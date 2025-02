Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Franziska Weigelt.

9:52 Uhr Missbrauchsvorwürfe im Turnen heute Thema im BW-Landtag Der baden-württembergische Landtag befasst sich heute mit den Missbrauchsvorwürfen von Turnerinnen am Kunstturnforum in Stuttgart. Kultus- und Sportministerin Theresa Schopper (Grüne) wird in einer öffentlichen Ausschuss-Sitzung Stellung zum Skandal beim Deutschen Turnerbund beziehen. Das Kultusministerium habe erst Anfang Dezember 2024 aus der Presse von den Missbrauchsvorwürfen erfahren. Die ehemalige Auswahlturnerin Tabea Alt hatte über körperlichen und mentalen Missbrauch berichtet. Inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen einen früheren Trainer wegen des Verdachts der Nötigung. Die SPD-Landtagsfraktion hatte das Thema durch eine Anfrage im Januar in den Landtag eingebracht - auch, weil das Kunstforum vom Land jährlich rund 1,5 Millionen Euro erhalte, dem Ministerium die Vorwürfe aber verschwiegen hatte.

9:30 Uhr Was genau passierte am 31.Mai in Mannheim? Im Prozess wegen des tödlichen Angriffs auf Rouven Laur steht ein einzelner Mann im Fokus: Sulaiman A. Ihm wird Mord am Mannheimer Polizisten sowie fünffach versuchter Mord vorgeworfen. Wer ist der Attentäter vom 31. Mai 2024 in Mannheim und was genau ist damals passiert? Unter anderem darum geht es in einer Doku der Reihe "SWR Story": Wie gehen Polizisten und die Familie mit der Tat um? Die Messerattacke von Mannheim | SWR Doku

9:00 Uhr Achtung, Glättegefahr! Hier in Stuttgart hat es gerade angefangen zu schneien. Und wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt, zieht der Regen auch in den restlichen Teilen Baden-Württembergs Stück für Stück Richtung Süden ab, führt jedoch verbreitet zu überfrierender Nässe. Das bedeutet: Es wird glatt im Land. Oberhalb von 700 Höhenmetern gibt es den Wetter-Experten zufolge schon am Vormittag Schneefall, im Norden lässt der Regen tagsüber nach - teils kann es Schneeregen oder Schneeschauer geben. In Oberschwaben soll der Regen laut Prognose am Nachmittag in Schneefall übergehen. In der Nacht auf Freitag gebe es Frost und damit möglicherweise glatte Straßen, sagte ein Sprecher des DWD. Mit länger andauerndem Schneefall rechnet der Experte nur im Allgäu, wo es bis in die frühen Morgenstunden bis zu zehn Zentimeter Neuschnee geben könne.

Seit Mittwochnachmittag hängt in der Tübinger Altstadt an der Stiftskirche ein Banner mit der Frage "Wäre Jesus Klimaaktivist?". Mehrere Kirchengemeinden - evangelische und katholische - haben sich dafür entschieden, dass das 15 Quadratmeter große Stoffbanner erst an der Stiftskirche und später auch an anderen Kirchenmauern und -türmen angebracht werden soll. Die Organisatorinnen und Organisatoren der Tübinger Ortsgruppen von Parents4Future und Christians4Future sagen, sie wollen niemandem eine Antwort auf die Frage aufzwängen. Die Frage solle zum Nachdenken anregen, ob die derzeitige Lebensweise mit dem christlichen Fürsorge-Auftrag vereinbar sei.

8:38 Uhr Straßenmeisterei arbeitet an Frühwarnsystem für Autofahrer Innerhalb von zwei Wochen hat es gleich zwei Unfälle mit Absperrfahrzeugen auf der A81 zwischen Widdern und Neuenstadt (beide Kreis Heilbronn) gegeben. Besonders bei kurzfristigen Arbeiten, wie Mäharbeiten, kommt es immer wieder zu Gefährdungen der Straßenmeistereien. Die Autobahn Gesellschaft Südwest arbeitet deswegen an einem Frühwarnsystem für Auto- und LKW-Fahrer. Aktuell arbeite man an einer Weiterentwicklung von "C-IST", auf deutsch: "kooperative intelligente Verkehrssysteme", so die Autobahn GmbH Südwest auf SWR-Anfrage. Verkehrsteilnehmende sollen digital vor Gefahrenstellen gewarnt werden können. Immer mehr Autos könnten diese Warnmeldungen empfangen.

Nach über einer Stunde Telefonat haben sich der US-Präsident Donald Trump und der russische Präsident Wladimir Putin zu einem persönlichen Treffen verabredet . Dabei wollen die Regierungschefs "in nicht allzu ferner Zukunft" über mögliche Lösungen für ein Ende des russischen Kriegs gegen die Ukraine sprechen. Das Treffen werde vermutlich in Saudi-Arabien stattfinden, sagte Trump im Weißen Haus.

8:25 Uhr Betriebsrat von Porsche tritt geschlossen zurück Beim Stuttgarter Autobauer Porsche herrscht weiter große Unruhe. Gestern trat der Betriebsrat geschlossen zurück. Allerdings hat der Rücktritt nicht mit der wirtschaftlichen Situation des Unternehmens zu tun. Vielmehr geht es um die Frage, ob die vergangene Betriebsratswahl vor mehr als zwei Jahren rechtens war. Mittlerweile muss das Bundesarbeitsgericht diese Frage klären. Sollte auch dieses Gericht die Wahl für ungültig erklären, wären die Betriebsräte mit sofortiger Wirkung abgesetzt. Um das Risiko einer Phase des Unternehmens ohne Betriebsrat zu vermeiden, sei nun der Rücktritt erfolgt. Baden-Württemberg Nach wohl ungültiger Wahl Porsche-Betriebsrat tritt geschlossen zurück Der Betriebsrat des Autobauers Porsche ist am Mittwoch geschlossen zurückgetreten. Ein Gerichtsurteil hätte den Rat mit sofortiger Wirkung absetzen können.

Vorsicht auf der A6 Mannheim Richtung Kaiserslautern: zwischen Mannheim-Sandhofen und Ludwigsburg-Nord steht ein defektes Auto. Auf der A5 Karlsruhe in Richtung Basel ist in Höhe der Ausfahrt Freiburg-Mitte ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen passiert, deshalb stockt dort aktuell der Verkehr. Auf der B29 Aalen Richtung Stuttgart kommt es zwischen Plüderhausen und Schorndorf-Ost zu fünf Kilometern Stau. Wie es auf eurer Strecke aussieht, könnt ihr immer aktuell hier nachsehen: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

Der Autobauer VW und seine Töchter Audi und Porsche rücken von ihrer E-Auto-Strategie ab. Das Handelsblatt berichtet, dass einige Modelle wie der Golf oder der A3 doch nicht auslaufen sollen, sondern ein Facelift bekommen sollen. Porsche plane außerdem den Macan als Verbrenner wiederzubeleben. Grund ist unter anderem, dass die Autobauer nicht glauben, dass das von der EU geplante Verbrenner-Verbot wirklich kommt. Vor rund einem Jahr ist auch Mercedes aus seiner "Electric only"-Strategie ausgestiegen.

7:28 Uhr Nach Gewalttat in Offenburg: Tatverdächtiger gefasst Nach dem gewaltsamen Tod einer Frau in Offenburg (Ortenaukreis) am Dienstagabend, hat die Polizei gestern Mittag einen Tatverdächtigen gefasst. Inwiefern der 42-jährige Deutsche mit der toten Frau in Verbindung stehe, sei Gegenstand der weiteren polizeilichen Recherchen. Auch zum Tathergang gab es bisher keine weiteren Informationen.

Bei der Deutschen Bahn kommen immer mehr Züge zu spät oder fallen ganz aus. Das Bundesverkehrsministerium hat ausgerechnet: Im letzten Jahr sind 13.600 ICE-Fahrten ausgefallen. Viele Ausfälle liegen an kaputten Schienen oder an Streiks. Teilweise wurde nicht rechtzeitig überprüft, ob die Züge in Ordnung sind oder sie hatten technische Probleme.

7:08 Uhr Lehrerin kann trotz "Reichsbürger"-Verhalten weiter in Ravensburg unterrichten Eine Lehrerin kann weiter an einer Schule in Sigmaringen unterrichten, obwohl sie mutmaßlich zur sogenannten Reichsbürgerszene gehört. Bekannt wurde das, weil sie in einem Brief an das Landratsamt unter anderem ein Gesetz aus der Kaiserzeit zitierte. Zwar wurde ihr Gehalt gekürzt - dennoch arbeitet die verbeamtete Lehrerin weiterhin an der Schule. Laut SWR-Rechtsredaktion ist ihre Entlassung nur im Extremfall möglich. In dem Fall aus Ravensburg ginge es erstmal "nur" um einen einzelnen Brief, in dem die Ideologie der "Reichsbürger" vertreten wurde.

6:38 Uhr So wird das Wetter in BW Heute bleibt es nass und wird kälter. Im Bergland schneit es teilweise. Die Schneefallgrenze sinkt über den Tag hinweg auf bis zu 500 Meter über dem Meeresspiegel. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen zwei und sieben Grad. Die Sonne zeigt sich kaum. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Und den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend könnt ihr hier nachschauen: Video herunterladen (35,9 MB | MP4)

6:32 Uhr NABU: Immer weniger bekannte Brutvögel in BW In den letzten Tagen habe ich mich sehr über das Vogelzwitschern am Morgen gefreut - es erinnert mich daran, dass es bald Frühling wird. Eine aktuelle Auswertung zeigt allerdings: Klimawandel und Landwirtschaft machen der Vogelwelt in Baden-Württemberg zu schaffen. Die Bestände vieler gängiger Vogelarten in Baden-Württemberg sind in den letzten drei Jahrzehnten zurückgegangen. Das zeigt das "Monitoring häufiger Brutvogelarten" (MhB), dessen Ergebnisse der Naturschutzbund (NABU) Baden-Württemberg veröffentlicht hat. Beispielsweise sind Feldvögel wie Feldlerche, Feldsperling oder Goldammer betroffen. Aber auch Grünfink, Wintergoldhähnchen und Girlitz sind deutlich weniger beobachtet worden als in den Vorjahren.

6:30 Uhr Südwestmetall rechnet mit keiner Erholung der Branche 2025 Die baden-württembergische Metall- und Elektroindustrie schaut wenig hoffnungsvoll auf 2025. "Auch in diesem Jahr können wir kein Wachstum erwarten, sondern müssen sogar mit einem weiteren Rückgang rechnen. Der Stellenabbau wird sich voraussichtlich sogar noch einmal beschleunigen", so der Hauptgeschäftsführer von Südwestmetall, Oliver Barta. Das Jahr 2024 sei für viele Unternehmen der Branche ein verlorenes Jahr gewesen. Trotz einer robusten Weltkonjunktur und auch Wachstum in Europa schrumpfe sie. Angesichts der schwachen Konjunktur ist die Produktion der Metall- und Elektroindustrie 2024 stark zurückgegangen. Sie sank um 8,2 Prozent zum Vorjahreszeitraum und somit lag der Rückgang im Land über dem bundesweiten Minus von 7,1 Prozent.

6:20 Uhr Das wird heute wichtig in BW Nach der tödlichen Messerattacke vor fast einem Jahr in Mannheim beginnt heute am Oberlandesgericht in Stuttgart der Prozess. Dem Angeklagten Sulaiman A. wird Mord an Rouven Laur sowie fünffach versuchter Mord vorgeworfen, da er auch fünf Teilnehmer einer Kundgebung der islamkritischen Bewegung Pax Europa (BPE) schwer verletzte. Bereits die ganze Woche wird im öffentlichen Dienst gestreikt, aber der Höhepunkt der Streikwoche ist heute. Hier hat die Gewerkschaft ver.di in Freiburg, Stuttgart, Mannheim, Wertheim (Main-Tauber-Kreis) und Reutlingen Angestellte des öffentlichen Dienstes zum Streik aufgerufen. In Freiburg fahren sämtliche Straßenbahnen und Buslinien nicht. Auch in Konstanz kann es wegen Warnstreiks zu Behinderungen im ÖPNV kommen. An vielen Kliniken im Land kommt es ebenfalls zu Arbeitsniederlegungen.

6:15 Uhr Mann von eigenem Auto mitgeschleift und tödlich verletzt Ein 71-Jähriger ist in Stuttgart von seinem eigenen Auto mitgeschleift worden und daran gestorben. Der Mann hatte das Auto gestern Nachmittag auf einem am Hang gelegenen Parkplatz abgestellt, wie die Polizei mitteilte. Als er aussteigen wollte, sei das Fahrzeug wegen des Gefälles ins Rollen gekommen. Der Mann sei gestürzt, zwischen Fahrzeug und Boden eingeklemmt und mehr als 60 Meter über den Parkplatz mitgeschleift worden. Das Auto kam erst an einer Böschung zum Stehen. Der 71-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Ein Radfahrer ist gestern im Landkreis Heidenheim von einem Auto angefahren worden und an seinen Verletzungen gestorben. Wie die Polizei am Abend berichtete, entdeckte ein Zeuge den 68-Jährigen am Morgen auf einer Straße in Königsbronn. Der Autofahrer war unerkannt geflüchtet. An der Unfallstelle fand die Polizei mehrere Fahrzeugteile, eine Sonderkommission wertete die Spuren aus. Am Nachmittag wurde das mutmaßliche Verursacherfahrzeug gefunden. Die Ermittlungen, wer das Auto zum Unfallzeitpunkt fuhr, dauern nach Angaben der Polizei an.

Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst beschäftigen uns ja schon die ganze Woche. Für heute hat die Gewerkschaft ver.di den Höhepunkt der Streikwoche im öffentlichen Dienst angekündigt. In den ver.di-Bezirken Freiburg und Stuttgart (inklusive der Kreise Ludwigsburg, Böblingen und Rems-Murr) und der Stadt Mannheim sind die Angestellten aller Bereiche des öffentlichen Dienstes zum Streik aufgerufen. Darunter fallen unter anderem zahlreiche Kitas und die Verwaltungen der Städte und Gemeinden. In Freiburg, Stuttgart und Mannheim soll es Kundgebungen geben. Mehr Infos zu den Warnstreiks findet ihr in unserem Artikel: Baden-Württemberg Schwerpunkte sind Stuttgart, Mannheim und Freiburg Warnstreiks im öffentlichen Dienst gehen weiter: Zentraler Streiktag am Donnerstag Für diese Woche hat ver.di zu Warnstreiks im öffentlichen Dienst in Baden-Württemberg aufgerufen. Viele Kitas bleiben wohl geschlossen und Kliniken bieten nur Notversorgung.

6:00 Uhr Prozess nach tödlicher Messerattacke auf Polizisten in Mannheim beginnt Heute beginnt in Stuttgart-Stammheim der Prozess gegen Sulaiman A. Ihm wird der Mord am Mannheimer Polizisten Rouven Laur sowie fünffach versuchter Mord vorgeworfen. Der Angriff im Mai vergangenen Jahres hatte bundesweit für Schlagzeilen gesorgt und große Anteilnahme ausgelöst. Laut Anklage hatte Sulaiman A. am 31. Mai auf dem Mannheimer Marktplatz mehrere Menschen am Stand der islamkritischen Bürgerbewegung "Pax Europa" mit einem Messer angegriffen. Der 29-jährige Polizist Rouven Laur habe eingreifen wollen. Die Verhandlung soll in einem besonders gesicherten Saal stattfinden. Welche Strafe den mutmaßlichen Täter erwarten könnte und weitere Infos haben wir hier im Artikel zusammengefasst: Stuttgart Staatsschutzverfahren in Stuttgart-Stammheim Tödlicher Messerangriff auf Mannheimer Polizist Rouven Laur: Prozess beginnt Am Donnerstag beginnt in Stuttgart-Stammheim der Prozess gegen Sulaiman A.. Ihm wird Mord am Mannheimer Polizisten Rouven Laur sowie fünffach versuchter Mord vorgeworfen. 13:25 Uhr SWR Extra: Prozessbeginn - Attentäter von Mannheim vor Gericht SWR Sendung am Do. , 13.2.2025 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Mannheim