9:48 Uhr Gänswein: Bete jeden Tag für den Papst Seit mehr als zwei Wochen wird Papst Franziskus in Rom wegen einer komplizierten beidseitigen Lungenentzündung im Krankenhaus behandelt. Und er erhält Zuspruch selbst von den Menschen, mit denen er ein angespanntes Verhältnis hat. Der langjährige Vertraute von Papst Benedikt XVI., Georg Gänswein, hofft auf eine baldige und vollständige Genesung von Franziskus. "Ich bete, jeden Tag. Ich wende mich an den Herrn, damit die Gesundheit von Franziskus so schnell wie möglich wiederhergestellt wird und er mit mehr Kraft als zuvor an die Spitze der Kirche zurückkehren kann", sagte Gänswein der italienischen Tageszeitung "La Repubblica". Franziskus hatte Gänswein vergangenen Sommer zum Vatikan-Botschafter im Baltikum ernannt. Zuvor hatte das Oberhaupt der katholischen Kirche Gänswein für gut ein Jahr ohne Amt in sein Heimatbistum Freiburg versetzt. Das Verhältnis der beiden galt vor allem nach dem Tod von Benedikt XVI. Ende 2022 als angespannt. Gänswein veröffentlichte ein Buch, in dem er sich enttäuscht über den Pontifex äußerte und teils private Briefe öffentlich machte. Franziskus warf dem Deutschen einen "Mangel an Menschlichkeit" vor.

9:20 Uhr Debatte um Schwimmunterricht unserer Kinder - Tödlicher Unfall wabert in den Köpfen Nach der Verurteilung zweier Lehrerinnen aus Konstanz in der vergangenen Woche, in deren Schwimmunterricht ein Grundschüler verstarb, sind Schwimmlehrerinnen und -lehrer und andere Lehrkräfte im Land verunsichert. Das Schlimmste, was nach dem Richterspruch passieren könnte, wäre den Schwimmunterricht ganz zu streichen. Das meinen sowohl Badischer als auch Württembergischer Schwimmverband. "Die Tendenz ist leider schon die, dass die Schwimmfähigkeit bei Kindern nachlässt", so Emanuel Vailakis auf SWR-Anfrage. Laut dem Geschäftsführer des Württembergischen Schwimmverbands stehen mehr Kinder in der Grundschule das erste Mal überhaupt in einem Hallenbad als noch vor ein paar Jahren. Der Anteil der Nichtschwimmer nimmt zu, an jeder fünften Grundschule in Baden-Württemberg konnte im vergangenen Schuljahr kein Schwimmunterricht angeboten werden. "Was jetzt nicht passieren darf ist, dass sämtliche Lehrkräfte sagen, sie machen nichts mehr in dem Bereich", sagte etwa der Geschäftsführer des Badischen Schwimm-Verbands, Holger Voigt. Video herunterladen (73,6 MB | MP4)

9:07 Uhr Autofahrer verursacht 2 Kilometer lange Ölspur - Zeugen gesucht Die Polizei im Rems-Murr-Kreis beschäftigt ein 46 Jahre alter Autofahrer. Mit seinem Wagen hat er in der Nacht auf Sonntag eine ordentliche Verwüstung verursacht, als er auf einer Landstraße in Richtung Weinstadt Endersbach von der Fahrbahn abkam. Er rammte mehrere Verkehrszeichen, beschädigte die Ölwanne seines Fahrzeugs und fuhr trotzdem weiter. In der Folge beschädigte er mindestens einen geparkten Pkw und einen Gartenzaun. Ein weiteres Überbleibsel der Fahrt: eine rund 2 Kilometer lange Ölspur. Die Bilanz der Polizei, die vor wenigen Minuten veröffentlicht wurde: Der entstandene Schaden wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt. Jetzt suchen die Beamten dringend Zeugen, die die Fahrt beobachtet haben sowie eventuell weitere Geschädigte, deren Fahrzeuge beschädigt wurden.

8:54 Uhr Ochsenkeller in Gaggenau: Legendäre Party-Location steht vor dem Aus Für Fastnachts-Fans in Gaggenau-Hörden droht das Ende einer geliebten Tradition: Feiern in einem alten Gewölbekeller. Wegen Brandschutzvorschriften will die Stadtverwaltung diese untersagen. "Es muss ein zweiter Fluchtweg da sein. Wenn der Ausgang in irgendeiner Weise versperrt ist und etwas passiert, muss es möglich sein, irgendwie anders aus dem Gebäude herauszukommen", sagt Oberbürgermeister Michael Pfeiffer (parteilos). Früher habe es im Dorf sechs oder sieben Anlaufstellen gegeben, wohin es die Feiernden zog: Kneipen, Keller und die Mehrzweckhalle, erzählt Bastian Sauter, der Betreiber des Ochsenkellers. Heute seien es vor allem noch zwei: die Halle und sein Keller. An einem Abend öffnet noch zusätzlich ein weiterer Party-Keller. Die Stadtverwaltung will für 2026 aber keine Betriebsgenehmigung mehr für diese Kellerfeiern erteilen. Ein Umbau wäre nötig, doch die Kosten schätzt Sauter auf 30.000 Euro. Und da er den Keller nur pachtet, müsste er sich auch noch mit dem Eigentümer einigen. Eine Fastnachts-Tradition könnte also vor dem Aus stehen.

8:26 Uhr Dritter Oscar für Gerd Nefzer - auf der Toilette ist kein Platz dafür Über den dritten Oscar von Gerd Nefzer haben wir vorhin ja bereits berichtet. Der 59-Jährige hat sich jetzt noch einmal zu seiner Auszeichnung für die Spezialeffekte in "Dune: Part Two" geäußert und dabei auch ein pikantes Detail verraten. "Ich bin so happy, als Deutscher einen Oscar gewonnen zu haben, mittlerweile den Dritten, das ist einfach unbeschreiblich großartig", sagte er Backstage. Er habe gehört, dass einige ihre Trophäe auf der Toilette aufbewahrten. Das würde er lieber nicht tun, fügte er augenzwinkernd hinzu. Vielmehr kommt der Award mit den beiden anderen "später mal auf den Kachelofen", so der Mann aus Schwäbisch Hall. Nefzer ist übrigens nicht der erste Deutsche mit drei Oscars oder mehr. Der deutsch-amerikanische Komponist André Previn (1929-2019), der in Berlin geboren wurde, gewann sogar viermal. Der in Bremen geborene Set-Designer Hans Dreier (1885-1966) wurde dreimal ausgezeichnet. Der 1902 im damaligen Deutschen Kaiserreich geborene Regisseur William Wyler gewann ebenfalls drei Oscars.

7:56 Uhr Ermittlungen nach Hausbrand laufen - Bewohnerin stirbt Dramatische Stunden bei einem Hausbrand in Immenstaad am Bodensee: Eine 88 Jahre alte Bewohnerin wird vermisst. Von dem Dachstuhl des Hauses ist nicht mehr viel übrig, als die Feuerwehr gestern das Feuer gelöscht hat. Kurze Zeit später wird eine Leiche geborgen - es ist die vermisste Frau. Angehörige und Betroffene wurden laut Polizei psychologisch betreut. Die unverletzten Bewohner der anderen Haushälfte können sich selbstständig ins Freie retten, sie werden vorerst in einer Ferienwohnung untergebracht. Die Höhe des Schadens in dem um das Jahr 1900 erbauten Doppelhaus schätzte die Polizei auf mehrere Hunderttausend Euro. Der Auslöser des Brandes war nach Angaben der Polizei zunächst unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Brand und den genauen Todesumständen der 88-Jährigen aufgenommen. Video herunterladen (11,7 MB | MP4)

7:17 Uhr "Aktenzeichen XY ... ungelöst" geht dem Cold Case Sabine Rahn nach Der Fall lässt die Ermittler einfach nicht los. 42 Jahre ist es nun schon her, dass Sabine Rahn aus Heidenheim getötet wurde. Ihr Mörder ist bis heute nicht gefunden, Staatsanwaltschaft und Polizei gehen davon aus, dass ein nach wie vor unbekannter Mann die damals 18-Jährige sexuell missbraucht, gewürgt und letztlich stranguliert hat. "Wir müssen davon ausgehen, dass Sabine im Grunde genommen zur falschen männlichen Person ins Auto eingestiegen ist", so Kriminalhauptkommissar Manuel Köhler vom Arbeitsbereich Cold Case (Altfall) bei der Kriminalpolizeidirektion Ulm. Gerade in den 80er Jahren habe es bundesweit sehr viele Fälle von vergewaltigten Tramperinnen gegeben. So wie viele damals trampte auch Sabine gelegentlich. Am Mittwoch soll in einem ZDF-Spezial "Aktenzeichen XY … ungelöst: Cold Cases" der Fall noch einmal in die Aufmerksamkeit gerückt werden. Köhler betonte, dass die Hoffnung sei, dass sich jemand meldet, ein Mitwisser, dem sich der Täter offenbart habe: "Niemand soll sich scheuen, mit uns Kontakt aufzunehmen." Auch Moderator Rudi Cerne betonte: "Die ganze Tragik dieser Tat ist einfach sehr bedrückend". Falls sich ein Mitwisser melde, habe er keine Strafverfolgung mehr zu befürchten. 40 Jahre nach dem Mord an Sabine Rahn hatten wir den Fall bei SWR Aktuell umfassend beleuchtet. Hier das damalige Video aus den TV-Nachrichten zur Berichterstattung: Video herunterladen (80,7 MB | MP4)

7:06 Uhr Nordische Ski-WM: Keine Medaille für Armbruster Bei der Nordischen Ski-WM sind die Träume von Mitfavoritin Nathalie Armbruster aus Freudenstadt auf eine Medaille geplatzt. Beim Abschluss der Damen-Wettkämpfe der Nordischen Kombinierer verpatzte sie den Sprung, immerhin lief sie im anschließenden Langlauf noch vom 20. auf den 8. Platz. Gold sicherte sich Gyda Westvold Hansen aus Norwegen. Die deutschen Kombiniererinnen reisen somit ohne WM-Einzelmedaille aus Trondheim ab. Video herunterladen (34,1 MB | MP4)

SPD gewinnt Bürgerschaftswahl Hamburg Die SPD ist der klare Gewinner der Bürgerschaftswahl in Hamburg. Eine Woche nach ihrer Schlappe bei der Bundestagswahl konnten sich die Sozialdemokraten im Stadtstaat als stärkste Kraft behaupten, wie die Landeswahlleitung nach vereinfachter Auszählung der für die Parteien auf den Landeslisten abgegebenen Stimmen mitteilte. Die CDU verdrängte die Grünen von Platz zwei. Die Linke wurde erstmals zweistellig. Leicht verbessern konnte sich auch die AfD. FDP und BSW verfehlten die Fünf-Prozent-Hürde dagegen deutlich. Die Wahlbeteiligung stieg deutlich auf 67,7 Prozent nach 63,0 Prozent vor fünf Jahren.

6:39 Uhr Narren feiern Rosenmontag Punkt 8 Uhr geht es los - dann starten Tausende Narren in Rottweil zum Narrensprung. Etwa 4.000 Hästräger hüpfen und tanzen jedes Jahr durch die älteste Stadt Baden-Württembergs und vollführen mit ihren Stangen wilde Sprünge. Regelmäßig sind etwa 15.000 Zuschauer nach Angaben der Stadt am Straßenrand dabei. Narren, die es nass mögen, kommen am Mittag in Schramberg (Kreis Rottweil) auf ihre Kosten: Bei der "Da-Bach-na-Fahrt" fahren sie mit bunt geschmückten Holzzubern die Schiltach hinunter. Dutzende Teams müssen extra eingebaute Holzrutschen im Fluss überwinden und dabei möglichst trocken bleiben. Sonst drohen ihnen Schmach und der sogenannte Patschnass-Orden. Umzüge gibt es heute auch beispielsweise in Ravensburg, Freiburg oder Villingen-Schwenningen. Am Wochenende wurden die närrischen Tage in vielen Regionen des Landes ausgiebig gefeiert. Gestern feierte nach sechs Jahren Pause der Fasnachtsumzug in Mannheim sein Comeback. Impressionen gibt es hier: Video herunterladen (52,9 MB | MP4) Sendung am Mo. , 3.3.2025 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Tübingen

6:33 Uhr Das wird heute wichtig Punkt 8 Uhr ziehen in Rottweil beim traditionellen Narrensprung rund 5.000 Narren durch die Altstadt. Springen wird aber nur der "Federa-Hannes". In vielen weiteren Städten und Gemeinden im Land veranstalten die Närrinnen und Narren heute Rosenmontagsumzüge. In einem weiteren Prozess gegen den bereits rechtskräftig verurteilten Mörder der 14-jährigen Ayleen aus Gottenheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) wird vor dem Landgericht Gießen in Mittelhessen heute ein Urteil erwartet. Es geht vor allem darum, ob wieder Sicherungsverwahrung angeordnet wird.

6:21 Uhr Hoch bestimmt das Wetter in BW: Es wird milder Der Frühling meldet sich immer deutlicher zu Wort! Nach Nebel und Wolken heute Vormittag kommt in Baden-Württemberg die Sonne durch - bei Temperaturen bis 12 Grad. In den kommenden Tagen soll es dann noch einmal deutlich milder werden. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Und den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend könnt ihr hier nachschauen: Video herunterladen (34,7 MB | MP4)

6:09 Uhr Motorradfahrer prallt gegen Linienbus und stirbt Ein 25 Jahre alter Motorradfahrer ist gestern auf einer Landstraße im Kreis Ludwigsburg gestürzt, gegen einen Bus geprallt und dabei ums Leben gekommen. Er habe zwischen Großbottwar und Oberstenfeld die Kontrolle über sein Krad verloren, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am späten Abend mit. Fahrer und Maschine rutschten demnach gegen einen Linienbus im Gegenverkehr. "Das Motorrad verkantete unter dem Bus und geriet in Brand", so die Polizei weiter. Die Feuerwehr habe einen größeren Schaden am Bus verhindert. Der Busfahrer und die elf Fahrgäste blieben unverletzt. Ein Notfallseelsorger betreute sie an der Unfallstelle. Sendung am Mo. , 3.3.2025 7:30 Uhr, SWR4 BW Studio Stuttgart

6:06 Uhr Queen-Musical "We will rock you" vor Comeback in Stuttgart Nach 15 Jahren könnte es ein Musical-Comeback der Extraklasse in Stuttgart geben: "We will rock you" soll zurück in die Landeshauptstadt kommen. Online war die Show für kurze Zeit sogar schon im Vorverkauf gelistet. Die Seite ist mittlerweile nicht mehr erreichbar, über eine Google-Suche werden die Termine ab Mitte Oktober weiterhin angezeigt. Wie der Musical-Produzent Stage Entertainment laut der "Stuttgarter Zeitung" mitteilte, sei man mit dem Lizenzgeber in den letzten Zügen der Verhandlung. Dass der Vertrag offiziell noch nicht unterschrieben sei, gelte als Formsache, wie die Zeitung einen Insider zitiert. 2002 wurde das weltweit bekannte Musical in London uraufgeführt, zwischen 2008 und 2010 wurden Queen-Hits wie "Bohemian Rhapsody" oder "We will rock you" auch im Apollo-Theater in Stuttgart zelebriert.

6:02 Uhr Der Oscar geht nach Baden-Württemberg - dritte Auszeichnung für Gerd Nefzer "And the Oscar goes to..." hieß es heute Nacht bereits zum 97. Mal. Denn in Hollywood wurde der bekannteste und wichtigste Filmpreis verliehen. Gerd Nefzer aus Schwäbisch Hall gewann bereits seinen dritten Oscar. 2018 gelang ihm das Kunststück mit drei Kollegen für die visuellen Effekte in "Blade Runner 2049", 2022 folgte der zweite Oscar gemeinsam mit drei Kollegen für den ersten Teil von "Dune". Der Spezialeffekte-Künstler wurde für seine Arbeit in "Dune: Part Two" in der Kategorie "Visuelle Effekte" ausgezeichnet. "Dankeschön, das ist großartig", leitete Nefzer seine Dankesrede auf Deutsch ein. Danach fuhr er auf Englisch mit einem starken deutschen Akzent fort und dankte seiner Familie. Nach seinem Gewinn verriet er im Interview, das er die goldene Statue neben den anderen beiden zuhause auf seinen Kachelofen stellen wird. Gleich sechs Mal hat der Film "Anora" gewonnen - inklusive der Auszeichnung für den besten Film. Die erst 25-jährige Mikey Madison erhielt den Oscar als "Beste Hauptdarstellerin" für ihre Rolle in "Anora", einer Tragikomödie über eine Sexarbeiterin. Adrien Brody ist jetzt zweifacher Oscar-Gewinner. Der 51-Jährige sicherte sich die Auszeichnung in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller" für das Historiendrama "Der Brutalist".