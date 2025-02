Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Matthias Deggeller.

9:40 Uhr Produktrückruf "ja! American Sandwich" Verkauft wurde es unter anderem in Baden-Württemberg: Der Hersteller des "ja! American Sandwich 750g" ruft bestimmte Teile seiner Produktion zurück. Betroffen sind die Chargen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 12. bis 17. Februar. Grund für den vorsorglichen Rückruf des betroffenen Artikels ist das Allergen Lupinenmehl, dessen Vorhandensein nicht auf der Verpackung vermerkt ist. Wer weiß, dass er nicht dagegen allergisch ist, kann das Produkt verzehren. Alle anderen können es zurückgeben und bekommen den Kaufpreis erstattet.

9:35 Uhr Einfach erklärt: Diese Folgen hat die Wahlrechtsreform Am 23. Februar 2025 ist Bundestagswahl. Schon jetzt ist klar - der neue Bundestag wird mehr als 100 Abgeordnete weniger haben als zuvor. Der Grund dafür ist die Wahlrechtsreform. Was sie für euch und die Kandidatinnen und Kandidaten bedeutet - seht ihr im Video: Video herunterladen (16,1 MB | MP4)

9:24 Uhr Tarifabschluss in der Schmuck- und Uhrenindustrie Die 10.000 Beschäftigten in der Schmuck-, Uhren- und Edelmetallindustrie in Baden-Württemberg erhalten mehr Geld. Ab 1. Juli erhalten sie 2 Prozent mehr und weitere 3,1 Prozent ab 1. Juli 2026, wie die Gewerkschaft IG Metall in Stuttgart mitteilte. Bis spätestens Mai 2025 gibt es 600 Euro als Einmalzahlung. Ein Schwerpunkt der Betriebe ist rund um Pforzheim angesiedelt. Die Gewerkschaft übernimmt eigenen Angaben zufolge in der Regel die Tarifergebnisse der Metall- und Elektroindustrie. Sendung am Do. , 6.2.2025 10:30 Uhr, SWR4 BW Studio Karlsruhe - Nachrichten

8:56 Uhr Post-Streik geht weiter Es ist der inzwischen sechste Streiktag im aktuellen Tarifkonflikt - und es könnte der bisher größte werden. In Baden-Württemberg hat die Gewerkschaft ver.di die Beschäftigten in 28 Regionen zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Dabei soll in allen Schichten gestreikt werden und zwar sowohl in der Brief- und Verbund- als auch der Paketzustellung. Unter anderem sind die Regionen Stuttgart, Tübingen, Donaueschingen und die Landkreise Göppingen, Baden-Baden und der Ortenaukreis betroffen. Die Gewerkschaft fordert in den aktuellen Tarifverhandlungen mindestens sieben Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von zwölf Monaten sowie drei zusätzliche Urlaubstage. Die nächste Verhandlungsrunde findet am kommenden Mittwoch statt. Sendung am Do. , 6.2.2025 8:30 Uhr, SWR4 BW Studio Karlsruhe

8:42 Uhr Hai-Dame Karla bekommt Gesellschaft H(a)i! Gestern hatte es mein Kollege im Ticker ja schon angepreist, heute ein kleines tierisches Video-Update: Hai-Dame Karla, die im Aquarium des Karlsruher Naturkundemuseums ihre Runden zieht, hat einen Partner bekommen: Amadeus, ebenfalls ein Schwarzspitzen-Riffhai. Gestern ist er in das Becken eingezogen. Amadeus ist 22 Jahre alt, 1,20 Meter lang und kommt aus dem Haus der Natur in Salzburg. Dort war es ihm aber zu eng. Besuchende können das Hai-Pärchen im Museum oder per Livestream aus dem Korallenbecken beobachten. Sendung am Mi. , 5.2.2025 15:30 Uhr, SWR4 BW Studio Karlsruhe - Nachrichten

8:09 Uhr SWR muss BSW zur Wahlarena einladen Der SWR muss das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) zu zwei Wahlsendungen in der kommenden Woche einladen. Das hat der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg entschieden. Nach dem Konzept der Sendungen sollen Fragen zu politisch aktuellen Themenfeldern durch die Zuschauer gestellt werden. Hierbei sollen nicht nur einzelne Positionen abgefragt werden, sondern auch ein Schlagabtausch unter den Teilnehmenden und ein Dialog mit den Zuschauern stattfinden. Das Mannheimer Gericht gab in seiner Entscheidung der Argumentation des BSW Recht. Den Sendungen der "Wahlarena" im Programm des SWR komme ein besonderes publizistisches Gewicht zu. Werde das BSW nicht beteiligt, bestehe die Gefahr, dass sich dessen Wahlchancen nachhaltig verschlechterten, so die Richter.

7:30 Uhr Aktuelle Verkehrslage Zeit für einen kurzen Blick auf die Straßen im Land. Große Einschränkungen gibt es laut SWR-Verkehrsredaktion nicht. Allerdings Vorsicht auf der A6 Nürnberg Richtung Heilbronn zwischen Kreuz Weinsberg und Heilbronn/Neckarsulm - da befindet sich eine ungesicherte Unfallstelle. Ebenso Richtung Mannheim zwischen Schwetzingen/Hockenheim und Mannheim/Schwetzingen. Und auf der A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart zwischen Pforzheim-West und Pforzheim-Ost gibt es fünf Kilometer stockenden Verkehr. Wie es auf eurer Strecke aussieht, könnt ihr immer aktuell hier checken: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

7:24 Uhr Bürgermeister von Hinterzarten tritt aus CDU aus Der Bürgermeister von Hinterzarten (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald), Klaus-Michael Tatsch, ist aus der CDU ausgetreten. Laut "Badischer Zeitung" ist der Hintergrund wohl die gemeinsame Abstimmung der Christdemokraten mit der AfD im Bundestag vergangene Woche. Tatsch war 40 Jahre lang Mitglied der Partei. Laut dem Politikwissenschaftler Michael Wehner ist das "wenig überraschend". Das sagte er am Rand einer CDU-Wahlkampfveranstaltung am Abend in Freiburg. Innerhalb der Partei sei momentan offenbar viel in Bewegung, so Wehner. Sendung am Do. , 6.2.2025 7:30 Uhr, SWR4 BW Studio Südbaden - Nachrichten

7:13 Uhr Das Wetter in Baden-Württemberg Heute könnte es morgens auf den Straßen glatt werden. Im Laufe des Tages wird es dann in Baden-Württemberg überdies ziemlich grau. Im Schwarzwald und auf der Alb könnte es ein wenig Schneegriesel und gefrierenden Regen geben. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von -1 bis +5 Grad. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Und den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Fernsehsendung von gestern Abend könnt ihr hier nachschauen: Video herunterladen (41,3 MB | MP4)

7:01 Uhr Kärcher legt zu Der schwäbische Reinigungs- und Gartengerätehersteller Kärcher ist im vergangenen Jahr trotz der schwächelnden Weltwirtschaft gewachsen. Den Umsatz steigerte das Unternehmen aus Winnenden (Rems-Murr-Kreis) um 4,6 Prozent auf rund 3,45 Milliarden Euro, wie Kärcher mitteilte. Das sei ein Rekordumsatz. Geholfen hat laut Mitteilung abermals das breit aufgestellte Produktportfolio. Kärcher beliefert sowohl Privatkunden als auch gewerbliche Anwender. Zum Gewinn machte das Unternehmen wie üblich keine Angaben. Im Gespräch ließ der Kärcher-Chef Hartmut Jenner jedoch durchblicken, schwarze Zahlen geschrieben zu haben. Zur Einordnung: Landesweit sieht es für die Unternehmen nicht so gut aus, es gab zuletzt einen Umsatzrückgang zu verzeichnen.

6:40 Uhr Elsass verbietet Hochprozentiges bei Fastnachtsumzügen Narren aufgepasst: Wer im Elsass Fastnacht feiert, sollte in Fastnachtswagen keinen harten Alkohol trinken. Denn dort greifen jetzt strenge Regeln: Sieben Gemeinden im französischen Grenzland zwischen Straßburg und Lauterburg haben eine Charta erlassen, die mehr als 18-prozentigen Alkohol auf den Karnevalswagen verbietet. Gruppen und Karnevalswagen, auf denen Menschen offensichtlich betrunken sind, sollen vom Umzug ausgeschlossen werden. Laut der Bürgermeisterin der Gemeinde Mothern gab es mehr Vorfälle, in denen Jugendliche sich bis zur Besinnungslosigkeit betranken. Die Regeln seien präventiv. Ein ähnliches Verbot gibt es in Gundelfingen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald). Nachtrag, 11:00 Uhr: Streng genommen handelt es sich im Elsass nicht um ein neues Verbot an harten Alkoholika. Denn auf den Straßen der Gemeinden gilt ohnehin längst ein komplettes Alkoholverbot. Es wurde bisher einfach nicht respektiert. Sendung am Do. , 6.2.2025 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Südbaden - Nachrichten

6:24 Uhr Gruppenvergewaltigung Freiburg: Täter aus dem Irak wird abgeschoben Die Tat hatte bundesweit große Entsetzen ausgelöst. Mehrere Männer hatten im Oktober 2018 in der Nähe eines Freiburger Clubs eine 18-Jährige vergewaltigt. Ein verurteilter Täter aus dem Irak wird nun abgeschoben. Wie das zuständige Regierungspräsidium Karlsruhe auf Nachfrage des SWR mitteilte, sitzt der irakisch-stämmige Mann seit Dienstag in Abschiebehaft. Grund für die jahrelange Verzögerung sei, dass eine Abschiebung in den Irak "bislang faktisch nicht möglich" war, heißt es. Eine Klage des Mannes wies das Verwaltungsgericht Freiburg vor zwei Wochen ab. Die vom Kläger begangene Tat sei "besonders verwerflich", hieß es zur Begründung. Dass der Mann in der Zwischenzeit eine in Deutschland geborene Tochter hat, habe kein Vorrang vor dem öffentlichen Interesse. Sendung am Mi. , 5.2.2025 19:30 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:22 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist heute für Wahlkampfveranstaltungen in Baden-Württemberg unterwegs - unter anderem am Abend bei einer Veranstaltung mit dem SPD-Landeschef Andreas Stoch in Esslingen. Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz ist heute in Mannheim auf Wahlkampftour. Heute um exakt 11:15 Uhr geht der Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung online - ein Tool, um die Positionen der Parteien mit der eigenen Meinung zu vergleichen. In Baden-Württemberg gehen die Warnstreiks im öffentlichen Dienst in die vorerst letzte Runde. Betroffen sind unter anderem Kitas, Kliniken, Stadtverwaltungen und Landratsämter, Sparkassen, Arbeitsagenturen, Stadtwerke und der kommunale Nahverkehr.

6:10 Uhr Wahlplakate häufig Angriffsziel In Baden-Württemberg sind bereits eine Vielzahl an Straftaten mit Bezug zum Wahlkampf erfasst worden. Das teilte das Innenministerium auf Nachfrage mit. Mit Stand Ende Januar habe die Polizei Straftaten im niedrigen dreistelligen Bereich erfasst. Ende November des vergangenen Jahres sei extra eine Informationssammelstelle für Straftaten im Kontext der Bundestagswahl eingerichtet worden. Bei den Straftaten im Wahlkampf gehe es vor allem um Sachbeschädigungen, etwa die Beschädigung und den Diebstahl von Wahlplakaten, so das Ministerium. Besonderer Fall: Unbekannte Täter hatten etwa vor wenigen Tagen in Ludwigsburg die CDU-Kreisgeschäftsstelle mit roter Farbe beschmiert. Außerdem seien mehr als 60 beschädigte oder vollständig fehlende Wahlplakate gemeldet worden. Auch Körperverletzungen seien laut Ministerium registriert worden, allerdings nur im niedrigen einstelligen Bereich.