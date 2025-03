Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Simon Ukena.

9:51 Uhr Zustand von Papst Franziskus aktuell stabil Und kurz vor Ende des Tickers noch ein schneller Blick nach Rom: Der Zustand von Papst Franziskus ist aktuell stabil. "Der Papst hat gut geschlafen in der Nacht", hieß es am Mittwochmorgen aus dem Presseamt des Vatikans. Das Krankheitsbild werde von seinen Ärzten allerdings weiter als "komplex" bezeichnet. Bereits gestern Abend wurde mitgeteilt, dass Franziskus keine weiteren Anfälle von Atemnot erlitten hätte. Seit bald drei Wochen wird der 88-Jährige wegen Komplikationen infolge einer Atemwegserkrankung im Gemelli-Krankenhaus in Rom behandelt. Er sei fieberfrei, wach und orientiert, hieß es gestern Abend weiter. Nach zwei weiteren schweren Atemnotanfällen am Montagnachmittag wurde gestern auch tagsüber wieder auf eine Sauerstofftherapie mit hohem Durchfluss via Nasensonde umgestellt. Über die Mund-Nase-Maske werde der Papst dann abends und in der Nacht beatmet, teilten die Ärzte mit. Die Prognose der Ärzte bleibt weiterhin "zurückhaltend". Das heißt, der Papst ist nicht außer Lebensgefahr.

9:42 Uhr Bundespolitik: Baerbock will Grünen-Fraktion nicht anführen Kurzer Blick noch auf die Bundespolitik: Außenministerin Baerbock von den Grünen will die Fraktion ihrer Partei im neuen Bundestag nicht anführen. Das hat sie der Grünen-Fraktion und dem Landesverband Brandenburg geschrieben. Sie wolle sich nach den vergangenen intensiven Jahren aus dem Scheinwerferlicht zurückziehen, schrieb Baerbock, und führte als Gründe auch ihr Privatleben an. Ihr Mandat als einfache Bundestagsabgeordnete hat Baerbock angenommen.

9:30 Uhr Tourauftakt von Tokio Hotel in Ludwigsburg Sie machten zuletzt vor allem Schlagzeilen mit ihrer Netflix-Serie, dem Dating-Leben und Halloween-Kostümen. Dass sie sich aber auch als erfolgreiche Musikband versteht und locker die Hallen füllen kann, will die Band Tokio Hotel in den kommenden Wochen auf einer Europatournee beweisen. Fast genau 20 Jahre nach dem Erfolg ihrer Debütsingle "Durch den Monsun" in den deutschen Singlecharts feierten die beiden Zwillingsbrüder Bill und Tom Kaulitz, Gustav Schäfer und Georg Listing in Ludwigsburg den umjubelten Tour-Auftakt. Nach dem Konzert vor rund 4.000 Fans in der ausverkauften MHP-Arena sind sechs weitere Termine in Deutschland geplant. Zudem stehen Auftritte in Belgien, Frankreich, Spanien und Italien, in der Schweiz, Österreich, Polen, Großbritannien, den Niederlande, Schweden und Finnland im Tourkalender. Vor 4.000 Fans feierte Tokio Hotel sein Tourauftakt in Ludwigsburg. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Marijan Murat

9:05 Uhr Flughafen-Zoll erwischt Mann mit mehr als 200 Markenartikeln Mit 215 Artikeln namhafter Marken hat ein Mann am Stuttgarter Flughafen versucht, den Zoll zu umgehen. Sollten die Klamotten, Handtaschen und Accessoires keine Fälschungen sein, dürfte die Ware einen Wert von rund 250.000 Euro haben, teilte das Hauptzollamt mit. Es gebe jedoch den Verdacht, dass es deutlich günstigere Fälschungen sein könnten. Der 34-Jährige reiste den Angaben zufolge mit einem Flug aus Istanbul an und wollte von Stuttgart weiter nach Paris. Mit einer "Vielzahl an Gepäckstücken" sei er dabei durch den Ausgang für anmeldefreie Waren gegangen. Bei der anschließenden Kontrolle habe er angegeben, er wolle ein Geschäft mit den Klamotten eröffnen. Rechnungen hatte er keine dabei. Die Markenartikel wurden sichergestellt. Gegen den Franzosen wird nun ermittelt.

8:51 Uhr Cold Case aus Heidenheim heute bei "Aktenzeichen XY ... ungelöst" In der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" geht es heute unter anderem um die 18-jährige Sabine Rahn, die sich am 11. März 1983 in der Innenstadt von Heidenheim mit ihrer Freundin vor einer Disco treffen wollte. Doch dort kam sie nie an. Drei Tage später fanden Jugendliche ihre Leiche in einem Wald bei Nattheim. Die junge Frau wurde vergewaltigt und mit ihrem Halstuch erdrosselt. Die Sendung beginnt um 20:15 Uhr.

Der Stuttgarter Autobauer Porsche hat zum 1. März die Mehrheit an einer Tochterfirma des Batterieherstellers VARTA in Ellwangen (Ostalbkreis) übernommen. Das Unternehmen wird umbenannt und soll neue Kundenkreise erschließen, wie Porsche am Dienstag mitteilte. Mitte vergangenen Jahres waren die Pläne zur Übernahme des E-Auto-Batteriegeschäfts bekannt geworden. Die nun vollzogene Übernahme ist Teil der Sanierung des angeschlagenen Batterieherstellers.

8:15 Uhr 81-jähriger Motorradfahrer stirbt bei Unfall bei Königsbach Beim Zusammenstoß mit einer Baumaschine ist gestern ein 81 Jahre alter Motorradfahrer in der Nähe von Königsbach im Enzkreis ums Leben gekommen. Laut Polizei wollte der Mann auf einer Landstraße die Baumaschine überholen und stieß dabei mit ihr zusammen. Der Motorradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Die Landstraße zwischen Wilferdingen und Königsbach war rund drei Stunden lang für die Unfallaufnahme gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von über 10.000 Euro.

Der Bahnverkehr im Raum Bruchsal läuft wieder fahrplanmäßig. Wegen eines Oberleitungsschadens war es seit gestern Vormittag zu Beeinträchtigungen im Nah- und Fernverkehr gekommen. Über einem Gleis im Bruchsaler Bahnhof hatte sich aus unbekannter Ursache eine Oberleitung abgesenkt. Der Bereich war dadurch für Züge nicht mehr befahrbar. Der Fernverkehr wurde umgeleitet, im Regionalverkehr fielen Bahnen aus. Ein Gleis konnte gestern Nachmittag wieder für den Zugverkehr freigegeben werden. Die Reparaturarbeiten an der Oberleitung in Bruchsal dauerten nach Angaben einer Sprecherin der Deutschen Bahn jedoch bis zum frühen Morgen. Gegen 5 Uhr konnte der gesamte Bahnhof wieder für den Schienenverkehr freigegeben werden.

7:45 Uhr Kretschmann für Ausbau der Rüstungsindustrie in BW Baden-Württemberg Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat sich für den Ausbau von Rüstungsindustrie im Land ausgesprochen. Europa müsse seine Verteidigung selbst in die Hand nehmen und eine potente Rüstungsindustrie aufbauen - "und da wollen wir in Baden-Württemberg mitmischen", sagte Kretschmann dem "Südkurier" (Mittwoch) in Konstanz. "Das wird ein neuer industrieller Schwerpunkt für Baden-Württemberg werden, da bin ich mir sicher." Schlüsselakteure seien schon im Land, etwa die am Bodensee ansässige Firma Diehl Defence, die weltweit führend bei bestimmten Systemen zur Luftverteidigung sei und mit ihrer Raketenabwehr den ukrainischen Luftraum schütze.

7:28 Uhr Urteil zur Brandserie in Geislingen Das Landgericht Hechingen hat einen 29-jährigen zu einer Haftstrafe verurteilt. Der Mann hat vergangenen Sommer in Geislingen im Zollernalbkreis mehrere Scheunen angezündet und für Angst in der Stadt gesorgt. Der heute 29-Jährige hat gestanden, dass er fünf Brände in Geislingen gelegt und Autos beschädigt hat. Warum er die Feuer gelegt hat, ist allerdings auch nach dem Gerichtsprozess nicht ganz klar. Er erinnere sich nicht genau, gab der Angeklagte an, bereue die Taten jedoch. Auch der psychiatrische Gutachter konnte nur Vermutungen anstellen: Bei dem Einzelgänger hätten sich möglicherweise angestaute Aggressionen und Wut entladen. Trotz eines wohl auffälligen Charakters erklärte er den Mann für voll schuldfähig. Das Urteil: Sechs Jahre und drei Monate Haft. "Sie haben ihre Nachbarschaft über sechs Wochen in Angst und Schrecken versetzt", sagte der Richter zum Angeklagten. Bei der Brandserie in Geislingen war ein Schaden von mehr als einer halben Million Euro entstanden. Video herunterladen (16,4 MB | MP4)

7:18 Uhr Politischer Aschermittwoch in Zeichen der Sondierungen Die SPD will Tempo machen bei den Sondierungen mit der Union. Um Zeit für Gespräche zu haben, streichen die Spitzenpolitiker ihre Termine zusammen - auch auf Kosten des Politischen Aschermittwochs. Davon betroffen ist unter anderem die traditionelle Veranstaltung der SPD in Ludwigsburg. Der SPD-Fraktions- und Bundesvorsitzende Lars Klingbeil zog seine Zusage für das Treffen der Partei zurück. Die SPD sei "bereit, die ganze Woche zu verhandeln und auch zu reden", sagte Klingbeil in Berlin. Die CDU hat nach eigenen Angaben bislang keine Absage des eingeladenen CDU-Generalsekretärs Carsten Linnemann für ihren Politischen Aschermittwoch in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) erhalten. Die Grünen treffen sich nach den gewaltsamen Ausschreitungen im Umfeld der Veranstaltung vor einem Jahr erneut in Biberach. Geplant sind Reden von Ministerpräsident Winfried Kretschmann, seinem potenziellen Nachfolger Cem Özdemir und Parteichefin Franziska Brantner. Das treffen findet unter erhöhten Sicherheitsmaßnahmen statt: Biberach Nach Ausschreitungen im vergangenen Jahr Erhöhte Sicherheitsvorkehrungen zum Politischen Aschermittwoch der Grünen in Biberach In diesem Jahr wollen die Grünen ihren Politischen Aschermittwoch wieder in Biberach veranstalten. Dafür wurden die Sicherheitsvorkehrungen verschärft. Im vergangenen Jahr war er abgesagt worden.

6:45 Uhr Zahl der Asylklagen in Baden-Württemberg deutlich gestiegen Über die Schreibtische der Richter an den Verwaltungsgerichten in Baden-Württemberg gehen wieder deutlich mehr Asylklagen. Die Zahl der Verfahren ist 2024 deutlich angestiegen, wie eine Umfrage der Deutschen Richterzeitung bei den zuständigen Ministerien der Länder ergab. Mit Asylklagen können Asylbewerber eine Ablehnung ihres Asylantrags durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) juristisch anfechten. Den Angaben nach gingen im vergangenen Jahr in BW 12.755 neue Verfahren bei der Justiz ein. Im Vorjahr waren nur 8.766 neue Verfahren registriert worden, 2023 waren es demnach 7.257. Nach Zahlen der Landesjustizministerien haben die Verwaltungsgerichte bundesweit mit wachsenden Fallzahlen zu kämpfen, weil das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge seine Asylverfahren inzwischen schneller abarbeite. Im vergangenen Jahr waren bundesweit mehr als 100.000 neue Hauptsacheverfahren bei den Verwaltungsgerichten eingegangen, das waren 62 Prozent mehr Fälle als 2022.

Auf der A6 zwischen Heilbronn und dem Weinsberger Kreuz (Kreis Heilbronn) ist es am frühen Mittwochmorgen in Richtung Nürnberg zu einem Unfall zwischen einem Lkw und einem Reisebus gekommen. Drei Personen wurden dabei nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Da die Bergung aufwendig ist, wird es den Vormittag über zu Verkehrsbehinderungen kommen, so die Polizei. Laut Polizei stand der Reisebus auf dem Standstreifen, als ihn ein Lkw im Vorbeifahren touchiert haben soll. Beide Fahrzeuge landeten daraufhin teilweise im Grünstreifen und hängen fest. Daher wird es neben "schwerem Gerät", wie es ein Polizeisprecher am Morgen formulierte, wohl auch einen speziellen Kran brauchen, um Bus und Lkw bergen zu können. Diese Bergungsarbeiten werden den Beamten zufolge den Vormittag über noch zu Behinderungen auf der Autobahn führen. Am frühen Morgen war der genaue Einsatz noch in Abklärung. Auch ist noch unklar, ob der Tank des Lkw beschädigt wurde und Diesel ausläuft.

6:28 Uhr Das wird heute wichtig Die Gewerkschaft ver.di ruft die Beschäftigten der Gesundheitseinrichtungen von Bund und Kommunen zu bundesweiten Warnstreiks auf. In Baden-Württemberg finden von Mittwoch an Arbeitsniederlegungen in 20 Kliniken statt. ver.di rechnet aufgrund der teilweise zweitägigen Warnstreiks mit OP- und Bettenschließungen. Auch in anderen Bereichen des öffentlichen Dienstes sollen diese Woche weitere Warnstreiks stattfinden. Den Aschermittwoch nutzen die Parteien seit Jahren zu politischen Reden und Veranstaltungen - so auch dieses Jahr. Die SPD trifft sich in Ludwigsburg, die CDU hat in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) zum Politischen Aschermittwoch eingeladen. Die Grünen halten ihre Veranstaltung erneut in Biberach ab, wo es vergangenes Jahr zu Ausschreitungen gekommen ist.

6:21 Uhr Unfall mit Falschfahrer auf A7 Bei einem Unfall mit einem Falschfahrer auf der A7 zwischen Ellwangen und Westhausen sind drei Menschen leicht verletzt worden. Ein 78-jähriger Autofahrer war gegen Mitternacht in falscher Richtung auf der A7 gefahren und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto. Der Falschfahrer und die Frau und der Mann im Alter von 22 und 24 Jahren im anderen Auto wurden leicht verletzt. An den Autos entstand Totalschaden. Die A7 Richtung Süden war vorübergehend gesperrt.

6:15 Uhr Das Wetter in BW: Temperaturen steigen weiter an In den nächsten Tagen werden die Temperaturen in Baden-Württemberg weiter ansteigen. Heute wird der Himmel sonnenklar und es wird angenehm mild. Am Nachmittag erreichen die Temperaturen 11 Grad im Hochschwarzwald, 14 Grad an der Donau und bis zu 17 Grad am Rhein sowie am Neckar. Bei wenig Wind fühlt sich die Luft in der Sonne deutlich wärmer an. Morgen und am Freitag noch etwas wärmer, bis 19 Grad. Sonst kaum eine Änderung: Viel Sonnenschein, örtlich Frühnebel. Dazu kommt allerdings allmählich Saharastaub. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Und den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend könnt ihr hier nachschauen: Video herunterladen (36,8 MB | MP4)

6:07 Uhr Knapp 100 Feuerwehrleute löschen Brand in Mehrfamilienhaus Die Feuerwehr hat in Sipplingen (Bodenseekreis) einen Dachstuhlbrand gelöscht - nach mehreren Stunden Einsatz. Laut Polizei war sie mit einem Großaufgebot dort: 96 Feuerwehrleute und 19 Fahrzeuge aus unterschiedlichen Orten sollen geholfen haben, den Brand einzudämmen. Die Hausbewohner konnten alle rechtzeitig aus dem Haus. Niemand wurde verletzt. Der Sachschaden wird auf 800.000 Euro geschätzt. Wie es zu dem Brand kam, ist bisher unklar, so die Polizei.

6:02 Uhr Amokfahrer von Mannheim in Untersuchungshaft Nach der Amokfahrt in Mannheim hat das Amtsgericht Haftbefehl gegen den Autofahrer erlassen. Er sitzt in Untersuchungshaft. Das teilten Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt (LKA) am Dienstagabend mit. Dem 40-jährigen Alexander S., der am Montag kurz nach der Tat festgenommen worden war, wird zweifacher Mord sowie fünffacher versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Er war am Montagmittag mit einem schwarzen Kleinwagen mit hohem Tempo in die Fußgängerzone in der Mannheimer Innenstadt gerast, dabei kamen zwei Menschen ums Leben, elf weitere wurden zum Teil schwer verletzt. Das Motiv der Tat ist nach wie vor unklar. Er machte nach Angaben der Behörden bislang keine Angaben. Auch aus der Durchsuchung seiner Wohnung am Montag hätten sich keinerlei Hinweise auf seine Beweggründe ergeben. Mannheim Motiv weiter unklar Nach Amokfahrt in Mannheim: Haftbefehl wegen Mordes erlassen Nach der Amokfahrt in der Mannheimer Fußgängerzone mit zwei Toten hat das Amtsgericht Haftbefehl gegen den 40-jährigen Fahrer erlassen. Er sitzt in Untersuchungshaft. 19:30 Uhr SWR Aktuell Baden-Württemberg SWR BW