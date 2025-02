Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Wolfgang Lickert.

7:34 Uhr Die aktuelle Verkehrslage in BW: B290 wegen Unfalls gesperrt Viele haben an Fastnacht ja Urlaub genommen - trotzdem gibt es auch heute die ein oder andere Behinderung im Berufsverkehr, besonders im Raum Stuttgart. Größere Probleme gibt es auf der B290 Aalen Richtung Crailsheim - die ist zwischen Randenweiler und Mühlstraße wegen eines Unfalls gesperrt. Es gibt eine örtliche Umleitung. Auf der A6 Heilbronn Richtung Mannheim besteht im Kreuz Walldorf auf der Überleitung zur A5 Richtung Karlsruhe Rutschgefahr durch ausgelaufenen Kraftstoff. Die Geschwindigkeit ist dort auf 40 Kilometer pro Stunde beschränkt. Wie es auf eurer Strecke aussieht, könnt ihr immer aktuell hier nachsehen: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

7:17 Uhr Schmutziger, Schmotziger oder Gumpiger Schmutziger Donnerstag, Schmotziger Dunschtig, Glombiger oder Gumpiger Doschdig - der Auftakt zu den Feierlichkeiten der schwäbisch-alemannischen Fastnacht hat viele Bezeichnungen und die Närrinnen und Narren beharren je nach Region auf ihre eigenen Begriffe. Mit "Dreck" hat der Ausdruck allerdings nichts zu tun. Tatsächlich stammt er vom alemannischen Wort für Fett oder Schmalz, "Schmotz". Der Tag bezeichnet laut Glossar der Schwäbisch-Alemannischen Narrenzünfte (VSAN) den "Anfang des Verzehrens fetter Fastnachtsspeisen und Steigerung anderer Lustbarkeiten." Mit anderen Worten: Vor der Fastenzeit darf man sich nochmal reichlich Kalorien gönnen mit Spezialitäten wie Fastnachtsküchle oder Berlinern. Außerdem gibt es viele Bräuche wie das Narrenwecken, Rathausstürme oder Schülerbefreiungen.

Die Narren sollten heute einigermaßen wetterfest unterwegs sein, denn es erwartet sie regelrechtes Aprilwetter. Tiefdruckgebiete sorgen für feuchte und wolkenreiche Luft, mitunter regnet es. Oberhalb von 600 Metern kann es sogar schneien. Zum Regen gesellen sich nachmittags auch noch Gewitter dazu - nur vereinzelt kann sich örtlich die Sonne durchkämpfen. Die Temperaturen reichen von 4 bis 10 Grad. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Sendung am Mi. , 26.2.2025 18:00 Uhr, SWR Aktuell Nachrichten

Streitpunkt Lärmaktionsplan: Im Kampf um mehr Lärmschutz klagt die Deutsche Umwelthilfe (DUH) gegen drei Städte in Baden-Württemberg: Mannheim, Baden-Baden und Sindelfingen (Kreis Böblingen). Diese hätten bisher keine Entwürfe für aktuelle Lärmaktionspläne erstellt. Es gebe zudem keinen "konkreten oder ambitionierten Zeitplan zur Erstellung dieser Pläne". Sendung am Mi. , 26.2.2025 17:30 Uhr, SWR4 BW Studio Karlsruhe

6:36 Uhr Landesregierung will weniger Kontrollen in Pflegeheimen Die baden-württembergische Landesregierung will die Zahl der Qualitätskontrollen in Pflegeheimen herunterfahren und Mitwirkungsrechte von Bewohnerinnen und Bewohnern beschneiden. Nach SWR-Informationen hat Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) diese Pläne bereits den Sozialverbänden in BW vorgestellt. Konkret sollen die Heimbeiräte gestrichen werden, die sich für die Rechte der Bewohner stark machen. Zudem soll es statt regelmäßiger Kontrollen künftig Stichproben geben, sodass die Einrichtungen im Schnitt nur noch alle fünf Jahre überprüft würden. Darüber hinaus sollen ambulant betreute Pflege-WGs nicht mehr von der Heimaufsicht kontrolliert werden. Erklärtes Ziel der Reform ist der Abbau von Bürokratie. Der Landesseniorenrat ist empört über die Pläne und spricht von einem "sozialpolitischen Dammbruch". Baden-Württemberg Nötiger Bürokratieabbau oder sozialpolitischer Dammbruch? Landesregierung BW will weniger Kontrollen in Pflegeheimen Der Bürokratieabbau steht bei Grün-Schwarz ganz oben auf der Agenda. Nun wird es ernst: In Pflegeheimen soll es weniger Qualitätskontrollen und weniger Mitsprache der Bewohner geben. Doch dagegen gibt es Protest.

6:25 Uhr Das ist los am Schmutzigen Donnerstag "Schmutziger", "Schmotziger" oder auch "Gumpiger" - aber egal wie man den heutigen Donnerstag nennt, in vielen Ecken des Landes ist richtig was los. Um 6 Uhr haben die Narren unter anderem in Konstanz mit viel Krach und Musik mit dem Narrenwecken begonnen. In Mannheim findet am Mittag der Prinzessinnenempfang mit dem Stadtprinzenpaar und Prinzessinnen und Prinzen der Fastnachtsvereine statt. In Reutlingen steht am Nachmittag der Narrensturm auf dem Programm und heute Abend tagt das Stockacher Narrengericht. Sendung am Do. , 27.2.2025 6:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:16 Uhr Immer mehr Senioren in BW-Gefängnissen In baden-württembergischen Gefängnissen steigt die Zahl von Gefangenen über 60 Jahren. Das hat das Justizministerium in Stuttgart mitgeteilt. Vor rund einem Jahr waren es demnach 365 Gefangene. Ein Jahr zuvor waren es in dieser Altersgruppe 334 Menschen gewesen, Ende März 2022 lag die Zahl bei 308. Derzeit sind laut Ministerium rund 6.580 Menschen im geschlossenen Vollzug untergebracht - der höchste Wert seit fünfeinhalb Jahren.

6:03 Uhr Frau stirbt bei Unfall in Schopfloch Starten müssen wir aber auch mit einer traurigen Nachricht. Am Mittwochabend um 17:30 Uhr kam es in Schopfloch (Kreis Freudenstadt) zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Laut Polizei übersah eine 78-jährige Autofahrerin einen Lkw und es kam zu einem heftigen Zusammenprall. Die Fahrerin starb noch an der Unfallstelle. Im Einsatz waren unter anderem ein Rettungshubschrauber und 28 Feuerwehrleute.

6:01 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Heute ist Schmutziger Donnerstag - die Narren im Land starten in die Hochphase der Fastnacht. Was heute und während der anderen tollen Tage im Land los ist und warum der heutige Tag überall anders heißt - dazu gleich mehr. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) veröffentlicht heute seine Winterbilanz. In wenigen Tagen, am 1. März, ist nämlich meteorologischer Frühlingsanfang. In Stuttgart beginnt heute die Messe "Retro Classics". Sie ist laut Veranstalter der "weltweit größte Treffpunkt für Liebhaber automobiler Legenden aus längst vergangenen Tagen". Bis Sonntag können Besucherinnen und Besucher die Oldtimer bestaunen. Sendung am Do. , 27.2.2025 5:30 Uhr, SWR1 BW Nachrichten