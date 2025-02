Heute jährt sich der rechtsterroristische Anschlag in Hanau zum fünften Mal . Am 19. Februar 2020 hatte ein 43-Jähriger neun Menschen aus rassistischen Motiven ermordet. Zum Jahrestag finden unter anderem in Stuttgart, Mannheim und Karlsruhe Mahnwachen und Kundgebungen statt.

Die Aussichten in der Chemie- und Pharmaindustrie in Baden-Württemberg für das laufende Jahr sind nicht positiv. Die Branchenverbände wollen heute (10 Uhr) in Stuttgart unter anderem die Ergebnisse einer Umfrage unter Mitgliedern vorstellen . Zudem geht es um die Bilanz für 2024 . Zum zweiten Mal in Folge habe die Branche ein Jahr mit Umsatzrückgängen abgeschlossen, teilte ein Sprecher vorab mit.

Als dritte Frau erhält die frühere Profi-Boxerin Regina Halmich am Abend die "Goldene Narrenschelle " der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) . Der Verein wertete es als "Narrheit des Jahres", dass die gebürtige Karlsruherin Jahre nach ihrer Profikarriere 2024 noch einmal in den Ring gestiegen war, um sich mit TV-Entertainer Stefan Raab zu duellieren. Die Verleihung findet im Europa-Park in Rust (Ortenaukreis) statt.

6:07 Uhr

Fünfter Jahrestag des rassistischen Anschlags in Hanau

Die Stadt Hanau in Hessen gedenkt heute der vor fünf Jahren ermordeten neun Bürger aus Einwandererfamilien. Im Mittelpunkt der Veranstaltung am Mittag stehen Reden von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und des hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein (CDU). Zudem sind Reden von drei Angehörigen vorgesehen. Am Abend ist eine gemeinsame religiöse Gedenkfeier von katholischer und evangelischer Kirche sowie der örtlichen Jüdischen Gemeinde geplant. Außerdem will die Initiative 19. Februar, in der sich Angehörige und Freunde der Opfer sowie deren Unterstützer zusammengeschlossen haben, am Abend an den beiden Tatorten der Toten gedenken.

Auch in Baden-Württemberg finden Kundgebungen statt: um 17 Uhr in Mannheim am Marktplatz, um 18 Uhr in Karlsruhe am Marktplatz und ab 18 Uhr in Stuttgart ein Demonstrationszug mit Abschlusskundgebung am Schlossplatz.

Am 19. Februar 2020 hatte ein deutscher Täter in Hanau neun junge Menschen aus rassistischen Motiven erschossen. Danach tötete er seine Mutter und sich selbst.