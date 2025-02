Im öffentlichen Nahverkehr wird heute bei Bussen und Bahnen gestreikt. In Baden-Württemberg sind mehrere Städte betroffen. Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Simone Steffan.

7:37 Uhr An Hechinger Berufsschule: TikTok-Trend Schulklo anzünden? Die Luft anhalten bis zur Ohnmacht, super-scharfe Chips essen und die Schultoilette anzünden - das sind alles Trends auf Tiktok. Jugendliche tragen auf der Online-Plattform ein Art Wettbewerb aus und stellen die Videos dann ins Netz.



Nun wird vermutet, dass hinter dem Brand in einer Berufsschule in Hechingen (Zollernalbkreis) auch eine solche Challenge stecken könnte. Ein Sprecher vom Hechinger Landratsamt sagte, solche Trends seien nichts Neues. Mal werde die Toilette "versaut", mal mit Klopapier verstopft, aber besonders "blöd" sei es, wenn sie dann auch noch angezündet werde. An dem Berufsschulzentrum in Hechingen sei das bereits zum dritten Mal der Fall gewesen, hieß es vom Landratsamt. Bei dem Brand am Montag musste die Schule evakuiert werden. Es ist ein Schaden von 20.000 Euro entstanden. Die Polizei ermittelt - auch in Richtung Tiktok-Challenge. Sendung am Do. , 20.2.2025 16:00 Uhr, SWR1 Baden-Württemberg, SWR1 Baden-Württemberg

7:28 Uhr In den USA getötete Person aus Freiburg: Ermittler decken sektenartige Gruppe auf Bei einem Schusswechsel in den USA Ende Januar ist ein Freiburger getötet worden. Die US-Ermittler fanden Verbindungen zu einer sektenähnlichen Gruppe, die in mindestens vier Morde verstrickt sein soll. Während eines Schusswechsels an der US-amerikanischen Grenze zu Kanada wurden Ende Januar ein 28-jähriger Mann aus Freiburg und ein Grenzbeamter getötet. Eine 21-jährige Frau, die mit dem Mann aus Freiburg im Auto saß, soll das Feuer eröffnet haben. Nach den tödlichen Schüssen fand man Waffen und Kampfausrüstung im Wagen der beiden. Hinter dem Fall steckt noch weitaus mehr. In den vergangenen Wochen fanden US-Medien mithilfe von Polizeiberichten und Gerichtsdokumenten heraus, dass die beiden jungen Menschen einer sektenähnlichen Gruppe mit dem Namen "Zizians" angehört haben sollen. Außerdem legten die Ermittlungen offen, dass Mitglieder dieser Gruppe in mindestens vier Todesfälle in mehreren US-Bundesstaaten verstrickt sind. Über den 28-Jährigen ist bislang lediglich bekannt, dass er im Raum Freiburg aufgewachsen ist. Freiburg/ USA Nach Schüssen auf Grenzbeamten In den USA getötete Person aus Freiburg: Ermittler decken radikale Gruppe auf Bei einem Schusswechsel in den USA Ende Januar ist ein Freiburger getötet worden. Die US-Ermittler fanden Verbindungen zu einer sektenähnlichen Gruppe, die in mindestens vier Morde verstrickt sein soll. Sendung am Do. , 20.2.2025 10:00 Uhr, SWR4 am Vormittag, SWR4

7:23 Uhr Verkehr: Die Lage auf den Straßen in BW Bislang gibt es auf den Straßen keine größeren Auswirkungen des Streiks bei Bussen und Bahnen in vielen Städten. Der Berufsverkehr läuft normal.

Die Polizei meldet aktuell einen größeren Unfall auf der A81 Heilbronn Richtung Stuttgart zwischen Ilsfeld und Pleidelsheim. Dort gibt es einen längeren Stau. Bis es wieder normal läuft, dauert es noch, so die Polizei. Wie lange, sei derzeit schwer abzuschätzen. Wie es auf eurer Strecke aussieht, könnt ihr immer aktuell hier nachsehen: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR. Sendung am Fr. , 21.2.2025 5:00 Uhr, Guten Morgen Baden-Württemberg, SWR1 Baden-Württemberg

7:11 Uhr Ein Blick über Baden-Württemberg hinaus Viele Auslandsdeutsche haben immer noch nicht ihre Briefwahlunterlagen bekommen. Darauf weisen die US-amerikanischen Generalkonsulate hin. Sie hatten extra einen Express-Kurierdienst nach Berlin organisiert. Allerdings konnten diesen bislang nur 46 Wähler nutzen - alle anderen erhielten ihre Stimmzettel bisher noch nicht. Viele Auslandsdeutsche erwägen deshalb, Beschwerde einzulegen und rechtliche Schritte einzuleiten.



Der Gesundheitszustand von Papst Franziskus hat sich wieder etwas verbessert. Das teilte der Vatikan mit. Der 88-Jährige sei fieberfrei, die Blutwerte seien weiter stabil. Franziskus wird seit einigen Tagen wegen einer Lungenentzündung im Krankenhaus behandelt. Er ist schon seit Wochen gesundheitlich angeschlagen. Sendung am Fr. , 21.2.2025 5:00 Uhr, Guten Morgen Baden-Württemberg, SWR1 Baden-Württemberg

7:03 Uhr Für Ausbildung und Beruf: So lernen junge Migranten Deutsch Damit die Integration von geflüchteten Kindern und Jugendlichen funktioniert, müssen sie Deutsch lernen. Das ist eine große Herausforderung für das Bildungssystem - auch in Baden-Württemberg. Im Landkreis Ludwigsburg gibt es dafür eine sogenannte VABO-Klasse. Die Abkürzung steht für Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf mit dem Schwerpunkt Deutsch zu lernen. Die VABO-Klassen sind ein zentraler Baustein für die Integration der Jugendlichen. In der Erich-Bracher-Schule gibt es drei VABO-Klassen. In einer Klasse sind Jugendliche, die das Alphabet erlernen müssen, eine andere Klasse strebt das Deutschniveau A1 an, die dritte Klasse das Niveau A2 oder B1. Ludwigsburg "Zugehört"-Serie zur Bundestagswahl 2025 Zentral für Integration: So lernen jugendliche Migranten Deutsch für Ausbildung und Beruf Viele der Flüchtlinge in Deutschland sind Kinder und Jugendliche. Damit die Integration klappt, müssen sie Deutsch lernen. Eine große Herausforderung für das Bildungssystem. 19:30 Uhr SWR Aktuell Baden-Württemberg SWR BW

6:48 Uhr Land Baden-Württemberg erbt Millionen Das Land Baden-Württemberg ist im vergangenen Jahr mehr als 1.000 Mal zum Erben geworden - ein neuer Höchststand. Insgesamt hat das Land von Bürgerinnen und Bürgern ohne Angehörige im Jahr 2024 6,7 Millionen Euro geerbt, wie das Finanzministerium mitteilt. Im Vorjahr waren es lediglich 2,5 Millionen Euro. Egal ob Diamanten, Immobilien oder Autos: Wenn Erbschaften keinen Empfänger finden, fällt der Nachlass per Gesetz an den Staat. Man spricht von sogenannten Fiskalerbschaften. Die Höhe der Einnahmen schwankt stark über die Jahre. 2021 flossen etwa 7 Millionen Euro in die Landeskasse, im Jahr darauf 5,5 Millionen. Zu Fiskalerbschaften gehören neben Immobilien auch häufig Gegenstände wie Mobiliar, Schmuck und Fahrzeuge, aber auch Versicherungen oder Betriebe. "Welche Art von Gegenständen am häufigsten geerbt wird, lässt sich auf Grund der Vielzahl der Fälle nicht sagen", teilte das Ministerium mit. Aktien, Edelmetalle und andere Wertsachen würden nach Antritt der Erbschaft zu marktüblichen Preisen verkauft. Der Staat kann diese Erbschaften im Gegensatz zu anderen Erben nicht ausschlagen. Sendung am Fr. , 21.2.2025 5:00 Uhr, Guten Morgen Baden-Württemberg, SWR1 Baden-Württemberg

6:37 Uhr Fast-Food-Werbung für Kinder: Mehrheit befürwortet Verbot Ein Verbot von Junkfood-Werbung für Kinder findet breiten Rückhalt in der Bevölkerung. Das hat eine Studie der Uniklinik Mannheim ergeben. Mehr als 70 Prozent der Befragten fänden ein Verbot demnach gut. Selbst einschneidendere Maßnahmen wie eine Zuckersteuer wurden von mehr als der Hälfte der Studienteilnehmer befürwortet. Die Mannheimer Studie widerlegt nach Angaben der Autoren eine Annahme – nämlich die, dass die Bevölkerung ein Problem mit Regeln hat, die uns zu gesünderem Essen animieren sollen. Zwei Vorschläge wurden allerdings mehrheitlich abgelehnt. Mehr Steuern auf tierische Lebensmittel wollen nur wenige zahlen und ein ausschließlich vegetarisches Essensangebot in öffentlichen Kantinen wird ebenfalls von der Mehrheit abgelehnt. Sendung am Fr. , 21.2.2025 5:00 Uhr, Die Morningshow, SWR3

6:30 Uhr Wetteraussichten für BW: Wolken, Sonne und bis 17 Grad Und wir werfen einen Blick aufs Wetter in Baden-Württemberg. Heute Morgen hängt über dem ganzen Land noch eine Wolkendecke. Im Laufe des Tages klart es zumindest im Süden etwas auf und die Sonne kommt zum Vorschein. Im Norden soll es den ganzen Tag neblig bleiben, die Temperaturen liegen zwischen 11 und 17 Grad. Vorfrühlingshafte 17 Grad bekommen wir zum Beispiel in Freiburg, Baden-Baden und Stuttgart. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Und den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend könnt ihr hier nachschauen: Video herunterladen (36,7 MB | MP4)

6:24 Uhr Das wird heute wichtig Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten des öffentlichen Personennahverkehrs zu einem Streik aufgerufen. In Baden-Württemberg legen sieben kommunale Nahverkehrsunternehmen ihre Arbeit nieder: Betroffen sind die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) und private Busunternehmen, der Verkehrsbund in Karlsruhe, der öffentliche Nahverkehr in Freiburg, die Verkehrsbetriebe der Stadtwerke Heilbronn, der ÖPNV in Tübingen, Esslingen und Baden-Baden sowie der Stadtbus der Stadtwerke Konstanz. Auch in Ulm und der Rhein-Neckar-Region wird heute der Nahverkehr bestreikt. Es sei mit ähnlichen Auswirkungen wie bei dem Streik vergangene Woche zu rechnen, so ver.di. Der Nationalparkrat Schwarzwald soll heute über die Erweiterung des Nationalparks entscheiden. Ein Sondertreffen mit Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) soll zudem offene Fragen klären. Ende Januar war der Beschluss wegen Debatten und Bedenken in der Region verschoben worden. Heute um 14 Uhr wird in Freiburg der European Energy Award (EEA) verliehen. Von den 35 prämierten Kommunen sollen Bad Schussenried (Kreis Biberach), Freiburg, Hattenhofen (Kreis Göppingen), Karlsruhe, Lörrach, Schwäbisch Hall, der Enzkreis und der Landkreis Ravensburg den EEA Gold erhalten. Sie erzielten mehr als 75 Prozent der möglichen Klimaschutzpunkte, heißt es in einer Mitteilung. Der European Energy Award ist ein europäisches Gütezertifikat für die Nachhaltigkeit der Energie- und Klimaschutzpolitik von Kommunen.

6:12 Uhr Bundestagswahl 2025: Wie verlässlich sind Umfragen? Vor der Bundestagswahl am 23. Februar herrscht viel Unsicherheit bei den Fragen: Wer gewinnt die Wahl? Wie schneiden die Parteien ab? Aktuelle Wahlumfragen können Aufschluss geben, sind aber nur Momentaufnahmen – mit vielen Unsicherheiten. Auf diese Unsicherheiten macht ein Mannheimer Forschungsteam aufmerksam – mit einer eigenen Vorhersage für die Bundestagswahl. Der Blick auf die Vorhersagen zeigt, wie offen der tatsächliche Wahlausgang noch ist. Statt genauen Werten gibt das Forschungsteam eher große Schätzbereiche an. Bei der Union ist (Stand 20.2.2025) demnach ein Ergebnis zwischen 24 und 34 Prozent zu erwarten, bei der AfD liegt der Bereich zwischen 16 und 24 Prozent. Die SPD bewegt sich zwischen 13 und 19 Prozent, die Grünen zwischen 10 und 16 Prozent. Bei kleineren Parteien wie bei der FDP, der Linken und dem BSW sind die Schätzbereiche geringer. Während die Linke bei etwa 5 bis 9 Prozent steht, können FDP und BSW noch wahrscheinlicher an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern. Wahlforschung Bundestagswahl 2025: Wie verlässlich sind Wahlumfragen? Wahlumfragen sollen vor der Bundestagswahl Orientierung bieten, welche Partei wie abschneiden wird. Doch sind diese Umfragen wirklich verlässlich? 16:05 Uhr Impuls SWR Kultur Sendung am Mi. , 19.2.2025 16:05 Uhr, Wissen aktuell - Impuls, SWR Kultur