Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Jana Prochazka.

9:55 Uhr Eure Meinung über eine Frauen-Fußball-EM in Stuttgart Hättet ihr Lust auf eine Frauen-Fußball-EM in Stuttgart gehabt? 368 von euch haben abgestimmt: Die meisten, rund 38,5 Prozent, finden, wenn Stuttgart eine Männer-EM hostet, geht das auch bei der Frauen-EM. Fast 19 Prozent von euch hätten richtig Lust auf die Stimmung und das Feiern gehabt. Ein paar finden aber auch, dass eine Frauen-EM in Stuttgart eine Verschwendung von Steuergeld wäre - das sagen 16 Prozent. 14 Prozent ist es egal und dem Rest war Stuttgart als Host City der Fußballeuropameisterschaft der Männer schon zu viel. Danke euch fürs Mitmachen!

9:35 Uhr "Smart Circular Bridge" wird in Ulm eröffnet Mit mehr als einem Jahr Verspätung wird in Ulm heute eine neuartige Öko-Fußgängerbrücke freigegeben. Sie ist neun Meter lang und geht über das Flüsschen Blau. Das Besondere: Die Brücke ist aus Flachs und Bio-Harz gebaut worden. Die "Smart Circular Bridge" ist die zweite ihrer Art und wegen des nachhaltigen Materials Teil eines EU-Förderprojekts. Der Bau hat sich immer wieder verzögert. Der erste Brückenhersteller musste Insolvenz anmelden und der neue Produzent brauchte zwei Anläufe, bis die Brücke fertig war. Die Kosten inklusive des Unterbaus sind um eine halbe Million angestiegen, auf 830.000 Euro. Die Stadt Ulm schaffte es damit ins Schwarzbuch des Bunds der Steuerzahler. Sendung am Fr. , 7.2.2025 8:30 Uhr, SWR4 BW Studio Ulm

9:25 Uhr Innenministerin Faeser äußert sich zu möglicher russischer Sabotage Das war schon in den vergangenen Tagen Thema: In mehreren Bundesländern sind Autos mit Bauschaum im Auspuff beschädigt worden - auch in Baden-Württemberg. Jetzt hat sich Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) dazu geäußert: "Wir nehmen den Verdacht sehr ernst, dass es sich um eine russische Sabotageaktion handeln könnte", sagte sie am Abend der Deutschen Presse-Agentur. Die Ermittlungen bei der Staatsanwaltschaft Ulm liefen auf Hochtouren und es müsse abgewartet werden, bis die Hintergründe aufgeklärt seien. Einer der Verdächtigen habe ausgesagt, man habe von Russland 100 Euro pro beschädigtes Fahrzeug erhalten. Faeser sagte, Russland habe ein Interesse, auf die Bundestagswahl Einfluss zu nehmen. Sendung am Fr. , 7.2.2025 7:30 Uhr, SWR4 BW Studio Ulm

8:57 Uhr Wahlkampf 2025: Wer spricht eigentlich übers Wohnen? Bezahlbarer Wohnraum ist knapp. Laut einer Studie des Pestel-Instituts könnten bis zum Jahr 2030 allein in Baden-Württemberg 200.000 Sozialwohnungen fehlen, so viele wie in keinem anderen Bundesland. Trotzdem spielt die Wohnpolitik im aktuellen Bundestagswahlkampf kaum eine Rolle, sagt der Soziologe Mark Schwarz von der Uni Stuttgart. Video herunterladen (52,7 MB | MP4)

7:59 Uhr Neue Insel im Bodensee: Bagger muss ran 150 Meter lang und bis zu 50 Meter breit - so groß ist eine Insel, die sich durch angeschwemmten Kies im Bodensee gebildet hat. Das Problem: Sie erschwert Schiffen die Ein- und Ausfahrt in zwei Häfen. Deshalb ist nun vor Langenargen (Bodenseekreis) ein Bagger im Einsatz. Er hat in dieser Woche bereits eine Fahrrinne zu einem der Häfen freigeschaufelt und einen Durchbruch für das Wasser auf der Insel geschaffen. Ganz verschwinden soll die Insel aber nicht. Die neu entstandene Insel vor Langenargen im Bodensee. SWR Christian Schneider Sendung am Mi. , 5.2.2025 14:30 Uhr, SWR4 BW Studio Friedrichshafen

7:45 Uhr Über Gleise gelaufen: VfB-Fans in Heilbronn müssen keine Strafe zahlen Eigentlich ist das Betreten der Gleise strikt verboten. 5.000 Euro könnten dafür fällig werden - mal ganz abgesehen von der Lebensgefahr. In der Nacht auf Mittwoch sind Fußballfans am Heilbronner Hauptbahnhof gestrandet und über die Gleise gelaufen. Denn die Bahnhofstüren waren bereits verschlossen. Nun nimmt die Bundespolizei dazu Stellung: "Da durch das Betreten der Gleise der Reisenden der Bahnverkehr mutmaßlich nicht gefährdet wurde, kann von einer Ahndung der Ordnungswidrigkeit abgesehen werden", heißt es gegenüber dem SWR. Außerdem würden der Bundespolizei ohnehin keine Personalien der Reisenden vorliegen. Sendung am Fr. , 7.2.2025 7:30 Uhr, SWR4 BW Studio Heilbronn

7:30 Uhr Wirtschaft befürchtet Schaden durch Donald Trump Viele Unternehmen sorgen sich, dass die US-Präsidentschaft von Donald Trump der deutschen Wirtschaft schaden wird. Das zeigt eine aktuelle Umfrage des Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim. Nur rund sieben Prozent der Unternehmen glauben, dass Trump etwas Positives bewirken könnte. In der Informationswirtschaft rechnet nur jedes fünfte Unternehmen mit negativen Auswirkungen auf den eigenen Erfolg, im verarbeitenden Gewerbe und der Industrie sind dagegen 43 Prozent besorgt. Sendung am Fr. , 7.2.2025 6:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

7:15 Uhr Umfrage: Keine Frauen-Fußball-EM in Stuttgart Wenn wir schon beim Thema sind: Mich interessiert eure Meinung zur Entscheidung des Stuttgarter Gemeinderats, seine Bewerbung als Host City der Frauen-Fußball-Europameisterschaft zurückzuziehen. Die Abstimmung ist bereits beendet. Hättet ihr Lust auf eine Frauen-Fußball-EM in Stuttgart gehabt? Ja, ich hätte richtig Lust auf die Stimmung und das Feiern gehabt! 18,7%

Wenn wir die Männer-EM hosten, können wir das doch auch bei der Frauen-EM! 38,8%

Es ist mir eigentlich egal. 14,1%

Nein, das wäre doch nur Steuergeld-Verschwendung. 16,3%

Mir war Stuttgart als Host City der Männer-Fußball-EM schon zu viel... 12,2% Hinweis: Das Abstimmungsergebnis zeigt ein Meinungsbild unserer Nutzer*innen und ist nicht repräsentativ.

6:55 Uhr Turn-Skandal: Ermittlungen gegen früheren Trainer Vor dem Hintergrund der jüngst erhobenen Vorwürfe von Turnerinnen zu mutmaßlichen Missständen sind Ermittlungen gegen einen früheren Trainer des Stuttgarter Kunst-Turn-Forums eingeleitet worden. Es geht um den Verdacht der Nötigung in mehreren Fällen, teilten die Staatsanwaltschaft und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg mit. Video herunterladen (22,6 MB | MP4) Sendung am Do. , 6.2.2025 16:00 Uhr, SWR3 Nachrichten

6:40 Uhr Das Wetter in Baden-Württemberg An dem grauen, bewölktem Wetter ändert sich auch in den nächsten Tagen wenig. Heute Vormittag zeigt sich im Süden von Baden-Württemberg vereinzelt die Sonne, am Nachmittag kommt sie dann auch in der Mitte des Landes zum Vorschein. Die Temperaturen liegen zwischen einem und sieben Grad. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Und den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend könnt ihr hier nachschauen: Video herunterladen (38,9 MB | MP4)

6:30 Uhr Warnstreik im öffentlichen Dienst heute in Ulm Die Gewerkschaft ver.di hat rund 250 Beschäftigte der Entsorgungsbetriebe und des städtischen Bauhofs in Ulm dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Das bedeutet, dass es in der Stadt heute keine Müllabfuhr gibt und keine Stadtreinigung. Außerdem sollen die Wertstoffhöfe geschlossen bleiben. Die Gewerkschaft fordert in den Tarifverhandlungen mit Bund und Kommunen acht Prozent mehr Geld, mindestens aber 350 Euro mehr im Monat sowie drei zusätzliche freie Tage. Sendung am Fr. , 7.2.2025 5:30 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:20 Uhr Das wird heute wichtig Bundesweit beginnt heute die U18 Kinder- und Jugendwahl . Dabei können Kinder und Jugendliche eine Woche lang über politische Themen diskutieren und abstimmen. Heute wird am Landgericht Stuttgart das Urteil gegen zwei Männer erwartet, die vor einem Jahr einen Überfall auf einen Geldtransporter bei Ludwigsburg vorgetäuscht haben sollen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die beiden 3,7 Millionen Euro aus dem Fahrzeug gestohlen haben. Mit mehr als einem Jahr Verspätung wird in Ulm eine umstrittene Fußgängerbrücke freigegeben. Die kleine, neun Meter lange Brücke über das Flüsschen Blau wurde aus Flachs und Bioharz gebaut.

6:10 Uhr Autofahrer nach Unfall verschwunden - Polizei mit Hubschrauber im Einsatz Auf der L723 bei Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) war die Polizei heute Nacht mit einem Hubschrauber im Einsatz. Gesucht hat sie einen Autofahrer, der nach dem Zusammenstoß mit einem anderen Auto verschwunden war. Wie die Polizei mitteilte, waren die beiden Fahrzeuge im Bereich der Auffahrt von der L594 auf die L723 kollidiert. Die 18-jährige Fahrerin des anderen Autos sowie ihr 21-jähriger Beifahrer wurden dabei leicht verletzt. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall gekommen war und wohin der Fahrer verschwand, blieb zunächst noch unklar.

6:05 Uhr Porsche will wieder mehr Verbrenner bauen Der Stuttgart Sportwagenbauer Porsche rechnet für 2024 mit einem deutlichen Gewinneinbruch und will deshalb ein Spar- und Investitionsprogramm auflegen. Das hat die Volkswagen-Tochter gestern Abend mitgeteilt. Nach dem Willen des Vorstandes sollen demnach wieder mehr Porsche-Modelle mit Verbrennungs- oder Plug-in-Hybridmotoren ausgestattet und gebaut werden. Porsche wollte bis zum Jahr 2030 eigentlich 80 Prozent der Neufahrzeuge mit elektrischen Antrieben ausstatten. Außerdem seien "Anpassungen in der Unternehmensorganisation" geplant. Stuttgart Kriselnde Automobilwirtschaft Porsche will mehr Modelle mit Verbrennermotoren bauen Der Stuttgarter Sportwagenbauer Porsche sucht nach Wegen aus der Krise. Dafür setzt das Unternehmen wieder verstärkt auf Autos mit Verbrennermotor. 19:30 Uhr SWR Aktuell Baden-Württemberg SWR BW Sendung am Fr. , 7.2.2025 6:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:02 Uhr AC/DC kommt nach Karlsruhe - Ticketverkauf startet heute "I'm on the highway to hell ...": Die legendäre Rockband AC/DC kommt im Sommer auch nach Baden-Württemberg, genauer gesagt nach Karlsruhe. Heute ab 10 Uhr beginnt der Ticketverkauf für das Konzert mit bis zu 90.000 Zuschauerinnen und Zuschauern auf dem Peter-Gross-Bau-Areal an der Messe Karlsruhe. Es dürfte damit das größte Konzert sein, das in diesem Jahr in Baden-Württemberg gespielt wird. Wie viel eine Karte für das Konzert am 17. August kostet, steht noch nicht fest, so ein Sprecher des Veranstalters. Vor dem Auftritt in Karlsruhe kommt AC/DC in Deutschland noch ins Olympiastadion Berlin (30. Juni) und den Open Air Park Düsseldorf (8. Juli). Sendung am Fr. , 7.2.2025 5:00 Uhr, Guten Morgen Baden-Württemberg, SWR1 Baden-Württemberg