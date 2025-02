Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Patrick Seibert.

7:02 Uhr Geldautomat in Walldürn gesprengt In Walldürn (Neckar-Odenwald-Kreis) haben Unbekannte am frühen Morgen gegen 3:30 Uhr einen Geldautomaten gesprengt. Laut Polizei läuft die Fahndung nach den unbekannten Tätern. Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Sendung am Mi. , 26.2.2025 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Mannheim

6:50 Uhr Wetteraussichten für BW: Häufig Regen, örtlich auch mal Sonne Am heutigen Tag bringen Wolken zunächst häufig Regen, oberhalb von 700 Metern Schnee. Am Nachmittag lassen Regen und Schnee erst in Baden, dann auch in Württemberg nach, örtlich kommt die Sonne heraus. Bei zunächst noch böigem Westwind steigen die Temperaturen auf 3 bis 10 Grad. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Und den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend könnt ihr hier nachschauen: Video herunterladen (44,5 MB | MP4)

6:47 Uhr Neuer Tarifvertrag im Omnibusgewerbe nach Warnstreiks Der Tarifkonflikt im privaten Omnibusgewerbe ist beigelegt. Nach Angaben des Verbandes Baden-Württembergischer Omnibusunternehmen (WBO) einigte sich der Verband mit der Gewerkschaft ver.di auf Lohnerhöhungen in drei Stufen - bei einer Laufzeit von 27 Monaten. Demnach steigen die Entgelte am 1. März um 3 Prozent, ab 1. Mai 2026 um weitere 3 Prozent und ab 1. Januar 2027 um 2 Prozent. Die Gewerkschaft hatte ursprünglich für die rund 9.000 Beschäftigten im privaten Omnibusgewerbe unter anderem neun Prozent mehr Lohn und Gehalt gefordert - bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die angepeilte Urabstimmung sei in einer zusätzlich anberaumten fünften Verhandlungsrunde in Böblingen noch abgewendet worden, erklärte ver.di. Baden-Württemberg Mehr Geld für Beschäftigte Nach Busstreiks in BW: Neuer Tarifvertrag im Omnibusgewerbe Der Bus fährt nicht wegen Warnstreiks: Für viele Menschen in Baden-Württemberg ist dieses Problem erstmal gelöst. Denn Gewerkschaft und Busunternehmen haben sich geeinigt. Sendung am Mi. , 26.2.2025 6:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:42 Uhr Unbekannter überfällt Frau auf offener Straße Ein größerer Polizeieinsatz hat in der Nacht in Baiertal, einem Stadtteil von Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis), für Aufsehen gesorgt. Laut Polizei hat dort ein maskierter Mann auf offener Straße eine Frau überfallen und Bargeld erbeutet. Bei der Fahndung war auch ein Hubschrauber im Einsatz. Die Polizei sucht nach Zeugen. Sendung am Mi. , 26.2.2025 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Mannheim

6:23 Uhr Bundesweiter Jugendstreiktag: Aktionen in Mannheim und Esslingen Der bundesweite Jugendstreiktag trifft heute auch mehrere Städte in Baden-Württemberg. Der Nachwuchs aus den Bereichen des öffentlichen Dienstes ist bundesweit dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Auszubildende und dual Studierende sind davon betroffen. In Baden-Württemberg sollen in Esslingen und in Mannheim Demonstrationen stattfinden. In Mannheim soll sich am Vormittag ein Demozug vom Uniklinikum in Richtung Toulonplatz in der Innenstadt in Bewegung setzen. Die Gewerkschaft rechnet nach eigenen Angaben mit 500 Teilnehmenden. Auf dem Toulonplatz soll es dann gegen Mittag eine Kundgebung geben. Am Streik wollen sich Azubis unter anderem der Uniklinik, der Stadt Mannheim und von den Stadtwerken Heidelberg beteiligen. Auch gestern hat es in BW Streiks im öffentlichen Dienst gegeben: Baden-Württemberg Keine Einigung bei Tarifverhandlungen Weitere Streiks im öffentlichen Dienst: Viele Aktionen am Dienstag in BW Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst gehen diese Woche weiter: Zulassungsstellen, Straßenmeistereien und Kliniken sind betroffen. Wo man in BW mit Einschränkungen rechnen muss.

6:14 Uhr Die Hälfte der Viertklässler kann aufs Gymnasium Viel wurde über die Grundschulempfehlung in Baden-Württemberg diskutiert, die für die aktuellen Viertklässler erstmals wieder verbindlicher ist. Nun gibt es erste Ergebnisse: Nach Angaben des Kultusministeriums haben 51 Prozent der Schülerinnen und Schüler von ihren Lehrkräften eine Empfehlung für das erweiterte Niveau erhalten, sie können also auf ein Gymnasium wechseln. 24 Prozent der Viertklässler bekamen demnach eine Empfehlung für das mittlere Niveau, also die Realschule oder die Gemeinschaftsschule. 25 Prozent bekamen eine Empfehlung für das grundlegende Niveau, also die Hauptschule. Die Verteilung ist sehr ähnlich wie in den vergangenen Jahren, als die Empfehlung noch nicht verbindlich war. Sendung am Di. , 25.2.2025 19:30 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:10 Uhr DFB-Pokal: Auslosung fürs Halbfinale am Sonntag Gestern Abend hat Arminia Bielefeld das Halfbfinale im DFB-Pokal erreicht. Bereits Anfang Februar hatten sich der VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen dafür qualifiziert. Heute Abend treffen RB Leipzig und der VfL Wolfsburg aufeinander und kämpfen um den letzten Halbfinalplatz. Die beiden Halbfinalspiele finden am 1. und 2. April statt. Wer gegen wen spielt, wird am Sonntagabend ab 18:45 Uhr live in der Sportschau ausgelost. Sendung am Di. , 25.2.2025 23:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:08 Uhr Aus für Biennale für aktuelle Fotografie in Rhein-Neckar-Region Die Biennale für aktuelle Fotografie in Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg wird nach 20 Jahren nicht mehr weitergeführt. Das beschlossen die drei Städte angesichts der finanziellen Lage und der Absage der Biennale 2024, wie eine Sprecherin der Veranstalter der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Nachdem der BASF-Konzern bereits im März 2023 angekündigt habe, sein finanzielles Engagement nach 2024 zu beenden, seien "umgehend Gespräche geführt und verschiedene Wege zur Finanzierung geprüft" worden, erklärte sie. "Trotz dieser Bemühungen war es jedoch nicht möglich, die fehlenden Mittel in ausreichender Höhe einzuwerben." Daher sei der Beschluss erfolgt, die Kunstschau nicht weiterzuführen.

6:05 Uhr Warnstreiks bei Paketzentren und einigen Briefzentren Wer heute ein Paket von DHL erwartet, muss sich voraussichtlich gedulden: Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Post setzt die Gewerkschaft ver.di erneut auf Warnstreiks. Die Beschäftigten in allen Paketzentren sowie in einigen Briefzentren des Logistikers in Baden-Württemberg seien in den Spät- und Nachtschichten bis heute Morgen zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen, teilte ver.di gestern Abend in Stuttgart mit. Es geht um die Paketzentren in Köngen, Bruchsal, Eutingen und Lahr sowie um neun Briefzentren, etwa in Waiblingen, Heilbronn, Offenburg und Freiburg. In anderen Bundesländern wird die Arbeit ebenfalls niedergelegt. Die Gewerkschaft möchte den Druck auf die Arbeitgeber verstärken, damit diese einer deutlich höheren Bezahlung zustimmen. Ein Firmensprecher sagte, die Auswirkungen für die Kundinnen und Kunden seien zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschätzbar. Baden-Württemberg Gewerkschaft ver.di ruft zu Arbeitsniederlegung auf Warnstreiks bei Paketzentren und einigen Briefzentren: Mehrere Regionen in BW betroffen Wer am Mittwoch ein Paket von DHL erwartet, muss sich voraussichtlich in Geduld üben. Der Grund: nächtliche Arbeitsniederlegungen in Paketzentren. Sendung am Di. , 25.2.2025 20:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:03 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Pünktlich um 12:01 Uhr wird Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) heute symbolisch seines Amtes enthoben - vom Narrenzug beim Närrischen Staatsempfang in Stuttgart. Die rund 220 Narren werden dieses Jahr angeführt von der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee. Anschließend wird die Fasnet eingeläutet, das Neue Schloss gestürmt und gemeinsam gefeiert. Der bundesweite Jugendstreiktag trifft heute auch mehrere Städte in Baden-Württemberg. Der Nachwuchs aus den Bereichen des öffentlichen Dienstes ist bundesweit dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Mannheim und Esslingen sind betroffen. Es wird nochmal Neuschnee im Schwarzwald und auf der Schwäbischen Alb erwartet. Nach Angaben des Deutschen Wetterdiensts schneit es heute bis zum Nachmittag in Lagen ab etwa 600 Metern. Stellenweise werden bis zu 15 Zentimeter Neuschnee erwartet. Das kann Auswirkungen auf den Verkehr haben.