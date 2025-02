Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Natalja Kurz.

7:12 Uhr Die Lage auf den Straßen: Unfälle wegen Schneeglätte Schnee und Eis machen die Straßen in Baden-Württemberg gefährlich glatt. Am Morgen hat es schon einige Unfälle gegeben. Fahrt bitte vorsichtig! Sperrungen gibt es derzeit unter anderem auf der A81 Stuttgart Richtung Singen im Schwarzwald-Baarkreis. Dort ist im Dreieck Bad Dürrheim die Überleitung zur A864 Richtung Donaueschingen nach einem Unfall gesperrt. Ebenfalls auf der A81 zwischen Tuningen und Dreieck Bad Dürrheim ist die linke Spur gesperrt. Und auf der B311 Riedlingen (Kreis Tübingen) Richtung Ulm ist die Straße zwischen Ehingen (Alb-Donau-Kreis) und Gamerschwang nach einem Unfall gesperrt. Dort wo es richtig geschneit hat, gilt Schneekettenplicht, das heißt vor allem auf den Höhen, also auf der B500 zwischen Ruhestein und Kniebis-Alexanderschanze sowie auf der B28 zwischen Freudenstadt und Kniebis-Alexanderschanze. Wie es auf eurer Strecke aussieht, könnt ihr immer aktuell hier nachsehen: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

6:48 Uhr "Küss mich! Im Schloss" zum Valentinstag dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Fabian Sommer Ach, war da nicht was? Heute ist der 14. Februar und damit Valentinstag. In den Staatlichen Schlössern und Gärten in Baden-Württemberg gibt es dazu die Aktion "Küss mich! Im Schloss". Wer also etwas Romantisches unternehmen möchte, kann heute zum Beispiel Schloss Solitude bei Stuttgart oder das Residenzschloss Ludwigsburg besuchen und sich dort bei einer kostenlosen Führung verliebt in die Augen schauen ... Sendung am Fr. , 14.2.2025 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Stuttgart

6:26 Uhr Schreck im Kappelbergtunnel: Auto steht in Flammen Im Kappelbergtunnel zwischen Stuttgart und Fellbach (Rems-Murr-Kreis) hat gestern Abend ein Auto gebrannt. Laut Polizei war ein 33-Jähriger in den Tunnel gefahren und hatte dort bemerkt, dass sein Auto Feuer gefangen hatte. Er stellte den Wagen im Tunnel ab. Die Feuerwehr konnte den in Flammen stehenden Wagen schnell löschen, verletzt wurde niemand. Der Kappelbergtunnel war stundenlang gesperrt und wurde noch auf Schäden überprüft. Am späten Abend konnte er wieder freigegeben werden. Sendung am Fr. , 14.2.2025 7:30 Uhr, SWR4 BW Studio Stuttgart

6:19 Uhr Polizisten verletzt beim "Langen Marsch der Kurden" Bei einer Demonstration in Lahr (Ortenaukreis) sind gestern Abend neun Polizisten verletzt worden. Nach Angaben der Ermittler griffen Vermummte die Beamten mit Fahnenstangen, Flaschen und Stöcken an. Auch mehrere Autos wurden beschädigt. Die Polizei löste die Versammlung auf und nahm mehrere Personen vorübergehend fest.

6:15 Uhr Das wird heute wichtig Die Gewerkschaft ver.di hat auch für heute noch mal landesweit zu Warnstreiks im öffentlichen Dienst aufgerufen. Im Fokus stehen heute Pforzheim, der Enzkreis und Gemeinden im nördlichen Landkreis Karlsruhe. Betroffen sind Kitas, Verwaltungen, Bauhöfe oder Zulassungsstellen, in Pforzheim auch die Stadtwerke und das Theater. Die Tarifverhandlungen gehen am Montag in die zweite Runde. Fridays For Future ruft heute anlässlich der Bundestagswahlen zu Demonstrationen in ganz Deutschland auf. Auch in Freiburg wird ab 13 Uhr auf dem Platz der Alten Synagoge unter dem Motto #RechtAufZukunft für gerechten Klimaschutz demonstriert. Es war keine Tat im Affekt, sondern Mord - davon war der Staatsanwalt am 14. Prozesstag im sogenannten Höri-Mordprozess vor dem Konstanzer Landgericht überzeugt. Er forderte in seinem Plädoyer am Montag lebenslange Haft für den Angeklagten. Dieser soll im Sommer 2019 einen 51-Jährigen in Hemmenhofen (Kreis Konstanz) getötet haben. Das Urteil wird heute Vormittag erwartet.

6:09 Uhr Das Wetter für BW: Es bleibt eisig Es bleibt kalt und damit glatt auf den Straßen. Die Temperaturen liegen am Freitagmorgen zwischen 0 und minus 5 Grad. Ab und zu gibt es örtlich Schnee- und Graupelschauer. In den tiefer liegenden Regionen ist auch Regen möglich. An einem ansonsten wolkigen Tag kann es nachmittags auch mal sonnige Phasen geben. Die Temperaturen steigen auf bis zu 4 Grad. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Und den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend könnt ihr hier nachschauen: Video herunterladen (41,1 MB | MP4)

6:05 Uhr 76-Jährige stürzt mit Auto in Jagst und stirbt Im Hohenlohekreis ist eine 76-Jährige gestern Abend mit ihrem Auto in einen Fluss gestürzt und ums Leben gekommen. Der Unfall passierte auf der schneeglatten Bundesstraße 19 von Hohebach Richtung Dörzbach, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen der Seniorin habe einen entgegenkommenden Pkw gestreift, sei dann nach links von der Fahrbahn abgekommen und in die Jagst gestürzt. Das Fahrzeug trieb ab und ging unter. Rund zweieinhalb Stunden nach dem Unglück fand die Feuerwehr die Fahrerin in den Ästen im Uferbereich. Sie lebte nicht mehr. Das Auto sei noch nicht gefunden worden, teilte die Polizei mit. Nach dem Wagen soll heute bei Tageslicht weiter gesucht werden. Die Jagst ist ein Nebenfluss des Neckars. Dörzbach Mehrere schwere Unfälle in Heilbronn-Franken Schneeglatte Straßen: Autofahrerin nach Unfall tot aus Jagst geborgen Schneeglätte hat zu mehreren schweren Unfällen geführt. In Dörzbach ist eine Frau von der Straße abgekommen und in die Jagst gestürzt. Auch auf der A6 krachte es. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg Sendung am Fr. , 14.2.2025 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Heilbronn

6:02 Uhr 1. FC Heidenheim gewinnt in der Conference-League In der Fußball-Bundesliga läuft es für den 1. FC Heidenheim gerade nicht gut. Tabellenplatz 16 bedeutet akute Abstiegsgefahr. Eine Portion Mut wollten sich die Heidenheimer gestern Abend in den Play-offs der Conference-League holen, und zwar beim FC Kopenhagen und das hat wunderbar geklappt. Denn der FCH gewann das Hinspiel bei den Dänen mit 2:1. Die Chancen für den Achtelfinaleinzug vor dem Rückspiel nächste Woche stehen also gut. Kopenhagen Fußball | Conference League FCH erkämpft sich tolle Ausgangslage fürs Rückspiel gegen Kopenhagen Der Bundesligist steigert sich nach Rückstand deutlich und belohnt sich im zweiten Durchgang. Das Rückspiel in Heidenheim findet am kommenden Donnerstag statt. 6:00 Uhr SWR Aktuell am Morgen SWR Aktuell