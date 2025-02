Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Samantha Ngako.

9:52 Uhr Immobilienpreise steigen wieder Die Preise für Häuser und Wohnungen ziehen wieder an. Die Immobilien waren im vierten Quartal 2024 im Schnitt 2,1 Prozent teurer als im Vorjahreszeitraum. Das geht aus Zahlen des Verbands deutscher Pfandbriefbanken hervor. Noch kräftiger seien die Preise in den Metropolen Stuttgart, München, Köln, Frankfurt, Berlin, Hamburg und Düsseldorf gestiegen. Ein neuer Boom wie in Zeiten der Niedrigzinsen sei aber nicht absehbar, sagte Verbandsgeschäftsführer Jens Tolckmitt der Deutschen Presse-Agentur.

9:32 Uhr Amphibien beginnen zu wandern Demnächst wandern vielerorts Molche, Frösche, Kröten und Salamander in der Dämmerung und nachts zu ihren Laichplätzen. Ein paar mildere Nächte reichen und die Tiere gehen auf Massenwanderung. Dabei überqueren sie oft Straßen, die zur Todesfalle werden. Dafür trifft auch der Landkreis Böblingen schon Vorkehrungen. Teilweise seien bereits Amphibienschutzzäune installiert und ehrenamtliche Helfer kontrollierten in den Morgen- und Abendstunden die Bereiche dahinter, teilte das Landratsamt mit.

8:40 Uhr Deutsche Bahn modernisiert Hauptbahnhof in Karlsruhe Am Hauptbahnhof in Karlsruhe fangen heute Umbauarbeiten an. Zum Beispiel sollen alle Bahnsteige barrierefrei und die Bahnhofshalle neugestaltet werden. Die nächsten zwei Jahre kann es deshalb immer mal wieder vorkommen, dass Treppen oder Gleisaufgänge kurzfristig gesperrt werden, sagt die Deutsche Bahn. Sie hat für die Renovierung in Karlsruhe 14 Millionen Euro eingeplant. Sendung am Mo. , 10.2.2025 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Karlsruhe

8:15 Uhr KI-Gipfel in Paris In Paris findet ab heute ein zweitägiger internationaler Gipfel zu Einsatzmöglichkeiten von Künstlicher Intelligenz statt. An dem Gipfel nehmen Regierungschefs, Manager aus der KI-Branche und Experten teil. Sie wollen klären, wie KI in den Bereichen Gesundheit, Bildung und Arbeit eingesetzt werden kann, aber auch, wo die Grenzen sind und was reguliert werden muss. Vor dem Gipfel hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron angekündigt, dass verschiedene Konzerne allein in seinem Land rund 110 Milliarden Euro in KI investieren. Sendung am Mo. , 10.2.2025 6:30 Uhr, SWR3 Nachrichten

8:02 Uhr Prozess um Mord an Mann in Heiligkreuzsteinach beginnt Heute beginnt am Landgericht Heidelberg der Prozess gegen zwei Frauen wegen Beihilfe zum Mord. Im vergangenen Juli wurde ein 42-jähriger Mann nachts in seinem Schlafzimmer in Heiligkreuzsteinach (Rhein-Neckar-Kreis) mit mehreren Messerstichen getötet. Die mutmaßliche Täterin, eine 48-jährige Frau, nahm sich kurz danach das Leben, als die Polizei sie festnehmen wollte. Die zwei Angeklagten sollen von den Plänen der Frau gewusst haben. Heidelberg Mann im Schlafzimmer erstochen Prozess nach Mord in Heiligkreuzsteinach hat begonnen Zwei Frauen müssen sich in Heidelberg vor Gericht verantworten. Sie sollen dabei geholfen haben, in Heiligkreuzsteinach einen Mann umzubringen. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg

7:32 Uhr Die Lage auf den Straßen im Land Schauen wir auf die Straßen im Land: Der größte Stau ist derzeit auf der A8 Karlsruhe in Richtung Stuttgart, wie mir mein Kollege Benedict Walesch vom SWR1-Verkehrsservice sagte. Dort steht in einer Baustelle bei Pforzheim ein defekter Lkw. Hier solltet ihr mit etwa 45 Minuten Verzögerung rechnen, es staut sich auf neun Kilometern. Gleich zwei Unfälle sind passiert auf der B14 Backnang in Richtung Stuttgart, zwischen Schwaigkheim und Waiblingen-Nord (beide Rems-Murr-Kreis). Hier sind es drei Kilometer Stau, es dauert jetzt schon 20 Minunten länger. Ansonsten der "normale" Berufsverkehr am Montagmorgen, den ihr kennt, wenn ihr regelmäßig auf eurer Strecke unterwegs seid. Wie es auf eurer Strecke aussieht, könnt ihr immer aktuell hier nachsehen: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

7:23 Uhr Fahrradhelme aus Bioplastik Radfahren gilt als umweltfreundlich, die Helme sind es oft nicht. Seit Jahren forschen Wissenschaftler am Fraunhofer-Institut in Pfinztal (Kreis Karlsruhe) an nachhaltigen Kunststoffen, die auch Fahrradhelme recycelbar machen könnten. Ein Helm aus Bioplastik könne am Ende seiner Lebenszeit einfach geschreddert, eingeschmolzen und aus demselben Material neu produziert werden. "Dadurch, dass er nur aus einem Material besteht, kann man den Helm in den Kreislauf zurückführen", erklärt Projektleiter Janne-Constantin Albrecht.

7:07 Uhr Immer weniger Mitglieder und Sparzwang: Wenn Kirchen schließen müssen Immer mehr Menschen kehren den Kirchen den Rücken. Daher müssen die Kirchen sparen und notfalls auch Gotteshäuser aufgeben. In Baden-Württemberg wurden in den letzten fünf Jahren 13 Kirchen entwidmet - das heißt, sie haben Weihe oder Segnung verloren. Die Entwicklung dürfte aber weitergehen, wie eine Expertin der Uni Köln sagt. Sie geht davon aus, dass bundesweit mindestens 30 Prozent der Kirchen in Zukunft nicht mehr benötigt werden. Doch wie geht es weiter, wenn eine Kirche geschlossen wurde? In Baden-Württemberg ist ein Großteil der Kirchen denkmalgeschützt. Und die Auflagen stehen einer anderen Nutzung oder einem Verkauf dann oft im Weg. Baden-Württemberg Neue Nutzung als Café oder Büro? Geld und Mitglieder fehlen: Kirchen in BW müssen Gotteshäuser aufgeben Auch die Kirchen müssen sparen, zumal es immer weniger Mitglieder gibt. Viele Kirchengebäude in BW werden daher in den kommenden Jahren aufgegeben. Aber was wird aus ihnen? Sendung am So. , 9.2.2025 7:00 Uhr, SWR1 Nachrichten

6:43 Uhr So wird das Wetter in Baden-Württemberg Heute früh kann es in Baden örtlich gefrierenden Regen mit Glättegefahr geben. Sonst ist es zunächst oft trocken mit einzelnen Wolkenfeldern am Himmel. Zum Nachmittag und Abend breitet sich von Westen her dann neuer Regen über Baden-Württemberg aus. Die Temperaturen erreichen heute höchstens 4 Grad bis 7 Grad. Morgen gibt es viele Wolken und häufig Regen bei wenig geänderten Temperaturen. Auch am Mittwoch bleibt es wechselhaft. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Und den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend könnt ihr hier nachschauen: Video herunterladen (35,8 MB | MP4)

6:30 Uhr Das wird heute wichtig Mit dem Spatenstich beginnt heute in Rottweil der Bau einer Hängebrücke für Fußgänger. Die "Neckarline" soll in Zukunft übers Neckartal führen. Die Hängebrücke wird über 600 Meter lang sein und bis zu 60 Meter über dem Boden verlaufen. Sie verbindet dann den historischen Stadtkern von Rottweil mit dem modernen TK Elevator Testturm. Nach einem Messerangriff bei einem EM-Public-Viewing in Stuttgart steht der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter kurz vor dem Abschluss. Das Landgericht Stuttgart will heute ein Urteil gegen den 26-Jährigen sprechen. Bei dem Angriff mitten auf dem voll besetzten Schlossplatz wurde niemand getötet, aber mehrere Menschen erlitten Verletzungen, mindestens einer davon schwebte in Lebensgefahr. Im Körperverletzungsprozess gegen einen 42-Jährigen wird heute in Freiburg das Urteil erwartet. Der Angeklagte hatte vor dem örtlichen Landgericht eingeräumt, bei einer Schlägerei einem Mann ein Stück seines Ohres abgebissen zu haben. Dem Angeklagten wird unter anderem schwere Körperverletzung vorgeworfen. Den Vorwurf, einem anderen Mann bei einer Auseinandersetzung mit einem tiefgefrorenen Hähnchenschenkel ins Gesicht und gegen den Kopf geschlagen zu haben, hatte er zurückgewiesen. Die neue Woche startet mit Warnstreiks in Baden-Württemberg, die Ämter, Stadtwerke, Kitas und Busse betreffen. Neben dem Ausstand im öffentlichen Dienst fallen durch den Streik im privaten Busgewerbe in manchen Städten Busse aus.

6:12 Uhr TV-Duell zwischen Scholz und Merz Statt Tatort gab es ja gestern Abend das TV-Duell der Kanzlerkandidaten Olaf Scholz (SPD) und Friedrich Merz (CDU). Es ging vor allem um die dominierenden Wahlkampfthemen Migration und Wirtschaft. Dabei warf Scholz dem Unionskandidaten erneut vor, sein Wort gebrochen zu haben, da er für die Annahme seines Fünf-Punkte-Plans zur Migration im Bundestag auch die Stimmen der AfD in Kauf genommen habe. Merz erklärte noch einmal, dass es auch nach der Bundestagswahl keine Zusammenarbeit zwischen Union und AfD geben werde. Worüber noch gestritten wurde und wie sich die beiden geschlagen haben, könnt ihr hier nachlesen: TV-Duell vor der Bundestagswahl Scholz angriffslustig, Merz betont staatsmännisch 90 Minuten lang debattierten Scholz und Merz: Die Kanzlerkandidaten von SPD und Union sind beim TV-Duell aufeinander getroffen. Scholz attackierte Merz mehrfach - der gab sich gel…