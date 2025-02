Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Franziska Weigelt.

6:44 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Nicht nur die Belegschaft etwa an den Standorten Stuttgart-Untertürkheim und Sindelfingen dürften gespannt auf diesen Termin blicken: Heute stellt Mercedes-Chef Ola Källenius die Geschäftszahlen für das Jahr 2024 vor - und blickt auf das aktuelle Geschäft. Bereits gestern sind Sparpläne bei Mercedes Benz bekannt geworden. Die machen deutlich, wie stark der Stuttgarter Autobauer derzeit unter Druck steht. Auch die Liga der Freien Wohlfahrtsverbände stellt am Morgen neue Zahlen vor. 353 kommunale und freie Träger der Wohnungsnotfall- und Straffälligenhilfe berichten laut Liga von einem drastisch gestiegenen Hilfebedarf für Menschen in Wohnungsnot. Die art Karlsruhe öffnet heute auch für Besucher. Die Messe für Klassische Moderne und Gegenwartskunst wurde 2004 gegründet. Erwartet werden 187 Galerien aus 16 Ländern.

6:28 Uhr Heuschnupfen im Februar? Vielleicht haben es Allergiker unter euch schon bemerkt? Die ersten Pollen sind in Baden-Württemberg bereits im Anflug. Besonders stark trifft es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes derzeit den Rheingraben von Basel über Freiburg und Karlsruhe bis nach Mannheim. In den kommenden Tagen könnten aber auch die Bodenseeregion und der Raum um Stuttgart betroffen sein. Frühblüher wie Hasel und Erle haben begonnen, ihre Pollen zu verbreiten. Laut Wetterexperten ist der frühe Beginn der Saison aber keine Seltenheit.

6:11 Uhr A81: Engelbergtunnel in Richtung Süden gesperrt Im Engelbergtunnel an der A81 bei Leonberg hat in den frühen Morgenstunden ein Lkw die Tunnelwand touchiert. Diese wurde dabei beschädigt, sagte ein Polizeisprecher dem SWR. Autofahrer, die aus Ludwigsburg und Heilbronn kommen, werden an der Anschlussstelle Feuerbach ausgeleitet. Die Röhre Richtung Heilbronn ist nach Angaben der Polizei wieder offen. Der Engelbergtunnel ist laut ADAC der verkehrsreichste Autobahntunnel in Baden-Württemberg, täglich fahren dort 120.000 Fahrzeuge durch.

6:09 Uhr So wird das Wetter heute Und wir werfen einen Blick aufs Wetter in Baden-Württemberg. Heute Morgen kann es gerade in windgeschützten Tälern örtlich glatt werden. Am Vormittag gibt es im Osten Sonnenschein und im Westen verdichten sich die Wolken mit ein paar Regentropfen. Die Temperaturen steigen im Laufe des Tages weiter an und liegen am Nachmittag bei Werten zwischen 6 Grad am Main und bis zu 15 Grad im Breisgau. Das klingt doch nach Frühling!

6:07 Uhr Unfall an "Monsterkreuzung" in Walldorf Drei Menschen sind gestern Abend bei einem Unfall mit einem Streifenwagen auf der sogenannten Monsterkreuzung in Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, übersah ein 82 Jahre alter Fahrer einen Polizeiwagen mit Blaulicht und Martinshorn, als dieser über die Kreuzung fuhr. Die Kreuzung verbindet die Landesstraßen 723 und 598 mit der B291. Laut Polizeibericht kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos, der Wagen des Mannes wurde gegen ein drittes Fahrzeug geschleudert. Alle drei Fahrer wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Knapp zwei Stunden lang waren die Fahrbahnen gesperrt.

6:05 Uhr Deutsche Post: Unterlagen zur Briefwahl spätestens heute einwerfen Wenn ihr - so wie ich - per Briefwahl eure Stimme zur Bundestagswahl 2025 abgeben wollt, dann solltet ihr euch - so wie ich - beeilen! Denn laut Deutscher Post sollten die Wahl-Unterlagen spätestens heute in den Briefkasten geworfen werden. Nur dann kann die Post garantieren, dass die Unterlagen auch pünktlich zugestellt werden, teilte das Unternehmen mit.

6:01 Uhr Mercedes will bei Prämien und Urlaub sparen In etwa einer Stunde veröffentlicht Mercedes-Benz seine Geschäftszahlen für das Jahr 2024. Wie der Stuttgarter Autobauer dasteht, darüber informiere ich euch dann natürlich in diesem Ticker. Mercedes steckt wie andere Unternehmen in der Branche in der Krise. Gestern haben wir über die Sparpläne berichtet: In einem Extra der Gewerkschaftszeitung der IG Metall an den Standorten Stuttgart-Untertürkheim und Sindelfingen hat der Betriebsrat vor einigen Tagen geplante Sparmaßnahmen aufgezählt - und die Pläne direkt als "einfallslos" kritisiert.