Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Marc-Julien Heinsch.

9:55 Uhr BW-Arbeitslosenquote bei 4,6 Prozent In Baden-Württemberg waren im Januar rund 294.000 Menschen arbeitslos. Die Arbeitslosenquote stieg damit um 0,3 Prozentpunkte und liegt jetzt bei 4,6 Prozent. Der Anstieg hat vor allem saisonale Gründe, zum Beispiel laufen Arbeitsverträge oft zum Jahresende aus. Den größten Anstieg im Vergleich zum Vormonat gab es bei Menschen über 50 Jahren und bei Menschen ausländischer Herkunft. Die meisten Jobs gab es im verarbeitenden Gewerbe, im Gesundheits- und Sozialwesen und im Handel. Insgesamt werden aber weniger neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht - die Unternehmen in Baden-Württemberg haben im Januar fast ein Viertel weniger neue Stellen angemeldet als im Dezember. Wenn sie neue Stellen anmelden, setzten die Unternehmen dabei laut Arbeitsagentur vor allem auf Fachkräfte: die Arbeitslosenquote von Menschen ohne abgeschlossene Berufsausbildung ist sechs Mal höher als von Menschen mit Ausbildung. Sendung am Fr. , 31.1.2025 10:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

9:37 Uhr Verletzte bei Unfall mit Stadtbahn in Stuttgart Bei einer Kollision zwischen einer Stuttgarter Stadtbahn und einem Auto sind laut Feuerwehr Stuttgart vier Personen leicht verletzt worden. Der Zusammenstoß ereignete sich auf der Solitudestraße in Stuttgart-Wolfbusch. Der Einsatz sei mittlerweile beendet. In der #Solitudestraße in #Stuttgart #Wolfbusch kam es auf Höhe der Haltestelle #Wolfbusch zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Stadtbahn und einem PKW. Wir sind mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen. Update folgt. #Stuttgart112

9:30 Uhr Ab Montag: Ver.di ruft zu Warnstreiks im öffentlichen Dienst auf Die Gewerkschaft hat angekündigt, die Warnstreiks im öffentlichen Dienst am Montag deutlich auszuweiten. Dann sind Beschäftigte in Kitas, Kliniken, Stadtverwaltungen und Landratsämtern, Sparkassen, Jobcenter und Arbeitsagenturen, Stadtwerken und dem kommunalen Nahverkehr an vielen Orten in Baden-Württemberg zu weiteren Warnstreiks aufgerufen, so die Gewerkschaft. Die Verhandlungen in der neuen Tarifrunde für den öffentlichen Dienst haben am Freitag begonnen und werden am 17. Februar fortgesetzt. Die Gewerkschaft fordert acht Prozent mehr Lohn, mindestens aber 350 Euro mehr im Monat. Auszubildende sollen monatlich 200 Euro mehr bekommen. Von den Verhandlungen betroffen sind bundesweit mehr als 2,5 Millionen Menschen.

9:20 Uhr Raum Heilbronn: Polizei nimmt mutmaßliche Serieneinbrecher fest Der Polizei ist erneut ein Schlag gegen mutmaßliche Serieneinbrecher gelungen. Zwei Männer wurden festgenommen. Die Tatverdächtigen sollen für zahlreiche Einbrüche im Raum Heilbronn und im Stadtgebiet Crailsheim verantwortlich sein. Ein 26-Jähriger wurde nach intensiven Ermittlungen in Neckarsulm festgenommen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung stellten die Beamten unter anderem gestohlenen Schmuck und andere Wertgegenstände sicher. Auch ein 35-Jähriger wurde verhaftet - ihm werden mindestens fünf Einbrüche zur Last gelegt. Bereits vor wenigen Wochen nahm die Polizei drei weitere mutmaßliche Einbrecher fest. Sie hatten versucht, ihre Beute bei einem Hehler in Stuttgart zu verkaufen und werden ebenfalls mit mehreren Einbrüchen in der Region Heilbronn in Verbindung gebracht. Sendung am Fr. , 31.1.2025 9:30 Uhr, SWR4 BW Studio Heilbronn - Regionalnachrichten

8:56 Uhr Frack und Zylinder machen Student zu Tübinger Berühmtheit Das Ankleiden kann bei Daniel Schierbaum schon mal länger dauern. Manschettenknöpfe, Fliege, Stehkragen, Weste und Zylinder - was manche vielleicht noch zur Hochzeit anziehen, trägt der Vintage-Fan im Alltag. In der Mode von 1890 fügt er sich perfekt ins Tübinger Straßenbild mit seinen historischen Bauten, findet meine Kollegin Sonja Legisa, die den Studenten porträtiert hat: Sendung am Do. , 30.1.2025 4:15 Uhr, Landesschau Baden-Württemberg, SWR BW

8:36 Uhr Kretschmann-Sohn hält seine erste Rede im Bundestag Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Johannes Kretschmann aus

Sigmaringen hat in der Nacht seine erste Rede im Bundestag

gehalten. Der Sohn von Ministerpräsident Kretschmann hat kurz nach Mitternacht zu einem Antrag von CDU/CSU zur Agrarpolitik gesprochen. Kretschmann war erst vor wenigen Tagen für die verstorbene Grünen-Abgeordnete Stephanie Aeffner aus Pforzheim in den Bundestag nachgerückt.

7:41 Uhr Konstanz: Tod im Schwimmunterricht - Urteil erwartet Im Prozess gegen zwei Lehrerinnen nach dem tödlichen Schwimmbadunfall in Konstanz könnte heute ein Urteil fallen. Der Siebenjährige war im Schwimmunterricht ertrunken - nun geht es vor Gericht um die Frage, ob eine Lehrerin und eine damalige Referendarin fahrlässig gehandelt haben. Sendung am Fr. , 31.1.2025 7:30 Uhr, SWR4 BW Studio Friedrichshafen - Regionalnachrichten

7:35 Uhr Eisbärbaby im Karlsruher Zoo erkundet Gehege Ganz vorsichtig und immer an der Seite seiner Mama hat das Eisbärbaby im Karlsruher Zoo gestern zum ersten Mal die Außenanlage seines Geheges erkundet. Auf einem Video einer Überwachungskamera, das der Zoo auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht hat, ist das Jungtier bei seiner Erkundungstour zu sehen. Der Eisbärnachwuchs war am 2. November zur Welt gekommen. Ein weiteres Jungtier der Eisbärmama Nuka war bereits wenige Tage nach der Geburt gestorben. Eisbärgeburten sind auch in Zoos eine Seltenheit. An der Haltung von Eisbären in Zoos gibt es aber viel Kritik von Tierschützern. Ob die Geburt von Tieren in Gefangenschaft wirklich zum Artenschutz beitragen und Tiere irgendwann ausgewildert werden können, ist umstritten. Auf einer Überwachungskamera festgehalten: Das Eisbärbaby im Karlsruher Zoo auf Erkundungstour an der Seite von Mutter Nuka. Timo Deible/Zoo Karlsruhe

7:19 Uhr GEMA-Unterstützung: SPD unterstützt Narrenforderung Die Narrenzünfte in Baden-Württemberg bekommen mit ihrer Forderung nach finanziellen Hilfen bei den GEMA-Gebühren Unterstützung von der Landtags-Opposition. In einem Brief an Wissenschaftsministerin Petra Olschowski (Grüne) schlägt die SPD-Fraktion eine Kostenübernahme nach hessischem Vorbild vor. Wenn Veranstaltungen von ehrenamtlichen Vereinen organisiert werden, keinen Eintritt kosten und die Veranstaltungsfläche nicht größer ist als 500 Quadratmeter, soll das Land die GEMA-Gebühren übernehmen, fordert der SPD-Abgeordnete Fink in dem Schreiben ans Wissenschaftsministerium, das dem SWR vorliegt. Nach dem Vorbild Hessens könne dies für vier Veranstaltungen im Jahr gelten, neben der Fastnacht etwa für Sommerfeste oder kleinere Weihnachtsmärkte. Hessen stelle dafür insgesamt 400.000 Euro zur Verfügung. Dies unterstütze das Ehrenamt, und trage zum Erhalt des kulturellen Lebens bei. Die Verwertungs-Gesellschaft GEMA erhebt Lizenzgebühren für Musik bei öffentlichen Veranstaltungen. Sendung am Fr. , 31.1.2025 5:00 Uhr, Guten Morgen Baden-Württemberg, SWR1 Baden-Württemberg

7:14 Uhr Tanken für einen Cent in Leutkirch Neulich gab es in Freiburg bei einer Promo-Aktion Döner für einen Cent. Was heute Nacht in Leutkirch (Kreis Ravensburg) passiert ist, hat zwar auch zu Andrang geführt, dürfte aber nicht im Sinne der Betreiber gewesen sein: An einer Leutkircher Tankstelle hat es in der Nacht kurzzeitig Sprit für einen Cent pro Liter gegeben. Es kam zu längeren Schlangen von Autofahrern. Ursache war wohl ein technischer Defekt. Der habe gegen 23 Uhr zu einer falschen Anzeige der Spritpreise geführt, teilt die Polizei in Ravensburg mit. Dass an der Tankstelle in Leutkirch der Sprit unschlagbar günstig ist, muss sich schnell herumgesprochen haben. Denn aufgefallen ist der Defekt, weil der Polizei gegen 4 Uhr morgens auffällig viele Menschen an den Zapfsäulen gemeldet wurden. Die Beamten konnten den Tankstellenbesitzer erreichen und die Zapfanlagen ausschalten. In dieser Zeit wurden nach Angaben der Polizei zwischen 2.500 und 3.000 Liter Kraftstoff abgepumpt. Ob ein technischer Defekt oder Manipulation dahintersteckt, wird derzeit geprüft. Die Ermittlungen laufen. Sendung am Fr. , 31.1.2025 5:00 Uhr, Guten Morgen Baden-Württemberg, SWR1 Baden-Württemberg

6:55 Uhr Unions-Antrag zur Migrationspolitik sorgt für Debatte im BW-Landtag Bleiben wir noch einen Moment beim Thema: Auch im baden-württembergischen Landtag reichten die Reaktionen von scharfer Kritik bis Zustimmung. Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz sprach von einem "absoluten No-Go". CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz habe sich von rechten Mehrheiten verführen lassen. Auch von der SPD gab es Kritik: Die demokratische Mitte in Deutschland dürfe nicht mit Verfassungsfeinden und Rechtsextremisten paktieren, so der Abgeordnete Boris Weihrauch. Sprecher von FDP und CDU im Land erklärten die Abstimmung im Bundestag dagegen für legitim. Protest aus den eigenen Reihen erhielt die CDU von der Bundestagsabgeordneten Annette-Widmann-Mauz aus Tübingen. Sie habe sich nach eigenen Angaben bewusst wegen des "Zusammenwirkens mit der AfD" nicht an der Abstimmung beteiligt. Hier könnt ihr die Reaktionen von Politikerinnen und Politikern aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz im Video sehen: Social-Media-Beitrag auf Instagram von swraktuell Sendung am Do. , 30.1.2025 19:30 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR BW

6:41 Uhr Social Media: Neues Schulgesetz in BW bewegt Insta-Community Der Landtag in BW hat am Donnerstag eine Reihe von Bildungsreformen beschlossen, darunter auch die flächendeckende Rückkehr zu G9 und eine verbindlichere Grundschulempfehlung. Die Oppositionsparteien SPD, AfD und FDP stimmten gegen den Antrag. Doch das Gesetz sorgt nicht nur bei den Parteien im Landtag für Diskussionen, sondern auch auf unserem Instagram-Kanal. Instagram-Beitrag vom 30.1. "Endlich bewegt sich was in die richtige Richtung", freut sich ein User, ein anderer meint das Gesetz klinge "in der Theorie gut, wird aber an Personal scheitern".

6:35 Uhr CDU-Antrag zu Migration: Holocaust-Überlebender und Fotograf ziehen Konsequenz Es sei "zu schwer geworden, es zu tragen": Der Holocaust-Überlebende Albrecht Weinberg will wegen der Bundestagsabstimmung zu den CDU-Migrationsplänen sein Bundesverdienstkreuz zurückgeben. Zusammen mit dem Mannheimer Fotografen Luigi Toscano, der ebenfalls seine Verdienstmedaille der Bundesrepublik Deutschland zurückgeben will, habe er diese Konsequenz gezogen. Toscano sagte gegenüber dem SWR, er sei "erschüttert und entsetzt" darüber, dass die CDU mithilfe der AfD, einer teilweise gesichert rechtsextremen Partei, ihren Antrag zur Migrationspolitik durchgesetzt habe. Mannheim Rückgabe von Auszeichnungen nach Unionsantrag Bundespräsident Steinmeier lädt Bundesverdienstkreuzträger Weinberg und Toscano ein Der Mannheimer Fotograf Luigi Toscano und der Holocaust-Überlebende Albrecht Weinberg wollen ihre Auszeichnungen zurückgeben. Bundespräsident Steinmeier will mit ihnen reden. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg Sendung am Do. , 30.1.2025 6:00 Uhr, SWR4 BW am Morgen, SWR4 Baden-Württemberg

6:28 Uhr So viele Klagen gegen Airlines wie noch nie Bei den Gerichten an Standorten mit größeren deutschen Flughäfen sind so viele Klagen gegen Airlines wie noch nie gelandet. In Baden-Württemberg ist das Amtsgericht Nürtingen für den Flughafen Stuttgart zuständig. 2024 wurden dort 3.881 Klagen gezählt. In Bühl mit Zuständigkeit für den Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden 1.584. Nach Angaben des Deutschen Richterbundes waren es bei allen Amtsgerichten mit Zuständigkeit für einen größeren Flughafen im vergangenen Jahr rund 131.000 - etwa 6.000 mehr als im Vorjahr. Die Kunden verlangen meist Entschädigungen für ausgefallene oder verspätete Flüge, teils geht es auch um Fälle zu Reiseverträgen. Um all den Klagen Herr zu Werden, hat man im BW-Justizministerium bereits für mehr Personal an den zuständigen Amtsgerichten gesorgt. Künftig soll laut Justizministerin Marion Gentges (CDU) außerdem bundesweit der Einsatz von KI in der Justiz die Bearbeitung von Fluggastklagen erleichtern. Die KI-Strategie soll in den nächsten Monaten verabschiedet werden. Sendung am Fr. , 31.1.2025 5:00 Uhr, Guten Morgen Baden-Württemberg, SWR1 Baden-Württemberg

6:22 Uhr Kanton Zürich verbietet Rottweiler - Kritik kommt vom OB von Rottweil "Ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos", hat Loriot einmal gesagt. Doch wie steht es um Rottweiler? Im Kanton Zürich gilt seit 1. Januar ein Verbot der Hunderasse. Der Entscheid erfolgte demnach zum Schutz der Bevölkerung nach zwei Beißvorfällen mit Rottweilern, bei denen insbesondere Kinder schwer verletzt wurden. Auf Unverständnis stößt das beim Oberbürgermeister von Rottweil, Christian Ruf (CDU). Auf seinem Instagram-Profil hat er Kritik am Verbot geäußert. Der Legende nach nahm die gezielte Rottweiler-Zucht in der Region um die älteste Stadt Baden-Württembergs ihren Anfang. Der Rottweiler ist bis heute so etwas wie das Aushängeschild der Stadt. Social-Media-Beitrag auf Instagram von dr.christianruf

6:17 Uhr So wird das Wetter in BW heute Heute Vormittag bringen Wolken im Süden von Baden-Württemberg anfangs noch etwas Regen oder Schnee. Ansonsten bleibt es trocken, gelegentlich kommt auch mal die Sonne heraus. Die Temperaturen am Nachmittag liegen bei schwachem Nordwind nur noch zwischen ein und sechs Grad. Am Wochenende wird es dann teils sonnig, teils hochneblig-trüb. Im Norden des Landes gibt es den meisten Sonnenschein. Das Thermometer zeigt dann maximal fünf Grad, nachts wird es größtenteils frostig. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Und den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Fernsehsendung von gestern Abend könnt ihr hier nachschauen: Video herunterladen (34,3 MB | MP4) Sendung am Do. , 30.1.2025 18:00 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR BW

6:12 Uhr Das wird heute wichtig Im Bundestag soll heute über das sogenannte Zustrombegrenzungsgesetz abgestimmt werden, mit dem die Union unter anderem den Familiennachzug für Geflüchtete mit eingeschränktem Schutzstatus beenden will. In Ludwigsburg findet heute die Deutsch-Französische Grenzraumkonferenz statt. Mit dabei ist unter anderem BW-Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Laut Angaben des Staatsministeriums steht unter anderem die Verbesserung der Mobilität auf dem Programm. In Freiburg gehen heute Mitglieder von Omas gegen Rechts von Haustür zu Haustür. Sie wollen Menschen dazu motivieren, ihre Stimme bei der Bundestagswahl abzugeben.