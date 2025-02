Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Tiana Zoric.

9:58 Uhr Internationale Pflegekräfte lernen schwäbisch In Markgröningen im Kreis Ludwigsburg bekommen internationale Pflegekräfte einen etwas anderen Sprachkurs: Neben Hochdeutsch lernen sie an der Orthopädischen Klinik auch schwäbisch. Wie das genau abläuft, seht ihr in unserem Instagram-Reel: Social-Media-Beitrag auf Instagram von swraktuell

9:44 Uhr Großbrand in Schorndorf: Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden Nach dem Brand in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) vor rund eineinhalb Wochen kann Brandstiftung nicht als Ursache ausgeschlossen werden. Das teilte die Polizei mit. Sieben Menschen waren bei dem Großbrand eines Wohn- und Geschäftshauses am 19. Januar verletzt worden. Die Suche nach der Brandursache gestalte sich für die Polizei nicht einfach.

9:19 Uhr Post-Streik geht weiter Die Warnstreiks bei der Deutschen Post gehen weiter. Die Gewerkschaft ver.di ruft zum dritten Mal in dieser Woche in Baden-Württemberg zum Arbeitskampf auf. Während Dienstag und Mittwoch die Zustellungen bestreikt wurden, legt heute die Früh- und Spätschicht im Paketzentrum in Lahr (Ortenaukreis) ihre Arbeit nieder. Die Gewerkschaft fordert für die Tarifbeschäftigten, Auszubildenden und Dual-Studierenden unter anderem sieben Prozent mehr Gehalt.

9:11 Uhr Gleitschirmflieger landet in Baum Gestern Abend ist in Geisingen im Kreis Tuttlingen ein Gleitschirmflieger kurz nach seinem Start in einem Baum gelandet und musste aus zehn Metern Höhe gerettet werden. Das teilte die Polizei Konstanz mit. Nach kurzer Zeit habe der 64-jährige Pilot bemerkt, dass Aufwind fehle, und habe sich einen Baum zum Landen ausgesucht. Die Feuerwehr und die Bergwacht retteten den Piloten dann aus dem Baum. Er blieb unverletzt.

9:02 Uhr Gentges: Syrien-Hilfe ja - aber unter Bedingungen Die baden-württembergische Justizministerin Marion Gentges (CDU) hat Bedingungen für Aufbauhilfen in Syrien gefordert. Ein neues Regime müsse sich demnach kooperativ bei Rückführungen syrischer Geflüchteter zeigen. Der Deutschen Presse-Agentur sagte die Politikerin: "Staaten haben die völkerrechtliche Verpflichtung, ihre Staatsbürger zurückzunehmen. Auf deren Einhaltung zu beharren, bevor man irgendwelche Leistungen gewährt, halte ich nicht für unanständig." Einem ähnlichen Vorschlag von Christian Lindner (FDP) im Bundestag erteilte Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) eine Absage. Dadurch erhöhe man nicht die Zahl der Rückkehrer, sondern nur die Fluchtursachen, sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

8:49 Uhr Schleuse Iffezheim wieder in Normalbetrieb Nach etwas mehr als einem Jahr ist die Rheinschleuse Iffezheim im Kreis Rastatt wieder im Normalbetrieb. Im November 2023 hatte ein Frachtschiff das Schleusentor gerammt, weshalb der Betrieb der Schleuse nur eingeschränkt lief. Jährlich fahren rund 30.000 Frachtschiffe durch die Schleuse.

8:34 Uhr Luxusmöbel-Hersteller Rolf Benz gestorben Rolf Benz, der Gründer der gleichnamigen Luxusmöbel-Marke, ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Das bestätigte ein Firmensprecher auf Nachfrage. 35 Jahre lang leitete Benz das Unternehmen. Auch nach dem Verkauf 1980 blieb er an der Spitze. Das wohl berühmteste Sofa aus der Feder seiner Polstermanufaktur, das Sofa aus der ZDF-Show "Wetten, dass..??", steht heute im Rolf Benz Showroom in Nagold (Kreis Calw). Sendung am Do. , 30.1.2025 7:30 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

8:21 Uhr Stuttgart 21: Eisenbahngesetz verhindert Wohnungsbau weiter Das umstrittene Eisenbahngesetz wird im Bundestag vorerst nicht geändert. Das hat der SWR aus Bundestagskreisen erfahren. Durch das Gesetz können aktuell keine Gebäude für das neue Rosensteinviertel in Stuttgart gebaut werden. Denn diese sollen später dort stehen, wo bislang die Gleise verlaufen.

8:15 Uhr Viele Warnstreiks heute in BW Auch heute finden in Baden-Württemberg wieder diverse Warnstreiks statt. Über die größte Aktion habe ich euch schon berichtet: In Freiburg hat die Gewerkschaft ver.di etwa 800 Beschäftigte der Freiburger Verkehrs AG (VAG) zum Warnstreik aufgerufen. Außerdem hat die Gewerkschaft ver.di zum Warnstreik in allen Bereichen des öffentlichen Dienstes in Rottenburg, Mössingen (beide Kreis Tübingen), Uhingen, Eislingen (beide Kreis Göppingen) und Ilvesheim (Rhein-Neckar-Kreis) aufgerufen. In einigen der Städte sind auch Kundgebungen geplant. Ebenso geht der Warnstreik bei privaten Omnibusunternehmen weiter. In Reutlingen und Tuttlingen fahren heute keine Stadtbusse. In Reutlingen sind zudem die Überlandverbindungen der städtischen RSV gestrichen worden. Im Kreis Konstanz sind die 200er- und 300er-Buslinien vom Warnstreik betroffen - darunter fallen auch Schulbusse. Die Beschäftigten des privaten Omnibusgewerbes in Baden-Württemberg streiken bereits zum dritten Mal in der laufenden Tarifrunde. Morgen findet die dritte Verhandlungsrunde statt. Sendung am Do. , 30.1.2025 7:30 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

8:05 Uhr Maskierter Mann überfällt Tankstelle in Sulzfeld In Sulzfeld (Kreis Karlsruhe) hat am Mittwochabend ein maskierter Mann wohl mit einer Schusswaffe eine Tankstelle überfallen. Laut Angaben der Polizei wurde nach dem Tatverdächtigen unter anderem auch mit einem Hubschrauber gefahndet. Die Suche musste am späten Abend allerdings erfolglos abgebrochen werden. Eine Beute habe der Verdächtige nicht machen können. Verletzt wurde bei dem Überfall niemand. Sendung am Do. , 30.1.2025 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Heilbronn - Regionalnachrichten

7:57 Uhr Missbrauchsvorwürfe auch beim Turnzentrum Mannheim Die Vorwürfe gegen die Turneinrichtungen im Land gehen weiter. Nachdem bereits vor einigen Wochen mehrere Turnerinnen über die Missstände beim Kunstturnforum Stuttgart sprachen, haben sich nun weitere Turnerinnen gemeldet. Dieses Mal steht das Turnzentrum in Mannheim im Fokus. Meine Kolleginnen und Kollegen von SWR Sport haben mit einigen von ihnen gesprochen: Schwere Vorwürfe jetzt auch am Turnstützpunkt Mannheim | SWR Sport

6:38 Uhr Das Wetter in Baden-Württemberg Wir werfen einen Blick aufs Wetter: Nach den orkanartigen Böen gestern, zeigt sich heute tagsüber vor allem im Osten und im Süden des Landes die Sonne. Ansonsten bleibt es weitestgehend wolkig. Am Nachmittag gibt es dann vom Rhein her auch ein paar Regentropfen mit Temperaturen zwischen 7 und 10 Grad. Im Mannheimer Raum sind es sogar bis zu 11 Grad. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Und den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Fernsehsendung von gestern Abend könnt ihr hier nachschauen: Video herunterladen (42,2 MB | MP4)

6:24 Uhr Scholz zu Abstimmung über schärfere Migrationspolitik Nachdem der Bundestag gestern mit den Stimmen der AfD für eine Verschärfung der Migrationspolitik gestimmt hat, hat sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf dem Kurznachrichtendienst X geäußert: "Das erste Mal ist im Deutschen Bundestag ein Antrag mit einer Mehrheit beschlossen worden, die auch von der AfD getragen wurde. Das ist ein schlechtes Zeichen. Für das Parlament. Und auch für unser Land", schrieb Scholz. Der Tag der Abstimmung werde sicherlich von manchen als historisch beschrieben werden. Der Bundestag hatte einem Antrag zugestimmt, der Zurückweisungen von Asylsuchenden an den deutschen Grenzen vorsieht. 187 Abgeordnete der Union, 75 AfD-Abgeordnete, 80 Angehörige der FDP-Fraktion sowie 6 Fraktionslose stimmten für den Antrag - insgesamt waren das 348 Ja-Stimmen. 344 Abgeordnete stimmten dagegen. Der Antrag hat keine rechtlich bindende Wirkung. Die Union will am Freitag im Bundestag einen Gesetzentwurf durchsetzen - auch diesen notfalls mit Stimmen der AfD. SPD und Grünen bot der CDU-Chef in den "Tagesthemen" an, noch über den Entwurf zu sprechen, damit diese zustimmen könnten. Eklat um Migrationsabstimmung Was der Beschluss bedeutet - und wie es weitergeht Die Union hat ihren Antrag zur Migration mit Hilfe der AfD durchgesetzt. SPD und Grüne sehen einen Tabubruch. Was bedeutet der Beschluss? Wie wird er die letzten Wochen vor der Wa… Sendung am Mi. , 29.1.2025 21:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:05 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Der Prozess um Schüsse aus einem fahrenden Auto in Eislingen/Fils im Kreis Göppingen geht zu Ende: Heute wird das Urteil gegen den mutmaßlichen Fahrer des Wagens erwartet. Der Mann soll im Februar vergangenen Jahres am Steuer eines Wagens gesessen haben, aus dem vor einer Shisha-Bar mindestens sieben Schüsse auf eine Gruppe abgegeben wurden. Heute geht vor dem Landgericht Mannheim der Prozess um den Mord an zwei Ukrainerinnen weiter. Ein Ehepaar soll eine 27-Jährige und ihre Mutter getötet haben, um das Baby der Jüngeren als das eigene auszugeben. In der Europa League trifft die TSG Hoffenheim heute auswärts auf den RSC Anderlecht. Um eine Runde weiterzukommen, müssen die Kraichgauer gegen den Klub aus Belgien gewinnen.