per Mail teilen

Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Michael Ströbel.

6:06 Uhr Real Madrid gegen VfB Stuttgart - so lief das Spiel Der ehemalige Stuttgart-Profi Antonio Rüdiger hat dem VfB die Rückkehr auf die Champions-League-Bühne verdorben. Trotz eines mutigen Auftritts unterlag der deutsche Fußball-Vizemeister bei Real Madrid mit 1:3 (0:0). Rüdiger erzielte per Kopf in der 82. Minute den erneuten Führungstreffen für den großen Favoriten und Titelverteidiger. Das brasilianische Talent Endrick (90.+5) entschied die Partie in der Nachspielzeit. Stürmerstar Kylian Mbappé hatte bei seinem Königsklassen-Debüt für die Königlichen kurz nach dem Seitenwechsel erstmals die Führung (46. Minute) besorgt. Nationalstürmer Deniz Undav (68.) erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich für die Stuttgarter. Unbeirrt vom Ausgang feierten noch weit nach Spielende die tausenden mitgereisten VfB-Fans im Estadio Santiago Bernabéu ihre Mannschaft. Für Spieler Jamie Leweling blieb unterm Strich die Erkenntniss, "dass wir mit der besten Mannschaft in Europa auf Augenhöhe sind." Madrid, Stuttgart Fußball | Champions League Rüdiger schickt bärenstarke Stuttgarter punktlos nach Hause Der VfB Stuttgart hat seine Champions-League-Klasse gezeigt, aber das Sieger-Gen von Real Madrid zu spüren bekommen. Antonio Rüdiger brachte Stuttgart um den verdienten Punktgewinn