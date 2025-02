Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Oliver Linsenmaier.

10:00 Uhr Tschüss! Es ist 10 Uhr und damit endet der Newsticker am Morgen für Baden-Württemberg. Doch ich habe noch einen kleinen Tipp für euch. ARD-Meterologe Sven Plöger war in der Arktis unterwegs. Neben tollen Bildern hat er viele Erkenntnisse über die Bedeutung der abschmelzenden Eisplatte für unser Wetter mitgebracht. Aber seht am besten selbst.

9:31 Uhr SWR-Community freut sich mit ehemaligem Biberacher über Grammy Ein ehemaliger Biberacher gewinnt einen Grammy - und die SWR-Community freut sich mit ihm. Musikproduzent und Toningenieur Hans-Martin Buff wurde in der Nacht auf Montag in Los Angeles (USA) mit dem wohl bedeutendsten Preis der Musikbranche ausgezeichnet. Er hatte ein Album für Peter Gabriel als Toningenieur produziert. Social-Media-Beitrag auf Instagram von swraktuell

9:19 Uhr Weiteres Leben außerhalb der Erde in unserem Sonnensystem möglich Nun schauen wir mal ganz weit über unseren Tellerrand hinaus. Asteroid Bennu kreist seit mehr als vier Milliarden Jahren um die Sonne. Er stammt also aus der Urzeit unseres Sonnensystems, als sich Staub und Gestein zu Planeten und Monden zusammenballten. 2020 nahm dann eine NASA-Sonde Proben von Bennu, 2023 kamen diese Proben auf der Erde an. Seitdem analysierten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen das Material. Nun haben sie Ergebnisse präsentiert. Und die sind tatsächlich sehr spannend. Denn anscheinend wurden auf Bennu Moleküle gefunden, die auch auf der Erde als Biomoleküle dienen. Gefunden wurden außerdem Minerale, die auf früher im Asteroidenmaterial vorhandenes Salzwasser hindeuten. Vereinfacht gesagt heißt das: Die Grundbausteine für das Entstehen von Leben waren bereits im frisch entstandenen Sonnensystem weit verbreitet. Theoretisch könnte sich also auch außerhalb der Erde in unserem Sonnensystem Leben entwickelt haben. Astronomie Asteroid Bennu: Bausteine des Lebens im All entdeckt Der Asteroid Bennu ist eine Zeitkapsel aus der Entstehungszeit unseres Sonnensystems. In Proben haben Forschende wichtige Moleküle für die Entstehung von Leben entdeckt.

8:22 Uhr Wirbel um AfD-Stand auf Bildungsmesse didacta in Stuttgart In der Messe Stuttgart findet kommende Woche die didacta statt, die als wichtigste Bildungsmesse Europas gilt. Erstmals haben auf der Messe auch drei politische Parteien einen Stand angemeldet: die CDU, die Grünen und die AfD. Gegen die Teilnahme der AfD formiert sich nun Widerstand. Die Gewerkschaft ver.di hat die Messe Stuttgart aufgerufen, den AfD-Stand zu verhindern. Das Argument: Die Messetore müssten für Demokratiefeinde verschlossen bleiben, die Fachmesse dürfe nicht vom Wahlkampf überschattet werden. Die Bildungsgewerkschaften GEW und VBE haben wegen der AfD-Teilnahme Beschwerde beim Didacta Verband eingelegt. Außerdem fordert die GEW Bundesbildungsminister Cem Özdemir und Baden-Württembergs Kultusministerin Theresa Schopper (beide Grüne) auf, den Protest zu unterstützen. Die Messe Stuttgart sagt, dass die Zulassungskriterien auch politische Institutionen als Aussteller erlauben. Die Messe sei verpflichtet, diese selbst gesetzten Zulassungskriterien umzusetzen. Politische Parteien hätten also grundsätzlich die Möglichkeit, sich zu präsentieren - solange gezeigte Inhalte nicht gegen Gesetze verstoßen. Laut der Messe hat sich gegen Ende vergangenen Jahres zuerst die AfD angemeldet. Daraufhin habe die Messe dann andere Parteien angesprochen, ob sie nicht auch einen Stand machen wollen - für das Ziel einer möglichst breiten Vielfalt unter den Ausstellern.

8:09 Uhr Zwei Jahre Waffenverbotszone: Was hat die Stuttgarter Polizei beschlagnahmt? Seit zwei Jahren gibt es in der Stuttgarter Innenstadt eine Waffenverbotszone. Zumindest zu bestimmten Zeiten. Meine Kollegin Sophia Volkhardt und mein Kollege Werner Trefz haben sich mal angesehen, welche Waffen die Polizei in dieser Zeit einkassiert hat: Video herunterladen (60,2 MB | MP4)

7:58 Uhr Abgestürztes Flugzeug in Geisingen kam aus Bozen Es gibt weitere Informationen zum Flugzeugabsturz: Das Kleinflugzeug soll in Bozen in Südtirol gestartet und auf dem Weg nach Donaueschingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) gewesen sein. Das teilt die Polizei mit. Auch habe man eine Vermutung, wer der verstorbene Pilot - der alleine flog - war. Die abschließende Identifizierung stehe aber noch aus, sagte ein Polizeisprecher. Ob der Mann vor oder infolge des Absturzes starb, ist weiterhin unklar. Das könne erst nach der Bergung der Leiche gesagt werden, erklärte der Sprecher. Die Bergung könne allerdings erst angegangen werden, wenn die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) ihre Untersuchungen abgeschlossen hat.

7:31 Uhr Wegen Schneemangels: Deutsche Skischulen weichen nach Österreich aus Schnee im Winter? Diese Garantie gibt es im Winter nicht mehr, zumindest in niedrigeren Lagen. Und das trifft natürlich auch die Wintersportgebiete. Aus diesem Grund sind in Vorarlberg immer häufiger deutsche Skischulen zu Gast. Das berichtet der Vorarlberger Skilehrerverband. Neben deutschen weichen so auch Vorarlberger Skischulen aus tiefer gelegenen Skigebieten in höhere Lagen aus. Ein Problem seien die fremden Skischulen aber nicht, heißt es vom Skilehrerverband. Die Skischulen brächten ihre Skischüler selbst mit und machten daher den heimischen Anbietern keine Konkurrenz. Auch der schwäbische Skiverband kennt das Thema, sagt aber auch, im Allgäu seien die Bedingungen im Allgemeinen immer noch sehr gut. Sendung am Mo. , 3.2.2025 15:00 Uhr, SWR4 BW Studio Friedrichshafen

7:23 Uhr Aktuelle Verkehrsinfos für Baden-Württemberg Es wird Zeit für einen Blick auf die Straßen in Baden-Württemberg. Derzeit ist es relativ ruhig, nur auf einigen Bundesstraßen kommt es zu Verzögerungen. Ansonsten stockt der Verkehr auf der A8 von Karlsruhe in Richtung Stuttgart zwischen Pforzheim-West und Pforzheim-Ost in der Baustelle.

7:13 Uhr Angriffe auf Abgeordnete nehmen zu - viele Übergriffe in BW Die Zahl der Angriffe auf Abgeordnete und andere Mandatsträger in Deutschland ist 2024 um 20 Prozent auf insgesamt 4.923 Fälle gestiegen. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland und beruft sich dabei auf eine vorläufige Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine parlamentarische Anfrage der Linken. Demnach sind meist Bürgermeister, Landräte, Stadtverordnete oder Abgeordnete Ziel der Angriffe. Dem Bundeskriminalamt zufolge gab es die meisten Übergriffe in Bayern (747) und Baden-Württemberg (633).

6:53 Uhr Staatsschutz ermittelt wegen NS-Aufklebern an Schule Der Staatsschutz Baden-Württemberg ermittelt wegen Aufklebern, die im Januar an der Schillerschule in Erbach (Alb-Donau-Kreis) entdeckt wurden. Sie zeigen nach einem Bericht der Südwestpresse Symbole aus der NS-Zeit. Die Aufkleber wurden offenbar bei einem Online-Händler gekauft, der der rechtsextremen Szene zugerechnet wird. Wer sie in Erbach angeklebt hat, ist unklar. Mittlerweile wurde Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Nun soll an der Schillerschule eine schon länger geplante Putzaktion stattfinden. Dabei sollen auch die Aufkleber entfernt werden. Außerdem wollen die Lehrer mit den Schülerinnen und Schülern über die Aufkleber sprechen. Sendung am Di. , 4.2.2025 7:00 Uhr, SWR4 BW Studio Ulm

6:44 Uhr So wird das Wetter in Baden-Württemberg Am zweiten Tag der Woche bleibt es bei dichten Wolkenfeldern sowie Hochnebel. In den Bergen in Baden-Württemberg kann schon etwas Sonne durchblicken. Im Laufe des Nachmittags lockert es dann ein bisschen mehr auf. Aber in Wassernähe - wie an Rhein, Neckar, Main, Donau und Tauber - bleibt es ziemlich trüb und dauergrau. Die Temperaturen liegen tagsüber bei um die 0 Grad sowie in den mittleren Höhenlagen um die 8 Grad.

6:15 Uhr Das wird heute wichtig Die Gewerkschaft ver.di und der dbb Beamtenbund und Tarifunion weiten die Warnstreiks im öffentlichen Dienst deutlich aus. Betroffen sind heute unter anderem Verwaltungen und Kliniken im Kreis Esslingen, in Karlsruhe, Heilbronn und Kehl. Die Gewerkschaften fordern für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst acht Prozent mehr Geld, mindestens aber 350 Euro mehr pro Monat. Im Stuttgarter Rathaus wird die israelische Soziologin und Autorin Eva Illouz am Abend die 3. Stuttgarter Zukunftsrede halten. Bisherige Redner waren die Schriftsteller Daniel Kehlmann und Liao Yiwu. Die "Stuttgarter Zukunftsrede" wird organisiert von Literaturhaus Stuttgart, Internationalem Zentrum für Kultur- und Technikforschung Universität Stuttgart (IZKT), Institut français und Evangelischem Bildungszentrum Hospitalhof Stuttgart. In der Mannheimer SAP Arena findet heute das Abschiedsspiel für den ehemaligen Kapitän der Deutschen Handball-Nationalmannschaft Uwe Gensheimer statt. Vergangenen Sommer hatte Gensheimer nach 18 Jahren bei den Rhein-Neckar-Löwen und 204 Länderspielen seine Karriere beendet.

6:05 Uhr Justizministerin will Strafmündigkeit von Jugendlichen prüfen Die baden-württembergische Justizministerin Marion Gentges (CDU) will einen erneuten Vorstoß zur Strafmündigkeit von Jugendlichen wagen. "Wir müssen auf wissenschaftlicher Grundlage einschätzen können, ob das Strafmündigkeitsalter grundsätzlich korrigiert werden muss", sagte sie dem SWR. Anlass ist der Tod eines zwölfjährigen Jungen in Stuttgart, der bei einem Streit mit einem 13-Jährigen von der U-Bahn erfasst und dabei getötet wurde. Gentges war bereits vor einem Jahr mit einem Antrag bei der Justizministerkonferenz der Länder gescheitert. "Aber ich gebe da nicht auf", sagte sie. "Manchmal muss man mehr als einen Anlauf nehmen. Die Mehrheitsverhältnisse in der Justizministerkonferenz sind ja auch einem ständigen Wandel unterworfen."