Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Patrick Seibert.

9:49 Uhr Kleinbus prallt gegen Baum - Fahrer stirbt Bei einem Unfall in der Nacht zum Sonntag mit einem Kleinbus im Kreis Sigmaringen ist ein Mann gestorben. Fünf Jugendliche wurden verletzt. Der 50-Jährige war zuvor mit dem Fahrzeug von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, wie die Polizei heute mitteilte. Die Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 wurden demnach leicht verletzt. Zwei weitere Jugendliche blieben unverletzt. Warum der Kleinbus von der Straße abkam, ist noch unklar. Sendung am Mi. , 5.2.2025 8:30 Uhr, SWR4 BW Studio Tübingen - Nachrichten

9:37 Uhr Vom Polizist zum Austernfischer in Schottland Nach einer Lebenskrise bricht der gebürtige Nattheimer (Kreis Heidenheim) alle Zelte ab und wagt gemeinsam mit seiner Frau und dem gemeinsamen Kind das große Abenteuer und verlässt Deutschland. Der Polizist wird Austernfischer auf einer einsamen schottischen Insel mit nur 150 Einwohnern. Auf den Hebriden warten aber auch einige Herausforderungen: Im Winter wird es kaum hell, es gibt nur ein Café und die schottische Einsamkeit wird zur Härteprobe. Der SWR hat Lars bei seinem Neustart ein paar Monate begleitet: Sendung am Di. , 4.2.2025 23:35 Uhr, Dokumentation & Reportage

9:22 Uhr Update zum Leichenfund in Villingen-Schwenningen Über den Fund dreier Leichen gestern Abend in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) hatte ich gerade schon berichtet - jetzt gibt es weitere Informationen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Vater seine Ehefrau und seine Söhne im Alter von 14 und 16 Jahren am Dienstagabend leblos in der Wohnung in Villingen-Schwenningen im Schwarzwald gefunden. Alle hätten Stichverletzungen aufgewiesen. Die Mutter soll nach ersten Ermittlungen zunächst ihre beiden Söhne und dann sich selbst getötet haben. Die Polizei habe ein Messer gefunden, bei dem es sich vermutlich um die Tatwaffe handeln dürfte. Das Kriminalkommissariat Villingen-Schwenningen habe die Ermittlungen, insbesondere zu einem möglichen Motiv, übernommen. Villingen-Schwenningen Großeinsatz am Dienstagabend Villingen-Schwenningen: Mann findet Frau und zwei Söhne leblos in der Wohnung Grausiger Fund in Villingen-Schwenningen: Ein Mann findet beim Nachhausekommen seine Ehefrau und seine Söhne tot in der Wohnung vor. Laut Polizei war ein Messer vermutlich die Tatwaffe. Sendung am Mi. , 5.2.2025 9:30 Uhr, SWR4 BW Studio Südbaden - Nachrichten

9:05 Uhr Schulungen für Nachwuchs-Imker in Biberach Fast 150 Personen aus ganz Deutschland beginnen heute beim Bezirks-Imkerverein Biberach eine Anfängerschulung zur Bienenhaltung. Der Verein ist einer der größten im Land. Online-Einführungsvorträge beschäftigen sich mit der Biologie der Honigbiene, Grundsätzlichem zur Imkerei, Versorgung von Bienenvölkern, Wabenhygiene oder auch mit unterschiedlichen Bienenprodukten von Wachs bis Honig. Weitere Online-Termine erklären dann die je nach Jahreszeit anstehende wichtige Arbeitsschritte für Imkerinnen und Imker. Sendung am Mi. , 5.2.2025 8:30 Uhr, SWR4 BW Studio Ulm - Nachrichten

8:39 Uhr Nach Flugzeugabsturz: Polizei ermittelt Nach dem tödlichen Absturz eines Kleinflugzeugs in Geisingen im Kreis Tuttlingen ermittelt die Polizei zum Unfallhergang. Demnach war der 77-jährige Pilot in Bozen in Südtirol gestartet und wollte nach Donaueschingen fliegen. Wer der Mann ist und wie es zu dem Unfall kam, ist bislang noch unklar. Video herunterladen (33,1 MB | MP4)

8:29 Uhr Haushaltssperre in Karlsruhe Zum ersten Mal in der Geschichte der Stadt erlässt Karlsruhe eine Haushaltssperre. Demnach fehlen dem Haushalt knapp 95 Millionen Euro. Mein Kollege Mathias Zurawski hat die Details für euch:

8:09 Uhr Bundestagswahl: Frauenanteil auf Landeslisten leicht gestiegen Der Anteil der Frauen auf den Landeslisten der Parteien bei der Bundestagswahl ist im Vergleich zu 2021 leicht gestiegen. Das teilte Landeswahlleiterin Cornelia Nesch nach Angaben des Innenministeriums mit. Demnach sind in diesem Jahr 35,3 Prozent der Kandidatinnen und Kandidaten auf den Parteilisten im Land weiblich. Bei der vorherigen Wahl lag die Quote bei etwa 34,8 Prozent. Insgesamt hat die Zahl der Menschen, die sich zur Bundestagswahl 2025 aufgestellt haben, allerdings abgenommen. Während es 2021 noch 747 Menschen waren, sind es in diesem Jahr nur 526.

7:55 Uhr Love Scamming nimmt in BW immer weiter zu Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg warnt: Immer mehr Menschen fallen beim Online-Dating auf vorgetäuschte Liebe von Heiratsschwindlerinnen und Heiratsschwindlern herein. Ganz konkret verdeutlichen dies Zahlen: In den vergangenen Jahren ist der Schaden durch Love Scamming in Baden-Württemberg von 3 auf über 20 Millionen Euro angestiegen. Auch die Zahl der Opfer habe sich verdoppelt. Wahrscheinlich gibt es noch mehr Fälle, aber die Opfer erstatten unter anderem aus Scham keine Anzeige bei der Polizei. Die meisten Täter agieren aus dem Ausland. Hier ein besonders krasser Fall: Rems-Murr-Kreis Betrugsmasche "Love Scamming" Online-Dating: Mann aus Rems-Murr-Kreis zahlt Millionen an Betrügerin Ein Mann aus dem Rems-Murr-Kreis wurde beim Online Dating um rund 2,3 Millionen Euro betrogen. Eine Frau hatte ihm Liebe vorgegaukelt. Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg

7:45 Uhr Aktuelle Verkehrsinfos für Baden-Württemberg Ein kurzer Blick auf die Straßen im Land - vor allem auf den Autobahnen gibt es gerade Probleme: Auf der A5 von Frankfurt in Richtung Karlsruhe ist zwischen Heppenheim und Kreuz Weinheim ein Unfall mit vier Fahrzeugen auf allen Fahrstreifen passiert. Daher kommt es zu zwei Kilometern Stau. Außerdem ist auf der A81 von Singen in Richtung Stuttgart zwischen Ehningen und Böblingen-Ost wegen einer Unfallaufnahme die mittlere Spur gesperrt. Hier gibt es daher aktuell vier Kilometer stockenden Verkehr. Wie es auf eurer Strecke aussieht, könnt ihr immer aktuell hier checken: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

7:35 Uhr Mangel an Sachverständigen für Schießstände Schießstände sind wichtig für die sichere Ausbildung und das Training von Behörden, Sicherheitskräften sowie Sportschützen. Das Problem: Es fehlt an Experten, die diese kontrollieren. Bereits jetzt können Sachverständige für Schießstätten nicht alle Termine einhalten. Das geht aus einer Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage der FDP-Fraktion hervor. Das Innenministerium spreche zwar von Ausnahmefällen, jedoch würden einige dieser Experten künftig altersbedingt ausscheiden, sagt der rechtspolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Stuttgarter Landtag, Nico Weinmann. Laut einer Abfrage bei den Waffenbehörden zum Stichtag 14. Februar 2024 gab es in Baden-Württemberg 1.199 Schießstätten.

7:15 Uhr Kreis Schwäbisch Hall: Keine neuen Fälle von Vogelgrippe Die Vogelgrippe im Kreis Schwäbisch Hall könnte bald ausgestanden sein. Bisher sind keine neuen Fälle aufgetaucht. Wenn das so bleibt, könnte auch die Überwachungszone gegen Ende nächster Woche aufgehoben werden, meldet das Landratsamt. Das Virus war vor rund drei Wochen festgestellt worden. Trotz der guten Entwicklung: Gänse, Puten, Hühner und Co. müssen weiterhin in geschlossenen Ställen untergebracht werden. Das gilt in einem Radius von zehn Kilometern, um den Betrieb in Ilshofen, in dem das Virus festgestellt wurde. Schwäbisch Hall Geflügel muss trotzdem noch im Stall bleiben Kreis Schwäbisch Hall: Keine neuen Fälle von Vogelgrippe Vor rund drei Wochen wurde im Kreis Schwäbisch Hall die Vogelgrippe festgestellt. Jetzt wurde zumindest die Schutzzone aufgehoben. Raus dürfen die Vögel aber noch nicht. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg Sendung am Mi. , 5.2.2025 7:30 Uhr, SWR4 BW Studio Heilbronn - Nachrichten

7:10 Uhr Emotionaler Abschied für Handballer Uwe Gensheimer Große Emotionen gab es gestern Abend in Mannheim - beim Abschiedsspiel von Handball-Star Uwe Gensheimer. Der frühere Nationalspieler trat mit einem All-Star-Team gegen sein altes Team, die Rhein-Neckar Löwen, an. Am Ende siegten Gensheimers All-Stars mit 38:36 und das letzte Tor des Spiels erzielte Gensheimer. Doch das Ergebnis war an diesem Abend Nebensache: Nach dem Spiel wurden über den Videowürfel Grußworte eingespielt. Zu den Gratulanten für Gensheimers großartige Karriere zählten unter anderem der frühere Fußball-Topstar Toni Kroos und Ex-Handball-Bundestrainer Heiner Brand. "Das war der Wahnsinn, dass es nochmal in diesem Rahmen so stattgefunden hat. Es sind so viele Jungs gekommen", sagte Gensheimer nach dem Spiel im Interview mit dem SWR dazu, dass neben zahlreichen Handballern auch Trainer Nikolaj Jacobsen gekommen war, der am Sonntag noch mit Dänemark den WM-Titel geholt hatte. "Heute stand der Spaß im Vordergrund, und trotzdem wurde es am Ende nochmal emotional", so Gensheimer. Mannheim Der letzte Dreher Mannheim bereitet Uwe Gensheimer eine rauschende Abschiedsparty Der frühere Linksaußen hat sein letztes Handballspiel bestritten. Mit einem All-Star-Team trat Gensheimer gegen die Rhein-Neckar Löwen an. 18:40 Uhr Sport kompakt SWR1 Baden-Württemberg Sendung am Mi. , 5.2.2025 7:30 Uhr, SWR4 BW Studio Mannheim - Nachrichten

7:02 Uhr Wetteraussichten für Baden-Württemberg Wir werfen einen Blick auf das Wetter: Heute Vormittag scheint im Süden die Sonne. Im Norden bilden sich schon erste dichte Wolkenfelder, die im Laufe des Nachmittags dann hier und da ein paar Regentropfen bringen. Über der Mitte und im Süden Baden-Württembergs ist es wolkig, aber auch die Sonne zeigt sich immer mal wieder. Die Temperaturen steigen im Laufe des Tages auf Werte von meist 2 bis 7 Grad. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Und den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Fernsehsendung von gestern Abend könnt ihr hier nachschauen: Video herunterladen (32,9 MB | MP4)

6:49 Uhr Ein paar mehr Windkraftanlagen als gedacht Im vergangenen Jahr sind in Baden-Württemberg mehr Windkraftanlagen gebaut worden als bisher gedacht. Wie aus einer Auswertung der Plattform Erneuerbare Energien Baden-Württemberg (PEE) und des Bundesverbands Windenergie hervorgeht, wurden im vergangenen Jahr 22 neue Windkraftanlagen gebaut. Vier alte Anlagen seien stillgelegt worden. Die Zahlen stammen den Angaben zufolge aus dem Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur. Bis Anfang Dezember hatte es noch deutlich schlechter ausgesehen. Nach Angaben des Umweltministeriums gingen bis dahin nur acht neue Windräder im Land in Betrieb. Warum man erst von weniger Windrädern ausging? Die Eigentümer können die Anlagen auch noch im Monat nach deren Errichtung registrieren. Mit dem Ausbau der Windkraft in BW gibt es schon seit Längerem Probleme.

6:30 Uhr Karlsruher Hai-Dame Karla bekommt Gesellschaft Das Karlsruher Naturkundemuseum wird heute um eine Attraktion reicher: Hai-Dame Karla, der heimliche Star im Aquarium des Museums, bekommt Gesellschaft. Der neue Partner, ebenfalls ein Schwarzspitzen-Riffhai, kommt aus Salzburg und heißt Amadeus. Er ist 22 Jahre alt und 1,20 Meter lang. Im Haus der Natur in Salzburg wurde es ihm zu eng. Nun hat er mehr Platz. Ob sich beide vertragen, erfährt man heute Vormittag. Amadeus wird dann im Hof des Museums ausgeladen und ins Becken eingesetzt. Sendung am Mi. , 5.2.2025 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Karlsruhe - Nachrichten

6:13 Uhr Das wird heute wichtig in BW Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst gehen in die nächste Runde. In Stuttgart sollen laut ver.di unter anderem die Beschäftigen des Jugendamts und der städtischen Kitas ihre Arbeit niederlegen. Warnstreiks sind auch für den Zollernalbkreis, den Kreis Heilbronn und Emmendingen angekündigt. In Emmendingen startet der Prozess gegen eine Heilpraktikerin. Der Frau wird vorgeworfen, vier Patienten mit einem Krebs-Medikament behandelt zu haben, dessen Nutzen bei der Bekämpfung von Krebszellen nicht belegbar ist. Es besteht der Verdacht, dass das verabreichte Mittel für die Patienten massive, nicht abschätzbare Risiken mit sich bringt.