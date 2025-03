Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Julia Kunert.

6:30 Uhr Amokfahrt von Mannheim: Ermittlungen ergeben weiterhin kein politisches Motiv Die Ermittler sind sich zwar sicher: Der Todesfahrer von Mannheim hat mit Absicht Menschen in der Innenstadt umgefahren. Aber sie sind auch zunehmend überzeugt, dass der Mann nicht gesund ist. Denn es verdichten sich die Hinweise auf eine seit Jahren herrschende psychische Erkrankung des 40-Jährigen. Das gehe unter anderem aus umfangreichen ärztlichen Unterlagen und zahlreichen Zeugenaussagen hervor, teilten Landeskriminalamt (LKA) und Staatsanwaltschaft mit. "Er befand sich in der Vergangenheit regelmäßig in ärztlicher bzw. psychiatrischer Behandlung, zuletzt im vergangenen Jahr auch stationär", heißt es unter anderem in einer Mitteilung. Bei der Suche nach einem Grund für die Tat hat das LKA bislang nach eigenen Angaben keine Anhaltspunkte für ein extremistisches oder politisches Motiv gefunden. Es seien zwar Hinweise auf mögliche Kontakte ins rechtsextreme Milieu aus dem Jahr 2018 bekannt, auch sie seien Teil der Ermittlungen. "Abfragen bei verschiedenen Nachrichtendiensten führten allerdings zu keinen extremismusrelevanten Rückmeldungen", hieß es weiter. Auch bei den bisher gesichteten Asservaten konnten bislang keine Anhaltspunkte für eine extremistische Gesinnung gefunden werden.

6:23 Uhr Weiterhin viel Sonne in BW Schon seit Tagen gibt es blauen Himmel, viel Sonne und frühlingshafte Temperaturen in Baden-Württemberg - und genauso geht es in den kommenden Tagen weiter. Erst in der kommenden Woche soll wieder kältere Luft zu uns kommen. Der Donnerstagmorgen beginnt mit fast wolkenlosem Himmel. Am Nachmittag können im Süden des Landes vereinzelt ein paar dünne Schleierwolken aufziehen. Am wärmsten wird es im Westen von Baden-Württemberg - hier können die Temperaturen auf bis zu 18 Grad steigen. Am Bodensee werden 15 Grad erreicht. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Und den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend könnt ihr hier nachschauen: Video herunterladen (40 MB | MP4)

6:15 Uhr Das wird heute wichtig Im Prozess wegen eines Messerangriffs auf Reisende im Stuttgarter Bahnhof könnte heute entschieden werden, ob der Angeklagte in eine psychiatrische Klinik kommt. Der 26 Jahre alte Mann hatte zugegeben, vergangenen Sommer einen Mann unvermittelt angegriffen und durch Messerstiche verletzt zu haben. Auch eine Frau, die dem Angegriffenen helfen wollte, erlitt Schnittwunden. Vor Gericht hatte er erklärt, Stimmen im Kopf hätten ihm befohlen zuzustechen. Staatsanwaltschaft, Nebenklagevertreter und Verteidigung plädieren für einen Freispruch und haben die Unterbringung des 26-Jährigen in einem psychiatrischen Krankenhaus beantragt. In Kliniken, Rettungsstellen und Pflegeheimen der Kommunen und des Bundes kann es heute deutschlandweit zu Einschränkungen kommen. Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten zum Wanstreik aufgerufen. Notdienste sind aber möglich. Auch viele Kliniken und Pflegeheime in Baden-Württemberg sind betroffen. Hier kam es bereits am Mittwoch zu ersten Wanstreiks. Die Rheintalbahn zwischen Gundelfingen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) und Freiburg soll auf 9,7 Kilometern komplett erneuert werden. Über das Bauprojekt informiert die Deutsche Bahn heute. Bei dem Ausbau sollen die Bahnhöfe Gundelfingen, Freiburg-Zähringen, -Herdern und -St. Georgen generalüberholt werden und barrierefrei sein. Außerdem will die Bahn 20 kreuzende Brücken erneuern. Das Bauvorhaben ist Teil des Ausbaus der Rheintalbahn von Karlsruhe bis nach Basel.

6:08 Uhr Autofahrer stürzt 20 Meter die Weinberge hinab In Walheim (Kreis Ludwigsburg) ist ein Mann mit seinem Auto 20 Meter die Weinberge hinunter gestürzt und dabei leicht verletzt worden. Der 22-Jährige sei gestern verbotswidrig auf einen Feldweg gefahren, so die Polizei. In einer leichten Rechtskurve kam der Fahrer demnach von der Straße ab - warum ist noch unklar. Das Auto überschlug sich mehrmals und blieb auf dem Dach liegen. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 17.000 Euro. Sendung am Do. , 6.3.2025 5:30 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:05 Uhr Heute Warnstreiks in Kliniken in BW In rund 20 Kliniken in Baden-Württemberg sind heute wieder Warnstreiks angekündigt. Kranke und Pflegebedürftige müssen sich auf Einschränkungen einstellen. Notdienste seien vereinbart worden, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft ver.di. Die nächste Verhandlungsrunde im öffentlichen Dienst ist für Mitte März in Potsdam geplant. Mitte Februar hatte es keine Annäherung gegeben. Verhandelt wird für insgesamt 2,5 Millionen Beschäftigte im öffentlichen Dienst in Deutschland. Eingeschlossen sind zahlreiche Berufsgruppen, darunter auch Erzieherinnen und Erzieher, Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger, Busfahrerinnen und Busfahrer oder Feuerwehrleute. Mutlangen Kitas geschlossen, Notbetrieb in Kliniken Weitere Warnstreiks zwischen Ulm und Aalen Die Gewerkschaft ver.di plant für Donnerstag und Freitag weitere Warnstreiks. Vor allem Kliniken werden bestreikt. Aber auch andere Bereiche zwischen Ulm und Aalen sind betroffen. Sendung am Do. , 6.3.2025 6:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:03 Uhr Taxifahrer stoppte Amokfahrer von Mannheim: "Ich bin kein Held" Bei der Amokfahrt in Mannheim an Rosenmontag spielte er eine ganz entscheidende Rolle: Ein Taxifahrer aus Pakistan, seit 15 Jahren in Mannheim wohnend und seit 2017 deutscher Staatsbürger, hinderte den 40-Jährigen mutmaßlichen Täter an der Weiterfahrt. Dafür gefeiert werden will A. Muhammad nicht: "Ich bin kein Held. Ich bin ein Muslim", sagte er im Rahmen eines öffentlichen Gesprächs mit Mannheims Oberbürgermeister Christian Specht (CDU) gestern. Es sei für ihn selbstverständlich gewesen, einzugreifen und Mitmenschen zu schützen. Sein Handeln sei von einer religiösen Motivation geprägt gewesen, sagte das Mitglied der Ahmadiyya-Muslimgemeinde. Er wolle mit dem Statement auch ein Zeichen gegen Hass setzen, sagte Muhammad. Und sich dafür einsetzen, dass Mannheim Offenheit und Toleranz bewahre. Video herunterladen (65 MB | MP4) Sendung am Mi. , 5.3.2025 19:30 Uhr, SWR Aktuell Nachrichten