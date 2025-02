Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Julia Kunert.

7:38 Uhr 14-jähriges Mädchen in Ulm von Straßenbahn erfasst Ein 14-jähriges Mädchen ist gestern Abend von einer Straßenbahn in Ulm erfasst und schwer verletzt worden. Die Jugendliche hatte vermutlich Kopfhörer auf und konnte deshalb die ankommende Straßenbahn an der Haltestelle Hasenkopf am Eselsberg nicht hören, teilte die Polizei mit. Das Mädchen wurde mit mehreren Knochenbrüchen ins Krankenhaus gebracht. Sendung am Di. , 18.2.2025 7:30 Uhr, SWR4 BW Studio Ulm

7:25 Uhr Verspätungen und Ausfälle beim S-Bahn-Verkehr in Stuttgart Auf dem Weg zur Arbeit müsst ihr in Stuttgart heute etwas Geduld mitbringen - zumindest, wenn ihr mit der S-Bahn unterwegs seid. Hier kommt es am Morgen zu Ausfällen und Verspätungen bei den Linien S1, S2, S3, S4, S5 und S6. Die Linien fahren teilweise im 30-Minuten-Takt oder halten vorzeitig. Wie lange die Einschränkungen andauern werden, ist laut einer Bahn-Sprecherin noch nicht bekannt. Grund für die Einschränkungen sei laut Bahn eine bei Bauarbeiten in der Nacht beschädigte Oberleitung.

7:10 Uhr Ursache für Hauseinsturz in Stutensee weiter unklar Einen Tag nach dem Hauseinsturz in Stutensee-Spöck geht die Suche nach der Ursache weiter. Am Montagmorgen war das Gebäude nach einer Explosion über dem im Bett liegenden Bewohner eingestürzt. Der 73-Jährige konnte nach rund sechs Stunden von den Rettungskräften aus den Trümmern geholt werden, starb allerdings noch vor Ort im Krankenwagen. Sachverständige untersuchen, ob ein Zusammenhang mit der Gasheizung besteht. Stutensee Haus eingestürzt: Eingeklemmter Bewohner gerettet In Stutensee-Spöck ist am frühen Morgen ein Haus eingestürzt. Ein Bewohner wurde verschüttet - und ist jetzt gestorben. 9:00 Uhr DASDING DASDING Sendung am Di. , 18.2.2025 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Karlsruhe

7:04 Uhr Trauerfeier für ehemaligen Bundespräsidenten Horst Köhler Mit einem Staatsakt und einer Trauerfeier nehmen heute Staat, Kirchen und Weggefährten Abschied vom früheren Bundespräsidenten Horst Köhler. Dazu werden am Vormittag im Berliner Dom rund 1.100 Gäste aus dem In- und Ausland erwartet. Horst Köhler war am 1. Februar im Alter von 81 Jahren gestorben. An der Trauerfeier nimmt auch Ludwigsburgs Oberbürgermeister Matthias Knecht teil. In Ludwigsburg verbrachte Köhler seine Jugend, nachdem die Familie während des 2. Weltkriegs aus von Deutschland besetztem polnischen Gebiet floh. Sendung am Di. , 18.2.2025 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Stuttgart

6:38 Uhr Weingarten bekommt Schule aus 100 Containern In Weingarten im Allgäu soll eine Container-Schule aufgebaut werden. Der Gemeinderat hat dem Projekt gestern nach kontroversen Diskussionen zugestimmt. Das aus rund 100 Containern bestehende Übergangsgebäude soll für Entlastung sorgen, denn in der Stadt sind Realschule und Gymnasium sanierungsbedürftig. Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf zwei Millionen Euro. Sendung am Di. , 18.2.2025 6:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:30 Uhr So wird das Wetter heute in BW Der Frühling ist in Baden-Württemberg noch nicht zu spüren - zumindest nicht heute. Obwohl die Sonne scheint, bleibt es den Tag über kalt und frostig. Am Vormittag lässt sich die Sonne vermehrt im Norden blicken, am Nachmittag kann sich dann das ganze Land auf strahlenden Sonnenschein freuen. Die Temperaturen bewegen sich jedoch trotzdem nur zwischen -1 und 5 Grad. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Und den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend könnt ihr hier nachschauen: Video herunterladen (33,7 MB | MP4)

6:25 Uhr Prozess gegen Waffenhändler in Rottweil In Rottweil beginnt am Vormittag der Prozess gegen einen Waffenhändler mit mutmaßlichem Bezug zur sogenannten Reichsbürger-Szene. Der 57-jährige Mann aus Tuttlingen soll im letzten April zwei Sturmgewehre verkauft haben. Die Ermittler stellten bei ihm unter anderem mehr als 1.000 Waffen und Waffenteile, 1,5 Tonnen Munition und verbotene Böller sicher. Sendung am Di. , 18.2.2025 6:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:19 Uhr Das wird heute wichtig Wie geht es der deutschen Wirtschaft? Das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim veröffentlicht die Prognose von bis zu 350 Finanzexperten für die künftige Wirtschaftsentwicklung. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Justizministerin Marion Gentges (CDU) sind bei der Landespressekonferenz. Laut Ministerium geht es um das neue Staatsschutzzentrum bei der Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart. Der Fall hielt die Öffentlichkeit monatelang in Atem: Ein Mann soll einem verurteilten Mörder, der in der JVA Bruchsal (Kreis Karlsruhe) einsaß, im Oktober 2023 bei einem bewachten Ausgang in Germersheim (Pfalz) zur Flucht verholfen haben. Nun wird das Urteil gegen den mutmaßlichen Helfer erwartet.

6:12 Uhr Momo, Mats, Merlin - wie soll das Karlsruher Eisbärbaby heißen? Seit Anfang November tobt der kleine Eisbärjunge im Karlsruher Zoo herum. Nun sucht der Zoo mit einer öffentlichen Aktion nach einem Namen für den Kleinen. Mit Vorgaben: Der Name des kleinen Eisbären soll mit dem Buchstaben M beginnen - so wie die Namen aller anderen Tiere, die 2024 in dem Zoo geboren wurden. Er sollte außerdem nicht zu lang sein oder zumindest eine Kurzform haben, schließlich müssten die Tierpfleger das Tier gut rufen können, teilte der Zoo auf seiner Facebook-Seite mit. Gut verständlich soll der Name auch sein. Vorschläge könnten ab sofort bis zum 24. Februar per Mail eingereicht werden, schreibt der Zoo. Am Montag werden dann vom Zoo die drei Favoriten ausgewählt und auf der Homepage der "Badischen Neuesten Nachrichten" zur Abstimmung gestellt. Hauptsache mit "M": Der Karlsruher Zoo sucht nach Namensvorschlägen für das Eisbärjunge von Eisbärmama Nuka. Pressestelle Zoo Karlsruhe/ Timo Deible Sendung am Di. , 18.2.2025 6:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:05 Uhr U18-Wahl in BW: Drei Parteien schneiden fast gleich ab Für alle, die bei der Bundestagswahl am Sonntag noch nicht wählen dürfen, gibt es die U18-Wahl: Zwar sind die Ergebnisse nicht repräsentativ, sollen aber die Interessen und die Anliegen der Jugendlichen abbilden. Bei der diesjährigen Wahl hat die CDU in Baden-Württemberg die meisten Stimmen bekommen, dicht gefolgt von SPD und Die Linke. Auch die AfD kam bei den jungen Wählerinnen und Wählern gut an. Die Grünen liegen knapp hinter der AfD und haben im Vergleich zu 2021 deutlich schlechter abgeschnitten. Baden-Württemberg Bundestagswahl 2025 U18-Wahl in BW: Drei Parteien fast gleichauf Die Ergebnisse der U18-Wahl stehen fest: In BW haben die meisten Kinder und Jugendlichen die konservative CDU gewählt. Aber auch SPD und Die Linke sind vorne mit dabei. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4