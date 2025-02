Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Mirela Delic.

6:23 Uhr Das wird heute wichtig In Potsdam gehen heute die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen weiter. Die Gewerkschaften ver.di und dbb fordern unter anderem acht Prozent mehr Lohn, mindestens aber 350 Euro mehr monatlich. Außerdem sollen die Ausbildungsvergütungen und Praktikantenentgelte um 200 Euro monatlich angehoben werden. In den vergangenen Wochen haben die Gewerkschaften zu Warnstreiks und Kundgebungen aufgerufen, zuletzt auch am Donnerstag und Freitag in Baden-Württemberg. Am Landgericht Konstanz wird das Urteil gegen zwei Männer wegen versuchten Mordes erwartet. Die beiden Angeklagten (zur Tatzeit 20 und 35 Jahre alt) sollen nach einem Streit an einer Tankstelle auf eine Menschengruppe geschossen haben. Ein 38-Jähriger wurde getroffen und verletzt. Außerdem sollen die beiden Angeklagten weitere Menschen unter anderem mit einem Schlagstock verletzt haben. Zur bundesweiten Aktionswoche für Kinder aus suchtbelasteten Familien gibt es auch in Baden-Württemberg verschiedene Aktionen. In einem Singener Einkaufszentrum etwa sind Fotos von Kindern zu sehen, deren Eltern ein Suchtproblem haben. Ziel der Ausstellung ist es, das Thema aus der Tabuzone zu holen und Hilfsangebote aufzuzeigen.

6:17 Uhr Wetter für BW: Es wird sonniger Endlich wird es wärmer. Hoch Finja bringt zum Wochenstart milderes ruhigeres Wetter nach Baden-Württemberg. Nach einem noch frostigen Morgen mit bis minus acht Grad wird es am Montag in weiten Teilen des Landes sonnig. Dabei soll es weitgehend trocken bleiben. Die Temperaturen können dann in manchen Regionen auf sechs Grad steigen. Sendung am Mo. , 17.2.2025 6:30 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:05 Uhr Trinkwasser in BW immer häufiger verunreinigt In Baden-Württemberg war das Trinkwasser in den vergangenen fünf Jahren häufiger verunreinigt als in den Jahren zuvor. Das geht aus einer Antwort des Verbraucherschutzministeriums auf eine Anfrage der FDP-Landtagsfraktion hervor, die dem SWR vorliegt. Zuletzt hatte sich demnach die Zahl der Nutzungseinschränkungen je Landkreis fast verdreifacht - von landesweit 23 im Jahr 2020 auf 62 im Jahr 2024. Dazu gehört die Auflage, das Trinkwasser vor dem Verzehr abzukochen. Die mikrobiologischen Kontaminationen können laut Verbraucherschutzministerium mit dem Klimawandel zusammenhängen. Durch die häufigeren Starkregen-Ereignisse sei lokal Oberflächenwasser in Brunnen oder Quellfassungen eingedrungen. Sendung am Mo. , 17.2.2025 8:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:01 Uhr Polizei erschießt bewaffneten Mann in Eichstetten In Eichstetten am Kaiserstuhl (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) haben Polizisten gestern am späten Abend auf einen bewaffneten Mann geschossen, der sie mit einer Schrotflinte bedrohte. Laut Landeskriminalamt und Staatsanwaltschaft Freiburg ignorierte der Mann zuvor mehrere Aufforderungen, die Waffe abzulegen. Der 48-Jährige wurde nach dem polizeilichen Schusswaffengebrauch in ein Krankenhaus gebracht, wo er nach einer Notoperation starb. Die Polizisten waren eigentlich angerückt, weil die Lebensgefährtin sie per Notruf alarmiert hatte: Der Mann habe sie und das gemeinsame Kind in ihrer Wohnung angegriffen. Die Polizei stellte bei dem 48-Jährigen neben der Schrotflinte auch eine Pistole sicher. Beide Waffen hätte er gar nicht haben dürfen. Breisgau-Hochschwarzwald LKA übernimmt Ermittlungen Bewaffneter Angreifer in Eichstetten von Polizei erschossen Polizisten haben in Eichstetten am Kaiserstuhl einen Mann erschossen, der sie mit einer Schrotflinte bedroht hatte. Er hatte zuvor seine Lebensgefährtin und das gemeinsame Kind angegriffen.