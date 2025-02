Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Natalja Kurz.

10:00 Uhr Macht es gut! Es ist 10 Uhr und damit verabschieden wir uns für heute in unserem Newsticker für BW. Ich wünsche euch noch eine gute Woche! Morgen um 6 Uhr begrüßt euch hier mein Kollege Oliver Linsenmaier mit dem nächsten BW-Newsticker.

9:26 Uhr Erdbeben: Menschen flüchten von Insel Santorin Wir schauen nochmal ins Ausland nach Griechenland: Nach einer Serie von Erdbeben verlassen immer mehr Menschen die Urlaubsinsel Santorin. Nach Medienberichten sind Flüge und Fähren ausgebucht. Fachleute haben in den letzten 48 Stunden mehr als 200 Beben registriert, mit Stärken zwischen 3 und 4,7. Das Hauptbeben habe aber noch nicht stattgefunden, so die Seismologen. Sendung am Mo. , 3.2.2025 9:00 Uhr, SWR3 Nachrichten

8:26 Uhr Missstände im Turnsport: SPD fordert unabhängige Meldestelle Der Skandal um die Missstände am Kunst-Turn-Forum Stuttgart zieht weitere Kreise: Das Kultusministerium Baden-Württemberg will davon nichts gewusst haben, obwohl die ehemalige Turnerin Tabea Alt die Situation bereits 2021 in einem Brief geschildert hatte. Das geht aus einer Antwort des Ministeriums auf eine Anfrage der SPD im Landtag hervor. Für den SPD-Abgeordneten Sascha Binder reicht eine interne Aufarbeitung der Vorfälle deshalb nicht mehr aus. Er fordert eine unabhängige Meldestelle und die Verpflichtung, Vorwürfe sofort ans Kultusministerium zu melden, zumal das Kunst-Turn-Forum Mittel des Landes erhalte. Nach Angaben des Ministeriums beliefen sich die Fördermittel in den vergangenen vier Jahren auf mehr als sechs Millionen Euro. Sendung am Mo. , 3.2.2025 8:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

7:28 Uhr Warnstreik in Heilbronn Am frühen Morgen haben die ersten Warnstreiks im Tarifkonflikt für den öffentlichen Dienst begonnen. Die Gewerkschaft ver.di hatte dazu aufgerufen. Aktionen gibt es unter anderem schon auf dem Bauhof in Heilbronn. Später versammeln sich die Beschäftigten zu einer Kundgebung auf dem Kiliansplatz. Die SWR-Reporter des Studios Heilbronn sind vor Ort. SWR

7:06 Uhr Die Lage auf den Straßen in BW Probleme macht heute früh vor allem die A8. Die Strecke zwischen Heimsheim und Pforzheim-Süd ist nach einem Unfall gesperrt, wir haben darüber berichtet. Vor der Ausleitung gibt es 2 Kilometer Stau. Auf der Gegenseite sind für die Bergungsarbeiten ebenfalls die mittlere und linke Spur gesperrt. Auch hier gibt es einen 2 Kilometer langen Stau. Die Polizei bittet, den Bereich großräumig zu umfahren. Die Sperrungen sollen mindestens bis zum Mittag andauern.

6:50 Uhr Friedrichshafen: Hundewiese mitten in der Stadt? In der Stadt am Bodensee soll es bald einen neuen Treffpunkt für Hundebesitzer geben. Der Gemeinderat berät heute über einen entsprechenden Antrag der ÖDP und die Petition einer Bürgerinitiative. Sie möchten, dass die Stadt eine Wiese zur Verfügung stellt, auf der Hunde ungestört umhertollen können. Dazu soll der Bereich neben der Skateranlage umzäunt werden. Außerdem soll es eine Hundetoilette und eine Sitzbank geben. Kosten soll das Ganze etwa 20.000 Euro. Sendung am Mo. , 3.2.2025 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Friedrichshafen

6:25 Uhr Beyoncé bekommt Grammy für bestes Country-Album Wir werfen ausnahmsweise mal einen Blick ins Ausland nach Los Angeles. Dort werden zur Stunde nämlich die Grammys verliehen. Sie gelten als die wichtigsten Musikpreise der Welt. Und so viel ist schon raus: Filmmusik-Komponist Hans Zimmer hat einen Grammy für seine Arbeit am zweiten Teil des Filmes "Dune" bekommen. Die US-Sängerin Beyoncé Knowles bekam als erste Schwarze einen Grammy für das beste Country-Album des Jahres. Sendung am Mo. , 3.2.2025 6:00 Uhr, SWR1 Nachrichten

6:18 Uhr Gegen Rechtsruck: Zehntausende bei Demos am Wochenende In mehreren Städten in Baden-Württemberg sind am Wochenende Zehntausende Menschen zusammengekommen, um gegen eine Zusammenarbeit mit der AfD und für eine "wehrhafte Demokratie" zu demonstrieren. In Stuttgart gingen die meisten auf die Straße: Rund 44.000 Menschen - statt wie angemeldet 3.000 - versammelten sich laut den Veranstaltern am Samstag auf dem Schlossplatz. Am Sonntag ging es in Ulm weiter: Hier kamen rund 10.000 Demonstrierende zusammen. Video herunterladen (38,5 MB | MP4)

6:04 Uhr Das Wetter in BW Zum Wochenstart halten sich am Morgen zunächst Nebel und Hochnebel, im Laufe des Tages setzt sich dann teilweise die Sonne durch. Über den meisten Sonnenschein in Baden-Württemberg können sich die Menschen im Bergland freuen. Die Temperaturen liegen zwischen 0 Grad an der Iller und bis zu 6 Grad im Großraum Stuttgart. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Und den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Fernsehsendung von gestern Abend könnt ihr hier nachschauen: Video herunterladen (52,9 MB | MP4) Sendung am So. , 2.2.2025 18:00 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR BW

6:02 Uhr Das wird heute wichtig In Baden-Württemberg starten heute weitere Warnstreiks im öffentlichen Dienst. Dazu hat die Gewerkschaft ver.di aufgerufen. Heute sind die Beschäftigten in Münsingen, Metzingen und Bad Urach im Kreis Reutlingen aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Ebenfalls betroffen sind Bereiche des öffentlichen Dienstes bei der Stadt Heilbronn. Die vergangene Woche im Bundestag war eine denkwürdige. Nach stundenlangen Debatten und Verhandlungspausen war am Freitag das von der Unionsfraktion zur Abstimmung gestellte Gesetz zu Verschärfungen in der Migrationspolitik gescheitert. Weil CDU/CSU auf Stimmen der AfD angewiesen waren, gab es in Deutschland massive Proteste. Heute kommt die CDU in Berlin zu ihrem Bundesparteitag zusammen, um über ihren Kurs auch in der Migrationspolitik zu sprechen. Im Schwarzwald wird heute ein prominenter Geburtstag gefeiert: Der ehemalige Bundestrainer Joachim Löw wird 65 Jahr alt. Die Party findet in kleinerer Runde mit der Familie und engsten Freunden statt, so Löw in einem Interview. Eventuell will er die große Party dann wohl im Sommer nachholen.