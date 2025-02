Nach dem mutmaßlich Terror-Angriff in Mulhouse im Elsass sprechen die Ermittler jetzt von sieben Verletzten - neben einem Todesopfer. Die französische Anti-Terror-Staatsanwaltschaft teilte mit, bei dem Angriff auf dem Marktplatz am Samstag seien fünf Polizisten und zwei städtische Angestellte verletzt worden. Bisher war von drei Verletzten die Rede gewesen. Ein Mann aus Portugal wurde getötet. Der mutmaßliche Täter, ein 37-jähriger Algerier, wurde festgenommen.

Auf den Straßen in Baden-Württemberg ist es noch recht ruhig. Es hat aber mehrere Unfälle gegeben. Daher ist auf der A81 Heilbronn in Richtung Würzburg die rechte Spur zwischen Möckmühl und Osterburken für eine Unfallaufnahme gesperrt. Die B19 ist zwischen Untermünkheim und Gelbingen in beiden Richtungen gesperrt. Auch hier nimmt die Polizei gerade einen Unfall auf. Vorsichtig fahren solltet ihr auf der Landesstraße zwischen Ohmenhausen und Gottmadingen . Dort liegen in beiden Richtungen Gegenstände auf der Fahrbahn.

Die Menschen in Pforzheim haben am Sonntag der Zerstörung der Stadt am 23. Februar 1945 gedacht. Bei der zentralen Gedenkfeier auf dem Hauptfriedhof sagte Oberbürgermeister Peter Boch (CDU) vor rund 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, dass niemand, der den Tag miterlebt hat, je vergessen könne, was damals geschehen sei. Am Abend läuteten um 19:50 Uhr, dem Zeitpunkt des Bombardements vor 80 Jahren, 22 Minuten lang alle Kirchenglocken der Stadt. So lange dauerte damals der Luftangriff.

Den fischfressenden Kormoranen am Bodensee soll bald Einhalt geboten werden. Es gibt wohl einen Zeitplan für den Einstieg in ein sogenanntes Kormoran-Management.

Der Kormoran ist am Bodensee ein umstrittenes Tier. Der Vogel frisst Fische und zwar nicht zu wenige: Ein Kormoran vertilgt bis zu einem halben Kilogramm Fisch am Tag und sein Bestand wächst laut der Fischereiforschungsstelle Baden-Württemberg immer weiter an. Die Kormorane am Bodensee sollen deshalb bald verjagt und gejagt werden - entgegen einer EU-Richtlinie.

Trotz vieler Torchancen ist der VfB Stuttgart gestern Abend bei der TSG Hoffenheim nicht über ein 1:1 (0:1) hinausgekommen. Bei der TSG war es vor allem Torhüter Luca Philipp, der für die Kraichgauer einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf bescherte: Philipp rettete unter anderem gegen Nick Woltemade und gegen Angelo Stiller. Das einzige VfB-Tor erzielte Woltemade in der neunten Minute, für die Gastgeber glich Gift Orban in der 74. Minute aus.

6:20 Uhr

Das wird heute auch noch wichtig

Heute vor genau drei Jahren hat Russland die Ukraine überfallen. In vielen Städten in Baden-Württemberg sind Gedenkveranstaltungen geplant. Unter anderem lädt die Deutsch-Ukrainische Gesellschaft Freiburg (DUG) um 17:30 Uhr zur Kundgebung auf dem Platz der Alten Synagoge ein. Um 18 Uhr gibt es eine Gedenkveranstaltung im Kaisersaal des Historischen Kaufhauses. Auch in Mannheim oder Tübingen finden am Abend Kundgebungen statt. In der Kirche St. Eberhard in Stuttgart erzählt die Ausstellung "Verlorene Kindheit" von den Hoffnungen, den Wünschen und dem kurzen Leben von Kindern und Jugendlichen, die im Krieg Russlands gegen die Ukraine getötet wurden.

In Stuttgart beginnt das Unternehmen Q.ant beim Institut für Mikroelektronik mit der Fertigung von photonischen Chips. Sie sollen den Energieverbrauch in großen Rechenzentren reduzieren und eine zigfach höhere Rechenleistung für komplexe Anwendungen möglich machen.

Warum immer Pute oder Rind in den Döner tun? Beim Narrenbaumstellen in Markdorf(Bodenseekreis) präsentiert der Küchenchef des etablierten "Schwanen-Stüble", Daniel Wrona, den weltweit ersten "Kuttle-Döner". Er will damit vor allem jüngere Generationen an ein traditionell-schwäbisches Fastengericht heranführen.