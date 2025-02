Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Patrick Seibert.

9:57 Uhr Rohrbruch nach Feuer in Tiefgarage: Bewohner haben wieder Wasser Nach dem Brand in einer Tiefgarage mit mehreren Autos in Altensteig (Kreis Calw) haben die Menschen im Stadtteil Wart nach einem Rohrbruch jetzt wieder Trinkwasser. Die Bewohner des beschädigten Mehrfamilienhauses konnten allerdings noch nicht dorthin zurückkehren. Der Bruch der Wasserleitung war eine Folge eines Großbrandes in der Nacht auf Dienstag. In einer Tiefgarage sind vier Fahrzeuge ausgebrannt und weitere vierzehn beschädigt worden. Die Anwohner des Mehrfamilienhauses über der Tiefgarage wurden in eine Turnhalle evakuiert. Mindestens 15 Wohnungen sind laut Polizei vorläufig nicht bewohnbar. Altensteig Wasserversorgung wiederhergestellt Viele Menschen noch in Notunterkünften nach Brand in Tiefgarage in Altensteig Nach dem Brand in einer Tiefgarage in Altensteig ist die Wasserversorgung im Stadtteil Wart wiederhergestellt. Viele Bewohner des darüber liegenden Wohnblocks sind aber immer noch in Notunterkünften. 10:00 Uhr SWR4 am Dienstag SWR4 Sendung am Mi. , 29.1.2025 9:30 Uhr, SWR4 BW Studio Tübingen

9:33 Uhr Das bedeutet die "Brandmauer" in der Politik Weil die Union im Bundestag bei der Abstimmung über ihre Pläne zur Verschärfung der Migrations- und Asylpolitik auch Stimmen der AfD in Kauf nehmen will, gibt es heftige Kritik. Dabei ist immer wieder von einer Brandmauer zur AfD die Rede. So haben zum Beispiel die SPD-Chefs der Bundesländer in einem Brief an ihre CDU-Kollegen appelliert, die Brandmauer zur AfD aufrechtzuerhalten. Was es bedeutet, wenn in der Politik von einer "Brandmauer" gesprochen wird, erklären wir euch im Video: Social-Media-Beitrag auf Instagram von swraktuell

9:16 Uhr SWR-Rechtsexperte: Asyl-Pläne der Union rechtlich schwierig Wie vorhin schon berichtet, geht es im Bundestag heute Nachmittag um die Pläne der Union zur Verschärfung der Asylpolitik . In dem Plan geht es unter anderem um Grenzkontrollen und Zurückweisungen. Einige der Forderungen sind nach Einschätzung unseres SWR-Rechtsexperten Kolja Schwartz aber nicht zulässig. Mit seinem Vorschlag bewege sich Unions-Fraktionschef Friedrich Merz "rechtlich auf dünnem Eis." Die Forderungen seien nicht mit geltendem EU-Recht vereinbar. Die Einordnung von SWR-Rechtsexperte Kolja Schwartz im Video: Video herunterladen (45,7 MB | MP4) Sendung am Di. , 28.1.2025 19:30 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR BW

8:48 Uhr Änderungen am Schulgesetz zum Beschluss im Landtag Die baden-württembergische Landesregierung will am Nachmittag die geplanten Änderungen im Schulgesetz beschließen. Damit sollen Gymnasien im kommenden Schuljahr zu G9 zurückkehren, für Kinder mit großen Sprachproblemen sollen Juniorklassen vor der Grundschule eingeführt werden. Die umstrittene Grundschulempfehlung soll zudem verbindlicher werden. Sendung am Mi. , 29.1.2025 8:30 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

8:23 Uhr Ulmer Basketballer verlieren in Istanbul Die Ulmer Basketball-Bundesligisten haben gestern Abend das vorletzte Gruppenspiel im EuroCup bei Tabellenführer Bahcesehir Istanbul mit 81:85 (34:44) verloren und müssen um den Einzug in die EuroCup-Playoffs zittern. Ulm steht nach 17 Spieltagen auf Rang fünf. Die ersten beiden Teams ziehen direkt ins Viertelfinale ein, die Plätze drei bis sechs beider Gruppen spielen die anderen vier Teilnehmer aus. Istanbul Basketball | Eurocup Ulmer Basketball verpassen Überraschung bei Spitzenreiter Istanbul ratiopharm Ulm unterliegt bei Bahcesehir Istanbul knapp und muss um den Einzug in die Playoffs zittern. 18:40 Uhr Sport kompakt SWR1 Baden-Württemberg Sendung am Mi. , 29.1.2025 7:30 Uhr, SWR4 BW Studio Ulm

8:18 Uhr Studie: Eltern durch Kita-Engpässe unter Druck Berufstätige Eltern kommen durch Kita-Engpässe stark unter Druck. Das zeigt eine Umfrage der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. 44 Prozent der befragten Mütter und Väter sagen, ihre Betreuungseinrichtung war in den letzten drei Monaten zeitweise geschlossen. Die meisten kurzfristig angekündigten Schließungen dauerten demnach zwei bis fünf Tage - das sagt jeder fünfte Befragte. Ein Drittel der betroffenen Eltern konnte wegen der Betreuungs-Engpässe weniger arbeiten, die Hälfte hat Urlaub genommen oder Überstunden abgebaut. Sendung am Mi. , 29.1.2025 7:00 Uhr, SWR3 Nachrichten

7:58 Uhr Ein Jahr nach Tod von Fahrradaktivist "Natenom" Morgen jährt sich der Tod von Fahrradaktivist Andreas Mandelka - bekannt unter dem Pseudonym "Natenom" - zum ersten Mal. In Pforzheim und Neuhausen gibt es daher Demonstrationen. Mandelka war auf einer Landstraße bei Pforzheim von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der Unfall sorgte bundesweit für Schlagzeilen, weil Mandelka als Radaktivist sehr bekannt war. Regelmäßig postete er in sozialen Netzwerken Videos, die unter anderem zeigen sollten, wie Autofahrer beim Überholen die vorgeschriebenen Abstände nicht einhalten. Er war allerdings nicht unumstritten. Manche Autofahrer fühlten sich von ihm provoziert. Regelmäßig war er mit einem auffälligen Abstandhalter unterwegs, was ihm auch Kritik und Anfeindungen einbrachte. Pforzheim Besserer Schutz für Radfahrende gefordert Der Tod von Fahrradaktivist Natenom und die Folgen ein Jahr danach Der Tod von Fahrradaktivist Natenom jährt sich zum ersten Mal. In Pforzheim und Neuhausen gibt es Demonstrationen. Unter die Trauer mischen sich auch Forderungen nach mehr Sicherheit.

7:46 Uhr Die aktuelle Situation auf den Straßen in BW Wir schauen auf die Straßen im Land: Aktuell kommt ihr gut voran, es gibt nur kleinere Beeinträchtigungen. Auf der A81 von Heilbronn in Richtung Stuttgart sind zwischen Ludwigsburg-Nord und Stuttgart-Feuerbach 7 Kilometer stockender Verkehr und es dauert eine Viertelstunde länger. Auf der B27 von Tübingen in Richtung Stuttgart sorgen zwischen Aich und Leinfelden-Echterdingen-Süd 5 Kilometer Stau für eine Verzögerung von bis zu 20 Minuten. Wie es auf eurer Strecke aussieht, könnt ihr immer aktuell hier abrufen: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

7:40 Uhr Europa-Park-Gründer Mack von Macron geehrt Der Gründer des Europa-Parks in Rust (Ortenaukreis), Roland Mack, und sein Sohn Michael sind gestern Abend von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mit der sogenannten Ehrenlegion ausgezeichnet worden. Es ist die höchste französische Auszeichnung. Macron hob bei der Feierstunde in Paris unter anderem das besondere Engagement der beiden für die deutsch-französische Freundschaft hervor. Die beiden hätten den Europa-Park zu einem wahrhaft deutsch-französischen Unternehmen ausgebaut. Rund die Hälfte der insgesamt 5.000 Mitarbeiter komme aus Frankreich, so Macron. Der Europa-Park mit Achterbahnen, Hotels und Restaurants wurde 1975 gegründet. Sendung am Mi. , 29.1.2025 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Südbaden

7:25 Uhr Sammelkarten-Hype treibt Umsatz von Spielehersteller Ravensburger an Pünktlich zum Start der Spielemesse in Nürnberg am Dienstag veröffentlichte der Spielehersteller Ravensburger seine Unternehmenszahlen. Im vergangenen Jahr steigerte das Unternehmen den Umsatz um 18,2 Prozent auf 790 Millionen Euro. Das liege vor allem an einem neuen Sammelkarten-Spiel, so der Vorstandschef von Ravensburger, Clemens Maier, im SWR. Auch andere Marken wie etwa TipToi hätten im vergangenen Jahr gut funktioniert. Mittlerweile erwirtschafte die Ravensburger Gruppe 70 Prozent ihres Umsatzes im Ausland. Davon würden knapp 40 Prozent auf Nordamerika entfallen, hieß es. Ravensburg Wachstum entgegen dem Trend in der Branche "Disney Lorcana" als Kassenschlager: Sammelkarten-Hype treibt Umsatz von Ravensburger an Der Spielehersteller Ravensburger wächst trotz getrübter Kauflaune der Verbraucher: Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen seinen Umsatz um fast 20 Prozent gesteigert. Sendung am Mi. , 29.1.2025 16:30 Uhr, SWR4 BW Studio Friedrichshafen

7:12 Uhr Pflegekraft überfallen: Prozessauftakt in Biberach Vor dem Amtsgericht Biberach müssen sich ab heute zwei Patienten des Zentrums für Psychiatrie Bad Schussenried (Kreis Biberach) verantworten. Sie sollen eine Pflegekraft überfallen und ihr den Schlüssel abgenommen haben, um aus der Einrichtung zu fliehen. Die heute 23 und 31 Jahre alten Männer hatten bei dem Überfall laut Anklage sowohl einen Chip-Schlüssel als auch einen Alarmpiepser gestohlen. Damit konnten sie aus der Einrichtung ausbrechen, bevor sie rund eineinhalb Stunden später wieder gefasst wurden, so die Staatsanwaltschaft Ravensburg. Nun stehen sie wegen gemeinschaftlichen Raubes vor Gericht. Die Flucht selbst ist nicht strafbar. Sendung am Mi. , 29.1.2025 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Friedrichshafen

7:01 Uhr Erneuter Warnstreik auch bei der Post Auch bei der Deutschen Post AG in Baden-Württemberg ruft die Gewerkschaft ver.di heute erneut zu Warnstreiks auf. Der Schwerpunkt liegt diesmal im ländlichen Bereich. Seit heute Morgen werden laut Gewerkschaft an ausgewählten Orten die Brief-, Verbund- und Paketzustellung bestreikt. Von den Warnstreiks seien unter anderem die Niederlassungen Stuttgart, Reutlingen, Karlsruhe, Mannheim und Freiburg betroffen. Sendung am Mi. , 29.1.2025 7:30 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:50 Uhr Wieder Warnstreiks in BW: Busse fallen aus Auch heute und morgen gibt es wieder Warnstreiks im privaten Omnibusgewerbe sowie im öffentlichen Dienst in Baden-Württemberg. In Reutlingen fahren an beiden Tagen keine Stadtbusse. Auch die Überlandlinien des Reutlinger Stadtverkehrs RSV werden bestreikt. Am Donnerstag ist dann auch der Busverkehr in Tuttlingen betroffen. In Geislingen (Kreis Göppingen) streiken heute Mitarbeitende des Bauhofs, der Stadtwerke, der Straßenmeisterei und der städtischen Kitas. Über Letzteres sind die betroffenen Eltern laut der Gewerkschaft ver.di im Bilde. In Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) sind der Stadtjugendring und Teile des Landratsamtes betroffen und in Filderstadt (Kreis Esslingen) streiken nach Informationen der Gewerkschaft den ganzen Tag Mitarbeitende der Musikschule und der Außenstelle des Landratsamtes. Sendung am Mi. , 29.1.2025 6:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:44 Uhr Das Wetter in Baden-Württemberg Wir schauen aufs Wetter: Heute früh lohnt es sich erst mal, den Regenschirm mitzunehmen - denn am Morgen und Vormittag regnet es in weiten Teilen Baden-Württembergs. Am Nachmittag hört der Regen auf und es wird zunehmend sonniger. Dabei steigen die Temperaturen auf 6 bis 12 Grad. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Und den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Fernsehsendung von gestern Abend könnt ihr hier nachschauen: Video herunterladen (36,9 MB | MP4) Sendung am Di. , 28.1.2025 18:00 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR BW

6:32 Uhr Schwerverletzter in Stuttgart gefunden Außerdem hat gestern Abend in Stuttgart ein mutmaßlich angeschossener Mann zu einem Großeinsatz der Polizei geführt. Ein Zeuge fand den schwer verletzten Mann gegen 18 Uhr im Stadtteil Möhringen, wie die Beamten mitteilten. Daraufhin startete eine Fahndung nach einem oder mehreren möglichen Tätern. Den Angaben zufolge war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Die Fahndung verlief zunächst ohne Erfolg. Die Polizei ermittelt weiter und sucht Zeugen. Der Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ob Lebensgefahr bestand, war unklar - ebenso, wie und an welchem Ort genau er verletzt wurde. Es hieß lediglich, der Mann sei "mutmaßlich durch eine Schussverletzung" verletzt worden. Stuttgart Polizei: Hintergründe der Tat noch völlig unklar Stuttgart: In Möhringen angeschossener Mann außer Lebensgefahr In Stuttgart-Möhringen ist am Dienstagabend ein Mann mit einer Schussverletzung gefunden worden. Mittlerweile ist sein Zustand stabil. Die Polizei sucht weiter Täter und Zeugen. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg Sendung am Mi. , 29.1.2025 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Stuttgart

6:23 Uhr Polizei schießt Mann in Stuttgart an Die Polizei hat gestern bei einem Einsatz in Stuttgart einen Mann angeschossen. Zuvor habe der 56-Jährige auf die Beamten geschossen, so Staatsanwaltschaft Stuttgart und Landeskriminalamt (LKA). Der mutmaßlich verwirrte Mann wurde von Spezialkräften festgenommen. Laut Polizei hatte der 56-Jährige die Beamten per Notruf alarmiert. Er habe die angerückten Streifenpolizisten dann durch die verschlossene Wohnungstür beleidigt und bedroht. Im weiteren Verlauf habe er die Wohnung verlassen und offenbar mit einer Schreckschusswaffe auf die Polizisten geschossen, die das Feuer erwiderten und den Mann am Arm trafen. Er wurde verletzt, Lebensgefahr bestand nicht. Stuttgart SEK-Einsatz im Stadtteil Riedenberg "Psychischer Ausnahmezustand": Polizei schießt Mann in Stuttgart an Bei dem Einsatz von Spezialkräften der Polizei in Stuttgart im Stadtteil Riedenberg ist ein wohl verwirrter 56-jähriger Mann angeschossen worden. Dabei wurde er am Arm verletzt. 10:00 Uhr SWR4 am Dienstag SWR4

6:20 Uhr Verschärfung der Asylpolitik Thema im Bundestag CDU und CSU wollen heute im Bundestag über Anträge zur Verschärfung der Migrations- und Asylpolitik abstimmen lassen - am Freitag außerdem über einen Gesetzentwurf. Die Union bekommt dafür seit Tagen viel Kritik, weil sie Stimmen der AfD in Kauf nehmen will. Zu den Forderungen von CDU und CSU gehören unter anderem Zurückweisungen von Migranten an den deutschen Grenzen und dauerhafte Grenzkontrollen. Vor der Abstimmung will Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) eine Regierungserklärung abgeben. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat den Merz-Vorstoß gestern kritisiert und vor "schweren Kollateralschäden" gewarnt. Mit seinen Anträgen setze Merz auch die anderen Parteien unter Druck, denn er nehme für die Anträge im Bundestag auch Stimmen der AfD in Kauf, so Kretschmann. Sendung am Mi. , 29.1.2025 6:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:07 Uhr Vor Champions League-Spiel in Stuttgart: Polizei nimmt Hooligans in Gewahrsam Ein Blick auf die eher unschönen Nebenplätze des Fußballs: Vor der Champions League-Begegnung des VfB Stuttgart und Paris Saint-Germain heute Abend hat die Polizei gestern 59 mutmaßliche Risiko-Fans in Gewahrsam genommen. Laut Polizeipräsidium Stuttgart hat sich im Vorfeld der Partie abgezeichnet, dass Anhänger beider Vereine das letzte Vorrundenspiel zum Anlass nehmen wollten, um abseits des Stadions "schwere Auseinandersetzungen zu suchen". In enger Zusammenarbeit mit der Pariser Polizei konnten die französischen Fans am Hauptbahnhof sowie an unterschiedlichen Stuttgarter Hotels angetroffen werden - hierbei wurde unter anderem Vermummungsmaterial festgestellt. Nach Rücksprache mit einer Richterin würden sie bis Donnerstagvormittag in Gewahrsam genommen. 47 Stuttgarter Fans, die versucht haben sollen, die Pariser Anhänger auszuspähen und teilweise sogenannte Passivbewaffnung mitführten, wurden laut Polizei mit einem Aufenthaltsverbot für die Stuttgarter Innenstadt und Bad Cannstatt belegt. Stuttgart VfB Stuttgart gegen Paris Saint-Germain Nach Champions-League-Spiel in Stuttgart: Polizei zieht positive Bilanz Im Vorfeld des Champions-League-Spiels VfB Stuttgart gegen Paris Saint-Germain hatte die Polizei 59 französische Hooligans in Gewahrsam genommen. Und es gab weitere Festnahmen. Sendung am Mi. , 29.1.2025 7:30 Uhr, SWR4 BW Studio Stuttgart