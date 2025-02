per Mail teilen

Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Barbara Reeder.

8:02 Uhr Darf die Gäubahn für längere Zeit gekappt werden? Verhandlung in Stuttgart startet Die Gäubahn, die von Zürich über Horb nach Stuttgart verläuft, ist eine wichtige Verkehrsverbindung für Pendlerinnen und Pendler. Wegen der Bauarbeiten für Stuttgart 21 soll sie ab Frühjahr 2026 schon in Stuttgart-Vaihingen enden. Von dort müssen die Reisenden mit der S-Bahnen oder Regionalzügen zum Hauptbahnhof weiterfahren. Eigentlich sollte die Einschränkung sechs Monate dauern, nun ist ein deutlich längerer Zeitraum geplant, bis ein neuer Tunnel und damit der Anschluss an den neuen Tiefbahnhof fertig gebaut ist. Zwei Umweltverbände haben gegen die Kappung geklagt. Heute verhandelt das Verwaltungsgericht Stuttgart. Wegen der Dringlichkeit der Frage könnte eventuell diese Woche schon ein Urteil fallen. Mein Kollege Frieder Kümmerer hat die weiteren Einzelheiten zu der Klage: Sendung am Mi. , 12.2.2025 7:30 Uhr, SWR4 BW Studio Tübingen

7:55 Uhr Traditioneller Pferdemarkt in Creglingen beginnt In Creglingen im Main-Tauber-Kreis beginnt gleich der traditionelle Pferdemarkt - mit dem Auftrieb der Pferde in der zentralen Kieselallee. Für die Menschen dort gleicht dieser Tag immer einem Nationalfeiertag. Den Pferdemarkt gibt es schon seit 100 Jahren. Um 9 Uhr werden rund 100 Pferde, Ponies und Esel zur Prämierung erwartet. Um 13 Uhr startet dann der Festumzug mit den prämierten Rössern, Kutschen, Musikkapellen und großen Motivwagen. Sendung am Mi. , 12.2.2025 7:30 Uhr, SWR4 BW Studio Heilbronn

7:34 Uhr Das ist gerade auf den Straßen im Land los Von der Sperrung auf der B293 zwischen Böckingen und dem Abzweig nach Frankenbach nach einem schweren Unfall hatten wir ja schon berichtet. Dort ist die Strecke weiterhin wegen der Bergungsarbeiten gesperrt. Auf der A7 von Ulm in Richtung Würzburg steht zwischen Aalen/Westhausen und Ellwangen ein brennendes Fahrzeug. Die Strecke ist daher gesperrt. Am besten folgt ihr der Umleitungsempfehlung über die U11. Auf der A8 von München in Richtung Stuttgart braucht ihr etwas Geduld, denn zwischen Kirchheim Teck-Ost und Wendlingen steht ein defekter Schwertransport. Die rechte Spur ist gesperrt und es staut sich auf rund fünf Kilometern. Hier dauert es etwa 20 Minuten länger. Rund 40 Minuten mehr müsst ihr auf derselben Strecke zwischen Pforzheim-West und Pforzheim-Ost einplanen. Dort blockiert ein defekter Lkw die rechte Spur. Vorsicht heißt es auf der A81 von Singen in Richtung Stuttgart. Zwischen Herrenberg und Schönbuchtunnel ist eine ungesicherte Unfallstelle auf dem Standstreifen. Wie es auf eurer Strecke aussieht, könnt ihr immer aktuell hier nachsehen: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

7:22 Uhr App der Uni Konstanz weist den Weg zur nächsten Haltestelle Wie gut eure Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr ist, könnt ihr demnächst auf einer App checken: Die Universität Konstanz hat eine interaktive Deutschlandkarte zum öffentlichen Nahverkehr entwickelt. Sie ist im Internet zugänglich und zeigt präzise für jedes Haus, wie gut die Verkehrsanbindung ist. Das Forscherteam hat dazu öffentliche Daten ausgewertet. Auf der Karte kann man schauen, wie weit es zur nächsten Haltestelle ist, aber auch, wie gut Supermärkte, Arztpraxen und Schulen mit dem ÖPNV erreichbar sind. Sie soll auch der Politik dabei helfen, Lücken in der Infrastruktur zu erkennen. Konstanz Interaktive Karte erarbeitet Wie gut ist mein ÖPNV-Anschluss? Das zeigt eine neue Karte der Uni Konstanz Wie gut ist mein Wohnort an den öffentlichen Nahverkehr angeschlossen? Das zeigt eine interaktive Deutschlandkarte der Universität Konstanz, die jetzt im Internet für jeden zugänglich ist. Sendung am Di. , 11.2.2025 16:30 Uhr, SWR4 BW Studio Friedrichshafen

7:07 Uhr Mannheimer Fotograf Toscano hat Bundesverdienstkreuz zurückgegeben Er hatte es bereits angekündigt und jetzt wirklich getan: Der Mannheimer Fotograf Luigi Toscano hat sein Bundesverdienstkreuz zurückgegeben - aus Protest. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte ihn dafür gestern im Schloss Bellevue empfangen. Mit der Rückgabe der Auszeichnung will Toscano gegen die Bundestagsabstimmung Ende Januar protestieren, bei der die AfD der Union und der FDP im Bundestag zu einer Mehrheit verholfen hatte.

6:54 Uhr Fahndung in Offenburg läuft weiter Nachdem gestern Abend in der Nähe des Offenburger Bahnhofs eine Frau an schweren Verletzungen gestorben ist, sucht die Polizei weiter nach dem oder den Tätern. Bislang macht sie aus ermittlungstaktischen Erwägungen keinerlei Angaben, ob am Tatort eine Waffe gefunden wurde und welche Art von Verletzungen das Opfer hatte. Noch am Abend wurde eine Großfahndung ausgelöst. Sendung am Mi. , 12.2.2025 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Südbaden

6:45 Uhr Protest gegen AfD-Stand bei Bildungsmesse didacta Bei Europas größter Bildungsmesse didacta in Stuttgart hat es gestern Mittag eine lautstarke Protestaktion am Stand der AfD gegeben. Eine Gruppe von rund 100 Personen stellte sich direkt vor dem AfD-Stand in Halle 7 auf und sang minutenlang: "Wehrt euch, leistet Widerstand, gegen den Faschismus hier im Land, haltet fest zusammen, haltet fest zusammen!" Unter den mehr als 700 Ausstellern sind erstmals politische Parteien. Gegen die Teilnahme der AfD gab es bereits im Vorfeld Proteste von Lehrer- und Bildungsverbänden sowie Schüler- und Elternvertretern. Video herunterladen (31,2 MB | MP4)

6:35 Uhr So wird das Wetter in BW Es bleibt gebietsweise weiter nass in den kommenden Tagen in Baden-Württemberg. Vor allem im Westen des Schwarzwaldes wird mit viel Regen gerechnet: Dort können bis zu 60 Liter pro Quadratmeter fallen. Besser sieht es im Süden des Landes aus - dort nimmt der Regen langsam ab. Die Temperaturen steigen auf sechs Grad im Norden von Baden-Württemberg und bis auf 13 Grad in Freiburg. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Und den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend könnt ihr hier nachschauen: Video herunterladen (36,1 MB | MP4)

6:31 Uhr Mehrere Verletzte bei Unfall auf B293 in Heilbronn-Böckingen Bei einem schweren Unfall sind heute Morgen auf der B293 in Heilbronn-Böckingen mehrere Menschen verletzt worden. Ein Auto mit mehreren Insassen geriet laut Polizei in den Gegenverkehr und prallte dort frontal gegen einen entgegenkommenden Kleintransporter. Die B293 in Böckingen ist in Richtung Karlsruhe vorerst gesperrt. Dort laufen die Bergungsarbeiten. Das kann noch mindestens eine Stunde dauern, wie die Polizei am frühen Morgen mitteilte. Der Berufsverkehr wird über den Heilbronner Stadtteil Frankenbach umgeleitet. Einen weiteren schweren Unfall auf der B293 hat es gestern Nachmittag Höhe Schwaigern gegeben. Dabei ist ein Mann gestorben. Der Autofahrer war frontal gegen einen Lkw geprallt. Heilbronn-Böckingen B293 aktuell voll gesperrt Schwerer Frontalcrash bei Heilbronn-Böckingen: Mehrere Verletzte Zwischen Böckingen und Leingarten kam es am Mittwochmorgen zu einem schweren Frontalzusammenstoß. Mehrere Personen sind verletzt. Die B293 ist vorerst voll gesperrt. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg

6:16 Uhr Erneut Streiks auch im öffentlichen Dienst Nicht nur im privaten Omnibusverkehr sind für heute Warnstreiks angekündigt, auch die Beschäftigten im öffentlichen Dienst wollen ihren Forderungen Nachdruck verleihen. Der Haupt-Streiktag ist zwar morgen, doch bei der Stadt Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) sowie in Stadt und Kreis Schwäbisch Hall sind heute Warnstreiks geplant. Das Landratsamt sowie das Klinikum Schwäbisch Hall sind ebenfalls betroffen. Im Landkreis Böblingen werden alle Bereiche des öffentlichen Dienstes bestreikt. Auch Beschäftigte der Krankenhäuser im Ortenaukreis sind laut ver.di aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. In Lahr, wo vor dem Klinikum eine Kundgebung stattfinden soll, werden rund 100 Streikende erwartet. In Ulm sind heute Beschäftigte des Gebäudemanagements der Stadt zum Warnstreik aufgerufen und morgen in den Ostalbkliniken in Aalen.

6:10 Uhr Rheintalbahn seit den frühen Morgenstunden wieder frei Nachdem es gestern den ganzen Tag wegen eines Oberleitungsschadens bei Rastatt zu massiven Problemen auf der Rheintalbahn gekommen war, ist die Strecke mittlerweile wieder komplett freigegeben. Das bestätigte ein Sprecher der Deutschen Bahn. Zur Ursache des Schadens gibt es aber weiterhin keine Informationen. Gestern Morgen hatte es auf der Rheintalstrecke am Bahnhof Rastatt einen Oberleitungsschaden gegeben. Über Stunden konnten keine ICEs, Regionalexpresse und Stadtbahnen zwischen Karlsruhe und Baden-Baden fahren und den ganzen Tag kam es zu massiven Einschränkungen auf der Strecke. Rastatt Nach stundenlangen Einschränkungen Nach Oberleitungsschaden: Rheintalbahn nach Störung wieder vollständig freigegeben Nachdem der Zugverkehr im Raum Rastatt vorübergehend lahmgelegt war, ist die Rheintalbahn wieder befahrbar. Jetzt muss die Ursache des Schadens geklärt werden. 10:00 Uhr SWR4 am Dienstag SWR4 Sendung am Mi. , 12.2.2025 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Karlsruhe

6:08 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Elf Tage vor der Bundestagswahl treffen heute Abend Spitzenpolitiker aus Baden-Württemberg in der SWR-Wahlarena aufeinander. Gesendet und gestreamt wird live aus der Phoenixhalle im Römerkastell in Stuttgart. Auch heute gibt es wieder Streiks bei privaten Omnibusunternehmen. Laut der Gewerkschaft ver.di gibt es Warnstreiks in der Stadt und im Großraum Karlsruhe, im Kreis Rastatt sowie in Teilen von Pforzheim und im Enzkreis. In Stuttgart wird die Klage der Deutschen Umwelthilfe und des Landesnaturschutzverbands Baden-Württemberg gegen die Unterbrechung der Gäubahn verhandelt. Die Eisenbahnstrecke von Zürich und Singen nach Stuttgart soll ab kommendem Jahr auf unbestimmte Zeit unterbrochen werden.