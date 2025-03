Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Matthias Deggeller.

6:47 Uhr Brand in Zell im Wiesental Gerade habe ich euch ja von dem Brand in Kehl (Ortenaukreis) von gestern Abend berichtet. Es gibt allerdings noch einen Brand: Wir haben gerade die Info von der Polizei bekommen, dass in Zell im Wiesental (Kreis Lörrach) am frühen Morgen ein Einfamilienhaus brennt. Weitere Informationen darüber hinaus gibt es noch nicht. Wenn ich mehr weiß, erfahrt ihr es natürlich hier.

6:30 Uhr Vermisster Martin S. tot aus dem Rhein geborgen Nun gibt es traurige Gewissheit: Seit zwei Wochen fehlte von Martin S. aus Offenburg jede Spur. Viele Freunde und Bekannte, vor allem aus dem heimischen Fußballverein machten sich Sorgen. Am Mittwoch wurde er tot in seinem Auto gefunden, gestern gab die Polizei dies bekannt. Das spurlose Verschwinden von Martin S. hatte für Besorgnis bei den Menschen in der Ortenau gesorgt. In der Region war der 59-Jährige vor allem wegen seines Engagements beim Offenburger Fußballverein (FV) bekannt. Über 30 Jahre war er beim Offenburger FV in der Geschäftsstelle und als Organisator aktiv. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es nicht. Offenburg 59-Jähriger war vor zwei Wochen verschwunden Vermisster Martin S. aus Offenburg tot aus Rhein geborgen Der vermisste Martin S. aus Offenburg ist tot. Am Mittwoch hatte die Polizei ein Auto mit einer Leiche aus dem Rhein geborgen. Bei dem Toten handelt es sich um den Vermissten. 12:00 Uhr SWR Aktuell am Mittag SWR Aktuell Sendung am Do. , 6.3.2025 16:30 Uhr, SWR4 BW Studio Südbaden - Nachrichten

6:25 Uhr Saharastaub heute in BW erwartet Saharastaub zieht nach Baden-Württemberg und könnte den Himmel wieder eintrüben. Wie SWR-Wetterexperte Gernot Schütz vorhersagt, liegt vor allem heute viel Sand in der Luft - und auch wenn der Himmel wohl nicht so dunkel wird, wie man es schon erlebt hat, mag es der ein oder andere merken. Laut Bundesverband der Pneumologen ist Saharastaub für gesunde Menschen eher unproblematisch, von daher kann man ohne weiteres joggen, Fahrrad fahren oder ähnliches. Menschen mit Atemwegsproblemen oder -erkrankungen und Allergien sollten die Aktivitäten allerdings nach drinnen verlegen. Welche Auswirkungen hat der Staub auf Autos oder Solaranlagen? Hier gibt's die Antworten: Baden-Württemberg Gesundheit, Sport, Autowaschen und Co Saharastaub am Freitag in BW erwartet - was gibt es zu beachten? Die aktuelle Wetterlage in Baden-Württemberg bringt auch Saharastaub mit sich. Angst muss man keine haben - Asthmatiker und Autoliebhaber sollten aber Folgendes beachten. Sendung am Fr. , 7.3.2025 0:00 Uhr, Die Nacht, SWR1

6:17 Uhr Feuerwehr holt Frau aus brennendem Haus in Kehl In Kehl (Ortenaukreis) hat die Feuerwehr eine schwer verletzte Frau aus einem brennenden Wohnhaus gerettet. Als die Einsatzkräfte gestern Abend das mehrstöckige Haus erreichten, stand das Erdgeschoss bereits komplett in Flammen und dichte Rauchschwaden behinderten die Sicht, wie die Feuerwehr mitteilte. Beim Durchsuchen des Gebäudes fanden die Einsatzkräfte die 61-jährige Bewohnerin im Obergeschoss und brachten sie ins Freie. Sie wurde per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht. Bei einem Brand am Donnerstagabend in Kehl wurde eine Frau schwer verletzt. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Marius Bulling Sendung am Fr. , 7.3.2025 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Südbaden - Nachrichten

6:09 Uhr Das wird heute wichtig Die Gewerkschaft ver.di hat für heute zum bundesweiten "Streiktag der Frauenberufe" aufgerufen. Der gelte für Sozial-, Erziehungs-, Pflege- und Gesundheitsberufe, die mehrheitlich von Frauen ausgeübt würden. In einigen Regionen in Baden-Württemberg sind Kliniken, Kitas und andere soziale Einrichtungen betroffen. Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) stellt heute die Verkehrsunfallbilanz 2024 vor. Es geht um die landesweiten Entwicklungen und Zahlen im Bereich der Verkehrssicherheit. In Tübingen wird am Abend das Neue Kunstmuseum eröffnet - mit einer Vernissage zur Premieren-Ausstellung "Udo Lindenberg - Panik in Tübingen". In der Jubiläumsausstellung wird 30 Jahre Malerei von Udo Lindenberg präsentiert.