bei einem Überholversuch ins Schleudern geraten und stieß mit einem entgegenkommenden Transporter zusammen. Die B463 war stundenlang gesperrt. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang, in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Hechingen wurde auch ein Unfallgutachter hinzugezogen. Der soll mithelfen, die Unfallursache zu klären.

7:11 Uhr Voting: Wie viel Geld würdet ihr für eine Kugel Eis bezahlen? Nachdem die SWR Aktuell-Community in den sozialen Medien gestern schon ihre Meinung abgegeben hat, möchte ich nun euch fragen: Wie viel Geld würdet ihr für eine Kugel Eis ausgeben? Stimmt gern im Voting ab! Wie viel Geld würdet ihr für eine Kugel Eis bezahlen? Eine Kugel maximal ein Euro Zwischen ein und zwei Euro - das ist noch ok Alles bis zu drei Euro bezahle ich Abschicken

7:04 Uhr Hohe Eispreise ärgern die SWR Aktuell-Community Ein Thema habt ihr gestern auf unseren Social Media-Kanälen besonders stark diskutiert: Die gestiegenen Eispreise in Baden-Württemberg sorgen bei euch für viel Frust und Unverständnis. Bis zu drei Euro kostet eine Kugel Eis etwa in Stuttgart. Auf Facebook wurde der Post zum Thema über 7.000 mal kommentiert: https://www.facebook.com/photo?fbid=662611759474377&set=a.288334413568782 "Sorry, aber nö. Ganz sicher nicht. Ich mache mein Eis jetzt selber", schreibt eine Userin unter dem Beitrag. Viele weitere Kommentatoren sehen das ähnlich und wollen ihr Eis zu den hohen Preisen nicht mehr in der Eisdiele kaufen. "Irgendwo sind auch Grenzen. Dann kauf ich es halt im Supermarkt", kommentiert ein User. Ein weitere Userin nimmt das Ganze mit Humor: "Seht's positiv. Das wird ein historischer Kalorien-Spar-Sommer", schreibt sie.

6:55 Uhr Schwenninger Wild Wings verlieren erstes Playoff-Spiel Und wir bleiben sportlich, denn nicht nur die Heidenheimer stehen aktuell mit dem Rücken zur Wand - das gilt auch für eine andere Mannschaft aus Baden-Württemberg - wenn auch in einer anderen Sportart. Gestern starteten die Playoffs in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL), für die Schwenninger Wild Wings lief es zum Start nicht wie erhofft. Nach dem 3-4 bei den Nürnberg Ice Tigers müssen die Wild Wings beim nächsten Duell mit den Nürnbergern morgen Abend in der heimischen Helios Arena bereits gewinnen, um nicht bereits auszuscheiden. Im Modus "Best of 3" werden derzeit die beiden letzten freien Plätze für das Viertelfinale ausgefochten - wer also zuerst zwei Mal gewinnt, ist weiter. DEL-Pre-Playoffs Schwenninger Wild Wings verlieren erstes Spiel in Nürnberg Die Straubing Tigers und die Nürnberg Ice Tigers haben ihren Heimvorteil genutzt und benötigen jeweils nur noch einen weiteren Sieg zum Einzug ins Playoff-Viertelfinale der Deutsc…

6:49 Uhr Heidenheim gleicht mit Traumtor gegen Hoffenheim aus Baden-Württemberg-Derby-Zeit in der Fußball-Bundesliga: Die TSG Hoffenheim hat gestern Abend den 1. FC Heidenheim empfangen - am Ende trennten sich beide Teams 1-1, was speziell für den FCH im Abstiegskampf zu wenig ist. Für Hoffenheim traf in der 34. Minute Haris Tabakovic nach einer ausgeglichenen Startphase. Für Heidenheim konnte der Ex-KSC-Spieler Budu Zivzivadze per Traumtor ausgleichen (65. Minute). Der Georgier nahm einen Abpraller am linken Strafraumeck auf und schlenzte den Ball in den rechten Winkel. Hoffenheim Fußball | Bundesliga FCH kontert per Traumtor: Heidenheim punktet in Hoffenheim Die TSG Hoffenheim führt zur Halbzeit verdient. Doch im zweiten Abschnitt erarbeitet sich das Bundesliga-Schlusslicht aus Heidenheim einen Punkt. 22:05 Uhr SWR Sport SWR

6:43 Uhr So wird das Wetter in Baden-Württemberg: Es deutet sich ein Wetterwechsel an Die neue Woche bringt einen kleinen Wetterwechsel mit: Denn der Sonnenschein der letzten Tage wechselt sich in den kommenden Tagen mit Regenschauern ab. Heute regnet es am Vormittag vor allem in der Südhälfte Baden-Württembergs, im Tagesverlauf ziehen die Regenwolken dann Richtung Norden ab. Dabei steigen die Temperaturen auf Werte zwischen 9 Grad auf der Alb und 16 Grad in Freiburg. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Und den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend könnt ihr hier nachschauen: Video herunterladen (38,1 MB | MP4)

6:32 Uhr Funkenfeuer zum Ende der Fastnacht abgebrannt Sie sind meterhoch gebaut und leuchten weit in den Himmel hinein - die Funkenfeuer. An vielen Orten in der Region Bodensee-Oberschwaben wurden sie an diesem Wochenende wieder abgebrannt. Das Funkenfeuer gilt als ein weiterer Abschluss der Fastnacht - bis zu 30 Meter hoch werden Holztürme aufgebaut, dabei sind oft auch alte Christbäume dabei, die in die Luft gestapelt werden. Viele Menschen haben an den Traditions-Veranstaltungen teilgenommen, etwa in Langenargen direkt am Bodenseeufer, in Markdorf auf dem Gehrenberg, in Überlingen (alles Bodenseekreis), Konstanz, Ochsenhausen (Kreis Biberach), Pfullendorf (Kreis Sigmarignen), Wilhelmsdorf, Ravensburg, Wangen, Ebenweiler, Boms oder Wolfegg (alles Kreis Ravensburg). Auch in Wolfegg (Kreis Ravensburg) brannte am Wochenende ein Funken. SWR Marion Kynaß Sendung am Mo. , 10.3.2025 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Friedrichshafen

6:24 Uhr Das wird heute wichtig Die Gewerkschaft ver.di hat an mehreren deutschen Flughäfen zu Warnstreiks aufgerufen. In Baden-Württemberg sind Beschäftigte in Stuttgart und Karlsruhe dazu aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. In Basel gingen heute um 4 Uhr die Lichter aus - und Laternen an. Beim traditionellen Morgestraich der dreitägige Basler Fasnacht werden tausende Besucherinnen und Besucher erwartet. Der Ludwigsburger OB Matthias Knecht hat den 10. März zum jährlichen, städtischen Gedenktag für Mädchen und Frauen erklärt, die Opfer von geschlechtsspezifischer Gewalt waren, sind und werden. Um 11 Uhr soll es dazu erstmals auf dem Marktplatz eine Schweigeminute geben. Parallel dazu läuten die Betglocken vieler Ludwigsburger Kirchen.

6:10 Uhr Kind wird von Hund in Hals gebissen und schwer verletzt Ein zwölfjähriges Mädchen ist in Öhringen (Hohenlohekreis) von einem Hund gebissen und schwer verletzt worden. Das Mädchen habe mit den Kindern des Hundebesitzers gespielt, als die Bulldogge plötzlich auf es losgegangen sei, so ein Polizeisprecher gestern. Der Hund biss das Kind demnach in den hinteren Bereich des Halses. Ihr Vater habe versucht, dazwischen zu gehen, so der Sprecher. Auch ihn habe das Tier gebissen, allerdings in die Hand. Das Mädchen wurde laut Polizei mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Trotz schwerer Verletzungen sei sie nicht in Lebensgefahr.

6:05 Uhr Sondierungspapier von Union und SPD: Grüne stellen Forderungen Am Wochenende haben Union und SPD angekündigt, Koalitionsgespräche führen zu wollen. Auf 11 Seiten dokumentieren sie die Kernpunkte ihrer Vorgespräche. An ihren Regierungsplänen gab es viel Kritik: Grünen-Bundesvorsitzende Franziska Brantner aus Heidelberg bezeichnete die Vorhaben als "Gift für unser Land". Für ihre milliardenschweren Investitionen und eine Lockerung der Schuldenbremse benötigen Union und SPD die Zustimmung der Grünen zu einer Grundgesetzänderung, die der Bundestag noch in alter Zusammensetzung beschließen soll. Gestern haben drei Grüne Landesminister - darunter Baden-Württembergs Finanzminister Danyal Bayaz - nachgelegt und Forderungen gestellt. SWR-Hauptstadtkorrespondent Sebastian Deliga über die Streitpunkte mit den Grünen: Video herunterladen (33,3 MB | MP4)