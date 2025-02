Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Marcel Kuntz.

9:25 Uhr Freiburg: Therapiehund hilft auf Intensivstation In Großbritannien durchaus üblich - in Deutschland eine Seltenheit: Am St. Josefskrankenhaus in Freiburg gibt es mit Balou den ersten Therapiehund auf einer Intensivstation. Therapiehunde sollen Patientinnen und Patienten dabei helfen Stress abzubauen und ihnen Ängste nehmen. Damit die Idee der Pflegekraft Andrea Mies verwirklicht werden konnte, musste sie ein Hygienekonzept erarbeiten. Dazu gehören konsequentes Hände desinfizieren vor und nach Besuchen von Hund Balou, regelmäßige Abstriche bei den Patientinnen und Patienten und Balou darf sich nur an bestimmten Stellen im Zimmer ablegen. Seit Weihnachten ist Balou im Einsatz.

9:00 Uhr Fastenmonat Ramadan beginnt morgen Rund 800.000 Musliminnen und Muslime in Baden-Württemberg verzichten ab morgen im Fastenmonat Ramadan vom Beginn der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang auf Essen und Trinken. Bereits heute Abend begehen gläubige Muslime zum Auftakt das für die Ramadan-Zeit übliche Terawih-Gebet. Im Ramadan geht es auch darum, Mitmenschen, Freunden und Verwandten Gutes zu tun. Dafür steht die Armensteuer Zakat, mit der Muslime Geld spenden. Der Fastenmonat ist eines der fünf wichtigsten Gebote im Islam. Kinder, Schwangere, kranke oder ältere Menschen müssen im Ramadan nicht fasten. Jeden Abend nach Sonnenuntergang wird das Fasten gebrochen, viele Muslime besuchen Angehörige und Freunde oder gehen in die Moschee.

Wer ein Brief oder Paket erwartet, muss sich gedulden. Heute und morgen ruft die Gewerkschaft ver.di Beschäftigte zum Warnstreik auf. Davon betroffen sind unter anderem Regionen wie Stuttgart, Ravensburg, Freiburg, Landkreis Lörrach, Achern, Landkreis Sigmaringen, Landkreis Heidenheim, Alb-Donau-Kreis, Bodenseekreis, Landkreis Biberach, Zollernalbkreis, Landkreis Esslingen, Landkreis Reutlingen, Schwarzwald-Baar-Kreis, Öhringen, Landkreis Emmendingen, Singen, Landkreis Karlsruhe, Enzkreis, Landkreis Heilbronn, Rhein-Neckar-Kreis, Breisgau-Hochschwarzwald, Waldshut, Landkreis Ludwigsburg, Rems-Murr-Kreis, Landkreis Göppingen, Ostalbkreis, Böblingen und die Region Mannheim.

8:47 Uhr Tag der seltenen Erkrankungen: Leben mit Tay-Sachs An ihrem 37. Geburtstag bekommt Nicole Hahn die Diagnose Tay-Sachs-Syndrom, eine unheilbare Krankheit, gegen die es bisher keine Medikamente gibt. "Es war natürlich ein Schock, aber auch eine Erleichterung: Jetzt hatte das Kind endlich einen Namen", sagt sie. Denn bis zur Diagnose war es ein langer Weg.

8:32 Uhr Sind Faschingsferien gar keine "richtigen" Schulferien? Heute Morgen hatten wir schon kurz davon gesprochen: In Baden-Württemberg beginnen die Faschingsferien - am Wochenende wird es voll auf den Straßen. Wobei: Wer einen Blick in so manchen Schulferien-Kalender wirft, wird feststellen - Faschingsferien sind dort oft gar nicht eingetragen. Warum? Streng genommen sind die Faschingsferien gar keine richtigen Schulferien, sondern bewegliche Ferientage, über die Schulen selbst bestimmen können. Normalerweise haben Kinder und Jugendliche am Rosenmontag und Aschermittwoch frei. Viele Schulen verlängern die freien Tage aber über die gesamte Woche - inklusive Wochenenden sind dann vom 1. bis zum 9. März Faschingsferien.

8:26 Uhr VfB Stuttgart tritt gegen Bayern München an Heute Abend geht es für den VfB Stuttgart im Heimspiel in der MHP-Arena gegen niemand geringeren als den FC Bayern München. Der VfB hat aus den vergangenen fünf Liga-Spielen nur vier Punkte geholt und kämpft um wichtige Zähler für die erneute Europapokal-Qualifikation. Vielleicht macht das Spiel aus der vergangenen Saison Mut - damals besiegten die Schwaben die Bayern mit 3:1 und wurden Vizemeister. Das sagt VfB-Coach Sebastian Hoeneß vor dem Südgipfel:

8:12 Uhr Winter bricht keine neuen Rekorde Nach der Rekordmilde im vergangenen Jahr hat der zu Ende gehende Winter in Baden-Württemberg keine Rekorde gebrochen. Laut vorläufiger Bilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) reiht er sich allerdings ein in eine lange Reihe warmer Winter Die Experten ermittelten eine Durchschnittstemperatur für den baden-württembergischen Winter von 2,0 Grad Celsius, der Februar fiel mit 2,1 Grad nur unwesentlich wärmer aus. Das ist zwar milder als der Durchschnitt vergangener Jahre, aber bei weitem nicht so warm wie der Winter 2023/2024, der mit 4,2 Grad im Durchschnitt der mildeste war, seit die Temperaturen gemessen werden. Dennoch ist der nun ablaufende Winter "der 14. Mildwinter in Folge", wie der DWD berichtete. Zum Vergleich: In der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990 wurde über die Wintermonate Dezember, Januar und Februar in Baden-Württemberg eine Durchschnittstemperatur von 0 Grad gemessen, im Februar waren es in diesem Zeitraum 0,5 Grad.

Papst Franziskus geht es nach offiziellen Angaben von Tag zu Tag besser. Auch heute habe der 88-Jährige Fortschritte gemacht, heißt es aus dem Vatikan. Dennoch müsse Franziskus vorerst weiter in stationärer Behandlung bleiben - sein Krankheitsbild sei komplex. Das katholische Kirchenoberhaupt wird seit zwei Wochen unter anderem wegen einer Lungenentzündung behandelt.

Nur noch wenige Tage - dann zeigt sich der kleine Nachwuchs-Star des Karlsruher Zoos erstmals der Öffentlichkeit. Am 12. März soll es soweit sein und der kleine Eisbär kann dann erstmals bewundert werden. Die Anlage bleibt dabei weiter abgeriegelt: Da keine Besuchermassen vor dem entsprechenden Teil der Anlage sein sollen, wird der Zutritt laut Zoo reguliert. Es dürfe immer nur eine bestimmte Anzahl an Menschen den Bereich betreten. "Das Tierwohl steht an erster Stelle, deshalb wird es einige Einschränkungen geben", so Zoodirekter Matthias Reinschmidt. Bis zum 12. März soll übrigens dann auch feststehen wie der Nachwuchs heißen soll. Aus über 4.000 verschiedenen Namensvorschlägen stehen drei zur Auswahl: Maximus, Manuk und Mika. Der Name soll laut Zoo kurz sein und mit M beginnen, da alle 2024 im Zoo geborenen oder geschlüpften Tiere einen Namen mit diesem Anfangsbuchstaben bekamen.

Am "Schmotzige Dunschtig" tagt traditionell das Stockacher Narrengericht. In diesem Jahr stand die rheinland-pfälzische CDU-Politikerin Julia Klöckner vor Gericht. Sie wurde zur Zahlung von 60 Liter Wein sowie zu Sozialstunden am Ausschank beim Stockacher Narrengericht verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass sie im Anklagepunkt der "feministischen Machtgeilheit" schuldig sei, weil sie eine "glühende Anhängerin der Frauenquote" sei.

Ferienbeginn hier, Ferienende da: Aus gleich mehreren Gründen ist auf unseren Autobahnen am Wochenende voraussichtlich Geduld gefragt. Der ADAC rechnet wegen des Ferienstarts in Baden-Württemberg und Bayern mit viel Verkehr auf den Autobahnen und Bundesstraßen in Richtung Alpen - wegen des Ferienendes im Saarland und in Sachsen aber auch mit Verzögerungen in entgegengesetzter Richtung. Zu den am stärksten betroffenen Autobahnen gehören laut ADAC quasi alle größeren deutschen Routen in Richtung Alpenraum, zum Beispiel die Autobahnen 5, 7, 8, 93 und 95. Aber auch auf anderen großen Autobahnen wie A1, A3 und A6 seien am Wochenende Staus und Verzögerungen zu erwarten.

Die B462 von Rottweil nach Schiltach ist zwischen Dunningen und Sulgen (beide Kreis Rottweil) wegen einer Unfallaufnahme in beiden Richtungen gesperrt. Wer sich auskennt, sollte das Gebiet umfahren. Auf der B14 zwischen Stuttgart und Backnang ist der Tunnel Leutenbach in beiden Richtungen wegen technischer Probleme gesperrt. In Richtung Stuttgart sind drei Kilometer Stau vor dem Tunnel. Vorsicht auf der B32 von Sigmaringen in Richtung Ravensburg zwischen dem Abzweig nach Mieterkingen und Bad Saulgau (beide Kreis Sigmaringen). In beiden Richtungen gibt es eine ungesicherte Unfallstelle. Auf der A8 von Stuttgart in Richtung München zwischen Neuhausen und Esslingen liegt ein Reifen auf der mittleren Spur.

Und wir werfen einen Blick auf das Wetter in Baden-Württemberg. Am Vormittag soll es im ganzen Land regnen. Im Laufe des Tages klart es vor allem im Süden auf, mit Höchstwerten von bis zu 8 Grad. Im Norden Baden-Württembergs bleibt es den gesamten Tag regnerisch.

6:47 Uhr Verfassungsgerichtshof entscheidet über Volksbegehren gegen "XXL-Landtag" Der Verfassungsgerichtshof entscheidet am Vormittag über die Zulassung eines Volksbegehrens. Konkret geht es um einen Streit in Baden-Württemberg zwischen der FDP und dem Innenministerium. Die FDP hatte ein Volksbegehren mit dem Titel "XXL-Landtag verhindern" initiiert, weil der Landtag aus ihrer Sicht zu groß ist und sich weiter aufbläht. Dafür haben sie mehr als 10.000 Unterschriften beim Innenministerium eingereicht. Das Ministerium hatte den Antrag auf Zulassung des Volksbegehrens aber abgelehnt. Jetzt entscheidet das Verfassungsgericht. Doch egal, wie die Entscheidung ausfallen wird, gilt es aufgrund bestehender Fristen als sehr unwahrscheinlich, dass es sich auf die nächste Landtagswahl 2026 auswirkt.

Im Tarifkonflikt mit der Deutschen Post will die Gewerkschaft ver.di weiter den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. In der Brief-, Verbund- und Paketzustellung sollen die Beschäftigten die Arbeit niederlegen, wie ver.di mitteilte. "Das von den Arbeitgebern in der dritten Verhandlungsrunde vorgelegte Angebot wird von vielen Beschäftigten als völlig unzureichend empfunden", sagt Andreas Henze, Fachbereichsleiter für Postdienste in Baden-Württemberg. Die Gewerkschaft ver.di fordert sieben Prozent höhere Entgelte in einem nur zwölf Monate laufenden Tarifvertrag. Die Post, die zu DHL gehört, bietet in einem 27 Monate laufenden Vertrag eine Anhebung um zunächst 1,8 Prozent und später um weitere 2,0 Prozent. Die Warnstreiks sollen bis einschließlich Samstag andauern.

Nathalie Armbruster hat beim Massenstart bei der Nordischen Ski-Weltmeisterschaft im norwegischen Trondheim eine Medaille verpasst. Die Nordische Kombiniererin lief im ersten Wettbewerb auf den sechsten Platz. Die erst 19-Jährige aus Freudenstadt gilt als große Medaillenhoffnung und ging als Weltcup-Führende in den Wettbewerb. Beste Deutsche wurde Jenny Nowak auf Rang fünf.

6:14 Uhr Empörung über Merz und die Union - NGOs reagieren auf "kleine Anfrage" Die "Kleine Anfrage" von Friedrich Merz (CDU) und der Union mit 551 Fragen schlägt weiterhin Wellen. Am Tag nach der Bundestagswahl hatte die CDU/CSU-Bundestagsfraktion um Kanzlerkandidat Merz die rot-grüne Bundesregierung aufgefordert, die Finanzierung und politische Neutralität von Nicht-Regierungs-Organisationen (NGOs) wie Greenpeace und den Omas gegen Rechts zu prüfen. Kritiker hatten der Union daraufhin vorgeworfen, sich gegen das zivilgesellschaftliche Engagement von Organisationen zu wenden, die im Vorfeld der Bundestagswahl zu Protesten gegen das gemeinsame Abstimmungsverhalten von Union und AfD im Bundestag zur Migrationspolitik aufgerufen hatten. Nun haben sich auch in Freiburg einige Organisationen, die in dem Fragenkatalog der Union thematisiert werden, in die Diskussion eingeschaltet. So zeigt sich die Ortsgruppe des Bunds für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) über den CDU-Vorstoß empört. Auch die örtliche Gruppierung der Omas gegen Rechts reagiert mit Unverständnis auf die "Kleine Anfrage". Angelika Fabry-Flashar, die örtliche Vorsitzende der Omas gegen Rechts, sagte: "Als diese Fragen aufgetaucht sind, wurde uns kalt ums Herz. Trotzdem werden wir nicht locker lassen, weiter auf die Straße gehen und für die Demokratie kämpfen."

6:01 Uhr Das wird heute wichtig Entscheidung über Volksbegehren gegen "XXL-Landtag": Das Verfassungsgericht des Landes entscheidet heute über eine Klage der FDP gegen das BW-Innenministerium. Das Ministerium hatte den FDP-Antrag für ein Volksbegehren gegen einen übergroßen Landtag in Baden-Württemberg abgelehnt. Steht bald eine Koalition? Union und SPD wollen heute mit Sondierungsgesprächen für eine gemeinsame Bundesregierung beginnen . Beide Seiten entsenden nach ARD-Informationen jeweils neun Verhandler. Die Union ist unter anderem mit Kanzlerkandidat Friedrich Merz und CSU-Chef Markus Söder vertreten, zum Team der SPD zählen die Parteichefs Lars Klingbeil und Saskia Esken. Es werden schwierige Verhandlungen erwartet. Der VfB Stuttgart spielt heute Abend gegen den FC Bayern München. Mit dem Südgipfel beginnt der 24. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Für den VfB geht es um die Plätze im internationalen Geschäft.

Bis Aschermittwoch finden in Baden-Württemberg noch viele Fastnachtsveranstaltungen statt. Gestern am "Schmotzigen" ging alles gut, dennoch ist die Sicherheitslage eines der zentralen Themen rund um jede Veranstaltung. Im SWR betonte Innenminister Thomas Strobl (CDU), dass es eine "abstrakte Gefährdungslage" durch islamistischen Terror gebe. Man habe die Behörden noch einmal sensibilisiert, so Strobl weiter.